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Новини Війна
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Все закінчиться тоді, коли Зеленський виявить "готовність враховувати вимоги Росії", - Пєсков

пєсков

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков сказав, що війна закінчиться тоді, коли Зеленський виявить готовність "враховувати вимоги Росії".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

"Чим раніше Зеленський виявить готовність враховувати вимоги Росії, тим швидше все закінчиться", - сказав Пєков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін намагається підірвати вплив Пригожина на росіян, - ISW

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) Пєсков Дмитро (1617) росія (65122)


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Топ коментарі
+65
Все закінчиться тоді, коли піськов буде висіти на стовбі під кремлем
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19.01.2023 11:54
+42
Унітазний інвентар вважає що всі українці та ЗСУ погодяться із зеленським, якщо він піде на умови ху@ла?
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19.01.2023 11:56
+37
https://www.youtube.com/watch?v=YmhGfyi5reI Ракети GLSDB в новому пакеті допомоги США
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19.01.2023 11:52
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Все закінчиться тоді, коли черенок лопати буде стрчати з дуп *****, лошаді та песика.
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19.01.2023 12:43 Відповісти
вот щас Симоньян и Скабеевой стало обидно.
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19.01.2023 13:11 Відповісти
Влажные мечты, господин Песков, влажные мечты.
Ничего уже не закончится, ибо цивилизованному миру слегка надоела обезьяна с гранатой (простите, - с ядерной бомбой) под названием россия.
Так что уж извините, но "прошу пана до гілляки . . ."
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19.01.2023 12:45 Відповісти
свої вимоги хай засунуть собі в дупу
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19.01.2023 12:46 Відповісти
в дупу їм застромлять палю
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19.01.2023 13:23 Відповісти
Нет уж гниди все так просто для вас не закінчиться звичайно після виходу на кордон 1991 року,заплатити за кожен зруйнований будинок,школу лікарні,за кожні знищені цілі міста,села,ТЕЦи,нафтопереробні заводи що ви знищили по всій Україні, будети суки ви платити десятиріччами,бо стільки ви зруйновали що хватить на репараціїї і вашим дітям ********* ще
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19.01.2023 12:53 Відповісти
Огого,як засіпався)Сейозно?З Зеленським?))А як же попередні твердження,що не з Зеленським ,а з "западам будєм ґпваріть"?))Що ,послав вас захід наху#?))Тепер нова спроба уникнути трибуналу?)
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19.01.2023 12:53 Відповісти
Версія, що все закінчиться тоді коли у Рашки вже не буде іншого виходу, окрім як погодитись на визнання поразки, мені подобається більше та є більш ймовірною, бо ані громадяни України, ані під їх тиском Зеленський, НІКОЛИ не погодяться з визнанням анексії Рашкою будь яких міжнародно визнаних територій України. А що там сам собі вирішив злочинець - еРеФія та його спільники, нікого не турбує!!!
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19.01.2023 12:59 Відповісти
Піпісько, ви можете закінчити тільки з важливим предметом за губами. Йой, я забув, ви ж це і так уже не один день проробляєте...
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19.01.2023 12:59 Відповісти
навпаки... як тільки перестануть слухати вимоги срасії, як тільки перстануть вірити словам *****, як тільки зрозуміють що срусні не місце в цівілізованому світі поза кордонами говені і почнуть конфіскацію майна і висилку на родіну всіх "хароших і їх *********... як тільки заблокується SWIFT і накладеться суворе ембарго на все що ще може давати срасія... от тоді таке гівно як піськов зрозуміє, що його майбутнє - це виносити горщик за ******...а не умнічать )))
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19.01.2023 13:01 Відповісти
це кремлядь-касапи можуть приймати рішення без врахування думки смерду.

Але в Україні інша ситуація. Бо навіть фальсифікація виборів призводить до Майдану - безліч таких прикладів в історії країни.
А що вже казати про договори... Он. овощ спробував відмовитись від підписання договору з Євросоюзом...
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19.01.2023 13:06 Відповісти
а сами то они свои требования уже поняли ?
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19.01.2023 13:08 Відповісти
Якщо зеля висловить побажання до капітуляції, то його чекає доля януковища у крашому випадку.
Не він вирішує.
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19.01.2023 13:09 Відповісти
Відсмокчеш крисомордий в Зеленського.Оце і будуть усі врахування вимог рашки.
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19.01.2023 13:10 Відповісти
Центр журналістських розслідувань

@InvestigatorUa

·

https://twitter.com/InvestigatorUa/status/1615977461380009987 3 год

Антона Єфанова призначили заступником голови Херсонської МВА.

Він - один з трьох співзасновників проросійської ГО «Князь Потьомкін».

Ще двоє - Ігор Полєвіков і Вадим Ільмієв - одразу стали колаборантами і отримали від окупантів високі посади.
https://kherson.ipc.org.ua/uk/2023/01/zastupnykom-golovy-hersonskoyi-mva-pryznachyly-spivzasnovnyka-prorosijskoyi-go-antona-yefanova/

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19.01.2023 13:14 Відповісти
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19.01.2023 13:16 Відповісти
не відсмокче. ЗеЛенка вб'є обох.
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19.01.2023 13:15 Відповісти
"Песков сказал, что война закончится тогда, когда Зеленский проявит готовность "учитывать требования России".

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19.01.2023 13:19 Відповісти
Все закінчиться тоді, коли буде знищено існуючий фашистський режим в Росії і разом з ним Путін, Пєськов і інші фашисти
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19.01.2023 13:24 Відповісти
Вот что грибы делают!
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19.01.2023 13:33 Відповісти
Дибіл вусатий. Іди ***** зі своїми вимогами росії.
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19.01.2023 13:38 Відповісти
Интересы Помойки - уничтожение украинской нации и Украины в целом. Куй вам через всю глотку - ублюдки.
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19.01.2023 13:46 Відповісти
все закінчиться коли піську вздьорнуть
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19.01.2023 13:58 Відповісти
Наче жаба десь в калюжі перднула, не?
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19.01.2023 14:00 Відповісти
Ёршик унитазный, не звизди что это ни когда не закончится! Для тебя с моржовой звиздой, закончится на много раньше! Когда *****, дырку в полу, твоей безтолковкой будет чистить или парашу драить, в камере!
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19.01.2023 14:06 Відповісти
нема росії - нема війни
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19.01.2023 14:24 Відповісти
Це можна коментувати одним словом - клініка!
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19.01.2023 14:42 Відповісти
Марно. Ще не бачив ні одного дауна, який позбувся зайвої хромосоми...
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19.01.2023 18:09 Відповісти
проще - признает себя вассалом
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19.01.2023 15:59 Відповісти
Які ще вимоги можуть бути у підарастів з болота.
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19.01.2023 18:26 Відповісти
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