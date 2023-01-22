Британія хоче міжнародної угоди про надання Україні німецьких танків, - Клеверлі
Британія підтримує укладення міжнародної угоди про надання Україні танків німецького виробництва, передача яких потребує згоди Німеччини.
Про це заявив британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Британія хоче міжнародної угоди про надання Україні танків німецького виробництва, які, за словами Києва, потрібні йому в боротьбі з росією, але для передачі яких потрібна згода Німеччини", - сказав Клеверлі.
Він наголосив, що хотів би, аби українці були озброєні такою технікою, як Leopard 2, а також артилерійськими системами, наданими Британією та іншими країнами НАТО.
Британський міністр запевнив, що продовжуватиме переговори з союзниками й партнерами по Альянсу, щоб сприяти передачі Україні найкращого військового обладнання й допомогти їй захиститися від жорстокого російського вторгнення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Г.С. Сковорода
"Навчався в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_(1659%E2%80%941817) Києво-Могилянській академії (вищої освіти не здобув). Філософські погляди Сковороди присвячені головним чином https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 етиці . Власної філософської системи не створив. Не був лояльним до церковної та світської ієрархії, відкидав будь-який примус, не любив церковних ритуалів, віддаючи перевагу особистій духовній свободі. Від 1769 року вів життя самітника й https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84&action=edit&redlink=1 мандрівного філософа ; мандрував переважно по https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Слобожанщині . Тоді ж почав писати філософські https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3 діалоги й https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82 трактати , в яких https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%8F біблійна проблематика переплітається з ідеями https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC платонізму та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%97%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC стоїцизму . Головним сенсом людського існування вважав самопізнання.
Григорій Сковорода писав свої твори різновидами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 староукраїнської літературної мови : художні та філософські твори https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 слов'яноруською (слов'яноукраїнською), поезії та байки - книжною українською (у ній менше церковнослов'янських елементів). Частину листування Сковорода вів також https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 латинською мовою ".
Цю людину аж ніяк не можна запідозрить у "войовничості"
ти впевнений за його настрiй, i пiд яким впливом вiн це писав? я нi.......
є багато речей, якi ми робимо, хоча розумiємо, що вони для нас не притаманнi.....
"ЗА УКРАЇНУ-НЕ ВМИРАТИ, А ВБИВАТИ.
Г. С. Сковорода.
Україну все ховають вороги закляті,
А козаки вже відродились майже в кожній хаті.
Хай лютує ворожина,вітер дме зустрічний.
Пам'ятай,сусід північний-ворог наш одвічний.
Насаджав він козачків засланих у владу.
Треба бити ворогів з переду та с заду.
Щоб народу страшна лють курв тих зустрічала,
Щоб у них по під ногами скрізь земля палала.
Хлопців били,та за грати,щоб нас налякати?
Ви міркуйте,як втікати з нашої Хати.
Патріотів не злякати!Кайся курво,кайся!
Гнів народу підпалили,тепер начувайся."
Ось звідки це взялося Це написане у 2018 році
А тепер скажи мені - ти твори Сковороди читав? Де в цьому вірші "староукраїнська" чи "старослов"янська" мова якими писав Сковорода? Візьми його вірші та порівняй! Поетика - це як "відбитки пальців" Тому в криміналістиці існує таке поняття - "літературознавча експертиза" Коли береться літературний твір та порівнюється з іншими для встановлення авторства
Цей вірш писав ******** автор під псевдонімом взятим від прізвища філософа
просто сприймай це як фвкт!
є багато чого, що не вписується в систему нашого миросприйняття......
Мені колись таке згодувать хотіли Вірш "Хохли" читав? Його кацапи приписують Шевченку Так от - якщо його пам"ятаєш то набери "Державин "Вельможе" І порівняй стиль
Ернест Хемінгуей
Для піхоти танк не тільки броня, а й арта, головна підтримка, мобільність, швидка за потреби.
А ще кажуть санкції не працюють.
Ось до чого веде різкий перехід з бурбона на бояру
Щоб не було таких сумнівів треба відправити у Україну більше ста танків, щоб вони на полі бою з танками та піхотою доказали свою якість і відповідність своєї ціні.
Анджей Дуда Красава...
🇵🇱🇺🇦✊✊🔱🔱🔱❤️🖤🔱🔱🔱💪
Страна дебилов и Рабов,...особливо з юридичної сторони діла...🦍😁