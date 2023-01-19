УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8579 відвідувачів онлайн
Новини Війна
6 760 11

На Кінбурнській косі минулої доби знищено угруповання окупантів та ворожу техніку, - ОК "Південь"

коса,кінбурнська

На Кінбурнській косі на Миколаївщині Сили оборони знищили близько 10 російських загарбників та ворожу техніку.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону сказала керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми продовжуємо бойове відпрацювання по тих позиціях, які ворог час від часу там займає для того, щоб атакувати Очаківський напрямок. Наша робота досить результативна і за минулу добу є знищення автомобільної техніки і до 10 одиниць ворога. Це говорить про те, що спокою їм там немає", - сказала Гуменюк.

Водночас, додала вона, доки загарбники мають сухопутний коридор доступу на Кінбурнську косу, вони можуть замінювати сили і завдавати ураження по Очаківський громаді. Так було і минулої доби, коли внаслідок обстрілів в Очаківській громаді було пошкоджено житлові будинки. Як наголосила Гуменюк, обстріли велися з реактивних систем залпового вогню, в тому числі з використанням запальних боєприпасів, які заборонені Женевською конвенцією. Загалом загарбники ведуть вогонь по прибережній зоні і намагаються зашкодити портовій інфраструктурі Очакова.

Також читайте: ОК "Південь" про Кінбурнську косу: РФ імітує контроль над міжнародними транспортними шляхами, щоб не залучати Миколаївщину під "зернову угоду"

Автор: 

Миколаївська область (2271) Гуменюк Наталія (804) Очаків (204)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+3
10единиц живой силы .Оригинально сказано
показати весь коментар
19.01.2023 15:05
+3
Коса! Косить їх там!!!!!
показати весь коментар
19.01.2023 15:14
+3
Був я на тій косі! Гарне місце, але не для москалів!
показати весь коментар
19.01.2023 15:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
10единиц живой силы .Оригинально сказано
показати весь коментар
19.01.2023 15:05 Відповісти
Москальня відправилась до пекла 👏🏽👏🏽👏🏽👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼
показати весь коментар
19.01.2023 15:09 Відповісти
Коса! Косить їх там!!!!!
показати весь коментар
19.01.2023 15:14 Відповісти
І мьортвиє з косами на косє стоять.
показати весь коментар
19.01.2023 15:29 Відповісти
І тішинааа.
показати весь коментар
19.01.2023 15:30 Відповісти
кончай дурковать бот
показати весь коментар
19.01.2023 17:43 Відповісти
показати весь коментар
19.01.2023 17:45 Відповісти
показати весь коментар
19.01.2023 17:48 Відповісти
показати весь коментар
19.01.2023 18:03 Відповісти
Був я на тій косі! Гарне місце, але не для москалів!
показати весь коментар
19.01.2023 15:35 Відповісти
Эх сенокос сенокос
показати весь коментар
19.01.2023 17:28 Відповісти
 
 