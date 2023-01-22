Россияне в Украине повредили более 1200 объектов культурной инфраструктуры, - Ткаченко
Вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации в Украине повреждено более 1200 объектов культурной инфраструктуры, среди них - более 500 памятников культуры.
Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал в телемарафоне "Единых новостей", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В первую очередь, мы говорим о консервации тех учреждений культуры, которые были повреждены. Это свыше 1200 объектов культурной инфраструктуры, среди них - более 500 памятников культуры. Нам важно этой зимой сохранить их", - сказал министр.
В то же время, Ткаченко рассказал, что вопрос восстановления поврежденных или разрушенных объектов культурной инфраструктуры обсуждается с западными партнерами.
"Когда мы говорим с коллегами на Западе о поддержке восстановления, у них возникает вопрос, насколько это уместно во время войны. Мы говорим, что уместно", – подчеркнул чиновник.
Он выразил сожаление по поводу того, что нельзя использовать бюджетные средства для восстановления. Однако Ткаченко заверил, что средства для подобных целей поступают и от западных партнеров, и от доноров, в том числе украинских.
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Ти хоть усі пошкодженні обректи культури порахував як треба?
З фінансовою оцінкою втрат що понесла Україна???
В тебе е загальна цифра $ сбитків?
Ти їх відновлюешь кожний день війни?
Ти підготував звіт/ аудіт по кожному обьекту з ціфрами потреб на восстановлення?
Ти готовий до формування Репарації від РФ?
Впевнен- що НІ.
Що Е тільки загальні балачки ….в загалі- допоможіть… дайте хоть щось…
Працювати треба! Меньше слів- більше діла!
Сдается мне что и у шестого все будет так же...