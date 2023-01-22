РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5639 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
4 830 18

В больницу оккупированной Новой Каховки прибывают грузовики с ранеными оккупантами, - Генштаб

рф,армія,російська

Генштаб ВСУ обнародовал информацию о потерях российских войск в Херсонской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

"Противник продолжает нести потери. В частности, в городскую больницу Новой Каховки Херсонской области ежедневно прибывают грузовые и легковые автомобили с ранеными российскими военнослужащими. Количество ликвидированных оккупантов уточняется", - отмечается в сообщении.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 120 760 человек, 3145 танков, 2144 артсистемы, 6268 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

больница (1436) Генштаб ВС (6194) Новая Каховка (154) ранение (3375)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+13
Желаю, чтобы все... Сдохли.
показать весь комментарий
22.01.2023 18:49
+5
Парася ,а ніхто й не нає. Наголос на дибільний заголовок теми. Якщо активізуються бойові дії то так і пишуть. Бо виходить "дивлюсь в вікно коза пасеться,пишу листа-рука трясеться".
показать весь комментарий
22.01.2023 18:58
+5
Не пораненими окупантами, а недобитими.
показать весь комментарий
22.01.2023 19:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Який сенс в цій інформації? Прибувають і що? А наші не прибувають до лікарень?
показать весь комментарий
22.01.2023 18:48 Ответить
В спам, гадину.
показать весь комментарий
22.01.2023 18:58 Ответить
Я тобі не "гадіна",телепню.
показать весь комментарий
22.01.2023 19:02 Ответить
Коли несеш маразм, то краще заткнутись. Своїх ми порахуємо після війни. А якщо тобі не в терпець, зайди до любого цвинтару Неньки.
показать весь комментарий
22.01.2023 19:07 Ответить
Парася ,а ніхто й не нає. Наголос на дибільний заголовок теми. Якщо активізуються бойові дії то так і пишуть. Бо виходить "дивлюсь в вікно коза пасеться,пишу листа-рука трясеться".
показать весь комментарий
22.01.2023 18:58 Ответить
тут нет смысла. просто генштаб переживает за раненых кацапов.
показать весь комментарий
22.01.2023 19:52 Ответить
Желаю, чтобы все... Сдохли.
показать весь комментарий
22.01.2023 18:49 Ответить
В яму їх на добриво.. хоча з такого навозу мабуть навпаки отрута получиться.
показать весь комментарий
22.01.2023 18:49 Ответить
Ну нічого так. Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
22.01.2023 18:54 Ответить
Схоже анонсована США система управління арт. вогнем, підвищила ожливості контрбатерейної бородиби на порядки. В Херсоні сьогодні більш-менш!
показать весь комментарий
22.01.2023 19:19 Ответить
Є дуже добрі ліки: "Хаймерс"! Виліковує від всих фізичних та моральних мук відразу - навіть відчуття з 300 до 200 немає!
показать весь комментарий
22.01.2023 18:57 Ответить
...ОХХу є н н і...таблєточки-пігулочки - СВЄЧІ
показать весь комментарий
22.01.2023 19:15 Ответить
Не пораненими окупантами, а недобитими.
показать весь комментарий
22.01.2023 19:01 Ответить
...тобто по запчастинам
показать весь комментарий
22.01.2023 19:14 Ответить
 
 