На Кинбурнской косе за прошедшие сутки уничтожена группировка оккупантов и вражеская техника, - ОК "Південь"

На Кинбурнской косе в Николаевской области Силы обороны уничтожили около 10 российских захватчиков и вражескую технику.

Об этом в эфире общенационального телемарафона сказала руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы продолжаем боевую отработку по тем позициям, которые враг время от времени там занимает для того, чтобы атаковать Очаковское направление. Наша работа достаточно результативна и за прошедшие сутки есть уничтожение автомобильной техники и до 10 единиц врага. Это говорит о том, что покоя им там нет", – сказала Гуменюк.

В то же время, добавила она, пока захватчики имеют сухопутный коридор доступа на Кинбурнскую косу, они могут заменять силы и наносить поражения по Очаковской громаде. Так было и накануне, когда вследствие обстрелов в Очаковской громаде были повреждены жилые дома. Как подчеркнула Гуменюк, обстрелы велись из реактивных систем залпового огня, в том числе с использованием зажигательных боеприпасов, которые запрещены Женевской конвенцией. В целом захватчики ведут огонь по прибрежной зоне и пытаются повредить портовую инфраструктуру Очакова.

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