Путин мечтает о "котлах", окружении и звании генералиссимуса, - Данилов

По меньшей мере, он хочет повторения Дебальцева.

Российский президент Владимир Путин сейчас ищет уязвимые участки украинского фронта. Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

По его словам, мечты Путина в Украине очень кровожадны - ему хочется "котлов" и звание "генералиссимума всех времен".

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"В войне с Украиной Путин мечтает о "котлах", окружении, параде победы и звании генералиссимуса всех времен и... о собственном ГУЛАГе. Для этого в его системе координат нужен "украинский Сталинград". В крайнем случае он желает повторения в максимально масштабируемом виде варианта Дебальцева-2. Поэтому новоиспеченные Жуковы в лице Герасимова концентрируют ресурсы, подтягивают резервы, восстанавливают боеспособность и ищут наиболее уязвимые участки украинского фронта", - сказал Данилов.