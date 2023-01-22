Трюдо у День соборності: "Ми й надалі підтримуватимемо Україну"

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо привітав Україну із Днем соборності.

Про це повідомила його пресслужба 22 січня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

"Сьогодні, коли народ України й далі бореться за свою свободу перед обличчям жорстокого і невиправданого вторгнення Росії, ми приєднуємося до них до святкування Дня соборності України. Ми святкуємо об'єднання країни у 1919 році та її остаточну незалежність, а також шануємо відважних українців, які віддали свої життя, щоб захистити свободу України", – ідеться у заяві.



Трюдо зазначив, що в Канаді проживає приблизно 1,4 млн жителів українського походження.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Канада поки не обговорює постачання Leopard 2 Україні, - Трюдо

"Оскільки Росія продовжує своє жорстоке, невиправдане вторгнення, уряд Канади й надалі непохитний у своїй прихильності до підтримки українського народу й уряду у досягненні миру та допомоги у забезпеченні вільного і демократичного майбутнього для України. Ми й надалі підтримуватимемо Україну військовою, гуманітарною, фінансовою і соціальною допомогою стільки, скільки буде потрібно... У цей День соборності ми разом виступаємо проти насильства, авторитаризму і загроз демократії. Ми вшановуємо пам'ять трагічно загиблих у боротьбі за суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України. І ми й далі відстоюватимемо основні цінності свободи, демократії і справедливості, які об'єднують наші народи. Слава Україні!" – заявив прем’єр-міністр Канади.