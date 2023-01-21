Російські окупанти обстріляли Дніпропетровщину з артилерії. Одне з підприємств зазнало руйнування
У суботу, 21 січня, російські терористи обстріляли Марганецьку громаду Дніпропетровської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Нікопольської РДА Євген Євтушенко.
"Протягом дня армія РФ, використовуючи РСЗВ та ствольну артилерію, здійснила обстріли Марганецької територіальної громади. Внаслідок чого, одне з підприємств зазнало руйнування. Люди не постраждали. В межах інших територій району день минув без надзвичайних ситуацій", - написав Євтушенко.
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Вася Шевченко #371210
показати весь коментар21.01.2023 21:42 Відповісти Мені подобається 0
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