Росіяни обстріляли Олешки на Херсонщині: влучили в школу
Сьогодні, 22 січня, окупанти обстріляли мікрорайон Житлоселище в Олешках, що на лівому березі Херсонської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на міського голову Олешок Євгена Рищука.
"Сьогодні орки озвіріли. Обстріляли Житлоселище в Олешках. Прильот між будинками 14 і 12. Прильот біля дому 17. Прильот по школі 4", - написав він.
За його словами, будинки залишилися без вікон.
Топ коментарі
+1 СТАС ЧОРНИЙ
показати весь коментар22.01.2023 19:20
+1 IgorYakovlevich
показати весь коментар22.01.2023 19:33
+1 Бабах Бабахович
показати весь коментар22.01.2023 19:40
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Абсолютна більшість адекватні.
в мене сестра в Олешках, друга в Піщанці, дядько в Раденську
Звісно якщо ви будете робити зріз «на зараз» коли виїхало взагалі 70% (?)мешканців, це не об'єктивно.
А вата, що їм робити? Кули діватися? ВВже всі про всіх знають, тривала окупація показала хто є хто.