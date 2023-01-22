УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5091 відвідувач онлайн
Новини Війна
11 298 34

Війна у січні та корупційні скандали | Юрій Бутусов НАЖИВО. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов поспілкується наживо з глядачами його ютуб-каналу.

"Друзі, відповідатиму на ваші питання о 20:00. Скандал із закупівлями МО, затримання заступника міністра інфраструктури з хабарем у 400 тис. $ США і, звісно, ситуація на фронті", - анонсував він стрім на своєму ютуб-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Навряд чи сам Лозинський обговорював би хабарі без відома самого Шмигаля", - Бутусов

Автор: 

Бутусов Юрій (3578)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+12
73 відсотки сміялося, коли воно хером по роялю. А сталося
показати весь коментар
22.01.2023 20:13
+8
Та зрозуміло ж шо всі вони пов'язані...
Отаку зелену саранчу привів з собою найвеличніший піаніст світу.
показати весь коментар
22.01.2023 20:05
+7
ну ничё-ничё...... овощь тоже с яиц начинал......
это ЗНАК!!!
показати весь коментар
22.01.2023 20:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та зрозуміло ж шо всі вони пов'язані...
Отаку зелену саранчу привів з собою найвеличніший піаніст світу.
показати весь коментар
22.01.2023 20:05 Відповісти
73 відсотки сміялося, коли воно хером по роялю. А сталося
показати весь коментар
22.01.2023 20:13 Відповісти
Що, настукали тобі, чи настукали по тобі??
показати весь коментар
22.01.2023 21:04 Відповісти
Настукали 73% по мозгам. Старались
показати весь коментар
23.01.2023 09:22 Відповісти
показати весь коментар
22.01.2023 20:19 Відповісти
Это пока выдавание желаемого за действительное.
показати весь коментар
22.01.2023 20:43 Відповісти
Yaroslav Dziubin 25% @******** https://twitter.com/********/status/1616902854211506176 21 ч
Так так, а хто в нас входить до Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, який буде "розслідувати" завищені ціни на закупівлі в МО?..
показати весь коментар
22.01.2023 20:28 Відповісти
А Левочкин мабудь у батальоні Монако
показати весь коментар
22.01.2023 20:38 Відповісти
он на удаленке....... а чё?
показати весь коментар
22.01.2023 20:43 Відповісти
Як вони електронне голосування через ВР протаскивали. Мріяли сидіти в доминікані чи на Балі і вершить життями українців
показати весь коментар
22.01.2023 20:56 Відповісти
Вони будуть і далі протаскувати
показати весь коментар
23.01.2023 09:23 Відповісти
Веніславськии сказав шо нізя показувати закупівлю для арміі бо по яицях рашка вичислить скільки в нас віиськових .
показати весь коментар
22.01.2023 20:39 Відповісти
А если, например, подвесить Вениславского за яйца, то можно вычислить насколько оно в доле.
показати весь коментар
22.01.2023 20:45 Відповісти
Швец ( хоч я його і не важаю проукраїнським) в матеріалі про Киреева сказав, що усе керівництво ГУР України зав'язано на россіян . Так що СКІЛЬКІ в Україні військових знають і без яіц.

Веніслпвський такий же довбооб, які арахамія, як і БЕЗМОЗГЛА . На всі пости ЯКИЙСЬ ДИВНИЙ ЛІФТ посадив тількі довбообів . Цей дивний ліфт досі не в в'язниці
показати весь коментар
22.01.2023 20:45 Відповісти
Важно! Статья в WSJ: Кто русский шпион, а кто герой Украины? // № 407- Юрий Швец

https://youtu.be/qPyv_nOYoqQ

https://www.youtube.com/watch?v=qPyv_nOYoqQ&t=3331s 55:31 Юрий Швец: украинский государственный аппарат и спецслужбы пронизаны российской агентурой. Работу в ГУР ведут люди с сильнейшими связями с рф.
https://www.youtube.com/watch?v=qPyv_nOYoqQ&t=3564s 59:24 ГУР - эффективная организация в области электронной разведки. В агентурной работе - у ГУР полный провал.

показати весь коментар
22.01.2023 20:49 Відповісти
Все правильно сказал
показати весь коментар
23.01.2023 09:24 Відповісти
Потягнулися до влади -- ше Ющенко казав -- чого ви сюди всі лізете - вам шо тут медом намазано .
показати весь коментар
22.01.2023 21:13 Відповісти
не розхитуйте лодку
вона вже на дні...
і не лізьте в чужі справи
воюйте на здоров,я а
показати весь коментар
22.01.2023 20:30 Відповісти
"Не на часі?"

Такую оговорку придумала себе нынешняя власть на все случаи своих просеров.

Наверное уже и печатка такая есть, чтоб много времени не тратить.
Пришлет кто-то властям письмецо с жалобой на их деяния, а они нем поставят печатку "не на часі" и отправят письмецо взад.

Быстро и комфортно не надо напрягаться
показати весь коментар
23.01.2023 09:29 Відповісти
показати весь коментар
22.01.2023 20:36 Відповісти
у лозинского мать его уже двери в сейфе не закрываются , баксы на пол вываливаются, а кубраков только после НАБУ ,,заметил,, как ворует его зам --- совпадение, не думаю как говорил пропогандон *****
показати весь коментар
23.01.2023 08:04 Відповісти
показати весь коментар
22.01.2023 20:41 Відповісти
ну ничё-ничё...... овощь тоже с яиц начинал......
это ЗНАК!!!
показати весь коментар
22.01.2023 20:46 Відповісти
показати весь коментар
22.01.2023 20:52 Відповісти
Ось вам, зелбойоби, "гроші на крові", "бариги", "мародери", "кумівство" і "наживаються на війні"... З 2015-го вся прокремлівська мразота, олігархічні ЗМІ, а за ними і наша тупорила малоросня безапеляційно та безпідставно поливали лайном Пороха і тількі його одного, а потім 73%-і дегенерати самі ж привели до влади бариг і мародерів. Але тепер малорослікі люб'язно засунули у дупи свої язики, бо "не на часі" і "послє пабєди разбєрьомся", хоча, якщо не помиляюсь, україно-кацапська війна розпочалась у 2014-у і тоді ці аргументи чомусь не заважали 24/7 поливати брудом п'ятого Президента, доки його постать не стала токсичною для більшості громадян України.
"Мудрості" нашого наріду треба присвятити окремий шкільний предмет, бо "мудрість" ця має вже багатовіковий пласт. І щоразу ця "мудрість" вилазить нам боком, а саме тисячами загублених життів.
показати весь коментар
22.01.2023 21:12 Відповісти
олександр +++++++++++++
показати весь коментар
23.01.2023 08:06 Відповісти
"послє пабєди разбєрьомся"?

Після пабєди коріння зеленої плісняви так проросте в Україну, що потрібна буде ще одна війна, щоб його видерти звідси
показати весь коментар
23.01.2023 09:33 Відповісти
На жаль, воно вже настільки проросло, що, думаю, без чергового Майдану вже не обійтись. Ця наволоч - мабуть, найстрашніша з болячок, що колись були у незалежної України. Так просто самі вони не підуть. Гундосому вигідно затягувати війну, бо по-перше - доки триває війна, він автоматично продовжує сидіти в кріслі президента; по-друге - розпил фіндопомоги від Заходу ще далеко не завершений і можна буде ще добряче "прібарахліцца"; по-третє - зелені чудово розуміють, що за "********" після завершення війни треба буде відповідати. Вони не просто так узурпували усі гілки влади і витрачають шалені бюджетні кошти на зомбуванням населення. Всі їхні дії говорять про те, що вони не збираються йти.
показати весь коментар
23.01.2023 11:50 Відповісти
чому всі все вже вирішили а ви не можете дочекатися офіційної інформації вже все знаєте??
показати весь коментар
22.01.2023 21:49 Відповісти
Відповідь (інформація) буде приблизно така:

Арахамия прокомментировал оффшоры Зеленского: У меня тоже много было, а сейчас у жены есть

СРЕДА, 6 ОКТЯБРЯ 2021
В Офисе президента заверили, что нынешний глава государства Владимир Зеленский безупречно https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/10/4/7309326/ выполняет все антикоррупционные нормы законодательства ,
а оффшорные схемы бизнеса прежних лет объяснили "особенностями рынка" тех времен.
По словам советника президента Михаила Подоляка, попытки пристегнуть историю "Квартала" к истории "Приватбанка" не основаны на фактах и ​​являются чистой конспирологией.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/10/6/7309538/
показати весь коментар
23.01.2023 09:38 Відповісти
Ало 73%! Це вже "свінарчуки", чи ще нє?
показати весь коментар
23.01.2023 00:26 Відповісти
Ніт!

Не на часі цим займтись. Хай колись, після війни...
показати весь коментар
23.01.2023 09:39 Відповісти
Керівництво Шмигаль-Резніков, разом із мудрилами держсекретарями, навідь уяви не мають про вирішення нагальних потреб бійців побутового характеру в зимовий період (готування гарячої їжі, прання та сушка білизни та уніформи, ремонт, баня, та т.і.) на рівні рота-батальйон на передку!!!
Жоден з господарюючих суб'єктів не повезе на передок оті красиві фото з обідом під обстрілами рашистів *****, а власного майна та поварів не передбачено по штатним розписам!!
Реальність на передку, в ротах-батальйонах, а не по книжках та відосиках!!
Уряди Гончарука-Шмигаля це збіговище непрофесійного та непідготовленого люду з вулиці!!
Навідь смерті від КОВІД-19 їх нічому не навчив!!
Хто за це понесе відповідальність???
показати весь коментар
23.01.2023 12:19 Відповісти
війна для нас.. для них жнива.так бабло ще не росло в украіні..віддавать не ім а нашим дітям
показати весь коментар
23.01.2023 17:25 Відповісти
 
 