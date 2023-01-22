Створить ефект доміно: у Конгресі закликали США відправити Україні хоча б один танк Abrams

У Палаті представників США закликали відправити Україні хоча б один танк Abrams. Оскільки таке рішення Білого дому зможе створити ефект доміно, аби підштовхнути інші країни передати Україні танки Leopard 2.

Про це заявив голова комітету із закордонних справ Палати представників США Майкл Маккол, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Він наголосив, що США необхідно зробити кроки, щоб підштовхнути європейські країни до дій та допомогти президенту Володимиру Зеленському та Україні уникнути затяжної, кровопролитної війни на виснаження.

"Якщо ми оголосимо, що збираємося дати танки Abrams, хоча б один, це призведе до ... Як я чув, Німеччина чекає, що ми візьмемо на себе ініціативу", - заявив Маккол.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Британія хоче міжнародної угоди про надання Україні німецьких танків, - Клеверлі

Чиновник додав, що передача Україні танка створить ефект доміно, що змусить інші країни Європи відправити танки Leopard 2.

"Навіть якщо ми скажемо, що поставимо танки Abrams, я думаю, цього буде достатньо, щоб Німеччина почала діяти", - заявив Маккол.