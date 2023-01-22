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Новости Война
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Россияне в Украине повредили более 1200 объектов культурной инфраструктуры, - Ткаченко

руйнування

Вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации в Украине повреждено более 1200 объектов культурной инфраструктуры, среди них - более 500 памятников культуры.

Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал в телемарафоне "Единых новостей", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В первую очередь, мы говорим о консервации тех учреждений культуры, которые были повреждены. Это свыше 1200 объектов культурной инфраструктуры, среди них - более 500 памятников культуры. Нам важно этой зимой сохранить их", - сказал министр.

В то же время, Ткаченко рассказал, что вопрос восстановления поврежденных или разрушенных объектов культурной инфраструктуры обсуждается с западными партнерами.

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"Когда мы говорим с коллегами на Западе о поддержке восстановления, у них возникает вопрос, насколько это уместно во время войны. Мы говорим, что уместно", – подчеркнул чиновник.

Он выразил сожаление по поводу того, что нельзя использовать бюджетные средства для восстановления. Однако Ткаченко заверил, что средства для подобных целей поступают и от западных партнеров, и от доноров, в том числе украинских.

Автор: 

армия РФ (19057) Ткаченко Александр (429) разрушение (160)


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Топ комментарии
+5
А от оцій гниді не вздумайте давати грошей. Відновить заброшені маєтки в Монако за 30 млн євро.
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22.01.2023 16:26
+3
і джонсон особисто теж повинен їх відбудувати? ))))
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22.01.2023 16:26
+2
недоміністр с ГГ каналу особисто зруйнував Одеську кіностудію! ї що з того - сів падла?
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22.01.2023 16:38
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і джонсон особисто теж повинен їх відбудувати? ))))
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22.01.2023 16:26 Ответить
А от оцій гниді не вздумайте давати грошей. Відновить заброшені маєтки в Монако за 30 млн євро.
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22.01.2023 16:26 Ответить
Хто винен в тому, що ткаченко за рік до вторгнення не вивіз музейні цінності?
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22.01.2023 16:30 Ответить
Для Української культури Ткаченко більш небезпечний, ніж кацапи.
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22.01.2023 16:32 Ответить
недоміністр с ГГ каналу особисто зруйнував Одеську кіностудію! ї що з того - сів падла?
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22.01.2023 16:38 Ответить
Смаглюк уже відповіла хто повинен відбудувати
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22.01.2023 16:47 Ответить
Смаглюк омерзительная тварь подружка портнова и каламойши , призывала людей оставаться в Буче и не паниковать !
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22.01.2023 17:56 Ответить
засоска
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22.01.2023 16:56 Ответить
Ткач в Турборежиме все парішаіть..а дЕрмак допоможе...
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22.01.2023 17:31 Ответить
І що ти зробив, як Міністр?

Ти хоть усі пошкодженні обректи культури порахував як треба?
З фінансовою оцінкою втрат що понесла Україна???

В тебе е загальна цифра $ сбитків?
Ти їх відновлюешь кожний день війни?
Ти підготував звіт/ аудіт по кожному обьекту з ціфрами потреб на восстановлення?
Ти готовий до формування Репарації від РФ?

Впевнен- що НІ.

Що Е тільки загальні балачки ….в загалі- допоможіть… дайте хоть щось…

Працювати треба! Меньше слів- більше діла!
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22.01.2023 17:39 Ответить
Ткаченко,а ти де був зі своїм дебілом-зебілом коли вас попереджали що буде війна,а тепер щось там мукаеш,люди нічого не забули і повір після війни ти і твоя зелена шобла нікуди не втечете за все відповісте.
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22.01.2023 18:17 Ответить
как показывает печальный опыт пяти предыдущих подонков и их окружения, у них все нормально - цветут и пахнут...
Сдается мне что и у шестого все будет так же...
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22.01.2023 19:06 Ответить
Ткаченко це те падло що подарувало кацапам Скифське золото з музею Херсона
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22.01.2023 21:36 Ответить
 
 