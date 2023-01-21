Российские оккупанты обстреляли Днепропетровщину из артиллерии. Одно из предприятий претерпело разрушения
В субботу, 21 января, российские террористы обстреляли Марганецкую громаду Днепропетровской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил председатель Никопольской РГА Евгений Евтушенко.
"В течение дня армия РФ, используя РСЗО и ствольную артиллерию, осуществила обстрелы Марганецкой территориальной громады. В результате чего, одно из предприятий потерпело разрушение. Люди не пострадали. В пределах других территорий района день прошел без чрезвычайных ситуаций", - написал Евтушенко.
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Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий21.01.2023 21:42 Ответить Мне нравится 0
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