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Новини Війна
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Весна та початок літа будуть вирішальними у війні. Якщо великий наступ РФ провалиться - це стане крахом Росії та Путіна, - Скібіцький

скібіцький

Донецьку та Луганську області чекають важкі та вирішальні бої.

Про це в інтерв'ю Delfi заявив представник ГУР МО Вадим Скібіцький, передає Цензор.НЕТ.

"Весна та початок літа будуть вирішальними у війні. Якщо великий наступ Росії, запланований на цей час, провалиться, це стане крахом Росії та Путіна", - зазначив він.

За словами Скібіцького, Донецьку та Луганську області чекають важкі та вирішальні бої.

Водночас, додав представник ГУР МО, новий напад росіян на Київ через Білорусь малоймовірний, як і активні бойові дії на півдні України, де росіян більше хвилює захист окупованого Криму.

"Коли весна і початок літа будуть позаду, можливо, ми зможемо почати говорити про закінчення війни. ... Ми поки що не можемо заглядати далеко, ми повинні пройти перший етап - весну та початок літа. Ми бачимо, до чого веде ця війна: змінилося російське військове керівництво, закінчився перший етап мобілізації, російська армія здійснює перегрупування. Наша оцінка проста: основна активність російської армії розгортатиметься на Донецькому та Луганському напрямках", - сказав Скібіцький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Керівництво РФ планує провести реформу армії через імовірну військову загрозу навіть після війни з Україною, - британська розвідка

Автор: 

розвідка (3856) Скібіцький Вадим (293)


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Топ коментарі
+19
А якщо великий наступ кацапів не провалиться? Для того щоб не правалився потрібно закуповувати яйця для ЗСУ не по 170 гривень, а хочаб по 270 грн. Боневтік знає, що робити. І всі мають знати, що він тут ні до чого, у всьому винен Шольц, який не дає нам 20 танків.
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22.01.2023 10:37
+16
Вніманіє!Вніманіє!Ванґа воскрєсла!!! Ванґа воскрєсла!!!
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22.01.2023 10:16
+16
Та ви вже до Нового Року війну закінчили. А люська обдрістовіч взагалі ще восени. Йдіть в дупу.
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22.01.2023 10:27
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Вніманіє!Вніманіє!Ванґа воскрєсла!!! Ванґа воскрєсла!!!
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22.01.2023 10:16 Відповісти
Нам ***** на путіна, нас Україна цікавить! Хочеться щоб про путіна взагалі не згадували українські урядовці та військові! путіна нєт, його вбили ЗСУ як бен ладена, під час наступу на резиденцію! Це ще не сталось, але ми вже маємо вчитись жити ніби це відбулось.
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22.01.2023 10:33 Відповісти
Гіршого Президента за порошенка ще не було, томі зміни на краще. Не те щоб хотілось але й не той пістець що був!
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22.01.2023 13:44 Відповісти
Так, гіршого для москалів не було, казали ж, шо будуть розмовляти будь з ким, але не з Порошенко.
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22.01.2023 13:55 Відповісти
Порошенко друг москалів. Жму руку, обнімаю!
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22.01.2023 16:11 Відповісти
Ну " жму руку , обнімаю " з фальсифікованих плівок зрадника деркача це не " новий прокурор на 100% моя людина " із записів Вашингтону (( Звичайно що яжнелох краще виглядає , особливо з яйцями по 17 (( добре що хоч не по 43 ((
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22.01.2023 16:18 Відповісти
Зеленський кращий за порошенка просто тому що в нього є стальні яйця і ціна тут вже не грає ролі. Причетних до корупції обов'язково посадять.
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22.01.2023 16:48 Відповісти
Стара маразматичка з ПМС , лижи ті " стальні яйця" мовчки , бо від твоїх коментарів смердить ((
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22.01.2023 17:34 Відповісти
То у "Світлани" хронічний нежить! Пожалійте жінку Просто вона не відчуває, як "бовтуни" Зеленського смердять аж за океан!
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23.01.2023 08:56 Відповісти
Хм...Невже стальні? Світлана добре розпробуй...стальні ....Якісь неякісні імпланти.....Може титанові чи з кераміки?
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22.01.2023 21:54 Відповісти
Сталеві. Ніхто , правда , не знає куди поділись справжні. Може патрушев розбив.
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22.01.2023 23:00 Відповісти
А вотоццуда вот пападробнєє!
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22.01.2023 14:47 Відповісти
Не було біль провального Президента України ніж порошенко!!!!
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22.01.2023 16:12 Відповісти
Згодний Світлана. Для Росії більш провального президента ніж Порошенко не було
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22.01.2023 18:23 Відповісти
Займаєшся самозадоволенням перед фотками прєзідєнтів , і від небритих трішки більше збуджуєшся ? (( А як тобі там перед фоткою зека було , краще ніж перед вазєлінською чи нє ? ((
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22.01.2023 16:11 Відповісти
"Живий анекдот" з "Цензора" - трилітньої давності :
"Переписка в Інтернет, між поклонницею Зеленського і «порохоботом» після інформації про те що в Умані власник кафе відмовився обслуговувать хасидів:

- Никогда не видела живых хасидов. Наверное, у человека были весомые причины не впускать их в своё заведение

- Свого придуркуватого Зеленського бачили?... Уявіть що він відпустив бороду."

Ще питання Є?!!!
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23.01.2023 09:00 Відповісти
якщо б тоді в 19 році не проголосували б за Зе - ті всі пухлини зріли до дуже великих розмірів, а так, вони зараз всі на поверхні, хоч і великою ціною. Але все прекрасне народжуеться в муках
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22.01.2023 20:34 Відповісти
Что ты несешь. Все что сейчас есть появилось прямо в 19 году. Это банальный откат страны и не более. Это как бухать, а потом говорить что голова у тебя болит не из-за этого.
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23.01.2023 00:07 Відповісти
?
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22.01.2023 21:09 Відповісти
Так, вони по черзі убаюкують українців. Вчора відомство пана Буданова робило аналітику і прогнози, а сьогодні пана Скібіцького. На мою думку ми зовсім не мали б чути їх аналітики, її вони по-тихому мали передавати ЗСУ. Але в нас головне - відос, щоб розвішати локшину лєхторату 73%, а то вони перестають дивитися "Марафон".
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22.01.2023 11:05 Відповісти
..тільки не - "якщо", а - "коли"
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22.01.2023 10:18 Відповісти
"Коли весна і початок літа будуть позаду, можливо, ми зможемо почати говорити про закінчення війни. ... Ми поки що не можемо заглядати далеко, ми повинні пройти перший етап - весну та початок літа. - "шамани"
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22.01.2023 10:18 Відповісти
"Ми йдемо ми бачимо на шляху де наш фініш на шляху і через той фініш на шляху ми знаємо який в нас буде фініш! (В А Зеленський "Цитатник" у 54 метрах)
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23.01.2023 09:06 Відповісти
Даи БОГ . Ось заліза нам підкинуть .
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22.01.2023 10:19 Відповісти
Арестовича справа живе та перемагає!
Знову 2÷3 тижня почекайте і на шашлики до Ялти.
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22.01.2023 10:23 Відповісти
Складно знайти у цьому логіку. Якщо наступ РФ провалиться - вони очевидно перейдуть до оборони, яку ще доведеться долати, хіба ні?
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22.01.2023 10:26 Відповісти
це в діях рф немає логіки,а що у мобіків є стимул оборонятися?
отримуємо західну допомогу,гарно б'ємо у бік Мелітополя і фронт орків розрізається навпіл виходимо до моря різко скорочуємо лінію фронту закриваємо частину кацапів у вогняному мішку у Криму потім вирішуємо проблему дири,фланговими ударами,як пробували це робити у 2014 му але тоді за спинами диркінських бандитів стояла армія рф ,зараз пустка.
а що може протиставити рф? півмільона мобіків? без техніки або на т-34?так навіть їх,справних у кацапів нема.
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22.01.2023 10:32 Відповісти
Проспись стратех
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22.01.2023 10:45 Відповісти
а в чому я неправий,іксперд?
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22.01.2023 10:47 Відповісти
ВСУ просит ПВО наверное чтобы сдерживать 500 тысяч летающих на пердячем пару орков-пехотинцев с копьями.
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22.01.2023 10:55 Відповісти
Гарний сценарій для мультфільма.
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22.01.2023 10:59 Відповісти
В москалів ще техніки багато є.Авіації сконцентровано близько 800 одиниць біля наших кордонів і вона постійно вилітає і завдає ударів.
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22.01.2023 10:55 Відповісти
Уключая попо2, еси 200 литают, то тока на 100 есть литуны.
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22.01.2023 13:22 Відповісти
І ракети ще є і постійно їх виготовляють.Ще не раз будуть попадати в багатоповерхівки.Кілька років війни,Україна може не витримати.тому що в нас все руйнується.а не в москалів.В них все ціле.
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22.01.2023 10:57 Відповісти
Мардва сама усё руйнуе, загаженная мардовская мосха, не напрягайся. ПС. Захват одной области пида рассии приведет ее к развалу и катастрофе.
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22.01.2023 13:24 Відповісти
Ти підеш захоплювпти?
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22.01.2023 14:37 Відповісти
У мине такие люди ужо есц и на изгатовке.
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22.01.2023 16:18 Відповісти
Вы в каком полку служили???(с).
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22.01.2023 11:31 Відповісти
Блін! Не знав що на Цензор "кинули" головного сценаріста Кварталу. Ти забув ще дописати "...ииии бууддеем бомбить!"
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22.01.2023 12:14 Відповісти
До чого тут бубочка?Це реальний військовий план.
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22.01.2023 12:27 Відповісти
Матінко рідна! Ти хоч довідку із собою носиш?
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22.01.2023 12:50 Відповісти
не судіть всіх по собі,шановний.
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22.01.2023 12:58 Відповісти
Та ви вже до Нового Року війну закінчили. А люська обдрістовіч взагалі ще восени. Йдіть в дупу.
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22.01.2023 10:27 Відповісти
Шакаладный саяс у 2014 иё закончить ********.
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22.01.2023 13:26 Відповісти
Ой,дураааак🤦
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22.01.2023 14:30 Відповісти
И я пра то, шо ано дурак.
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22.01.2023 16:17 Відповісти
ну прямо не гур-гур-гур с печи, а уникальнейший подбор Нострадамусов...
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22.01.2023 10:32 Відповісти
А якщо великий наступ кацапів не провалиться? Для того щоб не правалився потрібно закуповувати яйця для ЗСУ не по 170 гривень, а хочаб по 270 грн. Боневтік знає, що робити. І всі мають знати, що він тут ні до чого, у всьому винен Шольц, який не дає нам 20 танків.
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22.01.2023 10:37 Відповісти
Це бронебійні яйця.
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22.01.2023 10:42 Відповісти
Це якого фіга весна і літо будуть вирішальними? Нам потрібна перемога, для цього ми маємо наступати. Будемо воювати і восени і наступної зими саме до перемоги. Нам дають зброю, проводиться мобілізація, можна ще воювати декілька років.
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22.01.2023 10:43 Відповісти
путіна навіть кацапи не витерплять декілька років я про верхівку кажу.якщо будуть провали на фронті (а вони будуть) його викинуть.
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22.01.2023 10:49 Відповісти
Не смішіть) Стануть на коліна і будуть благати пересилити їх до Канади, було вже таке. Московію потрібно знищити військовим шляхом, не сподівайтесь на бунт рабів.
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22.01.2023 10:52 Відповісти
"Будемо воювати і восени і наступної зими саме до перемоги" --- не будемо,а будуть, ти воювати точно не будеш,так що не бери на себе зайвого і не розказуй, що " можна ще воювати декілька років" тому,що не ти воюєш і не ти вмираєш на фронті, тобі з дивана легко розказувати що воювати будемо скільки треба
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22.01.2023 10:51 Відповісти
А що не так? Якщо ти відкосив від мобілізації, то вважаєш що інші чоловіки не хочуть звільнити нашу землю?
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22.01.2023 10:54 Відповісти
так не ти будеш звільняти,а інші чоловіки,до речі дуже багато жінок також воює на фронті,тому не сиди і не розказуй хто має воювати і скільки,і хто де має наступати, ті хто воює без тебе розберуться,а ти сиди і чекай
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22.01.2023 10:58 Відповісти
Це справа спражніх чоловіків воювати та захищати свою країну. А якщо ти сцикло, то чекай десь у схованці під маминою юбкою.
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22.01.2023 11:01 Відповісти
"Це справа спражніх чоловіків воювати та захищати свою країну" --- з цим згідний,а твоє місце сидіти на дивані і не патякати про те,хто де має наступати і скільки хто буде і має воювати,тому що ти ніякого поняття,відношення до війни не маєш,і поняття не маєш що це таке взагалі і як це важко і боляче, тому твої коментарі про " ми маємо наступати. Будемо воювати і восени і наступної зими саме до перемоги" смішні,без тебе люди які воюють і проливають свою кров розберуться де їм наступати і скільки повинна тривати ця війна для остаточної перемоги
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22.01.2023 11:04 Відповісти
Щоб відбувся крах московії потрібно заблокувати петербург та москву. Нехай сидять там без їжі, а потім підписують капітуляцію.
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22.01.2023 10:47 Відповісти
Та вже втрата Херсона стала для Росії та Путіна ''крахом".
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22.01.2023 10:48 Відповісти
Так, крахом. Вони втратили віру у те що їх армія здатна захистити, а референдуми нічого не значать.
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22.01.2023 10:50 Відповісти
Яку віру, нічого рашики не втратили. За Херсон вони вже забули. Як великої перемоги вистачило й Соледара. Підтримка х*уйла там на надвисокому рівні. Це вам я кажу як колишній житель Севастополя.
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22.01.2023 14:41 Відповісти
Здесь я згодний цілком. Там рулить телевізор. По телебаченню не можуть збрехати. Якщо сказали, що Херсон не потрібний, а Соледар це велика перемога - то так і є. Великий Путін знає що робить, а їхня справа слухати, бо хто вони такі, щоб заперечувати владі.
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22.01.2023 18:35 Відповісти
Якщо ми не здобудемо перемогу, то нам не виплатять репарації та контрибуції, а наші біженці не повернуться. Тому шлях у нас тільки один - знищити московію.
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22.01.2023 10:59 Відповісти
не если а когда................................................то люся ор. ляпнула *****,теперь этот....................................
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22.01.2023 11:09 Відповісти
Подоляка жалко. Попав на бабки,купуючи квитки до Ялти на цю весну, де збирався по набережній продефілювати.
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22.01.2023 11:11 Відповісти
Ще один "дідовангун"
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22.01.2023 11:12 Відповісти
Скібіцький вже проснувся....
Зараз і інші аристовичі просчнуцться....
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22.01.2023 11:27 Відповісти
где буданова дели? гогиашвили где?
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22.01.2023 11:37 Відповісти
Десь я вже це чув. Про "вирішальні тижні у цій війні". Десь з літа вже раз п'ять.
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22.01.2023 13:56 Відповісти
А на мою думку вирішальними є січень і лютий, хто в цей період більше підготується і накопичить техніки, зброї і особового складу. Ворог проводить скриту і відкриту мобілізацію і навчання "мобіків", а ми на "марафоні" запевняємо, що в нас все окей, що "мобіки" нічого не знають, голодні і голі. Для чого це робиться, я точно не знаю, але знаю, що це погано.
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22.01.2023 14:43 Відповісти
Очередная пропаганда. Если наступление Украина отобьет, то война не закончится
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22.01.2023 15:01 Відповісти
Таки враження, що Скібіцький скорбіє за расією і путіним.
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22.01.2023 15:46 Відповісти
Війна не є прогнозованим явищем тому навіщо їх робити..
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22.01.2023 16:21 Відповісти
Якщо великий наступ РФ провалиться - це стане крахом Росії

Хочу вірити, що Залужний і ЗСУ не будуть сидіти й чекати "великого наступу" , а зламають плани ворога й загонять його до краху за нашим сценарієм.
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22.01.2023 17:08 Відповісти
Новый какой-то жанр клоунады - ПУБЛИЧНАЯ РАЗВЕДКА.
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22.01.2023 17:47 Відповісти
Это жанр "Гнездилов"
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23.01.2023 08:21 Відповісти
Причём,это армейская разведка.Та,что берет языков и взрывает мосты.Чи может это новый вид диверсии?
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22.01.2023 17:50 Відповісти
Кожні 2 місяці чуємо про щось "вирішальне". Нажаль, на Заході поки що у перемагають прибічники "поступового ослаблення рф", для України це дуже складний шлях.
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22.01.2023 21:13 Відповісти
"Якщо великий наступ Росії, запланований на цей час, провалиться, це стане крахом Росії та Путіна", - зазначив він. Джерело:

А якщо не провалиться?...
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23.01.2023 02:34 Відповісти
Ще один невіглас виліз. Ти хоч подивися на карту де які населенні пункти знаходяться. Гере ГУР якщо такі кадри там поприлаштовувалися.
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23.01.2023 08:16 Відповісти
Спади, когда закончится этот ипанарий... Из каждого утюга пророк Исайя и нумеролог, психолог, нарколог, диетолог..
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23.01.2023 08:19 Відповісти
 
 