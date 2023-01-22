Створить ефект доміно: у Конгресі закликали США відправити Україні хоча б один танк Abrams
У Палаті представників США закликали відправити Україні хоча б один танк Abrams. Оскільки таке рішення Білого дому зможе створити ефект доміно, аби підштовхнути інші країни передати Україні танки Leopard 2.
Про це заявив голова комітету із закордонних справ Палати представників США Майкл Маккол, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Він наголосив, що США необхідно зробити кроки, щоб підштовхнути європейські країни до дій та допомогти президенту Володимиру Зеленському та Україні уникнути затяжної, кровопролитної війни на виснаження.
"Якщо ми оголосимо, що збираємося дати танки Abrams, хоча б один, це призведе до ... Як я чув, Німеччина чекає, що ми візьмемо на себе ініціативу", - заявив Маккол.
Чиновник додав, що передача Україні танка створить ефект доміно, що змусить інші країни Європи відправити танки Leopard 2.
"Навіть якщо ми скажемо, що поставимо танки Abrams, я думаю, цього буде достатньо, щоб Німеччина почала діяти", - заявив Маккол.
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Вже договорилися до ОДНОГО абрамса... То може половину краще? Ну щоб зайвий раз не ризикувати? Щоб ескалації не було?
Америку теж можно зрозуміти-президент наш зрадник і маріонетка, навколо теж зрадники, їм діватися нікуди і треба допомогати ВСУ, і можливо є побоювання, що потрапить до рук русні, а це секрети броні.
Думай-те...
А-а-а... Он де собака порилася...
База для ремонту Абрамс вже є в Польщі, а двигун його працює на будь-якому паливі - дизелі, гасі, бензині, авіаційному, та тому, що використовується в морських суднах.
Дудусь Кіссінжер ясно сказав.
https://www.nzz.ch/international/kampfpanzer-leopard-2-us-ruestungsinteressen-lassen-scholz-zoegern-ld.1722377
Скільки млд. Зе віддав Коломойші і скільки б танків ми могли на них купити? А вас в голові тільки ліпецька хфабрика.
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