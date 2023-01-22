Весна та початок літа будуть вирішальними у війні. Якщо великий наступ РФ провалиться - це стане крахом Росії та Путіна, - Скібіцький

Донецьку та Луганську області чекають важкі та вирішальні бої.

Про це в інтерв'ю Delfi заявив представник ГУР МО Вадим Скібіцький, передає Цензор.НЕТ.

"Весна та початок літа будуть вирішальними у війні. Якщо великий наступ Росії, запланований на цей час, провалиться, це стане крахом Росії та Путіна", - зазначив він.

За словами Скібіцького, Донецьку та Луганську області чекають важкі та вирішальні бої.

Водночас, додав представник ГУР МО, новий напад росіян на Київ через Білорусь малоймовірний, як і активні бойові дії на півдні України, де росіян більше хвилює захист окупованого Криму.

"Коли весна і початок літа будуть позаду, можливо, ми зможемо почати говорити про закінчення війни. ... Ми поки що не можемо заглядати далеко, ми повинні пройти перший етап - весну та початок літа. Ми бачимо, до чого веде ця війна: змінилося російське військове керівництво, закінчився перший етап мобілізації, російська армія здійснює перегрупування. Наша оцінка проста: основна активність російської армії розгортатиметься на Донецькому та Луганському напрямках", - сказав Скібіцький.

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