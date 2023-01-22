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Росіяни обстріляли Олешки на Херсонщині: влучили в школу

херсонщина,ексгумація

Сьогодні, 22 січня, окупанти обстріляли мікрорайон Житлоселище в Олешках, що на лівому березі Херсонської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на міського голову Олешок Євгена Рищука.

"Сьогодні орки озвіріли. Обстріляли Житлоселище в Олешках. Прильот між будинками 14 і 12. Прильот біля дому 17. Прильот по школі 4", - написав він.

За його словами, будинки залишилися без вікон.

Читайте: Окупанти 49 разів обстріляли Херсонщину. В обласному центрі влучання у держпідприємство, хлібокомбінат та житлові будинки, - ОВА

Автор: 

обстріл (28228) Олешки (58) Херсонська область (5705)


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Топ коментарі
+1
Ну так і ці **олешківці** будуть орать,що це **укри** зробили,миж це вже проходили і проходимо на Донетчині,там майже всі заявляють,що це **укри**іх обстрілюють,навіть тоді,коли діра в домі,з боку кацапні.
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22.01.2023 19:20
+1
Так то ж у укрів спеціальні американські снаряди, які облітають ціль і б'ють з протилежного боку, щоб потім мирний запоребрик звинуватити.
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22.01.2023 19:33
+1
Не неси херні. Там більшість проукраїнська.
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22.01.2023 19:40
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Ну так і ці **олешківці** будуть орать,що це **укри** зробили,миж це вже проходили і проходимо на Донетчині,там майже всі заявляють,що це **укри**іх обстрілюють,навіть тоді,коли діра в домі,з боку кацапні.
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22.01.2023 19:20 Відповісти
Так то ж у укрів спеціальні американські снаряди, які облітають ціль і б'ють з протилежного боку, щоб потім мирний запоребрик звинуватити.
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22.01.2023 19:33 Відповісти
Не неси херні. Там більшість проукраїнська.
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22.01.2023 19:40 Відповісти
А для создания картинки достаточно одного двух... И пох им за кого большинство...
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22.01.2023 19:52 Відповісти
То за Донбас і розповідайте. А в Олешках живуть адекватні українці. Поки не чув від них такої хрені.
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22.01.2023 19:45 Відповісти
Не отвечайте за всех... И в Олешках ваты хватает...
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22.01.2023 19:50 Відповісти
Ви на них (вату), чи їхню думку, увагу звертаєте?!
Абсолютна більшість адекватні.
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22.01.2023 20:04 Відповісти
Увы, оккупация вскрыла много мерзости... Даже те на которых бы не подумал... А первыми побежали служить рашикам показные патриоты... Вата выжидала, а эти побежали... Как не крути, но процентов 20 хат придется спалить... А для создания картинки и пары человек будет достаточно и пофиг что там думает 99,99%... Ведь в самом верхнем коменте речь шла именно об этом...
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22.01.2023 20:15 Відповісти
Та я в курсі. Я спілкуюся з Олешками дотепер, від тих з ним спілкуюся такого не чув і не почую. Для кого там формувати суспільну думку, якщо більшість давно виїхали? Обстріли повинні змусити мешканців покинути домівки, місто - це, на зараз, їх мета, в прибережних населених пунктах лівого берега
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22.01.2023 20:30 Відповісти
там вдосталь поціновувачів рашки
в мене сестра в Олешках, друга в Піщанці, дядько в Раденську
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22.01.2023 22:10 Відповісти
Я не стверджував що їх там немає. Кажу - їх значна меншість. Ви не згодні?
Звісно якщо ви будете робити зріз «на зараз» коли виїхало взагалі 70% (?)мешканців, це не об'єктивно.
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23.01.2023 09:06 Відповісти
Правый берег сейчас выносят по полной.... После деокупации по половине хат уже в селах разбомбили... А насчет что обстрелами заставляют местных бежать, может быть, но скорей всего для картинки... Они тут в тылу у себя и без обстрелов не сильно с население церемонятся... Приехали, заселились, а ты куда хочешь девайся... Выехали, приходишь, а хата полностью пустая... Но до ватанов так ничего и не доходит, "это либо просто плохие рашики попались, либо это местные барыги постарались") Ну ватаны, что с них взять... Они никак не могут поверить что это и есть истинная раша рожа...
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22.01.2023 23:42 Відповісти
Тримайтеся, краще виїзжайте, знаю там тяжко. В самого у батьківську хату заселялися, десь 2 місяці жили. Не знаю навіть що і як там достеменно.
А вата, що їм робити? Кули діватися? ВВже всі про всіх знають, тривала окупація показала хто є хто.
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23.01.2023 09:11 Відповісти
Коли після 14 року з Криму виїзжаючи на машині, частенько чув на адмінкордоні зі сторони Херсонщини що вам повезло ви вже на расєє, а нам ні. Так що хрін їх знає, хто там за кого. Але маю надію більшість наша українська.
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22.01.2023 20:04 Відповісти
На рынке в Сальково?
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22.01.2023 20:17 Відповісти
Ні. Прямо на перетині, наприклад, в кафешці та будці з продажу автостраховки.
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22.01.2023 20:21 Відповісти
а яка могла би бути інакша доля школи, яка знаходиться на вулиці Совєцькій....
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22.01.2023 20:44 Відповісти
 
 