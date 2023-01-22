Война в январе и коррупционные скандалы | Юрий Бутусов ОНЛАЙН. ВИДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ пообщается вживую со зрителями его ютуб-канала.

"Друзья, буду отвечать на ваши вопросы в 20:00. Скандал с закупками МО, задержание заместителя министра инфраструктуры на взятке в 400 тыс. $ США и, конечно, ситуация на фронте", - анонсировал он стрим на своем ютуб-канале, сообщает Цензор..НЕТ.

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