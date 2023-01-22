Трюдо в День соборности: "Мы и дальше будем поддерживать Украину"

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил Украину с Днем соборности.

Об этом сообщила его пресс-служба 22 января, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Сегодня, когда народ Украины продолжает бороться за свою свободу перед лицом жестокого и неоправданного вторжения России, мы присоединяемся к ним в праздновании Дня соборности Украины. Мы празднуем объединение страны в 1919 году и ее окончательную независимость, а также чтим отважных украинцев, которые отдали свои жизни, чтобы защитить свободу Украины", – говорится в заявлении.

Трюдо отметил, что в Канаде проживает около 1,4 млн жителей украинского происхождения.

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"Поскольку Россия продолжает свое жестокое, неоправданное вторжение, правительство Канады остается непоколебимым в своей приверженности поддержке украинского народа и правительства в достижении мира и помощи в обеспечении свободного и демократического будущего для Украины. Мы продолжим поддерживать Украину военной, гуманитарной, финансовой и социальной помощью столько, сколько потребуется. В этот День соборности мы вместе выступаем против насилия, авторитаризма и угроз демократии. Мы чтим память трагически погибших в борьбе за суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины. И мы продолжаем отстаивать основополагающие ценности свободы, демократии и справедливости, которые объединяют наши народы. Слава Украине!" – заявил премьер-министр Канады.