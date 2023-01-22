Росіяни в Україні пошкодили понад 1200 об’єктів культурної інфраструктури, - Ткаченко
Внаслідок збройної агресії Російської Федерації в Україні пошкоджено понад 1200 об’єктів культурної інфраструктури, серед них – понад 500 пам’яток культури.
Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів у телемарафоні "Єдиних новин", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"У першу чергу, ми говоримо про консервацію тих закладів культури, які були пошкоджені. Це понад 1200 об’єктів культурної інфраструктури, серед них – понад 500 пам‘яток культури. Нам важливо цієї зими зберегти їх", – сказав міністр.
Водночас Ткаченко розповів, що питання відновлення пошкоджених або зруйнованих об‘єктів культурної інфраструктури обговорюється із західними партнерами.
"Коли ми говоримо з колегами на Заході щодо підтримки відновлення, у них виникає запитання, наскільки це доречно під час війни. Ми говоримо, що доречно", – підкреслив урядовець.
Він висловив жаль із приводу того, що наразі не можна використовувати бюджетні кошти для відновлення. Однак Ткаченко запевнив, що кошти для таких цілей надходять і від західних партнерів, і від донорів, у тому числі українських.
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Ти хоть усі пошкодженні обректи культури порахував як треба?
З фінансовою оцінкою втрат що понесла Україна???
В тебе е загальна цифра $ сбитків?
Ти їх відновлюешь кожний день війни?
Ти підготував звіт/ аудіт по кожному обьекту з ціфрами потреб на восстановлення?
Ти готовий до формування Репарації від РФ?
Впевнен- що НІ.
Що Е тільки загальні балачки ….в загалі- допоможіть… дайте хоть щось…
Працювати треба! Меньше слів- більше діла!
Сдается мне что и у шестого все будет так же...