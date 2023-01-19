На Кінбурнській косі минулої доби знищено угруповання окупантів та ворожу техніку, - ОК "Південь"

На Кінбурнській косі на Миколаївщині Сили оборони знищили близько 10 російських загарбників та ворожу техніку.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону сказала керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми продовжуємо бойове відпрацювання по тих позиціях, які ворог час від часу там займає для того, щоб атакувати Очаківський напрямок. Наша робота досить результативна і за минулу добу є знищення автомобільної техніки і до 10 одиниць ворога. Це говорить про те, що спокою їм там немає", - сказала Гуменюк.

Водночас, додала вона, доки загарбники мають сухопутний коридор доступу на Кінбурнську косу, вони можуть замінювати сили і завдавати ураження по Очаківський громаді. Так було і минулої доби, коли внаслідок обстрілів в Очаківській громаді було пошкоджено житлові будинки. Як наголосила Гуменюк, обстріли велися з реактивних систем залпового вогню, в тому числі з використанням запальних боєприпасів, які заборонені Женевською конвенцією. Загалом загарбники ведуть вогонь по прибережній зоні і намагаються зашкодити портовій інфраструктурі Очакова.

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