Британія хоче міжнародної угоди про надання Україні німецьких танків, - Клеверлі

Британія підтримує укладення міжнародної угоди про надання Україні танків німецького виробництва, передача яких потребує згоди Німеччини.

Про це заявив британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Британія хоче міжнародної угоди про надання Україні танків німецького виробництва, які, за словами Києва, потрібні йому в боротьбі з росією, але для передачі яких потрібна згода Німеччини", - сказав Клеверлі.

Він наголосив, що хотів би, аби українці були озброєні такою технікою, як Leopard 2, а також артилерійськими системами, наданими Британією та іншими країнами НАТО.

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Британський міністр запевнив, що продовжуватиме переговори з союзниками й партнерами по Альянсу, щоб сприяти передачі Україні найкращого військового обладнання й допомогти їй захиститися від жорстокого російського вторгнення.