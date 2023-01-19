Все закончится тогда, когда Зеленский проявит "готовность учитывать требования России", - Песков
Представитель российского диктатора Дмитрий Песков сказал, что война закончится тогда, когда Зеленский проявит готовность "учитывать требования России".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.
"Чем раньше Зеленский проявит готовность учитывать требования России, тем быстрее все закончится", – сказал Пеков.
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+65 Сергій Злопам’ятний #552300
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+37 Владимир Николенко #234291
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Ничего уже не закончится, ибо цивилизованному миру слегка надоела обезьяна с гранатой (простите, - с ядерной бомбой) под названием россия.
Так что уж извините, но "прошу пана до гілляки . . ."
Але в Україні інша ситуація. Бо навіть фальсифікація виборів призводить до Майдану - безліч таких прикладів в історії країни.
А що вже казати про договори... Он. овощ спробував відмовитись від підписання договору з Євросоюзом...
Не він вирішує.
@InvestigatorUa
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https://twitter.com/InvestigatorUa/status/1615977461380009987 3 год
Антона Єфанова призначили заступником голови Херсонської МВА.
Він - один з трьох співзасновників проросійської ГО «Князь Потьомкін».
Ще двоє - Ігор Полєвіков і Вадим Ільмієв - одразу стали колаборантами і отримали від окупантів високі посади.
https://kherson.ipc.org.ua/uk/2023/01/zastupnykom-golovy-hersonskoyi-mva-pryznachyly-spivzasnovnyka-prorosijskoyi-go-antona-yefanova/