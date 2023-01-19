Все закончится тогда, когда Зеленский проявит "готовность учитывать требования России", - Песков

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков сказал, что война закончится тогда, когда Зеленский проявит готовность "учитывать требования России".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.

"Чем раньше Зеленский проявит готовность учитывать требования России, тем быстрее все закончится", – сказал Пеков.

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