У Конгресі США закликали передати Україні ракети ATACMS
Сполученим Штатам необхідно відправити в Україну оперативно-тактичні балістичні ракети ATACMS дальнього радіусу дії, які можуть бути використані для завдання ударів, зокрема по окупованому Криму.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив голова комітету із закордонних справ Палати представників Майкл Маккол.
Республіканець зазначив, що українці раніше успішно освоювали усі види озброєнь, надані США.
"ПЗРК Stinger, ПТРК Javelin, РСЗВ HIMARS. Вони перемагають, коли ми даємо те, що їм потрібно", - вказав Маккол.
Топ коментарі
+20 Ярослав Іванович #542747
показати весь коментар23.01.2023 06:59
+19 Андрей Моисеенко #551038
показати весь коментар23.01.2023 07:02
+8 andi Mir
показати весь коментар23.01.2023 07:10
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але сектанти і далі битимуть поклони підлим лівакам.
Хоча ні для кого, хто, звісно, хоче знати, не таємниця, що Байден і його сім*я є системними корупціонерами. Поцікавтесь хоч би, як Байден примушував Порошенка, коли той був президентом, зняти ген.прокурора Шокіна, який надто вперто зайнявся фірмою "Бурісма" злодія Злочевського, звідки син Байдена отримував немалі гроші, не виконуючи ніякої роботи. Тоді Байден, будучи віце-президентом США, для тихого уладнання справи сина 19 разів відвідував Україну.