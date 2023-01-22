Россияне обстреляли Олешки на Херсонщине: попали в школу
Сегодня, 22 января, оккупанты обстреляли микрорайон Жилпоселок в Олешках на левом берегу Херсонской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мэра Олешек Евгения Рыщука.
"Сегодня орки озверели. Обстреляли Жилпоселок в Олешках. Прилет между домами 14 и 12. Прилет возле дома 17. Прилет по школе №4", - написал он.
По его словам, дома остались без окон.
Топ комментарии
+1 СТАС ЧОРНИЙ
показать весь комментарий22.01.2023 19:20
+1 IgorYakovlevich
показать весь комментарий22.01.2023 19:33
+1 Бабах Бабахович
показать весь комментарий22.01.2023 19:40
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Абсолютна більшість адекватні.
в мене сестра в Олешках, друга в Піщанці, дядько в Раденську
Звісно якщо ви будете робити зріз «на зараз» коли виїхало взагалі 70% (?)мешканців, це не об'єктивно.
А вата, що їм робити? Кули діватися? ВВже всі про всіх знають, тривала окупація показала хто є хто.