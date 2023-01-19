Швеція надасть Україні САУ Archer, 50 БМП CV90 та NLAW, - Міноборони
Швеція передасть Україні близько 50 бойових машин піхоти CV90 та самохідні артилерійські установки Archer.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це повідомив міністр оборони країни Пол Йонсон.
За його словами, Швеція надішле Україні до 50 БМП CV90, неназвану кількість САУ Archer, а також протитанкові системи NLAW. Він зазначив, що навчання українських бійців на системах має пройти протягом кількох місяців.
"Очікуваний ефект від цього пакету полягає в тому, щоб краще озброїти Україну для наземних боїв. Згадані платформи призначені для наземних бойових дій", - сказав міністр.
Йонсон заявив, що САУ Archer стане добрим доповненням до тих систем, які вже є в Україні.
Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон також наголосив, що західні демократії не втратить своєї єдності, як на це розраховує Росія.
"Обширна підтримка з боку США та інших країн абсолютно необхідна. Єдність між США та ЄС була такою ж важливою, як і єдність усередині ЄС", - підсумував він.
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https://www.youtube.com/watch?v=usgOg7q4pCs&t=193s
Если даже вечно нейтральная Швеция начала поставлять для ВСУ тяжелую бронетехнику и новейшую дальнобойную артиллерию, то можно представить, какую лавину поставок вооружений сегодня объявят ведущие страны НАТО на конференции в Рамштайне...
До таких перфектних САУ та БМП потрібні відповідні танки
але теж дуже круто!
Супер!
Крутіші за шведські БМП тільки Пума та Лінкс, і то не факт, як показали стрільби у Німеччині - ломаються, а СV-90 машинка знана, вже давно їздить і кілька країн її купили
Ще б танчиків, і можна не одну бронетанкову бригаду сформувати
Дякуємо шведам!
ЗСУ найкращий рекламний агент, замовлення на цяцьки для шведського ВПК не забаряться, а німці будуть "отдихать"
https://youtu.be/d8x8ITwd4Vg
Це якийсь привид, а не гармата!!
Артилерійська частина представлена 155-мм гаубицею FH 77B з довжиною ствола в 52 калібри. Максимальна скорострільність 8 - 9 пострілів за хвилину. Апарат заряджання дозволяє випускати 6 снарядів за 30 секунд по різних траєкторіях. Максимальна дальність 30 км звичайним снарядом, 40 км - з ракетним двигуном та 60 км - керованим снарядом https://uk.wikipedia.org/wiki/M982_Excalibur Excalibur [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0 джерело? ].
Час розгортання та згортання комплексу - 30 секунд. База комплексу - модернізована вантажівка Volvo A30D 6×6, повністю броньований двигун та кабіна на 4 пасажира (захист від 7,62-мм). Шасі може витримувати підрив до 6 кг вибухівки (Level 2 STANAG 4569). Можливий рух при всіх пробитих колесах. Бойове застосування комплексу у крайньому випадку дозволяється тільки двом особам (це дозволяє повністю автоматизована система керування вогнем).