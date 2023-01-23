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У Конгресі США закликали передати Україні ракети ATACMS

ракети,atacms

Сполученим Штатам необхідно відправити в Україну оперативно-тактичні балістичні ракети ATACMS дальнього радіусу дії, які можуть бути використані для завдання ударів, зокрема по окупованому Криму.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив голова комітету із закордонних справ Палати представників Майкл Маккол.

Республіканець зазначив, що українці раніше успішно освоювали усі види озброєнь, надані США.

"ПЗРК Stinger, ПТРК Javelin, РСЗВ HIMARS. Вони перемагають, коли ми даємо те, що їм потрібно", - вказав Маккол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Створить ефект доміно: у Конгресі закликали США відправити Україні хоча б один танк Abrams

Автор: 

Конгрес США (1223) ракети (4004) США (22512) Маккол Майкл (12)


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Топ коментарі
+20
Дякуємо США !!! Боже бережи Америку !!!
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23.01.2023 06:59
+19
Прізвище звучить майже як Маккей, Царство йому небесне. А взагалі, дякуємо за підтримку і чекаємо Атакамсів.
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23.01.2023 07:02
+8
Ну не поспішайте так, ще потрібно нашому адвокатішкі все прорахувати, яку ціну озвучити за безплатні ракети. А то схема з золотими яйцями накрилась, а ікру зі своєю жінкою(яка на 30 років молодша) банками хочеться жерти щодня.
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23.01.2023 07:10
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Дякуємо США !!! Боже бережи Америку !!!
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23.01.2023 06:59 Відповісти
Прізвище звучить майже як Маккей, Царство йому небесне. А взагалі, дякуємо за підтримку і чекаємо Атакамсів.
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23.01.2023 07:02 Відповісти
Ну не поспішайте так, ще потрібно нашому адвокатішкі все прорахувати, яку ціну озвучити за безплатні ракети. А то схема з золотими яйцями накрилась, а ікру зі своєю жінкою(яка на 30 років молодша) банками хочеться жерти щодня.
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23.01.2023 07:10 Відповісти
Республіканець.
Але сектанти і далі битимуть поклони підлим лівакам.
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23.01.2023 07:38 Відповісти
Вони будуть, як вони це роблять постійно, приплітати до всього, що виходить від республіканців, невдаху Трампа. Цих "приплітаторів" аж ніяк не цікавить, що Трамп ніяким чином не є вождем-лідером Республіканської партії. Звернути їхню увагу на те, що він тільки один з тих, на утриманні яких перебуває певна невелика кількість членів палати представників та сенату, неможливо. Вони будуть продовжувати виставляти Байдена мало не святим, а республіканців асоціювати виключно з Трампом.
Хоча ні для кого, хто, звісно, хоче знати, не таємниця, що Байден і його сім*я є системними корупціонерами. Поцікавтесь хоч би, як Байден примушував Порошенка, коли той був президентом, зняти ген.прокурора Шокіна, який надто вперто зайнявся фірмою "Бурісма" злодія Злочевського, звідки син Байдена отримував немалі гроші, не виконуючи ніякої роботи. Тоді Байден, будучи віце-президентом США, для тихого уладнання справи сина 19 разів відвідував Україну.
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23.01.2023 08:18 Відповісти
Трамп і трампісти це ще не уся республіканська партія США !!! там є здорові, прорейганівські сили, класичні республіканці і Слава Богу їх там більшість ...
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23.01.2023 10:46 Відповісти
Нажаль поки що республіканець в одній особі, як і Маккейн кілька років тому. Одного яструба не вистачило, щоб врятувати Америку та весь світ від Трампокалипсису, наслідки якого виходять боком і понині. А саме демократи на чолі за Байденом і Обаму простягли нам руку допомоги у найважчий для наш час і хоч і не повністю, але досить ефективно стримали російську агресію у 2014 році завдяки цінам на нафту і виграти час, щоб підготуватися до нової. А це як не як, а глобальна світова політика на користь України. Ми всі чекаюмо, звичайно, на масову підтримку демократів, коли республікаці назавжди порвуть з Трампістами, а поки цього не відбулося і залишається реальною загроза трампістьського реваншу, ми повинні вірити в демократів. Саме від них ми бачим реальні зусилля на користь України, якими в слабкими на наш погляд вони не були, але вони як не як виявилися достатніми, щоб орки не були у Києві. І саме гірше, що ми зможемо зараз зробити це почати виражати сумніви в окремих політичних силах наших партнерів, вов азартний ігрок робити ставку лише но одну з партійі не дай боже намагатися втручатися в їхню політику. Потрібно критикувати і тиснути на Захід, жоростко критиквати за недостатню допомогу, але без загравань з окремими політичними силами
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23.01.2023 11:14 Відповісти
і бажано штук 300
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23.01.2023 09:08 Відповісти
жги быдлонасекомышей с болот мацковии...
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23.01.2023 10:19 Відповісти
Не передадуть вони... ті обіцянки всі до одного місця.
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23.01.2023 10:22 Відповісти
 
 