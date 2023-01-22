Военное руководство получило задание создать резервы, чтобы защитники имели возможность восстанавливать силы после боевых действий, - Зеленский

Ставка Верховного Главнокомандующего приняла соответствующие решения, и дальше командование работает над их реализацией по своим направлениям.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил на встрече со студентами КНУ имени Тараса Шевченко.

Президент Украины отметил, что важнейшим ресурсом украинской армии является личный состав, который нужно беречь.

"Люди не просто важны, а очень важны", – сказал он.

Отвечая на вопрос пополнения личного состава украинской армии, глава государства сообщил, что военное руководство получило задание создать резервы, чтобы защитники имели возможность восстанавливать силы после боевых действий.

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"Потому что это сложно по разным причинам – и ранение, и психологическое состояние. Оно должно быть нормальное", – подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что не может раскрыть подробности мобилизационных процессов, но Ставка Верховного Главнокомандующего приняла соответствующие решения, и дальше командование работает над их реализацией по своим направлениям.