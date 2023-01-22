Путін мріє про "котли", оточення і звання генералісимуса, - Данілов

Щонайменше він хоче повторення Дебальцева.

Російський президент Володимир Путін зараз шукає вразливі ділянки українського фронту. Таку думку висловив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Українську правду".

За його словами, мрії Путіна в Україні дуже кровожерливі - йому хочеться "котлів" та звання "генералісимума всіх часів".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія готується до наступу, саме тому зараз посилюються інформаційні атаки з боку РФ, - Данілов

"У війні з Україною Путін мріє про "котли", оточення, парад перемоги і звання генералісимуса всіх часів і … про власний ГУЛАГ. Для цього в його системі координат потрібен "український Сталінград". В крайньому разі він бажає повторення в максимально масштабованому вигляді варіанту Дебальцева-2. Тому новоспечені Жукови в особі Герасимова концентрують ресурси, підтягують резерви, відновлюють боєздатність і шукають найбільш вразливі ділянки українського фронту", - сказав Данілов.