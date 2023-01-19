Моравецький про передачу Leopard-2 Україні: Ми або швидко отримаємо згоду Німеччини, або почнемо діяти самі
Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький натякнув, що Варшава може передати Україні роту танків німецького виробництва Leopard-2 і без згоди Берліна, якщо чекатиме погодження надто довго.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це він заявив у коментарі журналістам.
Моравецького запитали, яка ситуація з погодженням передачі танків та як він ставиться до того, що Німеччина не квапиться з рішенням.
Прем’єр відповів, що швидке надання Україні танків зараз критично важливе, тому що Росія вочевидь готує новий наступ.
"Ми запропонували роту танків - 14 машин, але, водночас, потрібна гарантія, що інші теж щось робити. І серед цих інших, хто досі менше проявляв активність, м’яко кажучи, - Німеччина. Тож ми продовжимо боротися і тиснути на офіс канцлера, щоби вони якнайшвидше відреагували на нашу пропозицію", - сказав Моравецький.
"Ми домовилися з українськими друзями і партнерами із Західної Європи, що ми передаємо ці танки разом. Надання згоди тут має другорядну роль. Ми або швидко отримаємо цю згоду, або почнемо діяти самі. Тут найважливіше, щоби німці - але й не тільки вони, а також Данія, Фінляндія, Франція, та передусім Німеччина - запропонували свої сучасні танки якнайшвидше. Тому що від цього залежить спроможність захистити свободу України, відтак від цього залежить безпека усієї Європи", - додав він.
Оскільки танки Leopard виготовляються німецьким оборонним концерном, для їхньої передачі країнам поза НАТО необхідна згода Німеччини.
Будь ласка, зачекайте...
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А немецкие танки еще в WW2 приводили в бешенство совковых от зависти. Из-за совершенства и удобного расположения всего оборудования в танке. Как и сейчас.
Новая карта мира появится вскоре. Без русофилов ,меркелеввых и шредоровых проституток.
Великобританія
Швеція
Польща,
Україна,
Фінляндія,
Латвія,
Литва,
Естонія ,
Молдова,
Може бути - Румунія (???)
Дойчі, французи, венгри,італійці ... будуть збоку сердито дивитись на цей союз але їх проігнорують..
Штати виступлять як партнер в Новому союзі -
"Европейська Сила + Штати .
таке відбудеться приблизно в 25- 26 році після " розборок " з рашею...після відбудови Країни і зменшення самої раші за рахунок виходу з ( довбаної!) федерації чотирьох самостійних держав
Війна кінчиться капітуляцією раші під осінь .
Слава Україні !
Але наразі його вчинок заслуговує уваги
Дякую
КОЖЕН БАЧИТЬ прем'єра як йому бачиться
Опозиція і повинна бути такою до влади.. але з обгрунтуванням своєї позиції, бо в іншому разі це буде просто " базар".. балаган для створення шуму.
Опозиція повинна співпрацювати з Владою, бо повинна робити одне спільне діло - покращувати життя тих, хто їх вибрав для покращення життя
Кидатись " гноєм" - то справа дурна.. а от висвітлювати потаємне ( без копирсання в білизні ) , котре йде не на користь спільному ділу і настоювати , доказувати , агітувати за плани , пропозиції для ліпшого майбутнього , то гут.. то справжня робота опзиції....
Але у кожного свої засоби і прийоми розраховані для впливу на " свою аудіторію" ... Яка " аудіторія", такі і впливи
Політична культура має сотні відтінків ...
Україна переможе!
Слава воїнам - героям !
мабуть пан пам'ятає і наших прем'єрів ?
то ж чи тільки від них САМИХ залежить і добробут , і розпродаж зброє.. і призначення на високі посади ?
В Польщі - може і так ...а у нас в Країні завжди - ЗАВЖДИ керував президент і його оточення.. часом оточення керувало і президентом
Кожна країна проходить свій путь ...( шлях ) ... і одинакових доріг для того немає
здоров'я пану
одно что вам предлагали , это 5 тыс.шлемов.
Оттолкнись чмошник от своих застрявших в жопе извилин мозгов.
Впевнений, за ним з такою ж трактовкою, послідують другі...
Звичайно , полякам краще знати Моравецького , його достоїнства і вади, але тераз він показав себе достойно .. прикладом.
Героям слава !