Трюдо у День соборності: "Ми й надалі підтримуватимемо Україну"
Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо привітав Україну із Днем соборності.
Про це повідомила його пресслужба 22 січня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.
"Сьогодні, коли народ України й далі бореться за свою свободу перед обличчям жорстокого і невиправданого вторгнення Росії, ми приєднуємося до них до святкування Дня соборності України. Ми святкуємо об'єднання країни у 1919 році та її остаточну незалежність, а також шануємо відважних українців, які віддали свої життя, щоб захистити свободу України", – ідеться у заяві.
Трюдо зазначив, що в Канаді проживає приблизно 1,4 млн жителів українського походження.
"Оскільки Росія продовжує своє жорстоке, невиправдане вторгнення, уряд Канади й надалі непохитний у своїй прихильності до підтримки українського народу й уряду у досягненні миру та допомоги у забезпеченні вільного і демократичного майбутнього для України. Ми й надалі підтримуватимемо Україну військовою, гуманітарною, фінансовою і соціальною допомогою стільки, скільки буде потрібно... У цей День соборності ми разом виступаємо проти насильства, авторитаризму і загроз демократії. Ми вшановуємо пам'ять трагічно загиблих у боротьбі за суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України. І ми й далі відстоюватимемо основні цінності свободи, демократії і справедливості, які об'єднують наші народи. Слава Україні!" – заявив прем’єр-міністр Канади.
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Георгій Тука
Шановні!
Головний висновок, який я роблю, читаючи коментарі, дуже і дуже прикрий. Ми так і не навчились думати і поважати самі себе.
Одні волають «не чіпайте Вову (Кірюшу, Альошу, …), бо саме йому, стоячи, аплодує Конгрес! Саме йому надають зброю!».
Інші волають «от, тому, що вони крадуть безбожно, тому і не надають зброю»…
По-перше.
Аплодують стоячи не «вові», а українському народові! Аплодують стоячи тим сотням тисяч українців, які не тікали, а почали чинити відчайдушний опір ворогові! Тим селянам, які викрадали вороже озброєння, тим юнакам, які на ходу підпалили ворожу автівку «коктейлем молотова», тим бійцям ТРО, ЗСУ, СБУ, нацполіції та прикордонникам, які стояли (і стоять!) на смерть, захищаючи свою Батьківщину! Та, занесіть ви в Конгрес хоч табуретку з прапором України - їй би так само аплодували б стоячи!!
По-друге.
Те саме стосується і надання допомоги. Надають її не «вові» або «колі»! Її надають (або не надають) нашій державі, нам з вами! А вищеозначені персони лише частково її розподіляють.
Що має відбутись, аби ви, нарешті, припинили вже шукати собі «лідера», «вождя», «гетьмана»? Невже ви ще досі не зрозуміли, що це ВИ зупинили окупантів, що це ВИ відкинули їх від Києва, Чернігова, Харкова, Херсону!.. Це ВИ продовжуєте бити сволоту, це ВИ ремонтуєте пошкоджені електромережі, це ВИ працюєте, сплачуючи податки, це ВИ лікуєте, навчаєте, будуєте, розміновуєте, поновлюєте, визволяєте, допомогаєте… Все це - ВИ!
І це ВАМ аплодують стоячи! Це ВАМ допомогають! Це ВИ - володарі своєї країни, а не «лідери», «вожді» чи «гетьмани»!
Мені дуже прикро від того, що, більшість з вас, не відчувають себе повноцінними ГРОМАДЯНАМИ, а вважають себе вівцями, єдиний сенс існування яких - знайти собі вожака-барана.
Болісно мені все це спостерігати. Видаляю всі сьогоднішні дописи. До біса.
«Рабів до Раю не пускають»!
https://www.facebook.com/groups/3977457162273832/posts/6131029953583198/?__cft__[0]=AZV6E1QmH7bFZnstYQaqWVcQwb-zgBGo8SR6pAPtT6T4FYK9OKXhkk8A-CjQDock5hx7qkU_9hXD0DfX_v5xztvt3WMa1GIum_zUTMXwiGJz5vz5RgOLmPkxe0anZjwqOkvg9w-jNYSN4LFGgrFVYBvVmP66uMx4j8fNna_J9vuH1hPvcdICUc0KPPY9sVsZsvI&__tn__=%2CO%2CP-R 13 год ·
Дай боже щоб так і було! Як до смерті набрид цей балаган! Але якщо чесно віриться з трудом!
Смотрите как все интересно. Октябрь 2020 г. Издание "Зеркало недели" сообщает сенсацию. На фоне бушевавшего тогда Вагнергейта, во время визита в Великобританию, президент Зеленский тайно встречался с главой английской разведки МИ-6 Ричардом Муром. Мы тогда писали, мистер Мур сообщил Зеленскому об утечке информации из его офиса в Москву, и предупредил о серьезных последствиях.
Далее последовал многосерийный Вагнергейт, результат которого известен. Офис президента согласился назначить руководителями украинской армии генералов рекомендованных англичанами, т е Залужного и Шапталу. За это англичане обеспечили весьма безболезненное для Зеленского завершение Вагнергейта.
А господин Ермак с тех пор потерял сон и покой.
О том, что информацию "Зеркалу недели" слили сами МИ-6 мы тогда сообщили.
Наши дни. Тоже самое "Зеркало недели" публикует сенсацию. Издание сообщает, что Министерство обороны Украины занимается закупкой продовольствия для Вооруженных сил Украины по ценам в 2-3 раза дороже чем в розницу в супермаркетах Киева.
Очевидно, история будет иметь продолжение, крайне тяжелое для украинской власти. Давайте не забывать, что президентом
Украины Владимир Зеленский стал во многом благодаря делу отца и сына Гладковских, тех самых Свинарчуков. Которые, кстати, сейчас на свободе.
Посадить их команда Зеленского не смогла. Она смогла попасться на обворовывании украинских солдат прямо во время острой фазы войны.
При чем тут "Зеркало недели"? Да при том, что украинской власти больше не передают приветов. Западные партнеры приступили к уничтожению рейтинга Зеленского, в первую очередь внутри Украины. Естественно делать они это будут мягко, чтобы не вызвать волнений внутри воюющего государства. Однако.
Коррупционные скандалы теперь будут повторяться с завидным постоянством. Зеленский не может навести порядок в своем окружении. А Британия и США не желает больше терпеть в руководстве Украины типов вроде Ермака, Тимошенко, Татарова и подобных.
Приготовьтесь. Это лишь первый скандал из череды возможных. Кстати, на действия украинской армии влияния он не окажет.