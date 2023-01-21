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Нардеп от запрещенной "ОПЗЖ" Столара не выпустили из страны, - СМИ

столар

Нардепа от запрещенной партии ОПЗЖ Вадима Столара, недавно вернувшегося в Украину и присутствовавшего на заседании парламента 12 января, 20 января не выпустили из Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написал журналист Михаил Ткач.

Он отметил: "После посещения Верховной Рады и гарантирования сохранения мандатов "до завершения каденции" депутаты от запрещенной ОПЗЖ Вадим Столар и Игорь Абрамович решили долго не гостить в Украине и вернуться в Дубай и Монако соответственно.

Источники в правоохранительных органах информируют, что Игорь Абрамович с короткой остановкой на празднование дня рождения мэра Харькова в Ужгороде на прошлой неделе вернулся в славному делу -  обороны Монако.

Также читайте: Нардепы запрещенной ОПЗЖ Столар и Абрамович вернулись в Украину, - журналист Ткач

А вот депутат Столар задержался на несколько встреч и отправился на "дубайскую передовую" вчера. По данным источников в правоохранительных органах, ни вчера, ни сегодня Столар так и не прошел границу и был вынужден вернуться в Киев. Сейчас активно общается с представителями власти. Источники среди пограничников говорят, что по Столару сейчас стоит запрет на выезд.

Как известно, народные депутаты от запрещенной партии ОПЗЖ Вадим Столар и Игорь Абрамович, с самого начала полномасштабного вторжения России проживавшие на Лазурном побережье, недавно вернулись в Украину и посетили заседание парламента.

Столар Вадим (40) Ткач Михаил (134) Оппозиционная платформа - За жизнь (452)


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Топ комментарии
+29
Голоса разбегаются, так можно без большинства в раде остаться..
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21.01.2023 22:27
+22
и денежное вознаграждение...
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21.01.2023 22:22
+15
Випустять... Причому тихо і без галасу у ЗМІ...
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21.01.2023 22:24
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и денежное вознаграждение...
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21.01.2023 22:22 Ответить
Голоса разбегаются, так можно без большинства в раде остаться..
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21.01.2023 22:27 Ответить
👏👏👏👏👏 Заодно тепер їх можна змусити голосувати за будь-який закон, який потрібен зеленій владі. Навіть якщо закон буде недолугим, чи шкідливим.
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21.01.2023 22:42 Ответить
Схаменіться, вже давно "слуги удода" і "за жиддя" - каоліція. Всі голосують разом як піонери
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21.01.2023 23:02 Ответить
Так я яласне про те. Тільки зажопники могли пальці розправляти і вимагати ніштяки. А такі, "підвішені", як Стлар, будуть відпрацьовувати свою свободу задарма.
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21.01.2023 23:12 Ответить
Йой, то випускайте поскорєє, бо тут небезпечно. Війна тут.
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21.01.2023 22:23 Ответить
Випустять... Причому тихо і без галасу у ЗМІ...
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21.01.2023 22:24 Ответить
абрамович проскочил а столяр лошара залип..... - прессконференция партии регионов....
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21.01.2023 22:26 Ответить
Абрамович отстегнул по новой таксе д'Ерьмака , а столяр пожадничал, сторгуются , свои ж люди!
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22.01.2023 09:14 Ответить
Депутатство + праця човником .
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21.01.2023 22:26 Ответить
Повістки вручили?
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21.01.2023 22:27 Ответить
Йому ніззя! Он ДЄПУТАТ!!!
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21.01.2023 22:36 Ответить
У вас авторедактування змінило останню букву в слові "депутат" з "Н" на "Т".
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21.01.2023 22:45 Ответить
ухуел...шастать туда-сюда
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21.01.2023 22:30 Ответить
Підіть його по головке погладьте, ворюгу жирного
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22.01.2023 10:44 Ответить
Це тимчасово, поки не стане ручним песиком.
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21.01.2023 22:30 Ответить
абрамович успел отойти на подготовленные позиции на бульваре Альберта І. Теперь будет без вадика окапываться в местных кафешантанах.
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21.01.2023 22:31 Ответить
Чемодани з готівкою забрав і виїхав
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22.01.2023 09:16 Ответить
закрили казла руснявого?
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21.01.2023 22:32 Ответить
Та де там , вiдпустять тихенько щоб нiхто i не довiдався.
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21.01.2023 22:37 Ответить
А слуги шляються через кордон без проблем.
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21.01.2023 22:35 Ответить
пани понавибрали слуговню в пани
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21.01.2023 22:47 Ответить
абрамка відслинив заразу а цей дятел ще тупить
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21.01.2023 22:36 Ответить
в воюющей стране недопустимо "выборочное право" когда "все граждане" от 28 до 60 лет являются "невыездными" но на "некоторых" спортсменов моряков студентов айтишников артистов футболистов чиновников политиков эти нормы почему то не распространяются...
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21.01.2023 22:36 Ответить
Вам не здається, що сьогодні занадто дохєра зашкварних новин, після того як Шабунін опублікував новину про грабіж Zeкомандою міноборони на 4 млрд?
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21.01.2023 22:36 Ответить
Таки да i Лодзиньский випав iз зеленоi обiйми.
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21.01.2023 22:39 Ответить
Треба ж відвернути увагу від зашквару з МО!
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22.01.2023 09:11 Ответить
Не домовились про розмір відпускних?
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21.01.2023 22:41 Ответить
Если нардеп от запрещённой ОПоДупы то надо выпустить..а назад в Украину...от винта.. персона грн штата...БОМЖ..😛от дерьма надо избавляться.. чтобы потом не было проблем в будущем...
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21.01.2023 22:41 Ответить
МРАЗОТА.На днях боров Стефанишин объяснял почему их нельзя лишить мандата,бо це противоправно.А держать этих гнид в Раде это самое то для зелепадпли
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21.01.2023 22:43 Ответить
Яке позорище для зеленої влади!
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21.01.2023 22:47 Ответить
Не Влади , а режима МАФИИ ГНИД И МЕГАБАРЫГ НА КРОВИ! Для них не позорище , а просто БИЗНЕС! Кошелёк приехал , уехал , а как в первые дни зеоборотни : « те , кто из депутатов бросил страну в такой ответственный момент , пусть не возвращаются «! СТУДЕНТОВ НЕ АЫРУСКАЛИ , а сами туда-сюда миллионы перевозили
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22.01.2023 09:23 Ответить
Абрамович????
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21.01.2023 22:49 Ответить
якось вкрай несправедливо це все - якщо одні мають право спокійно їздити туди-сюди, а іншим забороняють? У нас же ніби мають бути у всіх однакові права і можливості. А то одні в окопах по коліна в воді місяцями,а інші в Монако. Це ніби як поділ на касти, між якими прірва, а тепер це все ще узаконили.
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21.01.2023 22:50 Ответить
представителей народов Дубая и Монако не пускают к избирателям. шкандаль!
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21.01.2023 22:57 Ответить
Скоро народи Оману вже ізолюємо!
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22.01.2023 08:37 Ответить
Мабуть з пасанами не поділився.
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21.01.2023 23:42 Ответить
Майно Столара конфіскувати на відбудову житла для Українців, які втратили його через таких гнид як воно
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21.01.2023 23:56 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ZcuFU4EXNVg Если так дальше пойдёт я тоже разбегусь в разные стороны
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22.01.2023 01:58 Ответить
Він більше Арестовича нагадує !
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22.01.2023 08:36 Ответить
https://youtube.com/shorts/6bur3MILYuc?feature=share ..

Про Мосейчук и Абдристовича...😝
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22.01.2023 04:32 Ответить
Пиар от ОП смотрите Игорешу мы выпустили а Вадика нет, вот такие мы страшные ща мы ему на ляшку сядем поколядуем и отпустим
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22.01.2023 06:05 Ответить
Якби він був СН, то зараз вже бився в батальоні Монако !
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22.01.2023 08:35 Ответить
На Колывана, тьфу, Стефанчука очень похож. Родственники?
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22.01.2023 10:09 Ответить
.

а яке вiдношення цi гниди з заЖоПП мають до України ?

яким чином вони можуть бути депутатами, отримувати заплатню, коли бiльшiсть часу

перебувають за межами країни ?

щось не те з регламентом та законами...
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22.01.2023 10:39 Ответить
Та на кого ж смотрящій за Києвом нас залишити хоче? Та як же ми без нього? Та за таке треба цеглиною по лисині
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22.01.2023 10:47 Ответить
 
 