Венгрия не поддержит санкции против атомной энергетики РФ, - Сийярто

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не может поддержать какие-либо санкции ЕС, направленные против атомной энергетики России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По его словам, уже стало понятно, что ЕС уже работает над 10-м пакетом санкций, за который проголосовало подавляющее большинство стран-членов.

Сийярто отметил, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба требовал, чтобы под санкции попала российская атомная энергетика.

Он напомнил, что в Венгрии на атомную электростанцию "Пакш" приходится около половины производства электроэнергии.

По его словам, правительство подписало контракты на строительство новой атомной электростанции 9 лет назад, и энергоснабжение страны не гарантировано без строительства "Пакш-2" в будущем.

"Венгрия не поддержит никаких санкционных мер, влияющих на ядерную энергетику", - сказал Сийярто и подчеркнул, что в вопросе энергообеспечения страны не существует компромиссов.

Министр сказал, что обратился в Европейскую Комиссию с просьбой, что если будет сделано предложение о санкциях, то оно не должно влиять на атомную энергетику. Сийярто сказал, что венгерская сторона может даже предложить свой план санкций во второй половине недели.

В то же время он заявил, что санкции наносят больше вреда ЕС, чем России.

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