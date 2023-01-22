Британия хочет международного соглашения о предоставлении Украине немецких танков, - Клеверли

Британия поддерживает заключение международного соглашения о предоставлении Украине танков немецкого производства, передача которых нуждается в согласии Германии.

Об этом заявил британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Британия хочет международного соглашения о предоставлении Украине танков немецкого производства, которые, по словам Киева, нужны ему в борьбе с Россией, но для передачи которых необходимо согласие Германии", - сказал Клэверли.

Он подчеркнул, что хотел бы, чтобы украинцы были вооружены такой техникой, как Leopard 2, а также артиллерийскими системами, предоставленными Великобританией и другими странами НАТО.

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Британский министр заверил, что будет продолжать переговоры с союзниками и партнерами по Альянсу, чтобы способствовать передаче Украине лучшего военного оборудования и помочь ей защититься от жестокого российского вторжения.