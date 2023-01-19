Швеция предоставит Украине САУ Archer, 50 БМП CV90 и NLAW, - Минобороны

Швеция передаст Украине около 50 боевых машин пехоты CV90 и самоходные артиллерийские установки Archer.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом сообщил министр обороны Пол Йонсон.

По его словам, Швеция пришлет Украине до 50 БМП CV90, неназванное количество САУ Archer, а также противотанковые системы NLAW. Он отметил, что обучение украинских бойцов на системах должно пройти в течение пары месяцев.

"Ожидаемый эффект от этого пакета состоит в том, чтобы лучше вооружить Украину для наземных боев. Упомянутые платформы предназначены для наземных боевых действий", - сказал министр.

Йонсон заявил, что САУ Archer станет хорошим дополнением к тем системам, которые уже есть в Украине.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон также подчеркнул, что западные демократии не утратят свое единство, как на это рассчитывает Россия.

"Обширная поддержка со стороны США и других стран абсолютно необходима. Единство между США и ЕС было столь же важным, как и единство внутри ЕС", - резюмировал он.

Читайте также: Швеция завтра объявит о поставках САУ Archer Украине, - СМИ