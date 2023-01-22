В больницу оккупированной Новой Каховки прибывают грузовики с ранеными оккупантами, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию о потерях российских войск в Херсонской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

"Противник продолжает нести потери. В частности, в городскую больницу Новой Каховки Херсонской области ежедневно прибывают грузовые и легковые автомобили с ранеными российскими военнослужащими. Количество ликвидированных оккупантов уточняется", - отмечается в сообщении.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 120 760 человек, 3145 танков, 2144 артсистемы, 6268 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА