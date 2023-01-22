Россияне обстреляли Олешки на Херсонщине: попали в школу

Сегодня, 22 января, оккупанты обстреляли микрорайон Жилпоселок в Олешках на левом берегу Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мэра Олешек Евгения Рыщука.

"Сегодня орки озверели. Обстреляли Жилпоселок в Олешках. Прилет между домами 14 и 12. Прилет возле дома 17. Прилет по школе №4", - написал он.

По его словам, дома остались без окон.

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