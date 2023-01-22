Военное руководство получило задание создать резервы, чтобы защитники имели возможность восстанавливать силы после боевых действий, - Зеленский
Ставка Верховного Главнокомандующего приняла соответствующие решения, и дальше командование работает над их реализацией по своим направлениям.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил на встрече со студентами КНУ имени Тараса Шевченко.
Президент Украины отметил, что важнейшим ресурсом украинской армии является личный состав, который нужно беречь.
"Люди не просто важны, а очень важны", – сказал он.
Отвечая на вопрос пополнения личного состава украинской армии, глава государства сообщил, что военное руководство получило задание создать резервы, чтобы защитники имели возможность восстанавливать силы после боевых действий.
"Потому что это сложно по разным причинам – и ранение, и психологическое состояние. Оно должно быть нормальное", – подчеркнул Зеленский.
Президент отметил, что не может раскрыть подробности мобилизационных процессов, но Ставка Верховного Главнокомандующего приняла соответствующие решения, и дальше командование работает над их реализацией по своим направлениям.
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Нам нащадок бабки Ванги Буданов та лисий корупційний кретин аналог кацапського Шойгу Резніков наперебій обіцяли мобілізацію кацапську то 5 числа, то 15. І закриття кордону.
А натомість мобілізація пішла повним ходом саме в нас, москалі тепер регочуть через цих недоумків.
Якщо постійно обіцяти великі перемоги через кілька місяців, нічого не отримувати а лише нові поразки і нові хвилі мобілізації, то ніякого бойового духу скоро не буде.
Скільки ж можна брехати?
Надобраніч 👋