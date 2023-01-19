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Новости Война
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На Кинбурнской косе за прошедшие сутки уничтожена группировка оккупантов и вражеская техника, - ОК "Південь"

коса,кінбурнська

На Кинбурнской косе в Николаевской области Силы обороны уничтожили около 10 российских захватчиков и вражескую технику.

Об этом в эфире общенационального телемарафона сказала руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы продолжаем боевую отработку по тем позициям, которые враг время от времени там занимает для того, чтобы атаковать Очаковское направление. Наша работа достаточно результативна и за прошедшие сутки есть уничтожение автомобильной техники и до 10 единиц врага. Это говорит о том, что покоя им там нет", – сказала Гуменюк.

В то же время, добавила она, пока захватчики имеют сухопутный коридор доступа на Кинбурнскую косу, они могут заменять силы и наносить поражения по Очаковской громаде. Так было и накануне, когда вследствие обстрелов в Очаковской громаде были повреждены жилые дома. Как подчеркнула Гуменюк, обстрелы велись из реактивных систем залпового огня, в том числе с использованием зажигательных боеприпасов, которые запрещены Женевской конвенцией. В целом захватчики ведут огонь по прибрежной зоне и пытаются повредить портовую инфраструктуру Очакова.

Читайте также: ОК "Південь" о Кинбурнской косе: РФ имитирует контроль над международными транспортными путями, чтобы не привлекать Николаевщину под "зерновое соглашение"

Автор: 

Николаевская область (2121) Гуменюк Наталья (577) Очаков (88)


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Топ комментарии
+3
10единиц живой силы .Оригинально сказано
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19.01.2023 15:05
+3
Коса! Косить їх там!!!!!
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19.01.2023 15:14
+3
Був я на тій косі! Гарне місце, але не для москалів!
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19.01.2023 15:35
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10единиц живой силы .Оригинально сказано
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19.01.2023 15:05 Ответить
Москальня відправилась до пекла 👏🏽👏🏽👏🏽👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼
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19.01.2023 15:09 Ответить
Коса! Косить їх там!!!!!
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19.01.2023 15:14 Ответить
І мьортвиє з косами на косє стоять.
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19.01.2023 15:29 Ответить
І тішинааа.
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19.01.2023 15:30 Ответить
кончай дурковать бот
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19.01.2023 17:43 Ответить
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19.01.2023 17:45 Ответить
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19.01.2023 17:48 Ответить
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19.01.2023 18:03 Ответить
Був я на тій косі! Гарне місце, але не для москалів!
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19.01.2023 15:35 Ответить
Эх сенокос сенокос
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19.01.2023 17:28 Ответить
 
 