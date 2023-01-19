Моравецький про передачу Leopard-2 Україні: Ми або швидко отримаємо згоду Німеччини, або почнемо діяти самі

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький натякнув, що Варшава може передати Україні роту танків німецького виробництва Leopard-2 і без згоди Берліна, якщо чекатиме погодження надто довго.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це він заявив у коментарі журналістам.

Моравецького запитали, яка ситуація з погодженням передачі танків та як він ставиться до того, що Німеччина не квапиться з рішенням.

Прем’єр відповів, що швидке надання Україні танків зараз критично важливе, тому що Росія вочевидь готує новий наступ.

"Ми запропонували роту танків - 14 машин, але, водночас, потрібна гарантія, що інші теж щось робити. І серед цих інших, хто досі менше проявляв активність, м’яко кажучи, - Німеччина. Тож ми продовжимо боротися і тиснути на офіс канцлера, щоби вони якнайшвидше відреагували на нашу пропозицію", - сказав Моравецький.

"Ми домовилися з українськими друзями і партнерами із Західної Європи, що ми передаємо ці танки разом. Надання згоди тут має другорядну роль. Ми або швидко отримаємо цю згоду, або почнемо діяти самі. Тут найважливіше, щоби німці - але й не тільки вони, а також Данія, Фінляндія, Франція, та передусім Німеччина - запропонували свої сучасні танки якнайшвидше. Тому що від цього залежить спроможність захистити свободу України, відтак від цього залежить безпека усієї Європи", - додав він.

Оскільки танки Leopard виготовляються німецьким оборонним концерном, для їхньої передачі країнам поза НАТО необхідна згода Німеччини.

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