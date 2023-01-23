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Бывшего совладельца "Седьмого километра" Добрянского нашли мертвым на одесском побережье, - СМИ

добрянський

Тело внука основателя промтоварного рынка "Седьмой километр" Виктора Добрянского-младшего обнаружили сегодня утром на Трассе здоровья в Одессе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Думская" со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что Добрянский недавно претендовал на это предприятие. Его тело обнаружили на одесском побережье.

"Накануне бизнесмен отдыхал в сауне, откуда ушел в нижнем белье и кроссовках. Причины гибели предпринимателя устанавливаются", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что Добрянский с лета 2022 находится в розыске по делу о противоправном завладении имуществом предприятия, легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, и подделке регистрационных документов (ст. 206-2, 209 и 205-1 УК Украины).

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По данным следствия, действуя в сговоре с неустановленными лицами, он якобы подделал договор купли-продажи компании "Виктор Д", которой принадлежит "Седьмой километр". В тот момент владельцем фирмы была мать. Впоследствии суд признал этот документ недействительным.

В настоящее время рынок принадлежит бизнесмену Владимиру Галантернику, который тоже скрывается от правосудия - он фигурирует как подозреваемый по так называемому "одесскому делу".

Автор: 

Одесса (7868) смерть (9213)


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Топ комментарии
+24
В Одессе, как обычно, своя атмосфера : "в трусах и кроссовках вышел из сауны и пошёл", бесконечные разборки, нелегальные доходы, кидалово, наркота, контрабанда
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23.01.2023 14:53
+20
Видання зазначає, що Добрянський з літа 2022 року перебуває у розшуку... От і знайшовся...
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23.01.2023 15:00
+17
Может, тоже украинский агент? Баканов расскажет.
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23.01.2023 14:52
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Кримінальні розбірки, гроші і вплив не поділили.
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23.01.2023 14:49 Ответить
а може на міні підірвався
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23.01.2023 15:03 Ответить
все "ховаються" от провосудия,а провосудие "ховаеться" от воров,все нормально
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23.01.2023 15:30 Ответить
Ага,сам нвалял мин и подорвался.
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23.01.2023 16:02 Ответить
на Трасі здоров'я
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23.01.2023 16:59 Ответить
Вот така і влада у нас.
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23.01.2023 14:49 Ответить
Какое горе
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23.01.2023 14:50 Ответить
😄😋🙂
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23.01.2023 16:04 Ответить
Может, тоже украинский агент? Баканов расскажет.
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23.01.2023 14:52 Ответить
Його не відно і не слишно - мабудь кацапи замочили , що багато знав про їх кадри в сбу
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23.01.2023 16:59 Ответить
В Одессе, как обычно, своя атмосфера : "в трусах и кроссовках вышел из сауны и пошёл", бесконечные разборки, нелегальные доходы, кидалово, наркота, контрабанда
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23.01.2023 14:53 Ответить
Особенно повеселило "находился в розыске"

Было бы смешно, если бы не война. Огромный генератор кеша мимо кассы. Тут правда и сама "касса" вызывает много вопросов ...
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23.01.2023 14:59 Ответить
Ну да, мож у него тоже спiввласниця по бизнесу - под именем мама-Рима, которую сынуля, жмот одесский, хотел кидонуть.
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23.01.2023 15:24 Ответить
А шо ви хотіли від королеви юга ? Школу благородних девиц? 🤣🤣
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23.01.2023 16:56 Ответить
У Харкові атмосфера така сама
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23.01.2023 17:51 Ответить
Слава Богу! Однією падлюкою менше.
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23.01.2023 14:58 Ответить
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23.01.2023 15:00 Ответить
Видання зазначає, що Добрянський з літа 2022 року перебуває у розшуку... От і знайшовся...
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23.01.2023 15:00 Ответить
Бажаю трасою здоров'я та 7 километра пройти всіх їх власників.
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23.01.2023 15:04 Ответить
То ж ... можливо варто всіх хитродупих "у розшуку"саме в такому стані "знайти".
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23.01.2023 15:08 Ответить
90ті роки повертаються,а після війни буде ще гірше ніж було в 90,тому що на рукаї у людей буде купу зброї,і це далеко навіть не автомати чи пістолети,і люди у котрих буде на руках зброя будуть далеко не добросовісними громадянами,та й купити її можна буде з рук також не важко
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23.01.2023 15:10 Ответить
Її і раніше було не важко купити. Кому треба у всіх була
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23.01.2023 15:30 Ответить
а тепер можна буде купити як по хліб збігати під домом,і за копійки
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23.01.2023 15:31 Ответить
Шанси мафії і простого народа на виживання урівнюються. Зброю в маси, а корупціонерів та 5 колонну під розстріл.
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23.01.2023 15:57 Ответить
Якась неправильна "Траса здоров'я".
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23.01.2023 15:20 Ответить
Одним бандитом меньше.
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23.01.2023 15:20 Ответить
А може ще одним бандитом стане більше , тільки з іншоі зграї ? 😠
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23.01.2023 15:30 Ответить
Навпаки.
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23.01.2023 15:51 Ответить
Илон Масков в Україні не повинно бути... тільки обісраний пролетаріат...,,60 гривень авансу ✌️60 получки...😁та яйця по 17 гривень за штуку.... краще по 50...
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23.01.2023 15:20 Ответить
Для пана Яра?
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23.01.2023 15:26 Ответить
На місце , яке він претендував , були охочі із слуг наріТу 😡
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23.01.2023 15:28 Ответить
Ну хто ж взимку легко одягненим ходить!
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23.01.2023 15:31 Ответить
How ironic.
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23.01.2023 15:49 Ответить
Знаходився у розшуку відпочивав в сауні Як його знайшли?
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23.01.2023 16:01 Ответить
мабуть змерз.
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23.01.2023 16:14 Ответить
Зрощений одеський кримінально-мафіозний клан з кримінальних паханів в законі, прокурорів, суддів, митників, пограничників, поліції та сбу під чуйним керівництвом одеського АНТИБІОТІКА підрахуя КІДАЛОВА завжди діяв на випередження усіх подій, щоб усе тонко і гарно без кінців ПОРІШАТИ з київськими держмахінаторами у владі....!!!

1. Каса була заслана з пропозицією від котрої не можна було відмовитися для призначення їх людини та вихованця в конституційний суд України....!!!
2. Каса була заслана з пропозицією від котрої не можна було відмовитися для призначення їх людини та вихованця в генеральну прокуратуру України...!!!

3. Каса з пропозицією від котрої не можна відмовитись, буде заслана, щоб призначити їхнього вихованця та ставленика, керівником ГУНП в Одеській області.

4. Каса з пропозицією від котрої не можна відмовитись, буде заслана, щоб призначити їхнього вихованця та ставленика, керівником державної митниці по Одеській області.

5.Каса з пропозицією від котрої не можна відмовитись, буде заслана, щоб призначити їхнього вихованця та ставленика, керівником Одеської обл.

6.Каса з пропозицією від котрої не можна відмовитись, буде заслана, щоб призначити їхнього вихованця та ставленика, керівником Земельного відділу Одеської обл.

А дальше підуть посади їх вихованців в архбуд-контролі, автодорі, укрзалізниці, дбр, уенб і т.д....!!!



А ось з призначенням керівника сбу області у них не склалося...!!! Але це питання вони намагаються інтенсивно вирішити, як з нбу та уенб...!!!

І коли буде побудована нова вертикаль КЕШУ...тоді ХАЙ ЖИВЕ ПІВДЕННА ПАЛЬМІРА КОРУПЦІЇ....!!!
І підрахуй КІДАЛОВ з ОАЕ повернеться у лоно своєї мафіозної отчізни для подальшої кординації БЕЗСМЕРТЯ ОДЕСЬКИХ МАФІОЗНИХ КРИМІНАЛЬНИХ КЛАНІВ...!!!
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23.01.2023 16:18 Ответить
Жесть!
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23.01.2023 17:34 Ответить
А Зеленский обещал ещё три года назад , что передаст рынок "Седьмой километр"Овидиополькому исполкому (нине территориальна громада))... А оказывается таким огромным рынком и миллипрдными прибылями до сих пор владеют воры и бандиты из Одессы!!! Хорошо выполняешь обещания Зеленский !! так продолжать!!! За сколько продался??????????? Не можешь навести порядок на каком то паршивом рынке, пригласи покойного Жукова!! Тот научит ВАс, продажных ******-жидов, как навесьти порядок в Одессе за один день!!!!
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23.01.2023 16:34 Ответить
Находился в розыске и шастал по притонам. Не плохо.
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23.01.2023 17:07 Ответить
Все майже ясно - серце в сауні не витримало... Із всіх версій - ця залишиться!!!!!!
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23.01.2023 17:31 Ответить
Кістяк нацїї кладуть на фронті. А тут якийсь барига.
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23.01.2023 18:18 Ответить
А відходи з товстої кишки нації - валяється в кедах на узбережжі. Все логічно.
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24.01.2023 10:19 Ответить
 
 