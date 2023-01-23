Антикоррупционный суд не стал арестовывать Коболева
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) оставил без удовлетворения ходатайство о применении меры пресечения в отношении экс-главы "Нафтогаза" в виде содержания под стражей.
Об этом говорится в трансляции судебного заседания, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.
"Ходатайство старшего детектива НАБУ ... о применении меры пресечения в виде содержания под стражей относительно подозреваемого Коболева оставить без удовлетворения. Постановление может быть обжаловано в Апелляционной палате ВАКС в течение 5 дней со дня его объявления", - заявил следственный судья.
Напомним, 19 января САП и НАБУ сообщили бывшему главе правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву о подозрении в завладении в 2018 году более 229 млн. грн. По версии следствия, в мае 2018 года он выплатил сотрудникам компании почти 261 млн. грн. (эквивалент $10 млн.) премий. Эта сумма, по данным следователей, существенно превышала разрешенные размеры таких выплат (37,48 млн грн).
Коболев заявил, что, узнав обвинения, вернулся в Украину из-за границы и собирается доказывать свою правоту.
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Справа https://www.facebook.com/andriy.kobolyev?__cft__[0]=AZXdOgn-l1TEUUaji-YK7-JQl5KLz8I66dh1n31PjrJdglOSvAPtNhZ4-V-p9yXvrLDxDguUV_WbWnG_tsgjXXwGtXZRmn4Fouu31wSGLMFnVWyf-qaEJ0DO1tAqQQ6RL6-kEe_RbDnlSEdw6VVMHXjTMjtCVD_Df9wu3tAsWT_Lyg&__tn__=-]K-R Andriy Kobolyev , екс-очільника «Нафтогазу»
В нашій компанії є безкомпромісне правило: братись за антикорупційні кейси виключно якщо після вивчення матеріалів справи ми бачимо, що в ній немає корупції. За цей кейс ми взялись, зараз партнер компанії https://www.facebook.com/miller.alex.nosov?__cft__[0]=AZXdOgn-l1TEUUaji-YK7-JQl5KLz8I66dh1n31PjrJdglOSvAPtNhZ4-V-p9yXvrLDxDguUV_WbWnG_tsgjXXwGtXZRmn4Fouu31wSGLMFnVWyf-qaEJ0DO1tAqQQ6RL6-kEe_RbDnlSEdw6VVMHXjTMjtCVD_Df9wu3tAsWT_Lyg&__tn__=-]K-R Alexey Nosov захищатиме його в суді.
Фактично Андрія звинувачують у тому, що він виписав собі надто велику премію, і нібито це є порушенням закону. Але рішення про премію ухвалив не він сам, а Наглядова рада, яка САМОСТІЙНО ВИЗНАЧАЛА суму премії. Більш детальну юридичну позицію можете почитати на сторінці https://www.facebook.com/millerlawfirm?__cft__[0]=AZXdOgn-l1TEUUaji-YK7-JQl5KLz8I66dh1n31PjrJdglOSvAPtNhZ4-V-p9yXvrLDxDguUV_WbWnG_tsgjXXwGtXZRmn4Fouu31wSGLMFnVWyf-qaEJ0DO1tAqQQ6RL6-kEe_RbDnlSEdw6VVMHXjTMjtCVD_Df9wu3tAsWT_Lyg&__tn__=-]K-R Міллер, юридична компанія і нашого партнера, який захищає Коболєва.
Є оприлюднені заяви членів Наглядової ради «Нафтогазу» Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа, Людо Ван дер Гейдена, де вони зазначають, що премія була виписана у відповідності до світових практик корпоративного управління. Ці поважні особи підтверджують, що всі члени Наглядової ради погодили преміювання команди Коболєва (це більше 40 осіб, а не тільки пан Коболєв), і що на них не було ніякого тиску.
Окремої уваги, на мій погляд, заслуговує лист від Джона Гербста, колишнього посла США в Україні, який зараз обіймає посаду старшого директора Євразійського центру Атлантичної ради.
Він підтверджує, що Андрій Коболєв був одним із перших, хто приїхав у Вашингтон відразу після початку вторгнення, щоб мобілізувати політику США на підтримку України, і потім приїздив знову і знову на зустрічі з сенаторами, конгресменами, делегатами ОБСЄ та посадовцями Держдепартаменту США. На думку Гербста, Коболєв зробив унікальний внесок в енергетичну політику США, спрямовану на протидію російській агресії. Ви
спитаєте, як?
Гербст зазначає, що досвід Коболєва в енергетиці допоміг посилити санкції проти російського енергетичного сектору, а його репутація зіграла не останню роль у збільшенні технічної та фінансової допомоги США для енергетичної галузі України. Зараз Коболєв працює в Наглядовій раді «Київстар» і сприяє співробітництву США та України в галузі кібербезпеки.
У мене немає сумнівів, що Андрій Коболєв - ефективний менеджер, за часів якого «Нафтогаз» системно збільшував обсяги сплачених державі податків. Завдяки рішенням Андрія Україна зробила боляче росії через «Газпрому» і не тільки. Завдяки рішенням Андрія Україна посилала власну енергетичну безпеку. І такий менеджер потрібен Україні і зараз.
Андрій розумів, що буде підозра. Знав, що будуть обирати запобіжний захід. Він терміново прибув в Україну і зараз у суді. Це яскраво підтверджує, що підстав обирати запобіжний захід для нього немає.
А я точно знаю, що доживу до того дня, коли САП і НАБУ не будуть відправляти в суд справу, якщо ще під час досудового розслідування виявиться, що немає складу злочину. Попри те, що справа гучна.
Визнавати свої помилки - нормально, якщо ви сильні.
Вашого Кобеля обвинувачують не за його персональну "премію", а за перевищення законного ліміту на премії співробітникам Нафтогазу взагалі.