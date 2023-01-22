Трюдо в День соборности: "Мы и дальше будем поддерживать Украину"
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил Украину с Днем соборности.
Об этом сообщила его пресс-служба 22 января, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
"Сегодня, когда народ Украины продолжает бороться за свою свободу перед лицом жестокого и неоправданного вторжения России, мы присоединяемся к ним в праздновании Дня соборности Украины. Мы празднуем объединение страны в 1919 году и ее окончательную независимость, а также чтим отважных украинцев, которые отдали свои жизни, чтобы защитить свободу Украины", – говорится в заявлении.
Трюдо отметил, что в Канаде проживает около 1,4 млн жителей украинского происхождения.
"Поскольку Россия продолжает свое жестокое, неоправданное вторжение, правительство Канады остается непоколебимым в своей приверженности поддержке украинского народа и правительства в достижении мира и помощи в обеспечении свободного и демократического будущего для Украины. Мы продолжим поддерживать Украину военной, гуманитарной, финансовой и социальной помощью столько, сколько потребуется. В этот День соборности мы вместе выступаем против насилия, авторитаризма и угроз демократии. Мы чтим память трагически погибших в борьбе за суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины. И мы продолжаем отстаивать основополагающие ценности свободы, демократии и справедливости, которые объединяют наши народы. Слава Украине!" – заявил премьер-министр Канады.
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Георгій Тука
Шановні!
Головний висновок, який я роблю, читаючи коментарі, дуже і дуже прикрий. Ми так і не навчились думати і поважати самі себе.
Одні волають «не чіпайте Вову (Кірюшу, Альошу, …), бо саме йому, стоячи, аплодує Конгрес! Саме йому надають зброю!».
Інші волають «от, тому, що вони крадуть безбожно, тому і не надають зброю»…
По-перше.
Аплодують стоячи не «вові», а українському народові! Аплодують стоячи тим сотням тисяч українців, які не тікали, а почали чинити відчайдушний опір ворогові! Тим селянам, які викрадали вороже озброєння, тим юнакам, які на ходу підпалили ворожу автівку «коктейлем молотова», тим бійцям ТРО, ЗСУ, СБУ, нацполіції та прикордонникам, які стояли (і стоять!) на смерть, захищаючи свою Батьківщину! Та, занесіть ви в Конгрес хоч табуретку з прапором України - їй би так само аплодували б стоячи!!
По-друге.
Те саме стосується і надання допомоги. Надають її не «вові» або «колі»! Її надають (або не надають) нашій державі, нам з вами! А вищеозначені персони лише частково її розподіляють.
Що має відбутись, аби ви, нарешті, припинили вже шукати собі «лідера», «вождя», «гетьмана»? Невже ви ще досі не зрозуміли, що це ВИ зупинили окупантів, що це ВИ відкинули їх від Києва, Чернігова, Харкова, Херсону!.. Це ВИ продовжуєте бити сволоту, це ВИ ремонтуєте пошкоджені електромережі, це ВИ працюєте, сплачуючи податки, це ВИ лікуєте, навчаєте, будуєте, розміновуєте, поновлюєте, визволяєте, допомогаєте… Все це - ВИ!
І це ВАМ аплодують стоячи! Це ВАМ допомогають! Це ВИ - володарі своєї країни, а не «лідери», «вожді» чи «гетьмани»!
Мені дуже прикро від того, що, більшість з вас, не відчувають себе повноцінними ГРОМАДЯНАМИ, а вважають себе вівцями, єдиний сенс існування яких - знайти собі вожака-барана.
Болісно мені все це спостерігати. Видаляю всі сьогоднішні дописи. До біса.
«Рабів до Раю не пускають»!
https://www.facebook.com/groups/3977457162273832/posts/6131029953583198/?__cft__[0]=AZV6E1QmH7bFZnstYQaqWVcQwb-zgBGo8SR6pAPtT6T4FYK9OKXhkk8A-CjQDock5hx7qkU_9hXD0DfX_v5xztvt3WMa1GIum_zUTMXwiGJz5vz5RgOLmPkxe0anZjwqOkvg9w-jNYSN4LFGgrFVYBvVmP66uMx4j8fNna_J9vuH1hPvcdICUc0KPPY9sVsZsvI&__tn__=%2CO%2CP-R 13 год ·
Дай боже щоб так і було! Як до смерті набрид цей балаган! Але якщо чесно віриться з трудом!
Смотрите как все интересно. Октябрь 2020 г. Издание "Зеркало недели" сообщает сенсацию. На фоне бушевавшего тогда Вагнергейта, во время визита в Великобританию, президент Зеленский тайно встречался с главой английской разведки МИ-6 Ричардом Муром. Мы тогда писали, мистер Мур сообщил Зеленскому об утечке информации из его офиса в Москву, и предупредил о серьезных последствиях.
Далее последовал многосерийный Вагнергейт, результат которого известен. Офис президента согласился назначить руководителями украинской армии генералов рекомендованных англичанами, т е Залужного и Шапталу. За это англичане обеспечили весьма безболезненное для Зеленского завершение Вагнергейта.
А господин Ермак с тех пор потерял сон и покой.
О том, что информацию "Зеркалу недели" слили сами МИ-6 мы тогда сообщили.
Наши дни. Тоже самое "Зеркало недели" публикует сенсацию. Издание сообщает, что Министерство обороны Украины занимается закупкой продовольствия для Вооруженных сил Украины по ценам в 2-3 раза дороже чем в розницу в супермаркетах Киева.
Очевидно, история будет иметь продолжение, крайне тяжелое для украинской власти. Давайте не забывать, что президентом
Украины Владимир Зеленский стал во многом благодаря делу отца и сына Гладковских, тех самых Свинарчуков. Которые, кстати, сейчас на свободе.
Посадить их команда Зеленского не смогла. Она смогла попасться на обворовывании украинских солдат прямо во время острой фазы войны.
При чем тут "Зеркало недели"? Да при том, что украинской власти больше не передают приветов. Западные партнеры приступили к уничтожению рейтинга Зеленского, в первую очередь внутри Украины. Естественно делать они это будут мягко, чтобы не вызвать волнений внутри воюющего государства. Однако.
Коррупционные скандалы теперь будут повторяться с завидным постоянством. Зеленский не может навести порядок в своем окружении. А Британия и США не желает больше терпеть в руководстве Украины типов вроде Ермака, Тимошенко, Татарова и подобных.
Приготовьтесь. Это лишь первый скандал из череды возможных. Кстати, на действия украинской армии влияния он не окажет.