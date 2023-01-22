Весна и начало лета будут решающими в войне. Если большое наступление РФ провалится – это станет крахом России и Путина, - Скибицкий

Донецкой и Луганской областям предстоят тяжелые и решающие бои.

Об этом в интервью Delfi заявил представитель ГУР МО Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Весна и начало лета будут решающими в войне. Если большое наступление России, запланированное на это время, провалится, это станет крахом России и Путина", - отметил он.

По словам Скибицкого, Донецкой и Луганской областям предстоят тяжелые и решающие бои.

В то же время, добавил представитель ГУР МО, новое нападение россиян на Киев с Беларуси маловероятно, как и активные боевые действия на юге Украины, где россиян больше волнует защита оккупированного Крыма.

Читайте также: РФ планирует мобилизовать до 500 тысяч человек для наступательных операций на востоке и юге Украины, - Скибицкий

"Когда весна и начало лета будут позади, возможно, мы сможем начать говорить об окончании войны. ... Мы пока не можем заглядывать далеко, мы должны пройти первый этап - весну и начало лета. Мы видим, к чему ведет эта война: сменилось российское военное руководство, закончился первый этап мобилизации, русская армия осуществляет перегруппировку. Наша оценка проста: основная активность российской армии будет разворачиваться на Донецком и Луганском направлениях", - сказал Скибицкий.