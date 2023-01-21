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Российские оккупанты обстреляли Днепропетровщину из артиллерии. Одно из предприятий претерпело разрушения

нікополь

В субботу, 21 января, российские террористы обстреляли Марганецкую громаду Днепропетровской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил председатель Никопольской РГА Евгений Евтушенко.

"В течение дня армия РФ, используя РСЗО и ствольную артиллерию, осуществила обстрелы Марганецкой территориальной громады. В результате чего, одно из предприятий потерпело разрушение. Люди не пострадали. В пределах других территорий района день прошел без чрезвычайных ситуаций", - написал Евтушенко.

Также читайте: В течение 21 января российские оккупанты нанесли 26 авиаударов и 15 обстрелов из РСЗО, - Генштаб

обстрел (26906) Никополь (1003)


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21.01.2023 21:42 Ответить
 
 