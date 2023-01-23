Колишнього співвласника "Сьомого кілометра" Добрянського знайшли мертвим на одеському узбережжі, - ЗМІ

Тіло онука засновника промтоварного ринку "Сьомий кілометр" Віктора Добрянського-молодшого знайшли сьогодні вранці на Трасі здоров’я в Одесі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Думская" із посиланням на джерела.

Видання зазначає, що Добрянський нещодавно претендував на це підприємство. Його тіло знайшли на одеському узбережжі.

"Напередодні бізнесмен відпочивав у сауні, звідки пішов у спідній білизні та кросівках. Причини загибелі підприємця встановлюються", - йдеться в повідомленні.

Видання зазначає, що Добрянський з літа 2022 року перебуває у розшуку у справі про протиправне заволодіння майном підприємства, легалізацію (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом, та підробку реєстраційних документів (ст. 206-2, 209 та 205-1 КК України).

За даними слідства, діючи у змові з невстановленими особами, він нібито підробив договір купівлі-продажу компанії "Віктор Д", якій належить "Сьомий кілометр". На той момент власником фірми була мати. Згодом суд визнав цей документ недійсним.

Нині ринок належить бізнесменові Володимиру Галантернику, який теж ховається від правосуддя - він фігурує як підозрюваний у так званій "одеській справі".

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