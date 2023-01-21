Нардеп от запрещенной "ОПЗЖ" Столара не выпустили из страны, - СМИ

Нардепа от запрещенной партии ОПЗЖ Вадима Столара, недавно вернувшегося в Украину и присутствовавшего на заседании парламента 12 января, 20 января не выпустили из Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написал журналист Михаил Ткач.

Он отметил: "После посещения Верховной Рады и гарантирования сохранения мандатов "до завершения каденции" депутаты от запрещенной ОПЗЖ Вадим Столар и Игорь Абрамович решили долго не гостить в Украине и вернуться в Дубай и Монако соответственно.

Источники в правоохранительных органах информируют, что Игорь Абрамович с короткой остановкой на празднование дня рождения мэра Харькова в Ужгороде на прошлой неделе вернулся в славному делу - обороны Монако.

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А вот депутат Столар задержался на несколько встреч и отправился на "дубайскую передовую" вчера. По данным источников в правоохранительных органах, ни вчера, ни сегодня Столар так и не прошел границу и был вынужден вернуться в Киев. Сейчас активно общается с представителями власти. Источники среди пограничников говорят, что по Столару сейчас стоит запрет на выезд.

Как известно, народные депутаты от запрещенной партии ОПЗЖ Вадим Столар и Игорь Абрамович, с самого начала полномасштабного вторжения России проживавшие на Лазурном побережье, недавно вернулись в Украину и посетили заседание парламента.