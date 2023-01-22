Весна та початок літа будуть вирішальними у війні. Якщо великий наступ РФ провалиться - це стане крахом Росії та Путіна, - Скібіцький
Донецьку та Луганську області чекають важкі та вирішальні бої.
Про це в інтерв'ю Delfi заявив представник ГУР МО Вадим Скібіцький, передає Цензор.НЕТ.
"Весна та початок літа будуть вирішальними у війні. Якщо великий наступ Росії, запланований на цей час, провалиться, це стане крахом Росії та Путіна", - зазначив він.
За словами Скібіцького, Донецьку та Луганську області чекають важкі та вирішальні бої.
Водночас, додав представник ГУР МО, новий напад росіян на Київ через Білорусь малоймовірний, як і активні бойові дії на півдні України, де росіян більше хвилює захист окупованого Криму.
"Коли весна і початок літа будуть позаду, можливо, ми зможемо почати говорити про закінчення війни. ... Ми поки що не можемо заглядати далеко, ми повинні пройти перший етап - весну та початок літа. Ми бачимо, до чого веде ця війна: змінилося російське військове керівництво, закінчився перший етап мобілізації, російська армія здійснює перегрупування. Наша оцінка проста: основна активність російської армії розгортатиметься на Донецькому та Луганському напрямках", - сказав Скібіцький.
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"Переписка в Інтернет, між поклонницею Зеленського і «порохоботом» після інформації про те що в Умані власник кафе відмовився обслуговувать хасидів:
- Никогда не видела живых хасидов. Наверное, у человека были весомые причины не впускать их в своё заведение…
- Свого придуркуватого Зеленського бачили?... Уявіть що він відпустив бороду."
Ще питання Є?!!!
Знову 2÷3 тижня почекайте і на шашлики до Ялти.
отримуємо західну допомогу,гарно б'ємо у бік Мелітополя і фронт орків розрізається навпіл виходимо до моря різко скорочуємо лінію фронту закриваємо частину кацапів у вогняному мішку у Криму потім вирішуємо проблему дири,фланговими ударами,як пробували це робити у 2014 му але тоді за спинами диркінських бандитів стояла армія рф ,зараз пустка.
а що може протиставити рф? півмільона мобіків? без техніки або на т-34?так навіть їх,справних у кацапів нема.
Зараз і інші аристовичі просчнуцться....
Хочу вірити, що Залужний і ЗСУ не будуть сидіти й чекати "великого наступу" , а зламають плани ворога й загонять його до краху за нашим сценарієм.
А якщо не провалиться?...