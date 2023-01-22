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Новости Война
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Весна и начало лета будут решающими в войне. Если большое наступление РФ провалится – это станет крахом России и Путина, - Скибицкий

скібіцький

Донецкой и Луганской областям предстоят тяжелые и решающие бои.

Об этом в интервью Delfi заявил представитель ГУР МО Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Весна и начало лета будут решающими в войне. Если большое наступление России, запланированное на это время, провалится, это станет крахом России и Путина", - отметил он.

По словам Скибицкого, Донецкой и Луганской областям предстоят тяжелые и решающие бои.

В то же время, добавил представитель ГУР МО, новое нападение россиян на Киев с Беларуси маловероятно, как и активные боевые действия на юге Украины, где россиян больше волнует защита оккупированного Крыма.

Читайте также: РФ планирует мобилизовать до 500 тысяч человек для наступательных операций на востоке и юге Украины, - Скибицкий

"Когда весна и начало лета будут позади, возможно, мы сможем начать говорить об окончании войны. ... Мы пока не можем заглядывать далеко, мы должны пройти первый этап - весну и начало лета. Мы видим, к чему ведет эта война: сменилось российское военное руководство, закончился первый этап мобилизации, русская армия осуществляет перегруппировку. Наша оценка проста: основная активность российской армии будет разворачиваться на Донецком и Луганском направлениях", - сказал Скибицкий.

Автор: 

разведка (4170) Скибицкий Вадим (290)


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Топ комментарии
+19
А якщо великий наступ кацапів не провалиться? Для того щоб не правалився потрібно закуповувати яйця для ЗСУ не по 170 гривень, а хочаб по 270 грн. Боневтік знає, що робити. І всі мають знати, що він тут ні до чого, у всьому винен Шольц, який не дає нам 20 танків.
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22.01.2023 10:37
+16
Вніманіє!Вніманіє!Ванґа воскрєсла!!! Ванґа воскрєсла!!!
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22.01.2023 10:16
+16
Та ви вже до Нового Року війну закінчили. А люська обдрістовіч взагалі ще восени. Йдіть в дупу.
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22.01.2023 10:27
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Вніманіє!Вніманіє!Ванґа воскрєсла!!! Ванґа воскрєсла!!!
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22.01.2023 10:16 Ответить
Нам ***** на путіна, нас Україна цікавить! Хочеться щоб про путіна взагалі не згадували українські урядовці та військові! путіна нєт, його вбили ЗСУ як бен ладена, під час наступу на резиденцію! Це ще не сталось, але ми вже маємо вчитись жити ніби це відбулось.
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22.01.2023 10:33 Ответить
Гіршого Президента за порошенка ще не було, томі зміни на краще. Не те щоб хотілось але й не той пістець що був!
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22.01.2023 13:44 Ответить
Так, гіршого для москалів не було, казали ж, шо будуть розмовляти будь з ким, але не з Порошенко.
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22.01.2023 13:55 Ответить
Порошенко друг москалів. Жму руку, обнімаю!
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22.01.2023 16:11 Ответить
Ну " жму руку , обнімаю " з фальсифікованих плівок зрадника деркача це не " новий прокурор на 100% моя людина " із записів Вашингтону (( Звичайно що яжнелох краще виглядає , особливо з яйцями по 17 (( добре що хоч не по 43 ((
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22.01.2023 16:18 Ответить
Зеленський кращий за порошенка просто тому що в нього є стальні яйця і ціна тут вже не грає ролі. Причетних до корупції обов'язково посадять.
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22.01.2023 16:48 Ответить
Стара маразматичка з ПМС , лижи ті " стальні яйця" мовчки , бо від твоїх коментарів смердить ((
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22.01.2023 17:34 Ответить
То у "Світлани" хронічний нежить! Пожалійте жінку Просто вона не відчуває, як "бовтуни" Зеленського смердять аж за океан!
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23.01.2023 08:56 Ответить
Хм...Невже стальні? Світлана добре розпробуй...стальні ....Якісь неякісні імпланти.....Може титанові чи з кераміки?
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22.01.2023 21:54 Ответить
Сталеві. Ніхто , правда , не знає куди поділись справжні. Може патрушев розбив.
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22.01.2023 23:00 Ответить
А вотоццуда вот пападробнєє!
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22.01.2023 14:47 Ответить
Не було біль провального Президента України ніж порошенко!!!!
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22.01.2023 16:12 Ответить
Згодний Світлана. Для Росії більш провального президента ніж Порошенко не було
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22.01.2023 18:23 Ответить
Займаєшся самозадоволенням перед фотками прєзідєнтів , і від небритих трішки більше збуджуєшся ? (( А як тобі там перед фоткою зека було , краще ніж перед вазєлінською чи нє ? ((
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22.01.2023 16:11 Ответить
"Живий анекдот" з "Цензора" - трилітньої давності :
"Переписка в Інтернет, між поклонницею Зеленського і «порохоботом» після інформації про те що в Умані власник кафе відмовився обслуговувать хасидів:

- Никогда не видела живых хасидов. Наверное, у человека были весомые причины не впускать их в своё заведение

- Свого придуркуватого Зеленського бачили?... Уявіть що він відпустив бороду."

Ще питання Є?!!!
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23.01.2023 09:00 Ответить
якщо б тоді в 19 році не проголосували б за Зе - ті всі пухлини зріли до дуже великих розмірів, а так, вони зараз всі на поверхні, хоч і великою ціною. Але все прекрасне народжуеться в муках
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22.01.2023 20:34 Ответить
Что ты несешь. Все что сейчас есть появилось прямо в 19 году. Это банальный откат страны и не более. Это как бухать, а потом говорить что голова у тебя болит не из-за этого.
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23.01.2023 00:07 Ответить
?
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22.01.2023 21:09 Ответить
Так, вони по черзі убаюкують українців. Вчора відомство пана Буданова робило аналітику і прогнози, а сьогодні пана Скібіцького. На мою думку ми зовсім не мали б чути їх аналітики, її вони по-тихому мали передавати ЗСУ. Але в нас головне - відос, щоб розвішати локшину лєхторату 73%, а то вони перестають дивитися "Марафон".
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22.01.2023 11:05 Ответить
..тільки не - "якщо", а - "коли"
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22.01.2023 10:18 Ответить
"Коли весна і початок літа будуть позаду, можливо, ми зможемо почати говорити про закінчення війни. ... Ми поки що не можемо заглядати далеко, ми повинні пройти перший етап - весну та початок літа. - "шамани"
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22.01.2023 10:18 Ответить
"Ми йдемо ми бачимо на шляху де наш фініш на шляху і через той фініш на шляху ми знаємо який в нас буде фініш! (В А Зеленський "Цитатник" у 54 метрах)
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23.01.2023 09:06 Ответить
Даи БОГ . Ось заліза нам підкинуть .
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22.01.2023 10:19 Ответить
Арестовича справа живе та перемагає!
Знову 2÷3 тижня почекайте і на шашлики до Ялти.
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22.01.2023 10:23 Ответить
Складно знайти у цьому логіку. Якщо наступ РФ провалиться - вони очевидно перейдуть до оборони, яку ще доведеться долати, хіба ні?
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22.01.2023 10:26 Ответить
це в діях рф немає логіки,а що у мобіків є стимул оборонятися?
отримуємо західну допомогу,гарно б'ємо у бік Мелітополя і фронт орків розрізається навпіл виходимо до моря різко скорочуємо лінію фронту закриваємо частину кацапів у вогняному мішку у Криму потім вирішуємо проблему дири,фланговими ударами,як пробували це робити у 2014 му але тоді за спинами диркінських бандитів стояла армія рф ,зараз пустка.
а що може протиставити рф? півмільона мобіків? без техніки або на т-34?так навіть їх,справних у кацапів нема.
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22.01.2023 10:32 Ответить
Проспись стратех
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22.01.2023 10:45 Ответить
а в чому я неправий,іксперд?
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22.01.2023 10:47 Ответить
ВСУ просит ПВО наверное чтобы сдерживать 500 тысяч летающих на пердячем пару орков-пехотинцев с копьями.
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22.01.2023 10:55 Ответить
Гарний сценарій для мультфільма.
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22.01.2023 10:59 Ответить
В москалів ще техніки багато є.Авіації сконцентровано близько 800 одиниць біля наших кордонів і вона постійно вилітає і завдає ударів.
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22.01.2023 10:55 Ответить
Уключая попо2, еси 200 литают, то тока на 100 есть литуны.
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22.01.2023 13:22 Ответить
І ракети ще є і постійно їх виготовляють.Ще не раз будуть попадати в багатоповерхівки.Кілька років війни,Україна може не витримати.тому що в нас все руйнується.а не в москалів.В них все ціле.
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22.01.2023 10:57 Ответить
Мардва сама усё руйнуе, загаженная мардовская мосха, не напрягайся. ПС. Захват одной области пида рассии приведет ее к развалу и катастрофе.
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22.01.2023 13:24 Ответить
Ти підеш захоплювпти?
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22.01.2023 14:37 Ответить
У мине такие люди ужо есц и на изгатовке.
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22.01.2023 16:18 Ответить
Вы в каком полку служили???(с).
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22.01.2023 11:31 Ответить
Блін! Не знав що на Цензор "кинули" головного сценаріста Кварталу. Ти забув ще дописати "...ииии бууддеем бомбить!"
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22.01.2023 12:14 Ответить
До чого тут бубочка?Це реальний військовий план.
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22.01.2023 12:27 Ответить
Матінко рідна! Ти хоч довідку із собою носиш?
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22.01.2023 12:50 Ответить
не судіть всіх по собі,шановний.
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22.01.2023 12:58 Ответить
Та ви вже до Нового Року війну закінчили. А люська обдрістовіч взагалі ще восени. Йдіть в дупу.
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22.01.2023 10:27 Ответить
Шакаладный саяс у 2014 иё закончить ********.
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22.01.2023 13:26 Ответить
Ой,дураааак🤦
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22.01.2023 14:30 Ответить
И я пра то, шо ано дурак.
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22.01.2023 16:17 Ответить
ну прямо не гур-гур-гур с печи, а уникальнейший подбор Нострадамусов...
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22.01.2023 10:32 Ответить
А якщо великий наступ кацапів не провалиться? Для того щоб не правалився потрібно закуповувати яйця для ЗСУ не по 170 гривень, а хочаб по 270 грн. Боневтік знає, що робити. І всі мають знати, що він тут ні до чого, у всьому винен Шольц, який не дає нам 20 танків.
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22.01.2023 10:37 Ответить
Це бронебійні яйця.
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22.01.2023 10:42 Ответить
Це якого фіга весна і літо будуть вирішальними? Нам потрібна перемога, для цього ми маємо наступати. Будемо воювати і восени і наступної зими саме до перемоги. Нам дають зброю, проводиться мобілізація, можна ще воювати декілька років.
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22.01.2023 10:43 Ответить
путіна навіть кацапи не витерплять декілька років я про верхівку кажу.якщо будуть провали на фронті (а вони будуть) його викинуть.
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22.01.2023 10:49 Ответить
Не смішіть) Стануть на коліна і будуть благати пересилити їх до Канади, було вже таке. Московію потрібно знищити військовим шляхом, не сподівайтесь на бунт рабів.
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22.01.2023 10:52 Ответить
"Будемо воювати і восени і наступної зими саме до перемоги" --- не будемо,а будуть, ти воювати точно не будеш,так що не бери на себе зайвого і не розказуй, що " можна ще воювати декілька років" тому,що не ти воюєш і не ти вмираєш на фронті, тобі з дивана легко розказувати що воювати будемо скільки треба
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22.01.2023 10:51 Ответить
А що не так? Якщо ти відкосив від мобілізації, то вважаєш що інші чоловіки не хочуть звільнити нашу землю?
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22.01.2023 10:54 Ответить
так не ти будеш звільняти,а інші чоловіки,до речі дуже багато жінок також воює на фронті,тому не сиди і не розказуй хто має воювати і скільки,і хто де має наступати, ті хто воює без тебе розберуться,а ти сиди і чекай
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22.01.2023 10:58 Ответить
Це справа спражніх чоловіків воювати та захищати свою країну. А якщо ти сцикло, то чекай десь у схованці під маминою юбкою.
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22.01.2023 11:01 Ответить
"Це справа спражніх чоловіків воювати та захищати свою країну" --- з цим згідний,а твоє місце сидіти на дивані і не патякати про те,хто де має наступати і скільки хто буде і має воювати,тому що ти ніякого поняття,відношення до війни не маєш,і поняття не маєш що це таке взагалі і як це важко і боляче, тому твої коментарі про " ми маємо наступати. Будемо воювати і восени і наступної зими саме до перемоги" смішні,без тебе люди які воюють і проливають свою кров розберуться де їм наступати і скільки повинна тривати ця війна для остаточної перемоги
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22.01.2023 11:04 Ответить
Щоб відбувся крах московії потрібно заблокувати петербург та москву. Нехай сидять там без їжі, а потім підписують капітуляцію.
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22.01.2023 10:47 Ответить
Та вже втрата Херсона стала для Росії та Путіна ''крахом".
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22.01.2023 10:48 Ответить
Так, крахом. Вони втратили віру у те що їх армія здатна захистити, а референдуми нічого не значать.
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22.01.2023 10:50 Ответить
Яку віру, нічого рашики не втратили. За Херсон вони вже забули. Як великої перемоги вистачило й Соледара. Підтримка х*уйла там на надвисокому рівні. Це вам я кажу як колишній житель Севастополя.
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22.01.2023 14:41 Ответить
Здесь я згодний цілком. Там рулить телевізор. По телебаченню не можуть збрехати. Якщо сказали, що Херсон не потрібний, а Соледар це велика перемога - то так і є. Великий Путін знає що робить, а їхня справа слухати, бо хто вони такі, щоб заперечувати владі.
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22.01.2023 18:35 Ответить
Якщо ми не здобудемо перемогу, то нам не виплатять репарації та контрибуції, а наші біженці не повернуться. Тому шлях у нас тільки один - знищити московію.
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22.01.2023 10:59 Ответить
не если а когда................................................то люся ор. ляпнула *****,теперь этот....................................
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22.01.2023 11:09 Ответить
Подоляка жалко. Попав на бабки,купуючи квитки до Ялти на цю весну, де збирався по набережній продефілювати.
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22.01.2023 11:11 Ответить
Ще один "дідовангун"
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22.01.2023 11:12 Ответить
Скібіцький вже проснувся....
Зараз і інші аристовичі просчнуцться....
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22.01.2023 11:27 Ответить
где буданова дели? гогиашвили где?
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22.01.2023 11:37 Ответить
Десь я вже це чув. Про "вирішальні тижні у цій війні". Десь з літа вже раз п'ять.
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22.01.2023 13:56 Ответить
А на мою думку вирішальними є січень і лютий, хто в цей період більше підготується і накопичить техніки, зброї і особового складу. Ворог проводить скриту і відкриту мобілізацію і навчання "мобіків", а ми на "марафоні" запевняємо, що в нас все окей, що "мобіки" нічого не знають, голодні і голі. Для чого це робиться, я точно не знаю, але знаю, що це погано.
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22.01.2023 14:43 Ответить
Очередная пропаганда. Если наступление Украина отобьет, то война не закончится
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22.01.2023 15:01 Ответить
Таки враження, що Скібіцький скорбіє за расією і путіним.
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22.01.2023 15:46 Ответить
Війна не є прогнозованим явищем тому навіщо їх робити..
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22.01.2023 16:21 Ответить
Якщо великий наступ РФ провалиться - це стане крахом Росії

Хочу вірити, що Залужний і ЗСУ не будуть сидіти й чекати "великого наступу" , а зламають плани ворога й загонять його до краху за нашим сценарієм.
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22.01.2023 17:08 Ответить
Новый какой-то жанр клоунады - ПУБЛИЧНАЯ РАЗВЕДКА.
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22.01.2023 17:47 Ответить
Это жанр "Гнездилов"
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23.01.2023 08:21 Ответить
Причём,это армейская разведка.Та,что берет языков и взрывает мосты.Чи может это новый вид диверсии?
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22.01.2023 17:50 Ответить
Кожні 2 місяці чуємо про щось "вирішальне". Нажаль, на Заході поки що у перемагають прибічники "поступового ослаблення рф", для України це дуже складний шлях.
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22.01.2023 21:13 Ответить
"Якщо великий наступ Росії, запланований на цей час, провалиться, це стане крахом Росії та Путіна", - зазначив він. Джерело:

А якщо не провалиться?...
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23.01.2023 02:34 Ответить
Ще один невіглас виліз. Ти хоч подивися на карту де які населенні пункти знаходяться. Гере ГУР якщо такі кадри там поприлаштовувалися.
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23.01.2023 08:16 Ответить
Спади, когда закончится этот ипанарий... Из каждого утюга пророк Исайя и нумеролог, психолог, нарколог, диетолог..
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23.01.2023 08:19 Ответить
 
 