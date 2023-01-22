Війна у січні та корупційні скандали | Юрій Бутусов НАЖИВО. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов поспілкується наживо з глядачами його ютуб-каналу.

"Друзі, відповідатиму на ваші питання о 20:00. Скандал із закупівлями МО, затримання заступника міністра інфраструктури з хабарем у 400 тис. $ США і, звісно, ситуація на фронті", - анонсував він стрім на своєму ютуб-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.

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