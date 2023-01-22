Росіяни обстріляли Олешки на Херсонщині: влучили в школу

Сьогодні, 22 січня, окупанти обстріляли мікрорайон Житлоселище в Олешках, що на лівому березі Херсонської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на міського голову Олешок Євгена Рищука.

"Сьогодні орки озвіріли. Обстріляли Житлоселище в Олешках. Прильот між будинками 14 і 12. Прильот біля дому 17. Прильот по школі 4", - написав він.

За його словами, будинки залишилися без вікон.

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