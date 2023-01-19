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Моравецький про передачу Leopard-2 Україні: Ми або швидко отримаємо згоду Німеччини, або почнемо діяти самі

моравецький

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький натякнув, що Варшава може передати Україні роту танків німецького виробництва Leopard-2 і без згоди Берліна, якщо чекатиме погодження надто довго.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це він заявив у коментарі журналістам.

Моравецького запитали, яка ситуація з погодженням передачі танків та як він ставиться до того, що Німеччина не квапиться з рішенням.

Прем’єр відповів, що швидке надання Україні танків зараз критично важливе, тому що Росія вочевидь готує новий наступ.

"Ми запропонували роту танків - 14 машин, але, водночас, потрібна гарантія, що інші теж щось робити. І серед цих інших, хто досі менше проявляв активність, м’яко кажучи, - Німеччина. Тож ми продовжимо боротися і тиснути на офіс канцлера, щоби вони якнайшвидше відреагували на нашу пропозицію", - сказав Моравецький.

"Ми домовилися з українськими друзями і партнерами із Західної Європи, що ми передаємо ці танки разом. Надання згоди тут має другорядну роль. Ми або швидко отримаємо цю згоду, або почнемо діяти самі. Тут найважливіше, щоби німці - але й не тільки вони, а також Данія, Фінляндія, Франція, та передусім Німеччина - запропонували свої сучасні танки якнайшвидше. Тому що від цього залежить спроможність захистити свободу України, відтак від цього залежить безпека усієї Європи", - додав він.

Оскільки танки Leopard виготовляються німецьким оборонним концерном, для їхньої передачі країнам поза НАТО необхідна згода Німеччини.

Також читайте: Треба надати Україні всю необхідну зброю. Її поразка може стати "прелюдією до Третьої світової війни", - Моравецький

Автор: 

Німеччина (7349) Польща (8496) танк (2064) Моравецький Матеуш (371)


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Топ коментарі
+59
А поляки ґонорові. Так тримати!
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19.01.2023 10:37
+37
Вот это настоящий братский подход. Респект Польше!
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19.01.2023 10:40
+31
Висновок напрошується такий, що Європа і НАТО повинні відмовитись в майбутньому від німецької зброї взагалі! Треба переходити на британські та американські зразки. Особливо британські - їх поставки зброї найменше залежать від політиків.
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19.01.2023 10:41
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Поляки вміють робити ремонт цих танків і запчастини в них є.
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19.01.2023 13:46 Відповісти
Тогда передадим новые корейские ,они только начинают сьезжать...Никто на- прорусскую свинью не обращает внимания- в Рамштайн поставим здрадников на место
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19.01.2023 14:48 Відповісти
тааа, німець вже не той...
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19.01.2023 13:25 Відповісти
Фрицы боятся нашего усиления, бо знают , шо в 2-х МВ их одолели украинцы.
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19.01.2023 13:36 Відповісти
Немцы никого не боятся. С какой стати? Кого? Просто они свою былую воинственность поменяли на торговую экспансию. Выражение : немецкое (японское) качество - это аксиома. В 45 году один японский генерал, точно не помню кто сказал, и смысл был такой : мы еще завоюем мир. Только другим способом. Они посчитали, что своей качественной продукцией завоюют весь мир. Так и случилось. И без миллионов погибших.
А немецкие танки еще в WW2 приводили в бешенство совковых от зависти. Из-за совершенства и удобного расположения всего оборудования в танке. Как и сейчас.
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19.01.2023 14:50 Відповісти
не имеешь понятия о чём пишешь. Эти танки так получается, у нас - и оценку им выдавать не тебе. Но если уж слюни распустил. ,германофил- то краткий тебе ответ: много в нем недостатков.
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19.01.2023 15:17 Відповісти
ruska kurwo- długo już nie pożyjesz
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19.01.2023 15:31 Відповісти
Согласен, русские те ещё курвы)))
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19.01.2023 15:37 Відповісти
konstantin oberg- ты эстонская курва пишешь про " славных парней фюрера ? Я тебя сейчас поставлю в стойло сволочь..
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19.01.2023 15:48 Відповісти
https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/ukraina-odzyska-krym-ekspert-plany-usa-moga-siegac-duzo-dalej/4qmfkjc,79cfc278
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19.01.2023 22:59 Відповісти
Былую воинственность поменяли на торговую экспансию, в союзе с кацапами против англосаксов, бо пищат от расположенных на своей земле военных амербаз, для обуздания их же, как воинственных коммуно-фашистов. Кацапы отпускают фрицам дешевле мировых углеводороды, фрицепродукция в Европе король-королем, бо амерская получается дороже. Но когда кацапам нужно резко подружить с амерами, на манер союзо-апполоновской дружбы, начинают амерам отпускать углеводороды дешевле чем фрицам, тогда амер продукция заполоняет рынки Европы... На шо тока фрицы все надеются в послевоенные годы... мол, будут нести клятву пятиконечной звезде, кремлядь позволит им производить торговую экспансию? Но не тут то было... бо вот в чем незадачка, типо, тока военные базы, на манер рамштайновской, могут подрепетировать фрицевские приоритеты... А ШО ДЕЛАТЬ ...ХЕХ...
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19.01.2023 16:06 Відповісти
ЗЫ... Наше усиление в Европе - трында коммунофашистам с их в том числе и экономической экспансией.
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19.01.2023 16:07 Відповісти
наше це чиє?
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19.01.2023 17:47 Відповісти
Идёт полная перестановка в НАТО ,а в то же время французский пудель телефонами к карлику пробует удержался на поверхности значимости в мире. Немцы,после компромитирующей газовой игре с Гитлером ХХI века ,используют всё, лишь бы ещё решать о чём либо.
Новая карта мира появится вскоре. Без русофилов ,меркелеввых и шредоровых проституток.
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19.01.2023 15:07 Відповісти
НАТО деякий час залишиться , але буде створений новий союз країнами , котрі зараз проявляють найбільшу активність в допомозі України :

Великобританія

Швеція

Польща,

Україна,

Фінляндія,

Латвія,

Литва,

Естонія ,

Молдова,

Може бути - Румунія (???)

Дойчі, французи, венгри,італійці ... будуть збоку сердито дивитись на цей союз але їх проігнорують..

Штати виступлять як партнер в Новому союзі -

"Европейська Сила + Штати .

таке відбудеться приблизно в 25- 26 році після " розборок " з рашею...після відбудови Країни і зменшення самої раші за рахунок виходу з ( довбаної!) федерації чотирьох самостійних держав

Війна кінчиться капітуляцією раші під осінь .

Слава Україні !
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19.01.2023 22:56 Відповісти
А ще можливий Балто-Чорноморський Юніон. Економічний та Військовий. Найперше бачу у ньому Польщу, Україну та Литву...
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20.01.2023 07:48 Відповісти
konstantin oberg- за правозглашение нацизма - а под это подпадают твои слова : "славные парни фюрера" , могу тебя перевоспитать там на месте, skurwysynu.
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19.01.2023 15:54 Відповісти
jedyna dobra robota idioty premiera
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19.01.2023 16:20 Відповісти
https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/ukraina-odzyska-krym-ekspert-plany-usa-moga-siegac-duzo-dalej/4qmfkjc,79cfc278
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19.01.2023 23:06 Відповісти
Моравецький -красень!
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19.01.2023 16:46 Відповісти
Пожили бы вы непосредственно под его "чутким руководством" не думую что был бы этот комментарий и такая реакция...
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19.01.2023 19:12 Відповісти
я ще не знаю народ , який би тішився своїм прем'єром !

Але наразі його вчинок заслуговує уваги

Дякую
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19.01.2023 22:43 Відповісти
У Польщі є опозиційна партія «Платформа» (фактично те саме, що «Опозиційна платформа» в Україні). Її прихильники ненавидять Моравецького (а ******* німців і росіян). Прихильники цієї опозиційної "Платформи" готові прийти на українські портали, щоб закидати Моравецького гноєм.
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20.01.2023 06:51 Відповісти
ДЯКУЮ

КОЖЕН БАЧИТЬ прем'єра як йому бачиться

Опозиція і повинна бути такою до влади.. але з обгрунтуванням своєї позиції, бо в іншому разі це буде просто " базар".. балаган для створення шуму.

Опозиція повинна співпрацювати з Владою, бо повинна робити одне спільне діло - покращувати життя тих, хто їх вибрав для покращення життя

Кидатись " гноєм" - то справа дурна.. а от висвітлювати потаємне ( без копирсання в білизні ) , котре йде не на користь спільному ділу і настоювати , доказувати , агітувати за плани , пропозиції для ліпшого майбутнього , то гут.. то справжня робота опзиції....

Але у кожного свої засоби і прийоми розраховані для впливу на " свою аудіторію" ... Яка " аудіторія", такі і впливи

Політична культура має сотні відтінків ...

Україна переможе!

Слава воїнам - героям !
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20.01.2023 10:33 Відповісти
«Опозиція повинна...» зрозуміло - нормальна опозиція має нормально працювати. Але якщо (перебуваючи при владі) вона роззброювала польську армію, ліквідовувала військові частини на сході країни, готувала продаж Росії нафтової інфраструктури. Якщо Путін назвав голову цієї партії "нашою людиною у Варшаві"(майже як Медведчука в Києві)... то, напевно, їх треба називати зрадниками, а не опозицією. На щастя для України, у Польщі править не «Плаформа», а хтось зовсім інший.
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20.01.2023 18:10 Відповісти
Дякую

мабуть пан пам'ятає і наших прем'єрів ?

то ж чи тільки від них САМИХ залежить і добробут , і розпродаж зброє.. і призначення на високі посади ?

В Польщі - може і так ...а у нас в Країні завжди - ЗАВЖДИ керував президент і його оточення.. часом оточення керувало і президентом

Кожна країна проходить свій путь ...( шлях ) ... і одинакових доріг для того немає

здоров'я пану
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20.01.2023 18:19 Відповісти
5 років (2010 - 2015) і президент, і прем'єр Польщі були з "Платформи" - разом довели ситуацію до лайна (на жаль)
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20.01.2023 20:19 Відповісти
Шольц -русофіл та одночасно ображена ковбаса))
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19.01.2023 16:50 Відповісти
Kantsleru pora shmotki svoi sobrat i vmeste s glavnoi komsomolki Germanii perejeehat v Moskooviju, k bratjam po razumu.
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19.01.2023 17:13 Відповісти
****** отсюда,если дибил не понимаешь,что предложение Польши передать свои танки, открывает совершенно новое мышление по этому вопросу по всей Европе. Трусливые немецкие и французские бл...
одно что вам предлагали , это 5 тыс.шлемов.
Оттолкнись чмошник от своих застрявших в жопе извилин мозгов.
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20.01.2023 04:20 Відповісти
ПОЛЬША и УКРАИНА-братья навек!
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19.01.2023 18:33 Відповісти
Цей пан мабуть не дочуває, що наш Головнокомандуючий сказав:"Нам требе, @ллять, 300 танків", а не 10, будуть цидіти півроку, або більше. Ні сорому ні душі ні серця. Поляк все собі на умі
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19.01.2023 19:34 Відповісти
Цей пан першим зробив крок до самовольної , без дозволу дойчів , передачі малої кількості танків , мабуть - з надією, що за цим послідують інші поставки , з інших країв...Та проблема не кількості наразі, а в підготовці спеців на на ці складні машини + разом і ОБСЛУГОВУВАННЯ їх+ супровід підготовленої піхоти по зразкам НАТО Це не Джавеліни разового користування

Впевнений, за ним з такою ж трактовкою, послідують другі...

Звичайно , полякам краще знати Моравецького , його достоїнства і вади, але тераз він показав себе достойно .. прикладом.

Героям слава !
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19.01.2023 22:41 Відповісти
іди слідом за своїм кораблем, провокатор кацапский! ти такий "Мазепа", як з цапиної дупи труба
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20.01.2023 07:05 Відповісти
Германии сейчас не до передачи танков. Она готовиться подраться с венгрией, чтобы правом сильного показать мелким мадьярам, что только они великая Германия, имеют право сосать путинский член.
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19.01.2023 20:14 Відповісти
Побежденная Германия снова заправляет в Европе...!? А ларчик просто открывается:после двух мировых войн с Россией они самые лучшие друзья...только с чего бы это!? Вот в чем вопрос!!!
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19.01.2023 21:16 Відповісти
Ответ очень прост - они генетические родственники ( с тех пор как кацапские солдаты трахнули два миллиона немок, то ДНК у них схожая)
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20.01.2023 07:17 Відповісти
Слава Польше!
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19.01.2023 23:19 Відповісти
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20.01.2023 10:01 Відповісти
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