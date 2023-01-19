Швеция предоставит Украине САУ Archer, 50 БМП CV90 и NLAW, - Минобороны
Швеция передаст Украине около 50 боевых машин пехоты CV90 и самоходные артиллерийские установки Archer.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом сообщил министр обороны Пол Йонсон.
По его словам, Швеция пришлет Украине до 50 БМП CV90, неназванное количество САУ Archer, а также противотанковые системы NLAW. Он отметил, что обучение украинских бойцов на системах должно пройти в течение пары месяцев.
"Ожидаемый эффект от этого пакета состоит в том, чтобы лучше вооружить Украину для наземных боев. Упомянутые платформы предназначены для наземных боевых действий", - сказал министр.
Йонсон заявил, что САУ Archer станет хорошим дополнением к тем системам, которые уже есть в Украине.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон также подчеркнул, что западные демократии не утратят свое единство, как на это рассчитывает Россия.
"Обширная поддержка со стороны США и других стран абсолютно необходима. Единство между США и ЕС было столь же важным, как и единство внутри ЕС", - резюмировал он.
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https://www.youtube.com/watch?v=usgOg7q4pCs&t=193s
Если даже вечно нейтральная Швеция начала поставлять для ВСУ тяжелую бронетехнику и новейшую дальнобойную артиллерию, то можно представить, какую лавину поставок вооружений сегодня объявят ведущие страны НАТО на конференции в Рамштайне...
До таких перфектних САУ та БМП потрібні відповідні танки
але теж дуже круто!
Супер!
Крутіші за шведські БМП тільки Пума та Лінкс, і то не факт, як показали стрільби у Німеччині - ломаються, а СV-90 машинка знана, вже давно їздить і кілька країн її купили
Ще б танчиків, і можна не одну бронетанкову бригаду сформувати
Дякуємо шведам!
ЗСУ найкращий рекламний агент, замовлення на цяцьки для шведського ВПК не забаряться, а німці будуть "отдихать"
https://youtu.be/d8x8ITwd4Vg
Це якийсь привид, а не гармата!!
Артилерійська частина представлена 155-мм гаубицею FH 77B з довжиною ствола в 52 калібри. Максимальна скорострільність 8 - 9 пострілів за хвилину. Апарат заряджання дозволяє випускати 6 снарядів за 30 секунд по різних траєкторіях. Максимальна дальність 30 км звичайним снарядом, 40 км - з ракетним двигуном та 60 км - керованим снарядом https://uk.wikipedia.org/wiki/M982_Excalibur Excalibur [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0 джерело? ].
Час розгортання та згортання комплексу - 30 секунд. База комплексу - модернізована вантажівка Volvo A30D 6×6, повністю броньований двигун та кабіна на 4 пасажира (захист від 7,62-мм). Шасі може витримувати підрив до 6 кг вибухівки (Level 2 STANAG 4569). Можливий рух при всіх пробитих колесах. Бойове застосування комплексу у крайньому випадку дозволяється тільки двом особам (це дозволяє повністю автоматизована система керування вогнем).