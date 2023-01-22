Россияне в Украине повредили более 1200 объектов культурной инфраструктуры, - Ткаченко

Вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации в Украине повреждено более 1200 объектов культурной инфраструктуры, среди них - более 500 памятников культуры.

Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал в телемарафоне "Единых новостей", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В первую очередь, мы говорим о консервации тех учреждений культуры, которые были повреждены. Это свыше 1200 объектов культурной инфраструктуры, среди них - более 500 памятников культуры. Нам важно этой зимой сохранить их", - сказал министр.

В то же время, Ткаченко рассказал, что вопрос восстановления поврежденных или разрушенных объектов культурной инфраструктуры обсуждается с западными партнерами.

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"Когда мы говорим с коллегами на Западе о поддержке восстановления, у них возникает вопрос, насколько это уместно во время войны. Мы говорим, что уместно", – подчеркнул чиновник.

Он выразил сожаление по поводу того, что нельзя использовать бюджетные средства для восстановления. Однако Ткаченко заверил, что средства для подобных целей поступают и от западных партнеров, и от доноров, в том числе украинских.