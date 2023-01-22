Путін мріє про "котли", оточення і звання генералісимуса, - Данілов
Щонайменше він хоче повторення Дебальцева.
Російський президент Володимир Путін зараз шукає вразливі ділянки українського фронту. Таку думку висловив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Українську правду".
За його словами, мрії Путіна в Україні дуже кровожерливі - йому хочеться "котлів" та звання "генералісимума всіх часів".
"У війні з Україною Путін мріє про "котли", оточення, парад перемоги і звання генералісимуса всіх часів і … про власний ГУЛАГ. Для цього в його системі координат потрібен "український Сталінград". В крайньому разі він бажає повторення в максимально масштабованому вигляді варіанту Дебальцева-2. Тому новоспечені Жукови в особі Герасимова концентрують ресурси, підтягують резерви, відновлюють боєздатність і шукають найбільш вразливі ділянки українського фронту", - сказав Данілов.
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убогая, состарившаяся, плешивая Сцарица-педофилка.))
Якби його цікавила атрибутика, він би задовольнився тим, що об'явив Донбас частиною кацапії: кацапи валяються на землі та бьються в припадках «вялічія», можна начепити собі любі погони, півтонни орденів і назватися хоч імператором!
Є все що треба!
Але це пекельне створіння, начхало на показуху: його ціль знищення України, а не титули, звання та пропагандистська кінохроніка!
Хмырь в ответ... малыш ты кто?
Я Степан Бандера из детсадика 1945 на Васильевском острове ..😁а без тушонки Рузвельта красная армия сдохла бы с голодухи...
Путлер падает в обморок прямо с кресла...😛
краще б розповів про українську стратегію та плани щодо перемоги над москалями !
Дєди тралівалі!
Я совсем не уверен, что путлер жив...😁
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱💪✊👌
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱💪✊👌 Слава Україні 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Як кажуть у Одесі Все буде Україна ✊💪
Навіть одну ювелірну фірму знаю, яка робить величезні сувенірні нагороди з дорог. металів та дорог. каменів. Можна зверху таку покласти кілограмів так на 200, щоб випадково не виліз.
Притула може збор на це організувати