Все закінчиться тоді, коли Зеленський виявить "готовність враховувати вимоги Росії", - Пєсков

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков сказав, що війна закінчиться тоді, коли Зеленський виявить готовність "враховувати вимоги Росії".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

"Чим раніше Зеленський виявить готовність враховувати вимоги Росії, тим швидше все закінчиться", - сказав Пєков.

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