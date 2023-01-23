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Новости Агрессия России против Украины
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Около 550 высокоточных ракет осталось у России, - Скибицкий

ракети

По подсчетам украинских военных разведчиков, у России осталось до 20% от довоенных запасов высокоточных ракет – приблизительно 550 единиц, поэтому она комбинирует их с дронами-камикадзе и переделывает ракеты С-300 и С-400 для запусков "земля-земля".

Об этом рассказал  в интервью "Delfi" представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

"У них есть "Искандеры", есть Х-101, Х-555. По нашим подсчетам у России осталось не более 20% от довоенных запасов и того, что было произведено во время войны. Это приблизительно 550 единиц. Их потенциала хватит на проведение двух-трех массированных ударов в количестве больше 80 ракет.

Прошлый удар составил менее 30 высокоточных ракет. Это значит, что у них есть дефицит, они не успевают пополнять арсенал.

Они пошли по другому пути: чтобы покрыть такой дефицит они теперь используют дроны-камикадзе, как иранского производства, так и свои.

Россияне стали переделывать ракеты С-300 и С-400 и запускать их как ракеты "земля-земля". Это не точное оружие, но разрушительное", - сообщил Скибицкий.

Читайте также: Россия активизировала использование разведывательных дронов, это может свидетельствовать о подготовке новых ракетных ударов, - ОК "Південь"

Автор: 

разведка (4170) ракеты (3556) Скибицкий Вадим (290)


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Топ комментарии
+13
Математик від бога: 550 : 80 = 2-3
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23.01.2023 15:18
+9
Опять два три массированных удара... Они идиоты или специально эту дичь постоянно вбрасывают?
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23.01.2023 15:20
+8
класика жанру "на проведення двох-трьох масованих ударів", максимум ))
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23.01.2023 15:16
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класика жанру "на проведення двох-трьох масованих ударів", максимум ))
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23.01.2023 15:16 Ответить
Це йому кирєєв розповів? Хто там у них по кадрах і висєрах головний?
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23.01.2023 17:08 Ответить
Ото щоб не мучилися, хай по мацкві усі випустять..
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23.01.2023 15:17 Ответить
Математик від бога: 550 : 80 = 2-3
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23.01.2023 15:18 Ответить
"- Да, гдэ-то так - сэм-восэм..., окало пяти" (С)
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23.01.2023 15:27 Ответить
Здається мені все більше і більше, що то є якийся план парочки масонів. План по знищенню раїссі. Тільки ось цей план замкнувся на Ненькі. За що нам таке? Усі міста побиті, усі плодючі поля перепахані вибухами, а де ні, то заміновані без карт мінних полів. Скільки люду гине, безневинних, військових, діточок... За що нам це?
Розумію, більшість вибрала бідового прези, та невже воно настільки бідове? Жуть просто.
А скільки нам ще вигрібатись від наслідків ще й не закінченої цієї війни і коли вона закінчиться?
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23.01.2023 15:20 Ответить
Як "за що?". А хто за жидобільшовиків голосував?
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23.01.2023 15:23 Ответить
За свій дебільний вибір у 2019 році, який привів до війни, до якої до того ж ніхто не готувався!
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23.01.2023 15:24 Ответить
Так вони й досі упорото вірують в тепер уже боневтіка. Як з таким упоротою більшістю далі існувати?
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23.01.2023 16:05 Ответить
Опять два три массированных удара... Они идиоты или специально эту дичь постоянно вбрасывают?
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23.01.2023 15:20 Ответить
Ну що ви хочете від управління, яке очолює «розвідник» розмовного жанру буданов?
Ці «специ» хоч таблицю множення знають, бо ділення їм явно не доступне?
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23.01.2023 15:29 Ответить
ГУР підривати склади спроби робило?
А то якось від невисокоточного Х-22 не легше
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23.01.2023 15:32 Ответить
в середньому рашка випускає 100-120 ракет за раз, тобто 550 це мінімум 4 рази вдарити, і за цей час ще виробити на 2 удари.
"ще на 2-3 удари максимум"? муділи
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23.01.2023 15:35 Ответить
Ну мають вони щось робити? ******* (хоч чимось зайняті)
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23.01.2023 15:49 Ответить
На кого эта лапша расчитана? Русня совковые с-300 могут делать бесконечно без перерыва на обед. Подобное типа Осталось - очковтерательство взятое в пример с люси аферистовича. Ракеты там будут до тех пор пока заводы производства не уничтожат!
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23.01.2023 16:06 Ответить
Согласен, особенно если ракету сразу делать не как зенитную,а земля-земля-это упрощает и удешевляет производство вдвое,и прощает огрехи производства,критичные для зенитной ракеты с ее требованиями к перегрузкам при маневрировании
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23.01.2023 19:11 Ответить
..отследить и уничтожить
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23.01.2023 16:24 Ответить
550 осталось, но есть производство до 20-30 в месяц, итого на полгода войны хватит точно на 2 удара в месяц средненьких.
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23.01.2023 16:54 Ответить
Ще один віщун. Держава непуганих ідіотів.
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23.01.2023 17:11 Ответить
ГУР повинно видати заспокійливе народу 1 - 2 рази на добу! От і триндять по черзі....
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23.01.2023 17:12 Ответить
Резников ещё министр? Остальное всё не интересно.
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23.01.2023 18:14 Ответить
 
 