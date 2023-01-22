Весна и начало лета будут решающими в войне. Если большое наступление РФ провалится – это станет крахом России и Путина, - Скибицкий
Донецкой и Луганской областям предстоят тяжелые и решающие бои.
Об этом в интервью Delfi заявил представитель ГУР МО Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ.
"Весна и начало лета будут решающими в войне. Если большое наступление России, запланированное на это время, провалится, это станет крахом России и Путина", - отметил он.
По словам Скибицкого, Донецкой и Луганской областям предстоят тяжелые и решающие бои.
В то же время, добавил представитель ГУР МО, новое нападение россиян на Киев с Беларуси маловероятно, как и активные боевые действия на юге Украины, где россиян больше волнует защита оккупированного Крыма.
"Когда весна и начало лета будут позади, возможно, мы сможем начать говорить об окончании войны. ... Мы пока не можем заглядывать далеко, мы должны пройти первый этап - весну и начало лета. Мы видим, к чему ведет эта война: сменилось российское военное руководство, закончился первый этап мобилизации, русская армия осуществляет перегруппировку. Наша оценка проста: основная активность российской армии будет разворачиваться на Донецком и Луганском направлениях", - сказал Скибицкий.
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"Переписка в Інтернет, між поклонницею Зеленського і «порохоботом» після інформації про те що в Умані власник кафе відмовився обслуговувать хасидів:
- Никогда не видела живых хасидов. Наверное, у человека были весомые причины не впускать их в своё заведение…
- Свого придуркуватого Зеленського бачили?... Уявіть що він відпустив бороду."
Ще питання Є?!!!
Знову 2÷3 тижня почекайте і на шашлики до Ялти.
отримуємо західну допомогу,гарно б'ємо у бік Мелітополя і фронт орків розрізається навпіл виходимо до моря різко скорочуємо лінію фронту закриваємо частину кацапів у вогняному мішку у Криму потім вирішуємо проблему дири,фланговими ударами,як пробували це робити у 2014 му але тоді за спинами диркінських бандитів стояла армія рф ,зараз пустка.
а що може протиставити рф? півмільона мобіків? без техніки або на т-34?так навіть їх,справних у кацапів нема.
Зараз і інші аристовичі просчнуцться....
Хочу вірити, що Залужний і ЗСУ не будуть сидіти й чекати "великого наступу" , а зламають плани ворога й загонять його до краху за нашим сценарієм.
А якщо не провалиться?...