РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5427 посетителей онлайн
Новости
6 820 13

СБУ задержала в Киеве преступников, "продающих" украинские паспорта гражданам РФ

сбу

Главное управление внутренней безопасности СБУ нейтрализовало в Киеве злоумышленников, наладивших схему фейкового получения гражданства Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Как отметили в ведомстве, дельцы представлялись сотрудниками СБУ и предлагали иностранцам свое "содействие" в получении украинского паспорта. Для этого обещали своим клиентам использовать вроде бы собственные "связи" в правоохранительных органах.

По информации СБУ, стоимость "услуги" составила 10 тыс. долл. Именно за такую сумму участники банды "гарантировали" оформление украинского гражданства для россиянки, которая имеет вид временного проживания на территории нашего государства.

Также читайте: Швейцария отказывается принимать российские паспорта, выданные на временно оккупированных территориях Украины и Грузии

Для "убедительности" злоумышленники предъявили гражданке России фейковое "служебное удостоверение".

Сотрудники СБУ задержали дельцов во время передачи первой части денег за "паспорт".

По данным следствия, фигурантами оказались двое жителей столицы, один из которых привлекался к уголовной ответственности за нападение на полицейского.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения виновных к ответственности.

Также смотрите: Задержан российский агент, пытавшийся устроиться в Сумской ОВА, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

паспорт (1178) россия (95381) СБУ (19861) Украина (44917)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
У нас монополія на паспорти України у Зеленського. Може дати, а може і зібрати !
показать весь комментарий
23.01.2023 17:09
+3
The state's worst enemies are always the ones from within.
And this is why they all should be punished with extreme prejudice.
показать весь комментарий
23.01.2023 16:37
+2
Козлы - рисковые парни. На передок . Жизни наших минеров - превыше всего.
показать весь комментарий
23.01.2023 16:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
The state's worst enemies are always the ones from within.
And this is why they all should be punished with extreme prejudice.
показать весь комментарий
23.01.2023 16:37 Ответить
Знамо перец, шо пускать перед минерами (на разминировании).
показать весь комментарий
23.01.2023 16:53 Ответить
Ага, просто представлялись !?!......
показать весь комментарий
23.01.2023 16:38 Ответить
И чего же эти ******* тоже в накидочках с надписями? Сами дома напринтили.....
показать весь комментарий
23.01.2023 16:48 Ответить
Сподіваюсь ож це робиться не для того обом скачувати бабло з тих хто встиг отримати "громодянство". Та у них заберуть "паспорти" та оту мерзоту закинуть геть за поребрик.
показать весь комментарий
23.01.2023 16:50 Ответить
Козлы - рисковые парни. На передок . Жизни наших минеров - превыше всего.
показать весь комментарий
23.01.2023 16:51 Ответить
У нас монополія на паспорти України у Зеленського. Може дати, а може і зібрати !
показать весь комментарий
23.01.2023 17:09 Ответить
Похерили Конституцию падлюкы.
показать весь комментарий
23.01.2023 19:29 Ответить
так це виконавці, тут нічого не сказано про долю зв'язків у суперЧесному МВД
показать весь комментарий
23.01.2023 17:51 Ответить
Нафіга кацапам наші паспорти? Вони ж так пишались аусвайсом з куркою.
показать весь комментарий
23.01.2023 18:39 Ответить
Напис СБУ на таких дрищах одразу в очі кидається))
показать весь комментарий
23.01.2023 19:25 Ответить
Брат ермака продавал?
показать весь комментарий
23.01.2023 22:06 Ответить
точно сбушники. иначе зачем из ГУ ВБ бы ловило.
показать весь комментарий
24.01.2023 01:56 Ответить
 
 