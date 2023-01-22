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Россияне обстреляли Олешки на Херсонщине: попали в школу

херсонщина,ексгумація

Сегодня, 22 января, оккупанты обстреляли микрорайон Жилпоселок в Олешках на левом берегу Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мэра Олешек Евгения Рыщука.

"Сегодня орки озверели. Обстреляли Жилпоселок в Олешках. Прилет между домами 14 и 12. Прилет возле дома 17. Прилет по школе №4", - написал он.

По его словам, дома остались без окон.

Смотрите также: Вследствие артобстрела в селе Петровка на Харьковщине погибла женщина, в Волчанске ранен мужчина, - ОВА. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (26906) Алёшки (42) Херсонская область (4718)


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Топ комментарии
+1
Ну так і ці **олешківці** будуть орать,що це **укри** зробили,миж це вже проходили і проходимо на Донетчині,там майже всі заявляють,що це **укри**іх обстрілюють,навіть тоді,коли діра в домі,з боку кацапні.
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22.01.2023 19:20
+1
Так то ж у укрів спеціальні американські снаряди, які облітають ціль і б'ють з протилежного боку, щоб потім мирний запоребрик звинуватити.
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22.01.2023 19:33
+1
Не неси херні. Там більшість проукраїнська.
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22.01.2023 19:40
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Ну так і ці **олешківці** будуть орать,що це **укри** зробили,миж це вже проходили і проходимо на Донетчині,там майже всі заявляють,що це **укри**іх обстрілюють,навіть тоді,коли діра в домі,з боку кацапні.
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22.01.2023 19:20 Ответить
Так то ж у укрів спеціальні американські снаряди, які облітають ціль і б'ють з протилежного боку, щоб потім мирний запоребрик звинуватити.
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22.01.2023 19:33 Ответить
Не неси херні. Там більшість проукраїнська.
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22.01.2023 19:40 Ответить
А для создания картинки достаточно одного двух... И пох им за кого большинство...
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22.01.2023 19:52 Ответить
То за Донбас і розповідайте. А в Олешках живуть адекватні українці. Поки не чув від них такої хрені.
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22.01.2023 19:45 Ответить
Не отвечайте за всех... И в Олешках ваты хватает...
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22.01.2023 19:50 Ответить
Ви на них (вату), чи їхню думку, увагу звертаєте?!
Абсолютна більшість адекватні.
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22.01.2023 20:04 Ответить
Увы, оккупация вскрыла много мерзости... Даже те на которых бы не подумал... А первыми побежали служить рашикам показные патриоты... Вата выжидала, а эти побежали... Как не крути, но процентов 20 хат придется спалить... А для создания картинки и пары человек будет достаточно и пофиг что там думает 99,99%... Ведь в самом верхнем коменте речь шла именно об этом...
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22.01.2023 20:15 Ответить
Та я в курсі. Я спілкуюся з Олешками дотепер, від тих з ним спілкуюся такого не чув і не почую. Для кого там формувати суспільну думку, якщо більшість давно виїхали? Обстріли повинні змусити мешканців покинути домівки, місто - це, на зараз, їх мета, в прибережних населених пунктах лівого берега
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22.01.2023 20:30 Ответить
там вдосталь поціновувачів рашки
в мене сестра в Олешках, друга в Піщанці, дядько в Раденську
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22.01.2023 22:10 Ответить
Я не стверджував що їх там немає. Кажу - їх значна меншість. Ви не згодні?
Звісно якщо ви будете робити зріз «на зараз» коли виїхало взагалі 70% (?)мешканців, це не об'єктивно.
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23.01.2023 09:06 Ответить
Правый берег сейчас выносят по полной.... После деокупации по половине хат уже в селах разбомбили... А насчет что обстрелами заставляют местных бежать, может быть, но скорей всего для картинки... Они тут в тылу у себя и без обстрелов не сильно с население церемонятся... Приехали, заселились, а ты куда хочешь девайся... Выехали, приходишь, а хата полностью пустая... Но до ватанов так ничего и не доходит, "это либо просто плохие рашики попались, либо это местные барыги постарались") Ну ватаны, что с них взять... Они никак не могут поверить что это и есть истинная раша рожа...
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22.01.2023 23:42 Ответить
Тримайтеся, краще виїзжайте, знаю там тяжко. В самого у батьківську хату заселялися, десь 2 місяці жили. Не знаю навіть що і як там достеменно.
А вата, що їм робити? Кули діватися? ВВже всі про всіх знають, тривала окупація показала хто є хто.
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23.01.2023 09:11 Ответить
Коли після 14 року з Криму виїзжаючи на машині, частенько чув на адмінкордоні зі сторони Херсонщини що вам повезло ви вже на расєє, а нам ні. Так що хрін їх знає, хто там за кого. Але маю надію більшість наша українська.
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22.01.2023 20:04 Ответить
На рынке в Сальково?
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22.01.2023 20:17 Ответить
Ні. Прямо на перетині, наприклад, в кафешці та будці з продажу автостраховки.
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22.01.2023 20:21 Ответить
а яка могла би бути інакша доля школи, яка знаходиться на вулиці Совєцькій....
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22.01.2023 20:44 Ответить
 
 