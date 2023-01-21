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Нардепа від забороненої "ОПЗЖ" Столара не випустили з країни, - ЗМІ

столар

Нардепа від забороненої партії ОПЗЖ Вадима Столара, який нещодавно повернувся в Україну і був присутній на засіданні парламенту 12 січня, 20 січня не випустили з України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав журналіст Михайло Ткач.

Він зазначив: "Після відвідин Верховної Ради і гарантування збереження мандатів "до завершення каденції" депутати від забороненої ОПЗЖ Вадим Столар та Ігор Абрамович вирішили довго не гостювати в Україні та повернутись в Дубай та Монако відповідно.

Джерела у правоохоронних органах інформують, що Ігор Абрамович з короткою зупинкою на святкування дня народження мера Харкова в Ужгороді минулого тижня повернувся до славетної справи оборони Монако.

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А от депутат Столар затримався на декілька зустрічей і вирушив на "дубайську передову" вчора. За даними джерел у правоохоронних органах ані вчора, ані сьогодні Столар так і не пройшов кордон і був вимушений повернутись до Києва. Зараз активно контактує з представниками влади. Джерела серед прикордонників кажуть, що по Столару наразі стоїть заборона на виїзд".

Як відомо, народні депутати від забороненої партії ОПЗЖ Вадим Столар та Ігор Абрамович, які від початку повномасштабного вторгнення Росії проживали на Лазуровому узбережжі, нещодавно повернулись в Україну і відвідали засідання парламенту.

Автор: 

Столар Вадим (65) Ткач Михайло (136) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


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Топ коментарі
+29
Голоса разбегаются, так можно без большинства в раде остаться..
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21.01.2023 22:27
+22
и денежное вознаграждение...
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21.01.2023 22:22
+15
Випустять... Причому тихо і без галасу у ЗМІ...
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21.01.2023 22:24
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и денежное вознаграждение...
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21.01.2023 22:22 Відповісти
Голоса разбегаются, так можно без большинства в раде остаться..
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21.01.2023 22:27 Відповісти
👏👏👏👏👏 Заодно тепер їх можна змусити голосувати за будь-який закон, який потрібен зеленій владі. Навіть якщо закон буде недолугим, чи шкідливим.
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21.01.2023 22:42 Відповісти
Схаменіться, вже давно "слуги удода" і "за жиддя" - каоліція. Всі голосують разом як піонери
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21.01.2023 23:02 Відповісти
Так я яласне про те. Тільки зажопники могли пальці розправляти і вимагати ніштяки. А такі, "підвішені", як Стлар, будуть відпрацьовувати свою свободу задарма.
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21.01.2023 23:12 Відповісти
Йой, то випускайте поскорєє, бо тут небезпечно. Війна тут.
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21.01.2023 22:23 Відповісти
Випустять... Причому тихо і без галасу у ЗМІ...
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21.01.2023 22:24 Відповісти
абрамович проскочил а столяр лошара залип..... - прессконференция партии регионов....
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21.01.2023 22:26 Відповісти
Абрамович отстегнул по новой таксе д'Ерьмака , а столяр пожадничал, сторгуются , свои ж люди!
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22.01.2023 09:14 Відповісти
Депутатство + праця човником .
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21.01.2023 22:26 Відповісти
Повістки вручили?
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21.01.2023 22:27 Відповісти
Йому ніззя! Он ДЄПУТАТ!!!
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21.01.2023 22:36 Відповісти
У вас авторедактування змінило останню букву в слові "депутат" з "Н" на "Т".
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21.01.2023 22:45 Відповісти
ухуел...шастать туда-сюда
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21.01.2023 22:30 Відповісти
Підіть його по головке погладьте, ворюгу жирного
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22.01.2023 10:44 Відповісти
Це тимчасово, поки не стане ручним песиком.
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21.01.2023 22:30 Відповісти
абрамович успел отойти на подготовленные позиции на бульваре Альберта І. Теперь будет без вадика окапываться в местных кафешантанах.
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21.01.2023 22:31 Відповісти
Чемодани з готівкою забрав і виїхав
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22.01.2023 09:16 Відповісти
закрили казла руснявого?
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21.01.2023 22:32 Відповісти
Та де там , вiдпустять тихенько щоб нiхто i не довiдався.
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21.01.2023 22:37 Відповісти
А слуги шляються через кордон без проблем.
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21.01.2023 22:35 Відповісти
пани понавибрали слуговню в пани
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21.01.2023 22:47 Відповісти
абрамка відслинив заразу а цей дятел ще тупить
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21.01.2023 22:36 Відповісти
в воюющей стране недопустимо "выборочное право" когда "все граждане" от 28 до 60 лет являются "невыездными" но на "некоторых" спортсменов моряков студентов айтишников артистов футболистов чиновников политиков эти нормы почему то не распространяются...
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21.01.2023 22:36 Відповісти
Вам не здається, що сьогодні занадто дохєра зашкварних новин, після того як Шабунін опублікував новину про грабіж Zeкомандою міноборони на 4 млрд?
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21.01.2023 22:36 Відповісти
Таки да i Лодзиньский випав iз зеленоi обiйми.
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21.01.2023 22:39 Відповісти
Треба ж відвернути увагу від зашквару з МО!
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22.01.2023 09:11 Відповісти
Не домовились про розмір відпускних?
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21.01.2023 22:41 Відповісти
Если нардеп от запрещённой ОПоДупы то надо выпустить..а назад в Украину...от винта.. персона грн штата...БОМЖ..😛от дерьма надо избавляться.. чтобы потом не было проблем в будущем...
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21.01.2023 22:41 Відповісти
МРАЗОТА.На днях боров Стефанишин объяснял почему их нельзя лишить мандата,бо це противоправно.А держать этих гнид в Раде это самое то для зелепадпли
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21.01.2023 22:43 Відповісти
Яке позорище для зеленої влади!
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21.01.2023 22:47 Відповісти
Не Влади , а режима МАФИИ ГНИД И МЕГАБАРЫГ НА КРОВИ! Для них не позорище , а просто БИЗНЕС! Кошелёк приехал , уехал , а как в первые дни зеоборотни : « те , кто из депутатов бросил страну в такой ответственный момент , пусть не возвращаются «! СТУДЕНТОВ НЕ АЫРУСКАЛИ , а сами туда-сюда миллионы перевозили
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22.01.2023 09:23 Відповісти
Абрамович????
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21.01.2023 22:49 Відповісти
якось вкрай несправедливо це все - якщо одні мають право спокійно їздити туди-сюди, а іншим забороняють? У нас же ніби мають бути у всіх однакові права і можливості. А то одні в окопах по коліна в воді місяцями,а інші в Монако. Це ніби як поділ на касти, між якими прірва, а тепер це все ще узаконили.
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21.01.2023 22:50 Відповісти
представителей народов Дубая и Монако не пускают к избирателям. шкандаль!
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21.01.2023 22:57 Відповісти
Скоро народи Оману вже ізолюємо!
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22.01.2023 08:37 Відповісти
Мабуть з пасанами не поділився.
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21.01.2023 23:42 Відповісти
Майно Столара конфіскувати на відбудову житла для Українців, які втратили його через таких гнид як воно
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21.01.2023 23:56 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ZcuFU4EXNVg Если так дальше пойдёт я тоже разбегусь в разные стороны
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22.01.2023 01:58 Відповісти
Він більше Арестовича нагадує !
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22.01.2023 08:36 Відповісти
https://youtube.com/shorts/6bur3MILYuc?feature=share ..

Про Мосейчук и Абдристовича...😝
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22.01.2023 04:32 Відповісти
Пиар от ОП смотрите Игорешу мы выпустили а Вадика нет, вот такие мы страшные ща мы ему на ляшку сядем поколядуем и отпустим
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22.01.2023 06:05 Відповісти
Якби він був СН, то зараз вже бився в батальоні Монако !
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22.01.2023 08:35 Відповісти
На Колывана, тьфу, Стефанчука очень похож. Родственники?
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22.01.2023 10:09 Відповісти
.

а яке вiдношення цi гниди з заЖоПП мають до України ?

яким чином вони можуть бути депутатами, отримувати заплатню, коли бiльшiсть часу

перебувають за межами країни ?

щось не те з регламентом та законами...
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22.01.2023 10:39 Відповісти
Та на кого ж смотрящій за Києвом нас залишити хоче? Та як же ми без нього? Та за таке треба цеглиною по лисині
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22.01.2023 10:47 Відповісти
 
 