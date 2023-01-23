СБУ задержала в Киеве преступников, "продающих" украинские паспорта гражданам РФ

Главное управление внутренней безопасности СБУ нейтрализовало в Киеве злоумышленников, наладивших схему фейкового получения гражданства Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Как отметили в ведомстве, дельцы представлялись сотрудниками СБУ и предлагали иностранцам свое "содействие" в получении украинского паспорта. Для этого обещали своим клиентам использовать вроде бы собственные "связи" в правоохранительных органах.

По информации СБУ, стоимость "услуги" составила 10 тыс. долл. Именно за такую сумму участники банды "гарантировали" оформление украинского гражданства для россиянки, которая имеет вид временного проживания на территории нашего государства.

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Для "убедительности" злоумышленники предъявили гражданке России фейковое "служебное удостоверение".

Сотрудники СБУ задержали дельцов во время передачи первой части денег за "паспорт".

По данным следствия, фигурантами оказались двое жителей столицы, один из которых привлекался к уголовной ответственности за нападение на полицейского.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения виновных к ответственности.

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