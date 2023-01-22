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Новости Война
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Путин мечтает о "котлах", окружении и звании генералиссимуса, - Данилов

данілов

По меньшей мере, он хочет повторения Дебальцева.

Российский президент Владимир Путин сейчас ищет уязвимые участки украинского фронта. Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

По его словам, мечты Путина в Украине очень кровожадны - ему хочется "котлов" и звание "генералиссимума всех времен".

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"В войне с Украиной Путин мечтает о "котлах", окружении, параде победы и звании генералиссимуса всех времен и... о собственном ГУЛАГе. Для этого в его системе координат нужен "украинский Сталинград". В крайнем случае он желает повторения в максимально масштабируемом виде варианта Дебальцева-2. Поэтому новоиспеченные Жуковы в лице Герасимова концентрируют ресурсы, подтягивают резервы, восстанавливают боеспособность и ищут наиболее уязвимые участки украинского фронта", - сказал Данилов.

Автор: 

Данилов Алексей (1066) путин владимир (31214)


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Топ комментарии
+15
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22.01.2023 18:15
+13
Генералиссимус-дегенератиссимус
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22.01.2023 18:22
+12
Стратег, хрінів! То він не бачив загрози вторгнення, то є виразником ху#лових мрій!
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22.01.2023 18:13
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У Іларіонов про сталінград підслухав? У нього ж "запозичив" котли та оточення?
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22.01.2023 18:13 Ответить
Главное чего хочет Украина ее народ и с ними вместе Бог?
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22.01.2023 18:22 Ответить
Народ хочет мира, токо не знает где его искать.
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23.01.2023 00:26 Ответить
Не повіриш, я також не підслуховував Іларіонова(хитрожопа гнида ще та),але про Іловайські котли"зелені коридори" путлер дійсно мріє не секрет..
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22.01.2023 18:40 Ответить
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22.01.2023 18:51 Ответить
"генералиссимуса" явно пучит)))))))))))
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22.01.2023 18:13 Ответить
Геніаліссімуса - як у Войтовича було))
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22.01.2023 18:19 Ответить
Стратег, хрінів! То він не бачив загрози вторгнення, то є виразником ху#лових мрій!
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22.01.2023 18:13 Ответить
Получе він свій "котёл", десь під бєлгородом..
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22.01.2023 18:14 Ответить
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22.01.2023 18:15 Ответить
...уйло-ось його звання на всі віки...
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22.01.2023 18:16 Ответить
...а котел на нього вже давно очікує-у пеклі...
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22.01.2023 18:17 Ответить
Ого.Ту штуку в сраку...шоб штани не спадали!!!!И вот ещё что,вы не заметили,как много упоминаний о путлере в наших новостях???Очень много....И нахер мне он нужен и то что он хочет о чём мечтает....Данилов то откуда знает???Зе говорит что хз настоящий ли Путлер.......Какой то сюр......
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22.01.2023 18:16 Ответить
фаллісімуса...
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22.01.2023 18:18 Ответить
********** !!!
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22.01.2023 18:24 Ответить
Мало шо іму хочеться -- тре відбити иому охоту .
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22.01.2023 18:18 Ответить
пуйло заздрить бубочці,бо той скоро кімів обійде!
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22.01.2023 18:21 Ответить
Генералиссимус-дегенератиссимус
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22.01.2023 18:22 Ответить
.

убогая, состарившаяся, плешивая Сцарица-педофилка.))
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22.01.2023 21:14 Ответить
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22.01.2023 18:26 Ответить
дата реєстрації 30.11.2022. ти чий будеш дєрьмака чи *****?
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22.01.2023 19:26 Ответить
Данілов, у тебе там в обов"язках прописано у т.ч. ...загрози - ..8) координує і контролює діяльність органів виконавчої влади з протидії корупції... закону про РНБО. так я й питаюся - де твоя персонально, ****, думка про оцих уксусів... Триндиш, плять, обо фсьом. Конкретики мало, чи не в компетенції? Кондом
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22.01.2023 18:27 Ответить
Дурниці.
Якби його цікавила атрибутика, він би задовольнився тим, що об'явив Донбас частиною кацапії: кацапи валяються на землі та бьються в припадках «вялічія», можна начепити собі любі погони, півтонни орденів і назватися хоч імператором!
Є все що треба!
Але це пекельне створіння, начхало на показуху: його ціль знищення України, а не титули, звання та пропагандистська кінохроніка!
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22.01.2023 18:31 Ответить
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22.01.2023 18:31 Ответить
Про що мріє пуйло, то його проблеми. А про мріємо ми? Коли припинять "слуги" наживатися на війні? Скільки їм ще потрібно, щоб вони наїлися? Чи ми маємо втрачати за їм тупість ще наші території і найкращих людей?
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22.01.2023 18:32 Ответить
Жерти і мародьорити слуги урода здатні до скону,або до конфіскації з буцегарнею.
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22.01.2023 18:42 Ответить
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22.01.2023 18:37 Ответить
Зеленський! Ще монітор потрібен!
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22.01.2023 18:43 Ответить
А про Чорнобаївку воно не мріє?
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22.01.2023 18:38 Ответить
РабZея одержала паБеду даже над братом Гитлером..., каже трехлетний малыш в детсадике Путлербурга..,вы дедушка Вова пургамет...государство рабZeя появилось на Свет Божий только в июне 1990 года...
Хмырь в ответ... малыш ты кто?
Я Степан Бандера из детсадика 1945 на Васильевском острове ..😁а без тушонки Рузвельта красная армия сдохла бы с голодухи...
Путлер падает в обморок прямо с кресла...😛
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22.01.2023 18:40 Ответить
Куйло на заседании ставки.
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22.01.2023 18:45 Ответить
Данілов застряг у передвиборчих перегонах ще. Все мастурбує на котли 2014 року і накидує на Порошенка - звісно голослівно та тупо, з огляду на мапу України сьогодні.
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22.01.2023 18:50 Ответить
Зайнятись більше нічим? Чи вже організував випуск *********** та озброєння???
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22.01.2023 18:53 Ответить
дебіл у чорній коХті. задовбав вже своєю тупою аналітикою!
краще б розповів про українську стратегію та плани щодо перемоги над москалями !
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22.01.2023 18:55 Ответить
Самый крутой Котел в Мировой истории был в районе Минск-Белосток...в плен сдались 675 000 солдат и офицеров РККА...перекрыть этот рекорд вряд ли кто сможет...
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22.01.2023 18:56 Ответить
Київ 1941, Харків 1942, Крим, та радянська армія в тих котлах обжералась, за рік втративши більше 200% довоєнної чисельності.
Дєди тралівалі!
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22.01.2023 20:15 Ответить
Данілов дурню несе
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22.01.2023 18:58 Ответить
Видно більш нічого робити як вангувати, а безпеці державі ніщо не загрожує.
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22.01.2023 19:07 Ответить
данилов, ты упоротый долбо.б!!!
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22.01.2023 18:58 Ответить
Зе круче Данилова...
Я совсем не уверен, что путлер жив...😁
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22.01.2023 19:04 Ответить
Дебіл Данілов, якщо ***** мріє про котли, то не про Дебальцево-2, а Маріуполь-2, де із-за вас зелених дебілів в полон попало 4 тисячі бійців порівняно з Дебальцеве це страшна поразка.
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22.01.2023 19:06 Ответить
Троллить Окурка Мавзолейного 👹👺🦍🐓типа петуха Пригожина,,, сегодня в тренде😁
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱💪✊👌
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22.01.2023 19:06 Ответить
Троллить Окурка Мавзолейного 👹👺🦍🐓типа петуха Пригожина,,, сегодня в тренде😁
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱💪✊👌 Слава Україні 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Як кажуть у Одесі Все буде Україна ✊💪
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22.01.2023 19:08 Ответить
В чому був вдягнений Данілок,коли це говорив?
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22.01.2023 19:09 Ответить
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22.01.2023 19:34 Ответить
Данілов несе всяке марення в надії що йому будуть аплодувати .
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22.01.2023 19:49 Ответить
Раз хоче "генералісімуса усіх часів" - то чого б не присвоїти ... посмертно.
Навіть одну ювелірну фірму знаю, яка робить величезні сувенірні нагороди з дорог. металів та дорог. каменів. Можна зверху таку покласти кілограмів так на 200, щоб випадково не виліз.
Притула може збор на це організувати
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22.01.2023 20:45 Ответить
И сразу вылезли зрадофилы и начали практически облизывать путинскую жопу )) зрада она такая... коварная )
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22.01.2023 20:49 Ответить
а отримав відоме прізвисько х!йло і звання невдаха року
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22.01.2023 22:02 Ответить
Данилов мріє про нові хабарі та звання обдристович другий.
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23.01.2023 01:03 Ответить
 
 