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Новини Агресія Росії проти України
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Близько 550 високоточних ракет залишилося у Росії, - Скібіцький

ракети

За підрахунками українських військових розвідників, у Росії залишилося до 20% від довоєнних запасів високоточних ракет – приблизно 550 одиниць, тому вона комбінує їх із дронами-камікадзе і переробляє ракети С-300 і С-400 для запусків "земля-земля".

Про це розповів в інтерв'ю "Delfi" представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду".

"У них є "Іскандери", є Х-101, Х-555. За нашими підрахунками, у Росії залишилося не більше 20% від довоєнних запасів і того, що було вироблено під час війни. Це приблизно 550 одиниць. Їхнього потенціалу вистачить на проведення двох-трьох масованих ударів у кількості понад 80 ракет.

Минулий удар становив менше ніж 30 високоточних ракет. Це означає, що у них є дефіцит, вони не встигають поповнювати арсенал.

Вони пішли іншим шляхом: щоб покрити такий дефіцит вони тепер використовують дрони-камікадзе, як іранського виробництва, так і свої.

Росіяни стали переробляти ракети С-300 і С-400 і запускати їх як ракети "земля-земля". Це не точна зброя, але руйнівна", - повідомив Скібіцький. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Про повний перелом у війні говорити рано, але 2023 - рік нашої перемоги, - Скібіцький

Автор: 

розвідка (3858) ракети (4021) Скібіцький Вадим (293)


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Топ коментарі
+13
Математик від бога: 550 : 80 = 2-3
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23.01.2023 15:18
+9
Опять два три массированных удара... Они идиоты или специально эту дичь постоянно вбрасывают?
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23.01.2023 15:20
+8
класика жанру "на проведення двох-трьох масованих ударів", максимум ))
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23.01.2023 15:16
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класика жанру "на проведення двох-трьох масованих ударів", максимум ))
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23.01.2023 15:16 Відповісти
Це йому кирєєв розповів? Хто там у них по кадрах і висєрах головний?
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23.01.2023 17:08 Відповісти
Ото щоб не мучилися, хай по мацкві усі випустять..
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23.01.2023 15:17 Відповісти
Математик від бога: 550 : 80 = 2-3
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23.01.2023 15:18 Відповісти
"- Да, гдэ-то так - сэм-восэм..., окало пяти" (С)
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23.01.2023 15:27 Відповісти
Здається мені все більше і більше, що то є якийся план парочки масонів. План по знищенню раїссі. Тільки ось цей план замкнувся на Ненькі. За що нам таке? Усі міста побиті, усі плодючі поля перепахані вибухами, а де ні, то заміновані без карт мінних полів. Скільки люду гине, безневинних, військових, діточок... За що нам це?
Розумію, більшість вибрала бідового прези, та невже воно настільки бідове? Жуть просто.
А скільки нам ще вигрібатись від наслідків ще й не закінченої цієї війни і коли вона закінчиться?
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23.01.2023 15:20 Відповісти
Як "за що?". А хто за жидобільшовиків голосував?
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23.01.2023 15:23 Відповісти
За свій дебільний вибір у 2019 році, який привів до війни, до якої до того ж ніхто не готувався!
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23.01.2023 15:24 Відповісти
Так вони й досі упорото вірують в тепер уже боневтіка. Як з таким упоротою більшістю далі існувати?
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23.01.2023 16:05 Відповісти
Опять два три массированных удара... Они идиоты или специально эту дичь постоянно вбрасывают?
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23.01.2023 15:20 Відповісти
Ну що ви хочете від управління, яке очолює «розвідник» розмовного жанру буданов?
Ці «специ» хоч таблицю множення знають, бо ділення їм явно не доступне?
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23.01.2023 15:29 Відповісти
ГУР підривати склади спроби робило?
А то якось від невисокоточного Х-22 не легше
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23.01.2023 15:32 Відповісти
в середньому рашка випускає 100-120 ракет за раз, тобто 550 це мінімум 4 рази вдарити, і за цей час ще виробити на 2 удари.
"ще на 2-3 удари максимум"? муділи
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23.01.2023 15:35 Відповісти
Ну мають вони щось робити? ******* (хоч чимось зайняті)
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23.01.2023 15:49 Відповісти
На кого эта лапша расчитана? Русня совковые с-300 могут делать бесконечно без перерыва на обед. Подобное типа Осталось - очковтерательство взятое в пример с люси аферистовича. Ракеты там будут до тех пор пока заводы производства не уничтожат!
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23.01.2023 16:06 Відповісти
Согласен, особенно если ракету сразу делать не как зенитную,а земля-земля-это упрощает и удешевляет производство вдвое,и прощает огрехи производства,критичные для зенитной ракеты с ее требованиями к перегрузкам при маневрировании
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23.01.2023 19:11 Відповісти
..отследить и уничтожить
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23.01.2023 16:24 Відповісти
550 осталось, но есть производство до 20-30 в месяц, итого на полгода войны хватит точно на 2 удара в месяц средненьких.
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23.01.2023 16:54 Відповісти
Ще один віщун. Держава непуганих ідіотів.
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23.01.2023 17:11 Відповісти
ГУР повинно видати заспокійливе народу 1 - 2 рази на добу! От і триндять по черзі....
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23.01.2023 17:12 Відповісти
Резников ещё министр? Остальное всё не интересно.
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23.01.2023 18:14 Відповісти
 
 