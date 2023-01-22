Путин мечтает о "котлах", окружении и звании генералиссимуса, - Данилов
По меньшей мере, он хочет повторения Дебальцева.
Российский президент Владимир Путин сейчас ищет уязвимые участки украинского фронта. Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".
По его словам, мечты Путина в Украине очень кровожадны - ему хочется "котлов" и звание "генералиссимума всех времен".
"В войне с Украиной Путин мечтает о "котлах", окружении, параде победы и звании генералиссимуса всех времен и... о собственном ГУЛАГе. Для этого в его системе координат нужен "украинский Сталинград". В крайнем случае он желает повторения в максимально масштабируемом виде варианта Дебальцева-2. Поэтому новоиспеченные Жуковы в лице Герасимова концентрируют ресурсы, подтягивают резервы, восстанавливают боеспособность и ищут наиболее уязвимые участки украинского фронта", - сказал Данилов.
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убогая, состарившаяся, плешивая Сцарица-педофилка.))
Якби його цікавила атрибутика, він би задовольнився тим, що об'явив Донбас частиною кацапії: кацапи валяються на землі та бьються в припадках «вялічія», можна начепити собі любі погони, півтонни орденів і назватися хоч імператором!
Є все що треба!
Але це пекельне створіння, начхало на показуху: його ціль знищення України, а не титули, звання та пропагандистська кінохроніка!
Хмырь в ответ... малыш ты кто?
Я Степан Бандера из детсадика 1945 на Васильевском острове ..😁а без тушонки Рузвельта красная армия сдохла бы с голодухи...
Путлер падает в обморок прямо с кресла...😛
краще б розповів про українську стратегію та плани щодо перемоги над москалями !
Дєди тралівалі!
Я совсем не уверен, что путлер жив...😁
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱💪✊👌
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱💪✊👌 Слава Україні 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Як кажуть у Одесі Все буде Україна ✊💪
Навіть одну ювелірну фірму знаю, яка робить величезні сувенірні нагороди з дорог. металів та дорог. каменів. Можна зверху таку покласти кілограмів так на 200, щоб випадково не виліз.
Притула може збор на це організувати