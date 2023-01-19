Швеція надасть Україні САУ Archer, 50 БМП CV90 та NLAW, - Міноборони

Швеція передасть Україні близько 50 бойових машин піхоти CV90 та самохідні артилерійські установки Archer.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це повідомив міністр оборони країни Пол Йонсон.

За його словами, Швеція надішле Україні до 50 БМП CV90, неназвану кількість САУ Archer, а також протитанкові системи NLAW. Він зазначив, що навчання українських бійців на системах має пройти протягом кількох місяців.

"Очікуваний ефект від цього пакету полягає в тому, щоб краще озброїти Україну для наземних боїв. Згадані платформи призначені для наземних бойових дій", - сказав міністр.

Йонсон заявив, що САУ Archer стане добрим доповненням до тих систем, які вже є в Україні.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон також наголосив, що західні демократії не втратить своєї єдності, як на це розраховує Росія.

"Обширна підтримка з боку США та інших країн абсолютно необхідна. Єдність між США та ЄС була такою ж важливою, як і єдність усередині ЄС", - підсумував він.

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