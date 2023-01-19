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Швеция предоставит Украине САУ Archer, 50 БМП CV90 и NLAW, - Минобороны

archer

Швеция передаст Украине около 50 боевых машин пехоты CV90 и самоходные артиллерийские установки Archer.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом сообщил министр обороны Пол Йонсон.

По его словам, Швеция пришлет Украине до 50 БМП CV90, неназванное количество САУ Archer, а также противотанковые системы NLAW. Он отметил, что обучение украинских бойцов на системах должно пройти в течение пары месяцев.

"Ожидаемый эффект от этого пакета состоит в том, чтобы лучше вооружить Украину для наземных боев. Упомянутые платформы предназначены для наземных боевых действий", - сказал министр.

Йонсон заявил, что САУ Archer станет хорошим дополнением к тем системам, которые уже есть в Украине.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон также подчеркнул, что западные демократии не утратят свое единство, как на это рассчитывает Россия.

"Обширная поддержка со стороны США и других стран абсолютно необходима. Единство между США и ЕС было столь же важным, как и единство внутри ЕС", - резюмировал он.

Читайте также: Швеция завтра объявит о поставках САУ Archer Украине, - СМИ

Автор: 

оружие (10214) помощь (7798) Швеция (1001)


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Топ комментарии
+31
Это супер, в преддверии Рамштайн...отлично!
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19.01.2023 12:13
+27
Суперові БМП від шведів, дяка їм
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19.01.2023 12:26
+25
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19.01.2023 12:18
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Это супер, в преддверии Рамштайн...отлично!
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19.01.2023 12:13 Ответить
Кому интересно подробное описание и ТТХ "Арчера" зайдите сюда:
https://www.youtube.com/watch?v=usgOg7q4pCs&t=193s
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20.01.2023 01:39 Ответить
Шведський бмп кращий за Бредлі.(40 мм гармата, захист)
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19.01.2023 12:14 Ответить
Шведський бмп кращий в рази броня краща та пушка! Щсупер вони показали себе в Афганістані.
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19.01.2023 12:16 Ответить
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19.01.2023 12:18 Ответить
Також плюс cv90 в тому, що можна модифікувати вежу на 30 мм гармату та не мати проблкм з набоями, бо я сильно сумніваюсь, що в нас є 40мм наброї, а от для 30мм гармати хоч дупою жуй.
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19.01.2023 12:34 Ответить
Так как в ВСУ есть пушки L70, то и 40мм снаряды имеются.
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19.01.2023 16:22 Ответить
Бредлі цінний не за гармату, а за TOW!
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19.01.2023 22:14 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ZXzjs-ju4cA Найкраща БМП у світі?
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20.01.2023 09:14 Ответить
Ото нам дають нормально так зброї реально готують до деокупації навесні. Це чудово.
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19.01.2023 12:16 Ответить
або до відбиття нової навали навесні
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19.01.2023 12:20 Ответить
вони зачухалися тільки коли на горизонті замаячив новий наступ русні який буде більш масштабним ніж навіть на початку війни, кацапи спочатку розраховували на легку прогулянку і те що їх тут будуть квітами зустрічати,везли апрадну форму,кийки з щитами щоб розганяти неугодних,але уже аж потім зрозуміли,що усе набагато серйозніше,зараз у них буде остання масована спроба щось кардинально поміняти,західні розвідки і партнери це бачать,тому і почали надавати все в такій кількості
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19.01.2023 12:21 Ответить
ага, це нагадує збільшення потоку поставок літаками "оборонної" зброї за пару місяців перед вторгненням
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19.01.2023 12:25 Ответить
було таке,але тоді передавали переважно джавеліни,нлави і стінгери,а тепер уже танки,бтр і інше
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19.01.2023 12:28 Ответить
ну да. прийшли інші часи, інша зброя. але збільшення поставок, по суту добровільне й вже від декількох країн, скоріше за все, звязане як і тоді з очікуванням парашного наступу, виходячи з даних їхніх розвідок.
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19.01.2023 12:36 Ответить
Танки ещё никто не передал .Только анонсировали их передачу и если Шольц не подпишет разрешение на передачу леопардов мы их и от Польши не получим ,а он сьезжает на байдена мол пусть сначала тот абрамсы разрешит поставлять .Ну а тот в свою очередь кивает Шольцу ,что вам не требуется наше разрешение на передачу своих танков и вы вправе сами решать поставлять их или нет .Короче замкнутый круг какой то получается все сьехжают друг на друга и никто не хочет делать первый шаг или попросту сговорились.Все кроме Британии .Но те 14 челленджеров,что она поставляет мало что изменит,а больше они вряд ли поставят так как сами имеют этих танков не так много
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19.01.2023 12:42 Ответить
Як вже задовбали диванні иксперди.
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19.01.2023 12:47 Ответить
Шольц боится быть первым. Вот Великобритания и делает этот символический шаг. А, что до танков, Лео2 нам больше подходят, в том числе и с логистической точки зрения. Короче пути доставки и самих танков и запчастей и обучения, да и дизельные они.
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19.01.2023 12:50 Ответить
Здесь что то большее .Раз шольц боится быть первым(точнее вторым после Британии) то и байден по твоей логике тоже .Скорее всего присутствует некая договорённость не поставлять танки для этого и придумывают всякие отговорки .Недаром были слухи ,что среди стран НАТО есть некая договорённость не поставлять танки и самолётыХотя раз уж начали бронемашины массово поставлять и Британия сделала первый шаг то может и Германия со штатами насчёт танков передумают
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19.01.2023 13:13 Ответить
от есть там шо то таки за кулисами видимых движений. вероятны несколько вариантов. возможно когда то инфа просочится и мы узнаем, шо ж было тому основной причиной для отказа поставок танка имеющего имидж "лучшего танка" мира
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19.01.2023 14:07 Ответить
Ну вот пусть и доказывает свой имидж) А там видно будет) Ну хуже совковых уж точно не должен быть)
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19.01.2023 15:45 Ответить
Получено 500+ед. Т-72, 28ед. М-55S. "Танки никто не передал").
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19.01.2023 16:14 Ответить
нну чмобаки,которые при обстреле просто обосраные стоят и даже не прячуться пускай наступают,светит им аж никуя,тут ужо с весны все заминировано и перекопано,велком ту зе хелл биомассе будет
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19.01.2023 12:45 Ответить
Ну, всё: как говорится "Процесс пошёл".
Если даже вечно нейтральная Швеция начала поставлять для ВСУ тяжелую бронетехнику и новейшую дальнобойную артиллерию, то можно представить, какую лавину поставок вооружений сегодня объявят ведущие страны НАТО на конференции в Рамштайне...
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20.01.2023 03:00 Ответить
Так може і замовлення Залужного перепригнемо. Гловне звичайно ракети з дальністю до 1000 км., які маюить бити по місцям запуску і об'єктам мордору.
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19.01.2023 12:17 Ответить
І танки!
До таких перфектних САУ та БМП потрібні відповідні танки
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19.01.2023 12:24 Ответить
Треба ще літаки и ударні безпілотники
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19.01.2023 12:52 Ответить
Арчер це імбо арта ..Автомат заряджання мобільний ******** ...Нажаль їх мало .У Швеції 48 штук а вона наласть 50 ?
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19.01.2023 12:20 Ответить
50 не Арчерів, а БМП

але теж дуже круто!
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19.01.2023 12:22 Ответить
Кацапи в себе пишуть що Арчерів Швеція нам планує відправити близько 2 десятків .
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19.01.2023 12:26 Ответить
12 Арчерів нібито у цьому пакеті...але, я так розумію, у всіх різні дані...
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19.01.2023 12:29 Ответить
Не 50 це точно, ходили чутки про 12. Але навіть батарея дасть оркам прикурити так що мало не покажеться. Це фактично 155мм кулемет , з високою точністю та дальністю.
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19.01.2023 14:25 Ответить
Оце так!
Супер!
Крутіші за шведські БМП тільки Пума та Лінкс, і то не факт, як показали стрільби у Німеччині - ломаються, а СV-90 машинка знана, вже давно їздить і кілька країн її купили
Ще б танчиків, і можна не одну бронетанкову бригаду сформувати

Дякуємо шведам!
ЗСУ найкращий рекламний агент, замовлення на цяцьки для шведського ВПК не забаряться, а німці будуть "отдихать"
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19.01.2023 12:21 Ответить
БМП,несомненно,отличная. У Брэдли есть спаренная ПТУР Тоу-2, у CV 90?.
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19.01.2023 16:16 Ответить
Tack så mycket!
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19.01.2023 12:22 Ответить
Суперові БМП від шведів, дяка їм
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19.01.2023 12:26 Ответить
Чудова країна, і дуже гарний прапор. 💙💛
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19.01.2023 12:39 Ответить
справді гарний. бо правильний - жовте зверху. Як Сонце на небі. І успіхи їх національного поступу до сих пір були чудові.
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19.01.2023 12:59 Ответить
Dzienki
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19.01.2023 12:29 Ответить
Шведам респект!
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19.01.2023 12:35 Ответить
велика подяка шведам за зброю
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19.01.2023 12:40 Ответить
Спасибо Швеция!
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19.01.2023 12:42 Ответить
Вот она , красавица)

https://youtu.be/d8x8ITwd4Vg
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19.01.2023 12:44 Ответить
Що ж виходить? Снаряди ще в повітрі,а Арчер вже нема на місці??
Це якийсь привид, а не гармата!!
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19.01.2023 16:14 Ответить
Чего может CV-90 https://www.youtube.com/watch?v=gGj_ioyZaIk
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19.01.2023 12:54 Ответить
Щиро дякуємо, Швеціє.
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19.01.2023 13:07 Ответить
Дякуємо!
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19.01.2023 13:09 Ответить
"Целый ряд источников СМИ и депутатов Парламента сообщает о скорой отставке Кирилла Тимошенко." - Діалог. Здається дещо до Зеленського доходить! Сподіваюсь на подібну новину стосовно Єрмака, згода Ради на це не потрібна!!!
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19.01.2023 13:12 Ответить
Арчер - самый скорострельный!

Артилерійська частина представлена 155-мм гаубицею FH 77B з довжиною ствола в 52 калібри. Максимальна скорострільність 8 - 9 пострілів за хвилину. Апарат заряджання дозволяє випускати 6 снарядів за 30 секунд по різних траєкторіях. Максимальна дальність 30 км звичайним снарядом, 40 км - з ракетним двигуном та 60 км - керованим снарядом https://uk.wikipedia.org/wiki/M982_Excalibur Excalibur [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0 джерело? ].

Час розгортання та згортання комплексу - 30 секунд. База комплексу - модернізована вантажівка Volvo A30D 6×6, повністю броньований двигун та кабіна на 4 пасажира (захист від 7,62-мм). Шасі може витримувати підрив до 6 кг вибухівки (Level 2 STANAG 4569). Можливий рух при всіх пробитих колесах. Бойове застосування комплексу у крайньому випадку дозволяється тільки двом особам (це дозволяє повністю автоматизована система керування вогнем).
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19.01.2023 13:24 Ответить
Україна отримає 12 САУ Арчер. Коли вони нарешті прийдуть на фронт, ******* російським САУ, танкам, складам з бк. Думаю що 12 Арчер зможуть дати фору 120 російським гарматам.
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19.01.2023 13:35 Ответить
... А то за Богдану переживают некоторые. После Перемоги разработаем Вельзевула на базе Арчера! Слава Украине!
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19.01.2023 17:56 Ответить
Надіюсь, що це просто ініціатива окремих наших іноземних друзів...Рамштайн має бути окремим пакетом.
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19.01.2023 18:10 Ответить
СЛАВА ШВЕЦИИ!
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19.01.2023 18:20 Ответить
Ех, не повезло Мазепі. А могли бути однією державою і заодно і москалів прикопали б.
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19.01.2023 21:21 Ответить
СПАСИБО!
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19.01.2023 23:21 Ответить
 
 