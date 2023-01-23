Бывшего совладельца "Седьмого километра" Добрянского нашли мертвым на одесском побережье, - СМИ
Тело внука основателя промтоварного рынка "Седьмой километр" Виктора Добрянского-младшего обнаружили сегодня утром на Трассе здоровья в Одессе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Думская" со ссылкой на источники.
Издание отмечает, что Добрянский недавно претендовал на это предприятие. Его тело обнаружили на одесском побережье.
"Накануне бизнесмен отдыхал в сауне, откуда ушел в нижнем белье и кроссовках. Причины гибели предпринимателя устанавливаются", - говорится в сообщении.
Издание отмечает, что Добрянский с лета 2022 находится в розыске по делу о противоправном завладении имуществом предприятия, легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, и подделке регистрационных документов (ст. 206-2, 209 и 205-1 УК Украины).
По данным следствия, действуя в сговоре с неустановленными лицами, он якобы подделал договор купли-продажи компании "Виктор Д", которой принадлежит "Седьмой километр". В тот момент владельцем фирмы была мать. Впоследствии суд признал этот документ недействительным.
В настоящее время рынок принадлежит бизнесмену Владимиру Галантернику, который тоже скрывается от правосудия - он фигурирует как подозреваемый по так называемому "одесскому делу".
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Было бы смешно, если бы не война. Огромный генератор кеша мимо кассы. Тут правда и сама "касса" вызывает много вопросов ...
1. Каса була заслана з пропозицією від котрої не можна було відмовитися для призначення їх людини та вихованця в конституційний суд України....!!!
2. Каса була заслана з пропозицією від котрої не можна було відмовитися для призначення їх людини та вихованця в генеральну прокуратуру України...!!!
3. Каса з пропозицією від котрої не можна відмовитись, буде заслана, щоб призначити їхнього вихованця та ставленика, керівником ГУНП в Одеській області.
4. Каса з пропозицією від котрої не можна відмовитись, буде заслана, щоб призначити їхнього вихованця та ставленика, керівником державної митниці по Одеській області.
5.Каса з пропозицією від котрої не можна відмовитись, буде заслана, щоб призначити їхнього вихованця та ставленика, керівником Одеської обл.
6.Каса з пропозицією від котрої не можна відмовитись, буде заслана, щоб призначити їхнього вихованця та ставленика, керівником Земельного відділу Одеської обл.
А дальше підуть посади їх вихованців в архбуд-контролі, автодорі, укрзалізниці, дбр, уенб і т.д....!!!
А ось з призначенням керівника сбу області у них не склалося...!!! Але це питання вони намагаються інтенсивно вирішити, як з нбу та уенб...!!!
І коли буде побудована нова вертикаль КЕШУ...тоді ХАЙ ЖИВЕ ПІВДЕННА ПАЛЬМІРА КОРУПЦІЇ....!!!
І підрахуй КІДАЛОВ з ОАЕ повернеться у лоно своєї мафіозної отчізни для подальшої кординації БЕЗСМЕРТЯ ОДЕСЬКИХ МАФІОЗНИХ КРИМІНАЛЬНИХ КЛАНІВ...!!!