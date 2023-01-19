Эстония предоставит Украине рекордный пакет военной помощи: Гаубицы, противотанковое оружие и снаряды

Правительство Эстонии приняло решение о предоставлении военной помощи Украине в войне с РФ на сумму 113 миллионов евро. Пакет помощи будет рекордный, в него войдут гаубицы, боеприпасы, машины поддержки артиллерийских частей и гранатометы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

После отправки в Украину этой партии оружия общий объем военной помощи Киеву со стороны Эстонии вырастет до 370 млн евро или чуть более одного процента годового внутреннего валового продукта Эстонии, отметили в правительстве.

По данным ERR, Эстония передаст Украине десятки гаубиц калибра 155 и 122 миллиметра, тысячи снарядов, грузовой автотранспорт для их перевозки, более ста противотанковых гранатометов Carl-Gustav и более тысячи боеприпасов к ним.

"Если падет Украина, окажется под угрозой свобода и в остальном мире. Помогая Украине защищать свою независимость, мы защищаем право на свободу и демократию всех государств, в том числе Эстонии", - сказала премьер-министр Кая Каллас в пресс-релизе.

"Война России против Украины имеет свою цену - цену, которую мы платим в евро, а украинцы - своими жизнями", - добавила она.

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Министр обороны Ханно Певкур подчеркнул, что Киев остро нуждается в тяжелом вооружении.

"Украина нуждается в тяжелом вооружении, чтобы удерживать инициативу и противостоять России, которая готовится восстановить свою военную силу. Самые тяжелые бои еще впереди", - сказал Певкур, по словам которого для Эстонии важно показать пример и мотивировать тем самым других союзников предоставлять помощь Украине.

В правительстве отметили, что военная помощь Киеву не снижает обороноспособность Эстонии, и пожертвованные Украине орудия в ближайшее время заменят корейские самоходные артустановки K9. Кроме того, безопасность обеспечивает присутствие союзников, в том числе недавно размещенные здесь американские реактивные системы залпового огня HIMARS.

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