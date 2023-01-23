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Колишнього співвласника "Сьомого кілометра" Добрянського знайшли мертвим на одеському узбережжі, - ЗМІ

добрянський

Тіло онука засновника промтоварного ринку "Сьомий кілометр" Віктора Добрянського-молодшого знайшли сьогодні вранці на Трасі здоров’я в Одесі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Думская" із посиланням на джерела.

Видання зазначає, що Добрянський нещодавно претендував на це підприємство. Його тіло знайшли на одеському узбережжі.

"Напередодні бізнесмен відпочивав у сауні, звідки пішов у спідній білизні та кросівках. Причини загибелі підприємця встановлюються", - йдеться в повідомленні.

Видання зазначає, що Добрянський з літа 2022 року перебуває у розшуку у справі про протиправне заволодіння майном підприємства, легалізацію (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом, та підробку реєстраційних документів (ст. 206-2, 209 та 205-1 КК України).

За даними слідства, діючи у змові з невстановленими особами, він нібито підробив договір купівлі-продажу компанії "Віктор Д", якій належить "Сьомий кілометр". На той момент власником фірми була мати. Згодом суд визнав цей документ недійсним.

Нині ринок належить бізнесменові Володимиру Галантернику, який теж ховається від правосуддя - він фігурує як підозрюваний у так званій "одеській справі".

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Автор: 

Одеса (5449) смерть (6744)


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Топ коментарі
+24
В Одессе, как обычно, своя атмосфера : "в трусах и кроссовках вышел из сауны и пошёл", бесконечные разборки, нелегальные доходы, кидалово, наркота, контрабанда
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23.01.2023 14:53
+20
Видання зазначає, що Добрянський з літа 2022 року перебуває у розшуку... От і знайшовся...
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23.01.2023 15:00
+17
Может, тоже украинский агент? Баканов расскажет.
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23.01.2023 14:52
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Кримінальні розбірки, гроші і вплив не поділили.
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23.01.2023 14:49 Відповісти
а може на міні підірвався
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23.01.2023 15:03 Відповісти
все "ховаються" от провосудия,а провосудие "ховаеться" от воров,все нормально
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23.01.2023 15:30 Відповісти
Ага,сам нвалял мин и подорвался.
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23.01.2023 16:02 Відповісти
на Трасі здоров'я
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23.01.2023 16:59 Відповісти
Вот така і влада у нас.
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23.01.2023 14:49 Відповісти
Какое горе
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23.01.2023 14:50 Відповісти
😄😋🙂
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23.01.2023 16:04 Відповісти
Может, тоже украинский агент? Баканов расскажет.
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23.01.2023 14:52 Відповісти
Його не відно і не слишно - мабудь кацапи замочили , що багато знав про їх кадри в сбу
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23.01.2023 16:59 Відповісти
В Одессе, как обычно, своя атмосфера : "в трусах и кроссовках вышел из сауны и пошёл", бесконечные разборки, нелегальные доходы, кидалово, наркота, контрабанда
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23.01.2023 14:53 Відповісти
Особенно повеселило "находился в розыске"

Было бы смешно, если бы не война. Огромный генератор кеша мимо кассы. Тут правда и сама "касса" вызывает много вопросов ...
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23.01.2023 14:59 Відповісти
Ну да, мож у него тоже спiввласниця по бизнесу - под именем мама-Рима, которую сынуля, жмот одесский, хотел кидонуть.
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23.01.2023 15:24 Відповісти
А шо ви хотіли від королеви юга ? Школу благородних девиц? 🤣🤣
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23.01.2023 16:56 Відповісти
У Харкові атмосфера така сама
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23.01.2023 17:51 Відповісти
Слава Богу! Однією падлюкою менше.
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23.01.2023 14:58 Відповісти
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23.01.2023 15:00 Відповісти
Видання зазначає, що Добрянський з літа 2022 року перебуває у розшуку... От і знайшовся...
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23.01.2023 15:00 Відповісти
Бажаю трасою здоров'я та 7 километра пройти всіх їх власників.
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23.01.2023 15:04 Відповісти
То ж ... можливо варто всіх хитродупих "у розшуку"саме в такому стані "знайти".
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23.01.2023 15:08 Відповісти
90ті роки повертаються,а після війни буде ще гірше ніж було в 90,тому що на рукаї у людей буде купу зброї,і це далеко навіть не автомати чи пістолети,і люди у котрих буде на руках зброя будуть далеко не добросовісними громадянами,та й купити її можна буде з рук також не важко
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23.01.2023 15:10 Відповісти
Її і раніше було не важко купити. Кому треба у всіх була
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23.01.2023 15:30 Відповісти
а тепер можна буде купити як по хліб збігати під домом,і за копійки
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23.01.2023 15:31 Відповісти
Шанси мафії і простого народа на виживання урівнюються. Зброю в маси, а корупціонерів та 5 колонну під розстріл.
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23.01.2023 15:57 Відповісти
Якась неправильна "Траса здоров'я".
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23.01.2023 15:20 Відповісти
Одним бандитом меньше.
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23.01.2023 15:20 Відповісти
А може ще одним бандитом стане більше , тільки з іншоі зграї ? 😠
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23.01.2023 15:30 Відповісти
Навпаки.
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23.01.2023 15:51 Відповісти
Илон Масков в Україні не повинно бути... тільки обісраний пролетаріат...,,60 гривень авансу ✌️60 получки...😁та яйця по 17 гривень за штуку.... краще по 50...
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23.01.2023 15:20 Відповісти
Для пана Яра?
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23.01.2023 15:26 Відповісти
На місце , яке він претендував , були охочі із слуг наріТу 😡
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23.01.2023 15:28 Відповісти
Ну хто ж взимку легко одягненим ходить!
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23.01.2023 15:31 Відповісти
How ironic.
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23.01.2023 15:49 Відповісти
Знаходився у розшуку відпочивав в сауні Як його знайшли?
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23.01.2023 16:01 Відповісти
мабуть змерз.
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23.01.2023 16:14 Відповісти
Зрощений одеський кримінально-мафіозний клан з кримінальних паханів в законі, прокурорів, суддів, митників, пограничників, поліції та сбу під чуйним керівництвом одеського АНТИБІОТІКА підрахуя КІДАЛОВА завжди діяв на випередження усіх подій, щоб усе тонко і гарно без кінців ПОРІШАТИ з київськими держмахінаторами у владі....!!!

1. Каса була заслана з пропозицією від котрої не можна було відмовитися для призначення їх людини та вихованця в конституційний суд України....!!!
2. Каса була заслана з пропозицією від котрої не можна було відмовитися для призначення їх людини та вихованця в генеральну прокуратуру України...!!!

3. Каса з пропозицією від котрої не можна відмовитись, буде заслана, щоб призначити їхнього вихованця та ставленика, керівником ГУНП в Одеській області.

4. Каса з пропозицією від котрої не можна відмовитись, буде заслана, щоб призначити їхнього вихованця та ставленика, керівником державної митниці по Одеській області.

5.Каса з пропозицією від котрої не можна відмовитись, буде заслана, щоб призначити їхнього вихованця та ставленика, керівником Одеської обл.

6.Каса з пропозицією від котрої не можна відмовитись, буде заслана, щоб призначити їхнього вихованця та ставленика, керівником Земельного відділу Одеської обл.

А дальше підуть посади їх вихованців в архбуд-контролі, автодорі, укрзалізниці, дбр, уенб і т.д....!!!



А ось з призначенням керівника сбу області у них не склалося...!!! Але це питання вони намагаються інтенсивно вирішити, як з нбу та уенб...!!!

І коли буде побудована нова вертикаль КЕШУ...тоді ХАЙ ЖИВЕ ПІВДЕННА ПАЛЬМІРА КОРУПЦІЇ....!!!
І підрахуй КІДАЛОВ з ОАЕ повернеться у лоно своєї мафіозної отчізни для подальшої кординації БЕЗСМЕРТЯ ОДЕСЬКИХ МАФІОЗНИХ КРИМІНАЛЬНИХ КЛАНІВ...!!!
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23.01.2023 16:18 Відповісти
Жесть!
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23.01.2023 17:34 Відповісти
А Зеленский обещал ещё три года назад , что передаст рынок "Седьмой километр"Овидиополькому исполкому (нине территориальна громада))... А оказывается таким огромным рынком и миллипрдными прибылями до сих пор владеют воры и бандиты из Одессы!!! Хорошо выполняешь обещания Зеленский !! так продолжать!!! За сколько продался??????????? Не можешь навести порядок на каком то паршивом рынке, пригласи покойного Жукова!! Тот научит ВАс, продажных ******-жидов, как навесьти порядок в Одессе за один день!!!!
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23.01.2023 16:34 Відповісти
Находился в розыске и шастал по притонам. Не плохо.
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23.01.2023 17:07 Відповісти
Все майже ясно - серце в сауні не витримало... Із всіх версій - ця залишиться!!!!!!
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23.01.2023 17:31 Відповісти
Кістяк нацїї кладуть на фронті. А тут якийсь барига.
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23.01.2023 18:18 Відповісти
А відходи з товстої кишки нації - валяється в кедах на узбережжі. Все логічно.
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24.01.2023 10:19 Відповісти
 
 