Росіяни в Україні пошкодили понад 1200 об’єктів культурної інфраструктури, - Ткаченко

Внаслідок збройної агресії Російської Федерації в Україні пошкоджено понад 1200 об’єктів культурної інфраструктури, серед них – понад 500 пам’яток культури.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів у телемарафоні "Єдиних новин", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У першу чергу, ми говоримо про консервацію тих закладів культури, які були пошкоджені. Це понад 1200 об’єктів культурної інфраструктури, серед них – понад 500 пам‘яток культури. Нам важливо цієї зими зберегти їх", – сказав міністр.

Водночас Ткаченко розповів, що питання відновлення пошкоджених або зруйнованих об‘єктів культурної інфраструктури обговорюється із західними партнерами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна потребує не лише відбудови, але й створення нової культури, - Ткаченко

"Коли ми говоримо з колегами на Заході щодо підтримки відновлення, у них виникає запитання, наскільки це доречно під час війни. Ми говоримо, що доречно", – підкреслив урядовець.

Він висловив жаль із приводу того, що наразі не можна використовувати бюджетні кошти для відновлення. Однак Ткаченко запевнив, що кошти для таких цілей надходять і від західних партнерів, і від донорів, у тому числі українських.