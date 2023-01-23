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Новости Санкции против России
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Венгрия не поддержит санкции против атомной энергетики РФ, - Сийярто

енергетика,атомна

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не может поддержать какие-либо санкции ЕС, направленные против атомной энергетики России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По его словам, уже стало понятно, что ЕС уже работает над 10-м пакетом санкций, за который проголосовало подавляющее большинство стран-членов.

Сийярто отметил, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба требовал, чтобы под санкции попала российская атомная энергетика.

Он напомнил, что в Венгрии на атомную электростанцию "Пакш" приходится около половины производства электроэнергии.

По его словам, правительство подписало контракты на строительство новой атомной электростанции 9 лет назад, и энергоснабжение страны не гарантировано без строительства "Пакш-2" в будущем.

"Венгрия не поддержит никаких санкционных мер, влияющих на ядерную энергетику", - сказал Сийярто и подчеркнул, что в вопросе энергообеспечения страны не существует компромиссов.

Министр сказал, что обратился в Европейскую Комиссию с просьбой, что если будет сделано предложение о санкциях, то оно не должно влиять на атомную энергетику. Сийярто сказал, что венгерская сторона может даже предложить свой план санкций во второй половине недели.

В то же время он заявил, что санкции наносят больше вреда ЕС, чем России.

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Венгрия (1933) россия (95381) санкции (11258) атомная энергетика (294) Сийярто Петер (320)


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Топ комментарии
+19
Да ты зае...бал,ху..плет мадярский.
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23.01.2023 17:01
+15
Да не давайте этим ****** цыганам денег,или выгоните их на *** с ЕС и НАТО в конце концов. С такими **********,как и с немчурой ЕС и НАТО сами разваляться и свинособак не надо.
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23.01.2023 17:01
+14
Гидотні ********. Не сорому, не честі.
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23.01.2023 17:03
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А ніхто і не мав сумнівів.....
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23.01.2023 17:00 Ответить
Та не може такого бути!
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23.01.2023 17:24 Ответить
Да ты зае...бал,ху..плет мадярский.
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23.01.2023 17:01 Ответить
Да не давайте этим ****** цыганам денег,или выгоните их на *** с ЕС и НАТО в конце концов. С такими **********,как и с немчурой ЕС и НАТО сами разваляться и свинособак не надо.
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23.01.2023 17:01 Ответить
угорська сторона? Власний план?! Заборона на відвідування купалень Сечені?
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23.01.2023 17:02 Ответить
Гидотні ********. Не сорому, не честі.
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23.01.2023 17:03 Ответить
А что Угорщина поддерживает или поддерживала?
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23.01.2023 17:05 Ответить
Напевне було б краще, щоб угри переселилися на історчну батьківщину за Урал. Не коміортно їм у Європі. Але на жаль це не можливо. Тому їх вартувало б просто вигнати з ЄС.
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23.01.2023 17:08 Ответить
Країна - проститутка . Спочатку - нікому ,нікому . Пізніше - одному , одному . А далі - всім , всім .
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23.01.2023 17:12 Ответить
ну, звісно ж.

ворон ворону ока не виклює.
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23.01.2023 17:13 Ответить
Та ви вже всiм кублом переiздiть жити до кремля , так буде зручнiше срать разом з путiним
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23.01.2023 17:15 Ответить
Та никто вам тот реактор уже не построит, долбоебы
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23.01.2023 17:25 Ответить
Якось не хочеться Угорщину обсирати. Але вона і сама чудово справляється.
В якийсь момент Європа таки відв'яже цю гирю від своєї ноги.
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23.01.2023 17:26 Ответить
Просто ці *******, пітараси. Поки вони будуть при владі, мадяри, які нічого не роблять, щоб ця сила канула у вічність, будуть для українців такими ж падлюками.
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23.01.2023 17:27 Ответить
Служи дурачок, получишь значок!
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23.01.2023 17:33 Ответить
Ще одному поцу газпромівська пенсія спати не деє...
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23.01.2023 17:54 Ответить
і що!?
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23.01.2023 17:55 Ответить
- Одне слово, мадяри - голота, - закінчив старий сапер Водічка, на що Швейк зауважив:

- Інший мадяр і не винен, що він мадяр.

- Як це не винен? - схвилювався Водічка. - Кожен винен, дурне говориш.
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23.01.2023 17:58 Ответить
Цыгане хитрожопые.
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23.01.2023 18:23 Ответить
Угорщина в минулому столітті двіччі зменшувалася в розмірах по причині вибору своїми союзниками під час Світових воєн відветих покидьків і нацистів. Судячи з усього вони так і не навчилися робити висновки з уроків історії... Що ж ... Доведеться їм стати ще меншими...
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23.01.2023 18:23 Ответить
Скоріш безлюдними. Молодь тікає з країни...
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23.01.2023 18:49 Ответить
Им по правде надо было перекрыть всё. Потом ждать пока Орбана и остальных иобиков вынесут на вилах.
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23.01.2023 18:59 Ответить
Это пособники страны террориста. Пора уже их поставить на место.
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23.01.2023 19:54 Ответить
Хай не кіздить, на них не звертають уваги вже. Просто кожен раз попереджають, що гроші не дадуть, вже набридло
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23.01.2023 20:02 Ответить
Тут $%&хоботы весь форум засрали визгом "Европа вам ничего не должна, Америка вам ничего не должна". Вот и Венгрия выходит тоже ничего не должна.
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23.01.2023 20:36 Ответить
Одного не зрозуміло- а що,власне,ці підари роблять в ЕС? В тайожний нах...
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23.01.2023 22:24 Ответить
 
 