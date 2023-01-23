В Конгрессе США призвали передать Украине ракеты ATACMS
Соединенным Штатам необходимо отправить в Украину оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS дальнего радиуса действия, которые могут быть использованы для нанесения ударов, в том числе по оккупированному Крыму.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол.
Республиканец отметил, что украинцы раньше успешно осваивали все виды вооружений, предоставленные США.
"ПЗРК Stinger, ПТРК Javelin, РСЗО HIMARS. Они побеждают, когда мы даем то, что им нужно", - указал Маккол.
Топ комментарии
+20 Ярослав Іванович #542747
показать весь комментарий23.01.2023 06:59
+19 Андрей Моисеенко #551038
показать весь комментарий23.01.2023 07:02
+8 andi Mir
показать весь комментарий23.01.2023 07:10
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але сектанти і далі битимуть поклони підлим лівакам.
Хоча ні для кого, хто, звісно, хоче знати, не таємниця, що Байден і його сім*я є системними корупціонерами. Поцікавтесь хоч би, як Байден примушував Порошенка, коли той був президентом, зняти ген.прокурора Шокіна, який надто вперто зайнявся фірмою "Бурісма" злодія Злочевського, звідки син Байдена отримував немалі гроші, не виконуючи ніякої роботи. Тоді Байден, будучи віце-президентом США, для тихого уладнання справи сина 19 разів відвідував Україну.