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Новости Война
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Все закончится тогда, когда Зеленский проявит "готовность учитывать требования России", - Песков

пєсков

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков сказал, что война закончится тогда, когда Зеленский проявит готовность "учитывать требования России".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.

"Чем раньше Зеленский проявит готовность учитывать требования России, тем быстрее все закончится", – сказал Пеков.

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Зеленский Владимир (20336) Песков Дмитрий (1865) россия (95497)


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Топ комментарии
+65
Все закінчиться тоді, коли піськов буде висіти на стовбі під кремлем
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19.01.2023 11:54
+42
Унітазний інвентар вважає що всі українці та ЗСУ погодяться із зеленським, якщо він піде на умови ху@ла?
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19.01.2023 11:56
+37
https://www.youtube.com/watch?v=YmhGfyi5reI Ракети GLSDB в новому пакеті допомоги США
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19.01.2023 11:52
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Все закінчиться тоді, коли черенок лопати буде стрчати з дуп *****, лошаді та песика.
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19.01.2023 12:43 Ответить
вот щас Симоньян и Скабеевой стало обидно.
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19.01.2023 13:11 Ответить
Влажные мечты, господин Песков, влажные мечты.
Ничего уже не закончится, ибо цивилизованному миру слегка надоела обезьяна с гранатой (простите, - с ядерной бомбой) под названием россия.
Так что уж извините, но "прошу пана до гілляки . . ."
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19.01.2023 12:45 Ответить
свої вимоги хай засунуть собі в дупу
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19.01.2023 12:46 Ответить
в дупу їм застромлять палю
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19.01.2023 13:23 Ответить
Нет уж гниди все так просто для вас не закінчиться звичайно після виходу на кордон 1991 року,заплатити за кожен зруйнований будинок,школу лікарні,за кожні знищені цілі міста,села,ТЕЦи,нафтопереробні заводи що ви знищили по всій Україні, будети суки ви платити десятиріччами,бо стільки ви зруйновали що хватить на репараціїї і вашим дітям ********* ще
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19.01.2023 12:53 Ответить
Огого,як засіпався)Сейозно?З Зеленським?))А як же попередні твердження,що не з Зеленським ,а з "западам будєм ґпваріть"?))Що ,послав вас захід наху#?))Тепер нова спроба уникнути трибуналу?)
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19.01.2023 12:53 Ответить
Версія, що все закінчиться тоді коли у Рашки вже не буде іншого виходу, окрім як погодитись на визнання поразки, мені подобається більше та є більш ймовірною, бо ані громадяни України, ані під їх тиском Зеленський, НІКОЛИ не погодяться з визнанням анексії Рашкою будь яких міжнародно визнаних територій України. А що там сам собі вирішив злочинець - еРеФія та його спільники, нікого не турбує!!!
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19.01.2023 12:59 Ответить
Піпісько, ви можете закінчити тільки з важливим предметом за губами. Йой, я забув, ви ж це і так уже не один день проробляєте...
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19.01.2023 12:59 Ответить
навпаки... як тільки перестануть слухати вимоги срасії, як тільки перстануть вірити словам *****, як тільки зрозуміють що срусні не місце в цівілізованому світі поза кордонами говені і почнуть конфіскацію майна і висилку на родіну всіх "хароших і їх *********... як тільки заблокується SWIFT і накладеться суворе ембарго на все що ще може давати срасія... от тоді таке гівно як піськов зрозуміє, що його майбутнє - це виносити горщик за ******...а не умнічать )))
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19.01.2023 13:01 Ответить
це кремлядь-касапи можуть приймати рішення без врахування думки смерду.

Але в Україні інша ситуація. Бо навіть фальсифікація виборів призводить до Майдану - безліч таких прикладів в історії країни.
А що вже казати про договори... Он. овощ спробував відмовитись від підписання договору з Євросоюзом...
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19.01.2023 13:06 Ответить
а сами то они свои требования уже поняли ?
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19.01.2023 13:08 Ответить
Якщо зеля висловить побажання до капітуляції, то його чекає доля януковища у крашому випадку.
Не він вирішує.
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19.01.2023 13:09 Ответить
Відсмокчеш крисомордий в Зеленського.Оце і будуть усі врахування вимог рашки.
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19.01.2023 13:10 Ответить
Центр журналістських розслідувань

@InvestigatorUa

·

https://twitter.com/InvestigatorUa/status/1615977461380009987 3 год

Антона Єфанова призначили заступником голови Херсонської МВА.

Він - один з трьох співзасновників проросійської ГО «Князь Потьомкін».

Ще двоє - Ігор Полєвіков і Вадим Ільмієв - одразу стали колаборантами і отримали від окупантів високі посади.
https://kherson.ipc.org.ua/uk/2023/01/zastupnykom-golovy-hersonskoyi-mva-pryznachyly-spivzasnovnyka-prorosijskoyi-go-antona-yefanova/

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19.01.2023 13:14 Ответить
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19.01.2023 13:16 Ответить
не відсмокче. ЗеЛенка вб'є обох.
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19.01.2023 13:15 Ответить
"Песков сказал, что война закончится тогда, когда Зеленский проявит готовность "учитывать требования России".

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19.01.2023 13:19 Ответить
Все закінчиться тоді, коли буде знищено існуючий фашистський режим в Росії і разом з ним Путін, Пєськов і інші фашисти
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19.01.2023 13:24 Ответить
Вот что грибы делают!
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19.01.2023 13:33 Ответить
Дибіл вусатий. Іди ***** зі своїми вимогами росії.
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19.01.2023 13:38 Ответить
Интересы Помойки - уничтожение украинской нации и Украины в целом. Куй вам через всю глотку - ублюдки.
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19.01.2023 13:46 Ответить
все закінчиться коли піську вздьорнуть
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19.01.2023 13:58 Ответить
Наче жаба десь в калюжі перднула, не?
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19.01.2023 14:00 Ответить
Ёршик унитазный, не звизди что это ни когда не закончится! Для тебя с моржовой звиздой, закончится на много раньше! Когда *****, дырку в полу, твоей безтолковкой будет чистить или парашу драить, в камере!
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19.01.2023 14:06 Ответить
нема росії - нема війни
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19.01.2023 14:24 Ответить
Це можна коментувати одним словом - клініка!
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19.01.2023 14:42 Ответить
Марно. Ще не бачив ні одного дауна, який позбувся зайвої хромосоми...
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19.01.2023 18:09 Ответить
проще - признает себя вассалом
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19.01.2023 15:59 Ответить
Які ще вимоги можуть бути у підарастів з болота.
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19.01.2023 18:26 Ответить
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