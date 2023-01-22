В больницу оккупированной Новой Каховки прибывают грузовики с ранеными оккупантами, - Генштаб
Генштаб ВСУ обнародовал информацию о потерях российских войск в Херсонской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
"Противник продолжает нести потери. В частности, в городскую больницу Новой Каховки Херсонской области ежедневно прибывают грузовые и легковые автомобили с ранеными российскими военнослужащими. Количество ликвидированных оккупантов уточняется", - отмечается в сообщении.
Топ комментарии
+13 Бенина Мама
показать весь комментарий22.01.2023 18:49
+5 Sav UA #551121
показать весь комментарий22.01.2023 18:58
+5 Victor Victor #437828
показать весь комментарий22.01.2023 19:01
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Sav UA #551121
показать весь комментарий22.01.2023 18:48 Ответить Мне нравится 2
✘
Огусто
показать весь комментарий22.01.2023 18:58 Ответить Мне нравится 0
✘
Sav UA #551121
показать весь комментарий22.01.2023 19:02 Ответить Мне нравится 1
Огусто
показать весь комментарий22.01.2023 19:07 Ответить Мне нравится 2
Sav UA #551121
показать весь комментарий22.01.2023 18:58 Ответить Мне нравится 5
Александр Витюк #550853
показать весь комментарий22.01.2023 19:52 Ответить Мне нравится 1
Бенина Мама
показать весь комментарий22.01.2023 18:49 Ответить Мне нравится 13
Оболонський Українець
показать весь комментарий22.01.2023 18:49 Ответить Мне нравится 2
✘
✘
Огусто
показать весь комментарий22.01.2023 18:54 Ответить Мне нравится 2
Snart
показать весь комментарий22.01.2023 19:19 Ответить Мне нравится 0
Georg Lotar Georg Lotar #551191
показать весь комментарий22.01.2023 18:57 Ответить Мне нравится 4
vsbu vsbu
показать весь комментарий22.01.2023 19:15 Ответить Мне нравится 1
Victor Victor #437828
показать весь комментарий22.01.2023 19:01 Ответить Мне нравится 5
vsbu vsbu
показать весь комментарий22.01.2023 19:14 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль