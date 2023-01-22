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Новини Війна
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Росіяни в Україні пошкодили понад 1200 об’єктів культурної інфраструктури, - Ткаченко

руйнування

Внаслідок збройної агресії Російської Федерації в Україні пошкоджено понад 1200 об’єктів культурної інфраструктури, серед них – понад 500 пам’яток культури.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів у телемарафоні "Єдиних новин", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У першу чергу, ми говоримо про консервацію тих закладів культури, які були пошкоджені. Це понад 1200 об’єктів культурної інфраструктури, серед них – понад 500 пам‘яток культури. Нам важливо цієї зими зберегти їх", – сказав міністр.

Водночас Ткаченко розповів, що питання відновлення пошкоджених або зруйнованих об‘єктів культурної інфраструктури обговорюється із західними партнерами.

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"Коли ми говоримо з колегами на Заході щодо підтримки відновлення, у них виникає запитання, наскільки це доречно під час війни. Ми говоримо, що доречно", – підкреслив урядовець.

Він висловив жаль із приводу того, що наразі не можна використовувати бюджетні кошти для відновлення. Однак Ткаченко запевнив, що кошти для таких цілей надходять і від західних партнерів, і від донорів, у тому числі українських.

Автор: 

армія рф (17207) Ткаченко Олександр (509) руйнування (253)


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Топ коментарі
+5
А от оцій гниді не вздумайте давати грошей. Відновить заброшені маєтки в Монако за 30 млн євро.
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22.01.2023 16:26
+3
і джонсон особисто теж повинен їх відбудувати? ))))
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22.01.2023 16:26
+2
недоміністр с ГГ каналу особисто зруйнував Одеську кіностудію! ї що з того - сів падла?
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22.01.2023 16:38
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і джонсон особисто теж повинен їх відбудувати? ))))
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22.01.2023 16:26 Відповісти
А от оцій гниді не вздумайте давати грошей. Відновить заброшені маєтки в Монако за 30 млн євро.
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22.01.2023 16:26 Відповісти
Хто винен в тому, що ткаченко за рік до вторгнення не вивіз музейні цінності?
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22.01.2023 16:30 Відповісти
Для Української культури Ткаченко більш небезпечний, ніж кацапи.
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22.01.2023 16:32 Відповісти
недоміністр с ГГ каналу особисто зруйнував Одеську кіностудію! ї що з того - сів падла?
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22.01.2023 16:38 Відповісти
Смаглюк уже відповіла хто повинен відбудувати
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22.01.2023 16:47 Відповісти
Смаглюк омерзительная тварь подружка портнова и каламойши , призывала людей оставаться в Буче и не паниковать !
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22.01.2023 17:56 Відповісти
засоска
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22.01.2023 16:56 Відповісти
Ткач в Турборежиме все парішаіть..а дЕрмак допоможе...
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22.01.2023 17:31 Відповісти
І що ти зробив, як Міністр?

Ти хоть усі пошкодженні обректи культури порахував як треба?
З фінансовою оцінкою втрат що понесла Україна???

В тебе е загальна цифра $ сбитків?
Ти їх відновлюешь кожний день війни?
Ти підготував звіт/ аудіт по кожному обьекту з ціфрами потреб на восстановлення?
Ти готовий до формування Репарації від РФ?

Впевнен- що НІ.

Що Е тільки загальні балачки ….в загалі- допоможіть… дайте хоть щось…

Працювати треба! Меньше слів- більше діла!
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22.01.2023 17:39 Відповісти
Ткаченко,а ти де був зі своїм дебілом-зебілом коли вас попереджали що буде війна,а тепер щось там мукаеш,люди нічого не забули і повір після війни ти і твоя зелена шобла нікуди не втечете за все відповісте.
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22.01.2023 18:17 Відповісти
как показывает печальный опыт пяти предыдущих подонков и их окружения, у них все нормально - цветут и пахнут...
Сдается мне что и у шестого все будет так же...
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22.01.2023 19:06 Відповісти
Ткаченко це те падло що подарувало кацапам Скифське золото з музею Херсона
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22.01.2023 21:36 Відповісти
 
 