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Швеція надасть Україні САУ Archer, 50 БМП CV90 та NLAW, - Міноборони

archer

Швеція передасть Україні близько 50 бойових машин піхоти CV90 та самохідні артилерійські установки Archer.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це повідомив міністр оборони країни Пол Йонсон.

За його словами, Швеція надішле Україні до 50 БМП CV90, неназвану кількість САУ Archer, а також протитанкові системи NLAW. Він зазначив, що навчання українських бійців на системах має пройти протягом кількох місяців.

"Очікуваний ефект від цього пакету полягає в тому, щоб краще озброїти Україну для наземних боїв. Згадані платформи призначені для наземних бойових дій", - сказав міністр.

Йонсон заявив, що САУ Archer стане добрим доповненням до тих систем, які вже є в Україні.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон також наголосив, що західні демократії не втратить своєї єдності, як на це розраховує Росія.

"Обширна підтримка з боку США та інших країн абсолютно необхідна. Єдність між США та ЄС була такою ж важливою, як і єдність усередині ЄС", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Естонія надасть Україні рекордний пакет військової допомоги: Гаубиці, протитанкова зброя та снаряди

Автор: 

зброя (7460) допомога (8341) Швеція (953)


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Топ коментарі
+31
Это супер, в преддверии Рамштайн...отлично!
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19.01.2023 12:13
+27
Суперові БМП від шведів, дяка їм
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19.01.2023 12:26
+25
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19.01.2023 12:18
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Это супер, в преддверии Рамштайн...отлично!
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19.01.2023 12:13 Відповісти
Кому интересно подробное описание и ТТХ "Арчера" зайдите сюда:
https://www.youtube.com/watch?v=usgOg7q4pCs&t=193s
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20.01.2023 01:39 Відповісти
Шведський бмп кращий за Бредлі.(40 мм гармата, захист)
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19.01.2023 12:14 Відповісти
Шведський бмп кращий в рази броня краща та пушка! Щсупер вони показали себе в Афганістані.
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19.01.2023 12:16 Відповісти
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19.01.2023 12:18 Відповісти
Також плюс cv90 в тому, що можна модифікувати вежу на 30 мм гармату та не мати проблкм з набоями, бо я сильно сумніваюсь, що в нас є 40мм наброї, а от для 30мм гармати хоч дупою жуй.
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19.01.2023 12:34 Відповісти
Так как в ВСУ есть пушки L70, то и 40мм снаряды имеются.
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19.01.2023 16:22 Відповісти
Бредлі цінний не за гармату, а за TOW!
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19.01.2023 22:14 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ZXzjs-ju4cA Найкраща БМП у світі?
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20.01.2023 09:14 Відповісти
Ото нам дають нормально так зброї реально готують до деокупації навесні. Це чудово.
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19.01.2023 12:16 Відповісти
або до відбиття нової навали навесні
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19.01.2023 12:20 Відповісти
вони зачухалися тільки коли на горизонті замаячив новий наступ русні який буде більш масштабним ніж навіть на початку війни, кацапи спочатку розраховували на легку прогулянку і те що їх тут будуть квітами зустрічати,везли апрадну форму,кийки з щитами щоб розганяти неугодних,але уже аж потім зрозуміли,що усе набагато серйозніше,зараз у них буде остання масована спроба щось кардинально поміняти,західні розвідки і партнери це бачать,тому і почали надавати все в такій кількості
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19.01.2023 12:21 Відповісти
ага, це нагадує збільшення потоку поставок літаками "оборонної" зброї за пару місяців перед вторгненням
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19.01.2023 12:25 Відповісти
було таке,але тоді передавали переважно джавеліни,нлави і стінгери,а тепер уже танки,бтр і інше
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19.01.2023 12:28 Відповісти
ну да. прийшли інші часи, інша зброя. але збільшення поставок, по суту добровільне й вже від декількох країн, скоріше за все, звязане як і тоді з очікуванням парашного наступу, виходячи з даних їхніх розвідок.
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19.01.2023 12:36 Відповісти
Танки ещё никто не передал .Только анонсировали их передачу и если Шольц не подпишет разрешение на передачу леопардов мы их и от Польши не получим ,а он сьезжает на байдена мол пусть сначала тот абрамсы разрешит поставлять .Ну а тот в свою очередь кивает Шольцу ,что вам не требуется наше разрешение на передачу своих танков и вы вправе сами решать поставлять их или нет .Короче замкнутый круг какой то получается все сьехжают друг на друга и никто не хочет делать первый шаг или попросту сговорились.Все кроме Британии .Но те 14 челленджеров,что она поставляет мало что изменит,а больше они вряд ли поставят так как сами имеют этих танков не так много
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19.01.2023 12:42 Відповісти
Як вже задовбали диванні иксперди.
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19.01.2023 12:47 Відповісти
Шольц боится быть первым. Вот Великобритания и делает этот символический шаг. А, что до танков, Лео2 нам больше подходят, в том числе и с логистической точки зрения. Короче пути доставки и самих танков и запчастей и обучения, да и дизельные они.
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19.01.2023 12:50 Відповісти
Здесь что то большее .Раз шольц боится быть первым(точнее вторым после Британии) то и байден по твоей логике тоже .Скорее всего присутствует некая договорённость не поставлять танки для этого и придумывают всякие отговорки .Недаром были слухи ,что среди стран НАТО есть некая договорённость не поставлять танки и самолётыХотя раз уж начали бронемашины массово поставлять и Британия сделала первый шаг то может и Германия со штатами насчёт танков передумают
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19.01.2023 13:13 Відповісти
от есть там шо то таки за кулисами видимых движений. вероятны несколько вариантов. возможно когда то инфа просочится и мы узнаем, шо ж было тому основной причиной для отказа поставок танка имеющего имидж "лучшего танка" мира
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19.01.2023 14:07 Відповісти
Ну вот пусть и доказывает свой имидж) А там видно будет) Ну хуже совковых уж точно не должен быть)
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19.01.2023 15:45 Відповісти
Получено 500+ед. Т-72, 28ед. М-55S. "Танки никто не передал").
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19.01.2023 16:14 Відповісти
нну чмобаки,которые при обстреле просто обосраные стоят и даже не прячуться пускай наступают,светит им аж никуя,тут ужо с весны все заминировано и перекопано,велком ту зе хелл биомассе будет
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19.01.2023 12:45 Відповісти
Ну, всё: как говорится "Процесс пошёл".
Если даже вечно нейтральная Швеция начала поставлять для ВСУ тяжелую бронетехнику и новейшую дальнобойную артиллерию, то можно представить, какую лавину поставок вооружений сегодня объявят ведущие страны НАТО на конференции в Рамштайне...
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20.01.2023 03:00 Відповісти
Так може і замовлення Залужного перепригнемо. Гловне звичайно ракети з дальністю до 1000 км., які маюить бити по місцям запуску і об'єктам мордору.
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19.01.2023 12:17 Відповісти
І танки!
До таких перфектних САУ та БМП потрібні відповідні танки
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19.01.2023 12:24 Відповісти
Треба ще літаки и ударні безпілотники
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19.01.2023 12:52 Відповісти
Арчер це імбо арта ..Автомат заряджання мобільний ******** ...Нажаль їх мало .У Швеції 48 штук а вона наласть 50 ?
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19.01.2023 12:20 Відповісти
50 не Арчерів, а БМП

але теж дуже круто!
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19.01.2023 12:22 Відповісти
Кацапи в себе пишуть що Арчерів Швеція нам планує відправити близько 2 десятків .
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19.01.2023 12:26 Відповісти
12 Арчерів нібито у цьому пакеті...але, я так розумію, у всіх різні дані...
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19.01.2023 12:29 Відповісти
Не 50 це точно, ходили чутки про 12. Але навіть батарея дасть оркам прикурити так що мало не покажеться. Це фактично 155мм кулемет , з високою точністю та дальністю.
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19.01.2023 14:25 Відповісти
Оце так!
Супер!
Крутіші за шведські БМП тільки Пума та Лінкс, і то не факт, як показали стрільби у Німеччині - ломаються, а СV-90 машинка знана, вже давно їздить і кілька країн її купили
Ще б танчиків, і можна не одну бронетанкову бригаду сформувати

Дякуємо шведам!
ЗСУ найкращий рекламний агент, замовлення на цяцьки для шведського ВПК не забаряться, а німці будуть "отдихать"
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19.01.2023 12:21 Відповісти
БМП,несомненно,отличная. У Брэдли есть спаренная ПТУР Тоу-2, у CV 90?.
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19.01.2023 16:16 Відповісти
Tack så mycket!
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19.01.2023 12:22 Відповісти
Суперові БМП від шведів, дяка їм
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19.01.2023 12:26 Відповісти
Чудова країна, і дуже гарний прапор. 💙💛
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19.01.2023 12:39 Відповісти
справді гарний. бо правильний - жовте зверху. Як Сонце на небі. І успіхи їх національного поступу до сих пір були чудові.
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19.01.2023 12:59 Відповісти
Dzienki
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19.01.2023 12:29 Відповісти
Шведам респект!
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19.01.2023 12:35 Відповісти
велика подяка шведам за зброю
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19.01.2023 12:40 Відповісти
Спасибо Швеция!
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19.01.2023 12:42 Відповісти
Вот она , красавица)

https://youtu.be/d8x8ITwd4Vg
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19.01.2023 12:44 Відповісти
Що ж виходить? Снаряди ще в повітрі,а Арчер вже нема на місці??
Це якийсь привид, а не гармата!!
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19.01.2023 16:14 Відповісти
Чего может CV-90 https://www.youtube.com/watch?v=gGj_ioyZaIk
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19.01.2023 12:54 Відповісти
Щиро дякуємо, Швеціє.
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19.01.2023 13:07 Відповісти
Дякуємо!
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19.01.2023 13:09 Відповісти
"Целый ряд источников СМИ и депутатов Парламента сообщает о скорой отставке Кирилла Тимошенко." - Діалог. Здається дещо до Зеленського доходить! Сподіваюсь на подібну новину стосовно Єрмака, згода Ради на це не потрібна!!!
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19.01.2023 13:12 Відповісти
Арчер - самый скорострельный!

Артилерійська частина представлена 155-мм гаубицею FH 77B з довжиною ствола в 52 калібри. Максимальна скорострільність 8 - 9 пострілів за хвилину. Апарат заряджання дозволяє випускати 6 снарядів за 30 секунд по різних траєкторіях. Максимальна дальність 30 км звичайним снарядом, 40 км - з ракетним двигуном та 60 км - керованим снарядом https://uk.wikipedia.org/wiki/M982_Excalibur Excalibur [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0 джерело? ].

Час розгортання та згортання комплексу - 30 секунд. База комплексу - модернізована вантажівка Volvo A30D 6×6, повністю броньований двигун та кабіна на 4 пасажира (захист від 7,62-мм). Шасі може витримувати підрив до 6 кг вибухівки (Level 2 STANAG 4569). Можливий рух при всіх пробитих колесах. Бойове застосування комплексу у крайньому випадку дозволяється тільки двом особам (це дозволяє повністю автоматизована система керування вогнем).
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19.01.2023 13:24 Відповісти
Україна отримає 12 САУ Арчер. Коли вони нарешті прийдуть на фронт, ******* російським САУ, танкам, складам з бк. Думаю що 12 Арчер зможуть дати фору 120 російським гарматам.
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19.01.2023 13:35 Відповісти
... А то за Богдану переживают некоторые. После Перемоги разработаем Вельзевула на базе Арчера! Слава Украине!
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19.01.2023 17:56 Відповісти
Надіюсь, що це просто ініціатива окремих наших іноземних друзів...Рамштайн має бути окремим пакетом.
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19.01.2023 18:10 Відповісти
СЛАВА ШВЕЦИИ!
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19.01.2023 18:20 Відповісти
Ех, не повезло Мазепі. А могли бути однією державою і заодно і москалів прикопали б.
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19.01.2023 21:21 Відповісти
СПАСИБО!
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19.01.2023 23:21 Відповісти
 
 