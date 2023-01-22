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Британія хоче міжнародної угоди про надання Україні німецьких танків, - Клеверлі

джеймс,клеверлі

Британія підтримує укладення міжнародної угоди про надання Україні танків німецького виробництва, передача яких потребує згоди Німеччини.

Про це заявив британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Британія хоче міжнародної угоди про надання Україні танків німецького виробництва, які, за словами Києва, потрібні йому в боротьбі з росією, але для передачі яких потрібна згода Німеччини", - сказав Клеверлі.

Він наголосив, що хотів би, аби українці були озброєні такою технікою, як Leopard 2, а також артилерійськими системами, наданими Британією та іншими країнами НАТО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Британія добиватиметься передачі Україні Leopard, - Клеверлі

Британський міністр запевнив, що продовжуватиме переговори з союзниками й партнерами по Альянсу, щоб сприяти передачі Україні найкращого військового обладнання й допомогти їй захиститися від жорстокого російського вторгнення.

Автор: 

Велика Британія (5549) Німеччина (7323) допомога (8294) танк (2059) Клеверлі Джеймс (78)


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Топ коментарі
+17
"Ми переможемо лише тоді, коли усвідомимо, що за Україну потрібно не вмирати, а вбивати!"
Г.С. Сковорода
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22.01.2023 16:34
+8
Британия помогает нам не только оружием, не только на геополитическом уровне, а и вскрыть грязные рты пятой колоны в Украине.
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22.01.2023 17:01
+6
Якщо не знімуть Єрмака та Татарова постачання може припинитися.
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22.01.2023 16:55
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"Ми переможемо лише тоді, коли усвідомимо, що за Україну потрібно не вмирати, а вбивати!"
Г.С. Сковорода
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22.01.2023 16:34 Відповісти
Щось я у спадщині Григорія Сковороди подібного не зустрічав Сковорода був гуманістом, а це слова якогось активіста-бойовика ОУН
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22.01.2023 18:04 Відповісти
https://twitter.com/KeepPeaceNoWar звiдcи https://twitter.com/KeepPeaceNoWar
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22.01.2023 18:12 Відповісти
О-хо-хох! Ти-б ще на п"яного сусіда послався Знайшов "джерело інформації"

"Навчався в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_(1659%E2%80%941817) Києво-Могилянській академії (вищої освіти не здобув). Філософські погляди Сковороди присвячені головним чином https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 етиці . Власної філософської системи не створив. Не був лояльним до церковної та світської ієрархії, відкидав будь-який примус, не любив церковних ритуалів, віддаючи перевагу особистій духовній свободі. Від 1769 року вів життя самітника й https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84&action=edit&redlink=1 мандрівного філософа ; мандрував переважно по https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Слобожанщині . Тоді ж почав писати філософські https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3 діалоги й https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82 трактати , в яких https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%8F біблійна проблематика переплітається з ідеями https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC платонізму та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%97%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC стоїцизму . Головним сенсом людського існування вважав самопізнання.

Григорій Сковорода писав свої твори різновидами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 староукраїнської літературної мови : художні та філософські твори https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 слов'яноруською (слов'яноукраїнською), поезії та байки - книжною українською (у ній менше цер­ковнослов'янських елементів). Частину листування Сковорода вів також https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 латинською мовою ".
Цю людину аж ніяк не можна запідозрить у "войовничості"
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22.01.2023 18:21 Відповісти
друг, у чела 25к подписчиков..... какой смысл ему выдумывать какую-то фигню? и какой смысл мне ему не доверять? если я начну проверять каждую сказанную кем-то фразу, то мне жизни не хватит, чтобы один пост написать...... это раз..... а во-вторых, ты уверен, что все творчество Сковороды наизусть знаешь?
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22.01.2023 18:32 Відповісти
Розумієш - є така штука - "коло інтересів" Кожна людина його має Так от - війна і все з нею пов"язане не входило в коло інтересів Сковороди Тобі не треба перечитувать всього Сковороду Набери "Григорій сковорода і захист Батьківщини" І тобі Гугл дасть відповідь
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22.01.2023 18:40 Відповісти
це суб'єктивна думка..... а ми кажемо про конкретику.....
ти впевнений за його настрiй, i пiд яким впливом вiн це писав? я нi.......
є багато речей, якi ми робимо, хоча розумiємо, що вони для нас не притаманнi.....
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22.01.2023 20:07 Відповісти
Думка будь-якої людини є суб"єктивною Але ти ж не можеш стверджувать що людина яка тямить у агрономії може також розбираться у сталеливарному виробництві? Етика і війна - трішки різні речі Хоча я колись і зустрічав у філософських наукових кругах таке поняття - "етика війни" Однак поки мені не доведуть що Сковорода подібне написав - не повірю

"ЗА УКРАЇНУ-НЕ ВМИРАТИ, А ВБИВАТИ.

Г. С. Сковорода.

Україну все ховають вороги закляті,
А козаки вже відродились майже в кожній хаті.
Хай лютує ворожина,вітер дме зустрічний.
Пам'ятай,сусід північний-ворог наш одвічний.

Насаджав він козачків засланих у владу.
Треба бити ворогів з переду та с заду.
Щоб народу страшна лють курв тих зустрічала,
Щоб у них по під ногами скрізь земля палала.

Хлопців били,та за грати,щоб нас налякати?
Ви міркуйте,як втікати з нашої Хати.
Патріотів не злякати!Кайся курво,кайся!
Гнів народу підпалили,тепер начувайся."
Ось звідки це взялося Це написане у 2018 році
А тепер скажи мені - ти твори Сковороди читав? Де в цьому вірші "староукраїнська" чи "старослов"янська" мова якими писав Сковорода? Візьми його вірші та порівняй! Поетика - це як "відбитки пальців" Тому в криміналістиці існує таке поняття - "літературознавча експертиза" Коли береться літературний твір та порівнюється з іншими для встановлення авторства
Цей вірш писав ******** автор під псевдонімом взятим від прізвища філософа
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22.01.2023 20:25 Відповісти
я не знаю що щє сказати..... ))
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22.01.2023 20:36 Відповісти
Я це все читав! Набери : 10 думок Сковороди про Батьківщину" Це найбільш близьке за суттю до викладеного тобою вислову Порівняй
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22.01.2023 20:41 Відповісти
ну то про що ми сперечаємось??? )))
просто сприймай це як фвкт!
є багато чого, що не вписується в систему нашого миросприйняття......
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22.01.2023 20:53 Відповісти
Та мені "фіолетово" Просто не люблю коли люди "купляються" на "придумки" та потім їх починають "тиражувать"
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22.01.2023 20:56 Відповісти
друг, забудь...... просто согласись, что мысль отличная! и какая разница, кто ее сказал...., хоть Ернест Хемінгуей..... ))
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22.01.2023 21:02 Відповісти
я ж сказав - мені "фіолетово" Був-би я твоїм ворогом (та ще й "кацапом-пропагандистом) - від тебе-б уже "шмаття летіло" Але слава богу - кацапи і своєї літератури не знають - куди їм ще за українську браться! Я просто тобі вказав на "пустушку" - щоб ти на подібне не "купувався"
Мені колись таке згодувать хотіли Вірш "Хохли" читав? Його кацапи приписують Шевченку Так от - якщо його пам"ятаєш то набери "Державин "Вельможе" І порівняй стиль
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22.01.2023 21:23 Відповісти
"Хороший кацап - мертвий кацап"
Ернест Хемінгуей
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22.01.2023 20:36 Відповісти
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22.01.2023 20:42 Відповісти
Щоб Україна отримали німецькі танки від інших країн НАТО без згоди фріців.варто їх виключити з НАТО.як рашистських завербованих агентів НАТО
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22.01.2023 16:46 Відповісти
Та нехай німці подавляться своїми танками. Зараз ПТУРи працюють на таку саму відстань, а броня танків не допоможе. Якщо ми обрали шлях на знищення московії , то потрібно боротися до кінця, їхнього кінця.
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22.01.2023 16:51 Відповісти
Яким чином боротися? ПТУРами? Як партізани?
Для піхоти танк не тільки броня, а й арта, головна підтримка, мобільність, швидка за потреби.
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22.01.2023 17:06 Відповісти
А ворожу оборону проривати ви будете прикриваючись трубою від ПТУРа? Не пишіть дурниць.
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22.01.2023 17:32 Відповісти
Якщо не знімуть Єрмака та Татарова постачання може припинитися.
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22.01.2023 16:55 Відповісти
Бід час Військового стану вибори неможливі, згідно нашого законодавства.
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22.01.2023 17:14 Відповісти
Без зміни влади нам перемоги не бачити.
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22.01.2023 17:20 Відповісти
Так хто ж їх зніме? Вони ж опора зЕленого режиму!
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22.01.2023 18:10 Відповісти
Британия помогает нам не только оружием, не только на геополитическом уровне, а и вскрыть грязные рты пятой колоны в Украине.
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22.01.2023 17:01 Відповісти
У відповідь на це, нєзабвєнний дімасік з висоти кремлівської табурєтки заявив, що теж особисто сформує коаліцію з залученням братських ваєнначальніков блідосрусі, Куби, Луанди, ЦАР та Зімбабве. Силами якої і знищить ворожий блок НАТО.
А ще кажуть санкції не працюють.
Ось до чого веде різкий перехід з бурбона на бояру
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22.01.2023 17:03 Відповісти
Ведмедик зовсім спился ізза втрати віноградніків в Італії . Не таке майбутне він собі планував. Ось що означает : із грязі в князі. Ця пьяна бидлота не взмозі просчитати результат своїх дій 🤣🤣
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22.01.2023 17:10 Відповісти
Дайте Україні літаки ( по словацькі - літадло)
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22.01.2023 17:06 Відповісти
А краще комісію по ненаданню Німеччиною танків Україні..
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22.01.2023 17:14 Відповісти
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22.01.2023 17:19 Відповісти
Треба питати Шольца - може він боїться що німецькі Леопард - 2 виявляться слабше кацапських танків? І тоді виробник у Німеччині втратить нові замовлення...
Щоб не було таких сумнівів треба відправити у Україну більше ста танків, щоб вони на полі бою з танками та піхотою доказали свою якість і відповідність своєї ціні.
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22.01.2023 17:19 Відповісти
Польща та Україна збудують нову Коаліцію в Коаліції Рамштайна...
Анджей Дуда Красава...
🇵🇱🇺🇦✊✊🔱🔱🔱❤️🖤🔱🔱🔱💪
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22.01.2023 17:20 Відповісти
Ага! "Кардінал та галантерейщик - це сила" (С)
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22.01.2023 17:36 Відповісти
Вонючий Триколор РАБzeи нацизм Гітлера не перемагав,тому що під ним воювали генерали Власов Краснов Кононов Шкуро та інші...,парадокс у тому що цей триколор краснопузі вояки заборонили його у 1917 році...
Страна дебилов и Рабов,...особливо з юридичної сторони діла...🦍😁
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22.01.2023 17:28 Відповісти
Це що, на всю Европу один виробник танків? Невже монополіст! А якже антимонопольне законодавство?
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22.01.2023 17:32 Відповісти
Почти один). Британия( Челленджер),Франция(Леклерк),Италия(Ариете),Польша(PT-91).
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22.01.2023 17:51 Відповісти
Созданный летом 1923 года дохлый Ссср не является правопреемником дохлой РабZeи сЦаря Николашки...поскольку отказался выплачивать долги дохлой Империи...со всеми вытекающими...
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22.01.2023 17:35 Відповісти
А що це дасть? Рішення все одно приймає німеччина...
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22.01.2023 19:00 Відповісти
С этой танковой мелодрамой забыли про реально нужное оружие, которое бы оказалось в 100 раз полезнее 100 танков... ракеты АТАКМС и ракеты Спальп... вот это да, это козырь еще какой...
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22.01.2023 20:52 Відповісти
 
 