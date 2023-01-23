РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5900 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
9 870 10

В Конгрессе США призвали передать Украине ракеты ATACMS

ракети,atacms

Соединенным Штатам необходимо отправить в Украину оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS дальнего радиуса действия, которые могут быть использованы для нанесения ударов, в том числе по оккупированному Крыму.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол.

Республиканец отметил, что украинцы раньше успешно осваивали все виды вооружений, предоставленные США.

"ПЗРК Stinger, ПТРК Javelin, РСЗО HIMARS. Они побеждают, когда мы даем то, что им нужно", - указал Маккол.

Читайте также: Создаст эффект домино: в Конгрессе призвали США отправить Украине хотя бы один танк Abrams

Автор: 

Конгресс США (1228) ракеты (3555) США (26409) Маккол Майкл (11)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+20
Дякуємо США !!! Боже бережи Америку !!!
показать весь комментарий
23.01.2023 06:59
+19
Прізвище звучить майже як Маккей, Царство йому небесне. А взагалі, дякуємо за підтримку і чекаємо Атакамсів.
показать весь комментарий
23.01.2023 07:02
+8
Ну не поспішайте так, ще потрібно нашому адвокатішкі все прорахувати, яку ціну озвучити за безплатні ракети. А то схема з золотими яйцями накрилась, а ікру зі своєю жінкою(яка на 30 років молодша) банками хочеться жерти щодня.
показать весь комментарий
23.01.2023 07:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякуємо США !!! Боже бережи Америку !!!
показать весь комментарий
23.01.2023 06:59 Ответить
Прізвище звучить майже як Маккей, Царство йому небесне. А взагалі, дякуємо за підтримку і чекаємо Атакамсів.
показать весь комментарий
23.01.2023 07:02 Ответить
Ну не поспішайте так, ще потрібно нашому адвокатішкі все прорахувати, яку ціну озвучити за безплатні ракети. А то схема з золотими яйцями накрилась, а ікру зі своєю жінкою(яка на 30 років молодша) банками хочеться жерти щодня.
показать весь комментарий
23.01.2023 07:10 Ответить
Республіканець.
Але сектанти і далі битимуть поклони підлим лівакам.
показать весь комментарий
23.01.2023 07:38 Ответить
Вони будуть, як вони це роблять постійно, приплітати до всього, що виходить від республіканців, невдаху Трампа. Цих "приплітаторів" аж ніяк не цікавить, що Трамп ніяким чином не є вождем-лідером Республіканської партії. Звернути їхню увагу на те, що він тільки один з тих, на утриманні яких перебуває певна невелика кількість членів палати представників та сенату, неможливо. Вони будуть продовжувати виставляти Байдена мало не святим, а республіканців асоціювати виключно з Трампом.
Хоча ні для кого, хто, звісно, хоче знати, не таємниця, що Байден і його сім*я є системними корупціонерами. Поцікавтесь хоч би, як Байден примушував Порошенка, коли той був президентом, зняти ген.прокурора Шокіна, який надто вперто зайнявся фірмою "Бурісма" злодія Злочевського, звідки син Байдена отримував немалі гроші, не виконуючи ніякої роботи. Тоді Байден, будучи віце-президентом США, для тихого уладнання справи сина 19 разів відвідував Україну.
показать весь комментарий
23.01.2023 08:18 Ответить
Трамп і трампісти це ще не уся республіканська партія США !!! там є здорові, прорейганівські сили, класичні республіканці і Слава Богу їх там більшість ...
показать весь комментарий
23.01.2023 10:46 Ответить
Нажаль поки що республіканець в одній особі, як і Маккейн кілька років тому. Одного яструба не вистачило, щоб врятувати Америку та весь світ від Трампокалипсису, наслідки якого виходять боком і понині. А саме демократи на чолі за Байденом і Обаму простягли нам руку допомоги у найважчий для наш час і хоч і не повністю, але досить ефективно стримали російську агресію у 2014 році завдяки цінам на нафту і виграти час, щоб підготуватися до нової. А це як не як, а глобальна світова політика на користь України. Ми всі чекаюмо, звичайно, на масову підтримку демократів, коли республікаці назавжди порвуть з Трампістами, а поки цього не відбулося і залишається реальною загроза трампістьського реваншу, ми повинні вірити в демократів. Саме від них ми бачим реальні зусилля на користь України, якими в слабкими на наш погляд вони не були, але вони як не як виявилися достатніми, щоб орки не були у Києві. І саме гірше, що ми зможемо зараз зробити це почати виражати сумніви в окремих політичних силах наших партнерів, вов азартний ігрок робити ставку лише но одну з партійі не дай боже намагатися втручатися в їхню політику. Потрібно критикувати і тиснути на Захід, жоростко критиквати за недостатню допомогу, але без загравань з окремими політичними силами
показать весь комментарий
23.01.2023 11:14 Ответить
і бажано штук 300
показать весь комментарий
23.01.2023 09:08 Ответить
жги быдлонасекомышей с болот мацковии...
показать весь комментарий
23.01.2023 10:19 Ответить
Не передадуть вони... ті обіцянки всі до одного місця.
показать весь комментарий
23.01.2023 10:22 Ответить
 
 