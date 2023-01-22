Війна у січні та корупційні скандали | Юрій Бутусов НАЖИВО. ВIДЕО
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов поспілкується наживо з глядачами його ютуб-каналу.
"Друзі, відповідатиму на ваші питання о 20:00. Скандал із закупівлями МО, затримання заступника міністра інфраструктури з хабарем у 400 тис. $ США і, звісно, ситуація на фронті", - анонсував він стрім на своєму ютуб-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+12 игор ємець
показати весь коментар22.01.2023 20:13
+8 Скажений
показати весь коментар22.01.2023 20:05
+7 Йцу Кенг #461207
показати весь коментар22.01.2023 20:46
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Отаку зелену саранчу привів з собою найвеличніший піаніст світу.
Так так, а хто в нас входить до Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, який буде "розслідувати" завищені ціни на закупівлі в МО?..
Веніслпвський такий же довбооб, які арахамія, як і БЕЗМОЗГЛА . На всі пости ЯКИЙСЬ ДИВНИЙ ЛІФТ посадив тількі довбообів . Цей дивний ліфт досі не в в'язниці
https://youtu.be/qPyv_nOYoqQ
https://www.youtube.com/watch?v=qPyv_nOYoqQ&t=3331s 55:31 Юрий Швец: украинский государственный аппарат и спецслужбы пронизаны российской агентурой. Работу в ГУР ведут люди с сильнейшими связями с рф.
https://www.youtube.com/watch?v=qPyv_nOYoqQ&t=3564s 59:24 ГУР - эффективная организация в области электронной разведки. В агентурной работе - у ГУР полный провал.
вона вже на дні...
і не лізьте в чужі справи
воюйте на здоров,я а
Такую оговорку придумала себе нынешняя власть на все случаи своих просеров.
Наверное уже и печатка такая есть, чтоб много времени не тратить.
Пришлет кто-то властям письмецо с жалобой на их деяния, а они нем поставят печатку "не на часі" и отправят письмецо взад.
Быстро и комфортно не надо напрягаться
это ЗНАК!!!
"Мудрості" нашого наріду треба присвятити окремий шкільний предмет, бо "мудрість" ця має вже багатовіковий пласт. І щоразу ця "мудрість" вилазить нам боком, а саме тисячами загублених життів.
Після пабєди коріння зеленої плісняви так проросте в Україну, що потрібна буде ще одна війна, щоб його видерти звідси
Арахамия прокомментировал оффшоры Зеленского: У меня тоже много было, а сейчас у жены есть
СРЕДА, 6 ОКТЯБРЯ 2021
В Офисе президента заверили, что нынешний глава государства Владимир Зеленский безупречно https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/10/4/7309326/ выполняет все антикоррупционные нормы законодательства ,
а оффшорные схемы бизнеса прежних лет объяснили "особенностями рынка" тех времен.
По словам советника президента Михаила Подоляка, попытки пристегнуть историю "Квартала" к истории "Приватбанка" не основаны на фактах и являются чистой конспирологией.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/10/6/7309538/
Не на часі цим займтись. Хай колись, після війни...
Жоден з господарюючих суб'єктів не повезе на передок оті красиві фото з обідом під обстрілами рашистів *****, а власного майна та поварів не передбачено по штатним розписам!!
Реальність на передку, в ротах-батальйонах, а не по книжках та відосиках!!
Уряди Гончарука-Шмигаля це збіговище непрофесійного та непідготовленого люду з вулиці!!
Навідь смерті від КОВІД-19 їх нічому не навчив!!
Хто за це понесе відповідальність???