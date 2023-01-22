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Створить ефект доміно: у Конгресі закликали США відправити Україні хоча б один танк Abrams

майкл,маккол

У Палаті представників США закликали відправити Україні хоча б один танк Abrams. Оскільки таке рішення Білого дому зможе створити ефект доміно, аби підштовхнути інші країни передати Україні танки Leopard 2.

Про це заявив голова комітету із закордонних справ Палати представників США Майкл Маккол, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Він наголосив, що США необхідно зробити кроки, щоб підштовхнути європейські країни до дій та допомогти президенту Володимиру Зеленському та Україні уникнути затяжної, кровопролитної війни на виснаження.

"Якщо ми оголосимо, що збираємося дати танки Abrams, хоча б один, це призведе до ... Як я чув, Німеччина чекає, що ми візьмемо на себе ініціативу", - заявив Маккол.

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Чиновник додав, що передача Україні танка створить ефект доміно, що змусить інші країни Європи відправити танки Leopard 2.

"Навіть якщо ми скажемо, що поставимо танки Abrams, я думаю, цього буде достатньо, щоб Німеччина почала діяти", - заявив Маккол.

Автор: 

Конгрес США (1223) США (22512) танк (2059) Сенат США (597) Маккол Майкл (12)


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Топ коментарі
+28
На ньому буде їздити К. Тимошенко.
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22.01.2023 19:18
+23
Як це тупо... Всі один на одного дивляться і нвяк не наважаться дати ці срані танки.

Вже договорилися до ОДНОГО абрамса... То може половину краще? Ну щоб зайвий раз не ризикувати? Щоб ескалації не було?
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22.01.2023 19:09
+17
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22.01.2023 19:22
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Я писав раніше хай дадуть хоч 5-10 і у Німеччині не буде виправдань.
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22.01.2023 19:45 Відповісти
Курка, зовсім гімняна з тебе провокаторша.. на що ще сміливості наберешся, тупа істота ?? Тільки щось розумніше видай, бо зовсім тупою виглядати будеш...
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22.01.2023 20:18 Відповісти
будеш особисто потім воюювати ?
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22.01.2023 20:31 Відповісти
А как же, будет. Вот только дойдет по указанному ему адресу так сразу и начнёт. А дорогу эти лапотные балалаечники прекрасно знают.
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22.01.2023 21:06 Відповісти
похоже що дадуть дуло від танку.
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22.01.2023 20:36 Відповісти
Як це тупо... Всі один на одного дивляться і нвяк не наважаться дати ці срані танки.

Вже договорилися до ОДНОГО абрамса... То може половину краще? Ну щоб зайвий раз не ризикувати? Щоб ескалації не було?
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22.01.2023 19:09 Відповісти
Вони нас попереджали, а ми до шашликів готувалися, зараз ми годуємо з бюджету Коломойського, на якого в Америці кримінальну справу завели, а могли б ми спромогтися заказати танки в південної Кореї. Потім, з цими абрамсами напевне будуть труднощі з обслуговуванням, тому що там двигун газотурбінний. Але, чому б Америці не купувати у когось яквсь інші танки та дати їх нам?
Америку теж можно зрозуміти-президент наш зрадник і маріонетка, навколо теж зрадники, їм діватися нікуди і треба допомогати ВСУ, і можливо є побоювання, що потрапить до рук русні, а це секрети броні.
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22.01.2023 20:01 Відповісти
Взагалі то наш Оплот теж дуже добра військова техніка. та тільки не для нашого війська. Один, Карл, один танк собі зоставили, а інші на кишеню олігархату працювали.
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22.01.2023 20:08 Відповісти
Коментар all-in-one: і себе відшмагали, і геополітичну лекцію прочитали, і про броню розповіли.
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22.01.2023 20:13 Відповісти
І звісно в тебе е докази що Зеленскій зрадник. В ЦРУ нема а в тебе е?
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22.01.2023 20:42 Відповісти
..та ляпає дідько,вже в маразм впав..
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22.01.2023 21:23 Відповісти
В діях Зеленського не зрада, він ворог і я це суджу не по емоціям, а по його діям і справам. Я вже з рахунку збився з його зашкварів і про@бів. І головне, як скажуть ключове слово, так в мене в голові відношення до цього Зеленського. Наприклад, танк-у 2018 році був створений 23 окремий танковий батальон на Житомирщині ДШБ, але прийшов Зеля і розформував його, далі, у Дніпрі затримали цілу групу корегувальників, Порох заборонив в'їзд в Україну чоловіків з росії, а Зе зняв цю заборону. Ще про танки, як нахабно, на ти, Зе розмовляє з Шольцом, йому допомагає наш посол у Німеччині, а все щоб їх нам не дали. Далі, є небезпека вторгнення з Білорусі, а у нас з ними і стосунки не розірвані, ми єсщйо дружим. Нам надали гуманітарні авто шевроле tahoe, на одній з них їздить Кирило Тимошенко, почали розбиратись, а їх і на баланс ніхто не взяв. І це останнє, такого було не на одне довічне ув'язнення.
Думай-те...
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22.01.2023 22:57 Відповісти
Все пройобы і зашквари Зе, можна списати на те що він новачок в політиці, грі на публіку і так далі. Вторгнення з Білорусії е, але малоймовірне. А не розірвані дип.відносини як раз для того щоб Лука, який ще умудряеться відкручуватись від прямого вторгнення. Цинічно, але поганий мир краще доброї війни.
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22.01.2023 23:30 Відповісти
З 2019 ми готовились до миру.
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23.01.2023 01:38 Відповісти
Ціна зради Україньского народу по будапештському меморандому...тепер навіть одного танка ********* ніхто не хоче дати. Скажіть дякую кравчуку, кучмі, і так далі по спису.
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22.01.2023 20:07 Відповісти
іще яйця по17 гр в міноборони. для противників наданя нам зброї це мародерство як бальзам.
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22.01.2023 20:40 Відповісти
Знову. Ви хоча би його читали, той меморандум?
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22.01.2023 20:43 Відповісти
політичні заяви, приймаються буквально тільки йолопами, вибач, цей один так умовно буде стояти десь, а інші почнуть давати 2, 4, 8 , 16 і т.д. про це мова
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22.01.2023 20:32 Відповісти
підчеркну, ця сама політичная заява
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22.01.2023 20:33 Відповісти
А це заява?
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22.01.2023 22:09 Відповісти
ну же ..... первьій абрамс для Бабченко...... в долгу не останемся.....
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22.01.2023 19:09 Відповісти
На ньому буде їздити К. Тимошенко.
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22.01.2023 19:18 Відповісти
По черзі з Абдристовичем по Хрещатику на резинових набивках
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22.01.2023 19:27 Відповісти
На колінах би він іздив -- чмошнік .
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22.01.2023 19:32 Відповісти
Разом з верещалкою😒
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22.01.2023 20:02 Відповісти
Взрослі дяді, а така херня в голові...який ефект? Під"їзди в Дніпрі...чи тисячі загиблих?
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22.01.2023 19:09 Відповісти
Дайте хоч дуло від танку,застрелиться цим всім телепням, що постійно скиглять про танки.
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22.01.2023 19:12 Відповісти
В Афгані є Абрамси але духи мабуть не дадуть .
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22.01.2023 19:13 Відповісти
Та вже треба рухатись, давайте , починайте
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22.01.2023 19:16 Відповісти
Вся эта клоунада с Леопардами чтобы чморить немцев. А эти депутаты повелись.
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22.01.2023 19:17 Відповісти
А з абрамсами американців.

А-а-а... Он де собака порилася...
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22.01.2023 19:25 Відповісти
британцы отправили, но эффекта ленд-лиза можно не ожидать
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22.01.2023 19:20 Відповісти
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22.01.2023 19:22 Відповісти
Байден так само відморожується і бреше.
База для ремонту Абрамс вже є в Польщі, а двигун його працює на будь-якому паливі - дизелі, гасі, бензині, авіаційному, та тому, що використовується в морських суднах.
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22.01.2023 19:26 Відповісти
Байден ніколи б не збрехав. Тільки легендарні та висококваліфіковані армії, такі як Саудівська Аравія, Кувейт та Ірак, можуть експлуатувати американський танк. Українці не зможуть його освоїти через спеціальне паливо.
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22.01.2023 19:37 Відповісти
Справа в тому, що вини не вирішили, що далі робити з московією та бояться її стрімкого розвалу.
Дудусь Кіссінжер ясно сказав.
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22.01.2023 19:40 Відповісти
Насправді, зараз також існує теорія, згідно з швейцарською газетою "NZZ", що США пропонують замінити німецькі танки "Леопард" в Європі на американські, що дало б США більше впливу на Європу і принесло б їм більше прибутку. Це також завдало б шкоди німецькій збройовій промисловості, і це може пояснити, чому Німеччина/Шольц не хоче відправляти ці танки або хоче відправляти їх лише разом з американськими танками.

https://www.nzz.ch/international/kampfpanzer-leopard-2-us-ruestungsinteressen-lassen-scholz-zoegern-ld.1722377
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22.01.2023 19:43 Відповісти
Може побоювання, що він попасти до рук росіян, а там секрет броні.
Скільки млд. Зе віддав Коломойші і скільки б танків ми могли на них купити? А вас в голові тільки ліпецька хфабрика.
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22.01.2023 23:11 Відповісти
та давайте ....и один F-16 для затравки
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22.01.2023 19:26 Відповісти
Один танк можна на постамент поставити, замість Т34. Чим вони там думають?
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22.01.2023 19:26 Відповісти
дальше будет один Ф-16
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22.01.2023 19:29 Відповісти
а с европы реки железа потекут к нам, и это *******!
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22.01.2023 19:30 Відповісти
Агента шольца ***** міцно тримає за яйка. Якщо передадуть нам танки , то без цього шольца
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22.01.2023 19:34 Відповісти
Абрамса забагато. Достатньо роздруківки банківський трансакцій за останні десять років
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22.01.2023 19:39 Відповісти
Єрмак та американські танки - дві несумісні
речі
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22.01.2023 19:40 Відповісти
дайте лекала для фанерных абрамсов
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22.01.2023 19:48 Відповісти
ну да, хоть для обучения
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22.01.2023 19:49 Відповісти
Надайте хоч одного, попробувати.
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22.01.2023 19:52 Відповісти
Ну хоть оди-и-ин, а? Ну хоть хванерный. Ну пожа-а-а-алуста (хныкает)
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22.01.2023 19:56 Відповісти
Лякали ядерною війною, а все закінчилось питанням про один танк вояки нині вже не ті
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22.01.2023 20:04 Відповісти
https://youtu.be/fzfY0O3zLHI ...

Воїн ЗСУ та Чарівна Красуня Ольга Бігар на призвисько "Відьма".. розповідає про Солєдар та БахмУт...🇺🇦 Слава ЗСУ та Генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱
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22.01.2023 20:07 Відповісти
Танки сегодня просто металолом..приезжайте в Авдеевку..там их сгоревших за 9 лет штурма болше,чем на Курской душе,💥🔥💥 Джавелинов хватит на всех мавзолейных Обезьян...🦍👹👺☠️👽💀
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22.01.2023 20:10 Відповісти
Так біля них вже цигани крутяться -- хер підпустять .
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22.01.2023 20:23 Відповісти
Можно поставить и быстро забрать обратно, ну как вариант
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22.01.2023 20:27 Відповісти
Ну один не надо, а 14 штук вполне можно, пусть стоят хоть бы и на Западной Украине, и пусть даже молодые ребята будущие танкисты их осваивают, почему нет?
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22.01.2023 20:50 Відповісти
Це точно!
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22.01.2023 21:14 Відповісти
Ніколи не міг подумати, що америкоси будуть такими сцикунами, наче граються
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22.01.2023 21:22 Відповісти
Абрамси першого покоління теж підійдуть
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22.01.2023 21:45 Відповісти
Да дайте уже пусть варвары обкакаются.
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22.01.2023 22:18 Відповісти
Нехай дають 1 (один)!!! До Шольца на ньому заїдемо і запитаємо: СКІЛЬКИ-СКІЛЬКИ????
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22.01.2023 22:32 Відповісти
Знову республіканець. Про що папірчик, звичайно, не пише.
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23.01.2023 07:56 Відповісти
 
 