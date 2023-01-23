Близько 550 високоточних ракет залишилося у Росії, - Скібіцький

За підрахунками українських військових розвідників, у Росії залишилося до 20% від довоєнних запасів високоточних ракет – приблизно 550 одиниць, тому вона комбінує їх із дронами-камікадзе і переробляє ракети С-300 і С-400 для запусків "земля-земля".

Про це розповів в інтерв'ю "Delfi" представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду".

"У них є "Іскандери", є Х-101, Х-555. За нашими підрахунками, у Росії залишилося не більше 20% від довоєнних запасів і того, що було вироблено під час війни. Це приблизно 550 одиниць. Їхнього потенціалу вистачить на проведення двох-трьох масованих ударів у кількості понад 80 ракет.

Минулий удар становив менше ніж 30 високоточних ракет. Це означає, що у них є дефіцит, вони не встигають поповнювати арсенал.

Вони пішли іншим шляхом: щоб покрити такий дефіцит вони тепер використовують дрони-камікадзе, як іранського виробництва, так і свої.

Росіяни стали переробляти ракети С-300 і С-400 і запускати їх як ракети "земля-земля". Це не точна зброя, але руйнівна", - повідомив Скібіцький.

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