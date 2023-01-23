У Конгресі США закликали передати Україні ракети ATACMS

Сполученим Штатам необхідно відправити в Україну оперативно-тактичні балістичні ракети ATACMS дальнього радіусу дії, які можуть бути використані для завдання ударів, зокрема по окупованому Криму.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив голова комітету із закордонних справ Палати представників Майкл Маккол.

Республіканець зазначив, що українці раніше успішно освоювали усі види озброєнь, надані США.

"ПЗРК Stinger, ПТРК Javelin, РСЗВ HIMARS. Вони перемагають, коли ми даємо те, що їм потрібно", - вказав Маккол.

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