УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5150 відвідувачів онлайн
Новини Війна
10 436 54

Путін мріє про "котли", оточення і звання генералісимуса, - Данілов

данілов

Щонайменше він хоче повторення Дебальцева.

Російський президент Володимир Путін зараз шукає вразливі ділянки українського фронту. Таку думку висловив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Українську правду".

За його словами, мрії Путіна в Україні дуже кровожерливі - йому хочеться "котлів" та звання "генералісимума всіх часів".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія готується до наступу, саме тому зараз посилюються інформаційні атаки з боку РФ, - Данілов

"У війні з Україною Путін мріє про "котли", оточення, парад перемоги і звання генералісимуса всіх часів і … про власний ГУЛАГ. Для цього в його системі координат потрібен "український Сталінград". В крайньому разі він бажає повторення в максимально масштабованому вигляді варіанту Дебальцева-2. Тому новоспечені Жукови в особі Герасимова концентрують ресурси, підтягують резерви, відновлюють боєздатність і шукають найбільш вразливі ділянки українського фронту", - сказав Данілов.

Автор: 

Данілов Олексій (1259) путін володимир (23760)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+15
показати весь коментар
22.01.2023 18:15
+13
Генералиссимус-дегенератиссимус
показати весь коментар
22.01.2023 18:22
+12
Стратег, хрінів! То він не бачив загрози вторгнення, то є виразником ху#лових мрій!
показати весь коментар
22.01.2023 18:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У Іларіонов про сталінград підслухав? У нього ж "запозичив" котли та оточення?
показати весь коментар
22.01.2023 18:13 Відповісти
Главное чего хочет Украина ее народ и с ними вместе Бог?
показати весь коментар
22.01.2023 18:22 Відповісти
Народ хочет мира, токо не знает где его искать.
показати весь коментар
23.01.2023 00:26 Відповісти
Не повіриш, я також не підслуховував Іларіонова(хитрожопа гнида ще та),але про Іловайські котли"зелені коридори" путлер дійсно мріє не секрет..
показати весь коментар
22.01.2023 18:40 Відповісти
показати весь коментар
22.01.2023 18:51 Відповісти
"генералиссимуса" явно пучит)))))))))))
показати весь коментар
22.01.2023 18:13 Відповісти
Геніаліссімуса - як у Войтовича було))
показати весь коментар
22.01.2023 18:19 Відповісти
Стратег, хрінів! То він не бачив загрози вторгнення, то є виразником ху#лових мрій!
показати весь коментар
22.01.2023 18:13 Відповісти
Получе він свій "котёл", десь під бєлгородом..
показати весь коментар
22.01.2023 18:14 Відповісти
показати весь коментар
22.01.2023 18:15 Відповісти
...уйло-ось його звання на всі віки...
показати весь коментар
22.01.2023 18:16 Відповісти
...а котел на нього вже давно очікує-у пеклі...
показати весь коментар
22.01.2023 18:17 Відповісти
Ого.Ту штуку в сраку...шоб штани не спадали!!!!И вот ещё что,вы не заметили,как много упоминаний о путлере в наших новостях???Очень много....И нахер мне он нужен и то что он хочет о чём мечтает....Данилов то откуда знает???Зе говорит что хз настоящий ли Путлер.......Какой то сюр......
показати весь коментар
22.01.2023 18:16 Відповісти
фаллісімуса...
показати весь коментар
22.01.2023 18:18 Відповісти
********** !!!
показати весь коментар
22.01.2023 18:24 Відповісти
Мало шо іму хочеться -- тре відбити иому охоту .
показати весь коментар
22.01.2023 18:18 Відповісти
пуйло заздрить бубочці,бо той скоро кімів обійде!
показати весь коментар
22.01.2023 18:21 Відповісти
Генералиссимус-дегенератиссимус
показати весь коментар
22.01.2023 18:22 Відповісти
.

убогая, состарившаяся, плешивая Сцарица-педофилка.))
показати весь коментар
22.01.2023 21:14 Відповісти
показати весь коментар
22.01.2023 18:26 Відповісти
дата реєстрації 30.11.2022. ти чий будеш дєрьмака чи *****?
показати весь коментар
22.01.2023 19:26 Відповісти
Данілов, у тебе там в обов"язках прописано у т.ч. ...загрози - ..8) координує і контролює діяльність органів виконавчої влади з протидії корупції... закону про РНБО. так я й питаюся - де твоя персонально, ****, думка про оцих уксусів... Триндиш, плять, обо фсьом. Конкретики мало, чи не в компетенції? Кондом
показати весь коментар
22.01.2023 18:27 Відповісти
Дурниці.
Якби його цікавила атрибутика, він би задовольнився тим, що об'явив Донбас частиною кацапії: кацапи валяються на землі та бьються в припадках «вялічія», можна начепити собі любі погони, півтонни орденів і назватися хоч імператором!
Є все що треба!
Але це пекельне створіння, начхало на показуху: його ціль знищення України, а не титули, звання та пропагандистська кінохроніка!
показати весь коментар
22.01.2023 18:31 Відповісти
показати весь коментар
22.01.2023 18:31 Відповісти
Про що мріє пуйло, то його проблеми. А про мріємо ми? Коли припинять "слуги" наживатися на війні? Скільки їм ще потрібно, щоб вони наїлися? Чи ми маємо втрачати за їм тупість ще наші території і найкращих людей?
показати весь коментар
22.01.2023 18:32 Відповісти
Жерти і мародьорити слуги урода здатні до скону,або до конфіскації з буцегарнею.
показати весь коментар
22.01.2023 18:42 Відповісти
показати весь коментар
22.01.2023 18:37 Відповісти
Зеленський! Ще монітор потрібен!
показати весь коментар
22.01.2023 18:43 Відповісти
А про Чорнобаївку воно не мріє?
показати весь коментар
22.01.2023 18:38 Відповісти
РабZея одержала паБеду даже над братом Гитлером..., каже трехлетний малыш в детсадике Путлербурга..,вы дедушка Вова пургамет...государство рабZeя появилось на Свет Божий только в июне 1990 года...
Хмырь в ответ... малыш ты кто?
Я Степан Бандера из детсадика 1945 на Васильевском острове ..😁а без тушонки Рузвельта красная армия сдохла бы с голодухи...
Путлер падает в обморок прямо с кресла...😛
показати весь коментар
22.01.2023 18:40 Відповісти
Куйло на заседании ставки.
показати весь коментар
22.01.2023 18:45 Відповісти
Данілов застряг у передвиборчих перегонах ще. Все мастурбує на котли 2014 року і накидує на Порошенка - звісно голослівно та тупо, з огляду на мапу України сьогодні.
показати весь коментар
22.01.2023 18:50 Відповісти
Зайнятись більше нічим? Чи вже організував випуск *********** та озброєння???
показати весь коментар
22.01.2023 18:53 Відповісти
дебіл у чорній коХті. задовбав вже своєю тупою аналітикою!
краще б розповів про українську стратегію та плани щодо перемоги над москалями !
показати весь коментар
22.01.2023 18:55 Відповісти
Самый крутой Котел в Мировой истории был в районе Минск-Белосток...в плен сдались 675 000 солдат и офицеров РККА...перекрыть этот рекорд вряд ли кто сможет...
показати весь коментар
22.01.2023 18:56 Відповісти
Київ 1941, Харків 1942, Крим, та радянська армія в тих котлах обжералась, за рік втративши більше 200% довоєнної чисельності.
Дєди тралівалі!
показати весь коментар
22.01.2023 20:15 Відповісти
Данілов дурню несе
показати весь коментар
22.01.2023 18:58 Відповісти
Видно більш нічого робити як вангувати, а безпеці державі ніщо не загрожує.
показати весь коментар
22.01.2023 19:07 Відповісти
данилов, ты упоротый долбо.б!!!
показати весь коментар
22.01.2023 18:58 Відповісти
Зе круче Данилова...
Я совсем не уверен, что путлер жив...😁
показати весь коментар
22.01.2023 19:04 Відповісти
Дебіл Данілов, якщо ***** мріє про котли, то не про Дебальцево-2, а Маріуполь-2, де із-за вас зелених дебілів в полон попало 4 тисячі бійців порівняно з Дебальцеве це страшна поразка.
показати весь коментар
22.01.2023 19:06 Відповісти
Троллить Окурка Мавзолейного 👹👺🦍🐓типа петуха Пригожина,,, сегодня в тренде😁
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱💪✊👌
показати весь коментар
22.01.2023 19:06 Відповісти
Троллить Окурка Мавзолейного 👹👺🦍🐓типа петуха Пригожина,,, сегодня в тренде😁
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱💪✊👌 Слава Україні 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Як кажуть у Одесі Все буде Україна ✊💪
показати весь коментар
22.01.2023 19:08 Відповісти
В чому був вдягнений Данілок,коли це говорив?
показати весь коментар
22.01.2023 19:09 Відповісти
показати весь коментар
22.01.2023 19:34 Відповісти
Данілов несе всяке марення в надії що йому будуть аплодувати .
показати весь коментар
22.01.2023 19:49 Відповісти
Раз хоче "генералісімуса усіх часів" - то чого б не присвоїти ... посмертно.
Навіть одну ювелірну фірму знаю, яка робить величезні сувенірні нагороди з дорог. металів та дорог. каменів. Можна зверху таку покласти кілограмів так на 200, щоб випадково не виліз.
Притула може збор на це організувати
показати весь коментар
22.01.2023 20:45 Відповісти
И сразу вылезли зрадофилы и начали практически облизывать путинскую жопу )) зрада она такая... коварная )
показати весь коментар
22.01.2023 20:49 Відповісти
а отримав відоме прізвисько х!йло і звання невдаха року
показати весь коментар
22.01.2023 22:02 Відповісти
Данилов мріє про нові хабарі та звання обдристович другий.
показати весь коментар
23.01.2023 01:03 Відповісти
 
 