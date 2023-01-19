Все закінчиться тоді, коли Зеленський виявить "готовність враховувати вимоги Росії", - Пєсков
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков сказав, що війна закінчиться тоді, коли Зеленський виявить готовність "враховувати вимоги Росії".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.
"Чим раніше Зеленський виявить готовність враховувати вимоги Росії, тим швидше все закінчиться", - сказав Пєков.
Топ коментарі
+65 Сергій Злопам’ятний #552300
показати весь коментар19.01.2023 11:54
+42 Алла Новосад #194524
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+37 Владимир Николенко #234291
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Ничего уже не закончится, ибо цивилизованному миру слегка надоела обезьяна с гранатой (простите, - с ядерной бомбой) под названием россия.
Так что уж извините, но "прошу пана до гілляки . . ."
Але в Україні інша ситуація. Бо навіть фальсифікація виборів призводить до Майдану - безліч таких прикладів в історії країни.
А що вже казати про договори... Он. овощ спробував відмовитись від підписання договору з Євросоюзом...
Не він вирішує.
@InvestigatorUa
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https://twitter.com/InvestigatorUa/status/1615977461380009987 3 год
Антона Єфанова призначили заступником голови Херсонської МВА.
Він - один з трьох співзасновників проросійської ГО «Князь Потьомкін».
Ще двоє - Ігор Полєвіков і Вадим Ільмієв - одразу стали колаборантами і отримали від окупантів високі посади.
https://kherson.ipc.org.ua/uk/2023/01/zastupnykom-golovy-hersonskoyi-mva-pryznachyly-spivzasnovnyka-prorosijskoyi-go-antona-yefanova/