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Новости Помощь Украине Война
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Эстония предоставит Украине рекордный пакет военной помощи: Гаубицы, противотанковое оружие и снаряды

естонія

Правительство Эстонии приняло решение о предоставлении военной помощи Украине в войне с РФ на сумму 113 миллионов евро. Пакет помощи будет рекордный, в него войдут гаубицы, боеприпасы, машины поддержки артиллерийских частей и гранатометы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

После отправки в Украину этой партии оружия общий объем военной помощи Киеву со стороны Эстонии вырастет до 370 млн евро или чуть более одного процента годового внутреннего валового продукта Эстонии, отметили в правительстве.

По данным ERR, Эстония передаст Украине десятки гаубиц калибра 155 и 122 миллиметра, тысячи снарядов, грузовой автотранспорт для их перевозки, более ста противотанковых гранатометов Carl-Gustav и более тысячи боеприпасов к ним.

"Если падет Украина, окажется под угрозой свобода и в остальном мире. Помогая Украине защищать свою независимость, мы защищаем право на свободу и демократию всех государств, в том числе Эстонии", - сказала премьер-министр Кая Каллас в пресс-релизе.

"Война России против Украины имеет свою цену - цену, которую мы платим в евро, а украинцы - своими жизнями", - добавила она.

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Министр обороны Ханно Певкур подчеркнул, что Киев остро нуждается в тяжелом вооружении.

"Украина нуждается в тяжелом вооружении, чтобы удерживать инициативу и противостоять России, которая готовится восстановить свою военную силу. Самые тяжелые бои еще впереди", - сказал Певкур, по словам которого для Эстонии важно показать пример и мотивировать тем самым других союзников предоставлять помощь Украине.

В правительстве отметили, что военная помощь Киеву не снижает обороноспособность Эстонии, и пожертвованные Украине орудия в ближайшее время заменят корейские самоходные артустановки K9. Кроме того, безопасность обеспечивает присутствие союзников, в том числе недавно размещенные здесь американские реактивные системы залпового огня HIMARS.

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Автор: 

помощь (7798) Эстония (1420)


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Топ комментарии
+25
113 млн.для Эстонии,это как 13 млрд.для США!!!
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19.01.2023 11:20
+21
Робимо, що можемо. Нас мало але ми всі в тільниках.
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19.01.2023 11:47
+19
маленька єстонія розуміє до чого може привести не розгром росії.Для них це буде катастрофою так само як і для литви з латвією,це я точно знаю вони дуже переживать за Україну.Вони просто не зможуть потім нічого зробити з тим монстром.І нафіг їм ті снаряди зараз на склдах, якщо потім будуть гинути їхні люди,снарядів ще наклепають а от естонський народ може просто счезнути,так думають наші близькі сусіди,але шольци венгри і австрійці думають що ганібал їх їсти не буде.
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19.01.2023 11:32
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113 млн.для Эстонии,это как 13 млрд.для США!!!
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19.01.2023 11:20 Ответить
Весь военный бюджет Эстонии 750 млн евро в 2022 году!
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19.01.2023 11:23 Ответить
Щиро дякуємо, друзі.
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19.01.2023 11:27 Ответить
маленька єстонія розуміє до чого може привести не розгром росії.Для них це буде катастрофою так само як і для литви з латвією,це я точно знаю вони дуже переживать за Україну.Вони просто не зможуть потім нічого зробити з тим монстром.І нафіг їм ті снаряди зараз на склдах, якщо потім будуть гинути їхні люди,снарядів ще наклепають а от естонський народ може просто счезнути,так думають наші близькі сусіди,але шольци венгри і австрійці думають що ганібал їх їсти не буде.
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19.01.2023 11:32 Ответить
Все так, але Естонія (зверніть увагу на літеру), Латвія і Литва. З великих літер.

Поважаймо маленькі країни, що мають велику гідність -- і до того ж, справжні друзі України.
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19.01.2023 12:55 Ответить
Velika Podyaka Druzyam z krain Baltii !Razom do Peremogi !
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19.01.2023 11:44 Ответить
Робимо, що можемо. Нас мало але ми всі в тільниках.
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19.01.2023 11:47 Ответить
Щиро дякуємо Єстонії!
Маленька Велика країна
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19.01.2023 11:50 Ответить
Буйло куражився "курочка по зьорнишку".
Так, але не його "курочка", а наша 😂
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19.01.2023 11:52 Ответить
Перепрошую, але "Курча табака", та ще й мутоване - це таки їхній герб!
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19.01.2023 12:05 Ответить
Естонія - маленька Країна але у естонців великі серця
велика подяка естонцям
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19.01.2023 12:43 Ответить
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19.01.2023 12:51 Ответить
Беріть приклад, герр Шольц.
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19.01.2023 12:52 Ответить
эх, люб! друз!, знали би Ви, ск!льки тут ватних п!дорас!в, як1 дос! очикують расс!сю ...
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19.01.2023 13:00 Ответить
Знаємо... бачили якесь музичне відео, у назві якого присутнє слово Оксана. Знімалося у місті Нарва. У відео якісь дівки бігають/танцюють по вулиці з заплетеними у коси колорадськими стрічками.

Цікаво, у Естонії офіційно дозволяють демонстрацію цього відео (наприклад, у барах, клубах)?
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19.01.2023 13:13 Ответить
так використовуйте прокацапських підарас!в за прямим призначенням
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19.01.2023 13:27 Ответить
Дякуємо!
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19.01.2023 13:10 Ответить
Чим можуть тим допомагають. Цікаво що ж то за гаубиці такі в Естонії? Вирішили помогти артою і гранатометами. Дуже шляхетно з їх сторони. Я іще чомусь з незрозумілих причин чекаю на допомогу танками і градами від африканської країни Ангола.
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19.01.2023 13:28 Ответить
Дякуємо!🇪🇪
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19.01.2023 14:17 Ответить
Вот же нация какая!? И была всегда. Сквозь века удержались.
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19.01.2023 16:02 Ответить
Повна протилежність ерзі і мокші, які начисто лягли під парашу.

А все завдяки кому? Правильно: вікінгам. Естонці і фінни за DNA-структурою дуже схожі на шведів, норвежців і данців.
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19.01.2023 16:55 Ответить
 
 