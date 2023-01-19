УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8239 відвідувачів онлайн
Новини
5 366 57

Повернувся в Україну і збираюсь доводити свою правоту, - Коболєв про підозру

Андрій Коболєв повернувся в Україну і збирається доводити свою правоту щодо підозри у заволодінні понад 229 млн грн у 2018 році.

Про це ексголова "Нафтогазу" Андрій Коболєв написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Розуміючи, що відбувається її підготовка, коли перебував за кордоном, відразу повернувся в Україну щоб не давати привід для звинувачень, що я кудись втік чи ховаюсь. Цього точно робити не збираюсь, а збираюсь доводити свою правоту", - написав він.

Як зазначалося, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву про підозру у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн.

Повернувся в Україну і збираюсь доводити свою правоту, - Коболєв про підозру 01

Також читайте: НАБУ веде розслідування щодо Коболєва у справі мільярдних збитків "Укрнафти" на користь Коломойського

Автор: 

Нафтогаз (4412) премія (384) Коболєв Андрій (822) САП (2217) підозра (767)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+16
Ти сам, звичайно, з окопу пишеш, оце зараз написав і пішов орків відстрілювати, вірно?

Гидотно дивитися як люди з чистої заздрості кидаються на одного з небагатьох насправді професійних менеджерів, які бабло гребли не в "сім'ю", а для країни. І так, "Нафтогаз" виграв дуже важливий суд, в результаті якого отримав шалений вагон бабла, і процент від цих виплат отримали топ-манагери компанії. І шо? Вітренківський ******** все пустив по вітру, ******* мільярди, довів компанію до банкрутства - і до нього у вас претензій нема? Ех ви, організми, тупі і жадібні.
показати весь коментар
19.01.2023 12:11
+12
Так, при керівництві Коболєва був в 7 раз піднятий тариф на газ для населення - за рахунок цього й були надприбутки. Давайте йому за це поаплодуємо, що взяв з нас більше грошей...
показати весь коментар
19.01.2023 12:31
+11
Так, а спочатку Батьківщину боронити на фронт. Тоді доказуй.
показати весь коментар
19.01.2023 12:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так, а спочатку Батьківщину боронити на фронт. Тоді доказуй.
показати весь коментар
19.01.2023 12:05 Відповісти
Він буде доказувати тим, хто боронить Україну з бункера, а потім і на фронт разом з ними.
показати весь коментар
19.01.2023 12:09 Відповісти
Ти сам, звичайно, з окопу пишеш, оце зараз написав і пішов орків відстрілювати, вірно?

Гидотно дивитися як люди з чистої заздрості кидаються на одного з небагатьох насправді професійних менеджерів, які бабло гребли не в "сім'ю", а для країни. І так, "Нафтогаз" виграв дуже важливий суд, в результаті якого отримав шалений вагон бабла, і процент від цих виплат отримали топ-манагери компанії. І шо? Вітренківський ******** все пустив по вітру, ******* мільярди, довів компанію до банкрутства - і до нього у вас претензій нема? Ех ви, організми, тупі і жадібні.
показати весь коментар
19.01.2023 12:11 Відповісти
💯, ці ідіоти не розуміють, що маючи знання та досвід, Коболєв не пропаде .... А от "шаріковим" будуть непереливки..
показати весь коментар
19.01.2023 12:19 Відповісти
да , я помню
состоялся суд
денег Украина еще не увидела
а эти два брата кобелев с ветренко нарисовали себе премии и вытащили свое
так бывает вообще? сделка не закончена, деньги не зашли, а менеджер уже получил проценты
показати весь коментар
19.01.2023 12:25 Відповісти
- дехто зплітає Коболева (НафтоГаз у прибутках) , та Вітрено (НафтоГаз без прибутків) .
Це різні підходи до керівничої роботи .
Думай-те ...
показати весь коментар
19.01.2023 12:50 Відповісти
Не з окопу, це правда. Був би і зараз в окопі, але вже застарий, не беруть. В свій час і в окопі сидів і чобіт не одну пару зносив, так шо небзди. Своє я віддав сповна. А по другому питанню скажу так. Де ти в моєму коментарі побачив те про шо пишеш? Те шо він і його команда зробили для держави похвально. Але трохи треба й в окопі посидіти, хоча б для моральі. Он в Британії навіть королівські принци та принцеси для порядку служать, а в нас зара війна.
показати весь коментар
19.01.2023 12:28 Відповісти
Мені подобається Ваш український наїв! Що значить він виграв арбітраж? Працювала небезкоштовно бригада юристів , навіть закордонних. Та ще й контракт , за який клянуть Тимошенко виявився "победоносним". Про це ніхто не каже. Всі мовчать про моральний аспект цієї поведінки Кобеля. Що стосується Вітренка , то згодна , не даром його Голобородько тричі протягував через парламент. А що , фізично в обкраденій країні це реальні цифри за РОБОТУ? Ми цих грошей вже не побачимо, сховані надійно (він же хороший менеджер!) , ну мо поділиться зі слідством! А непогано було б на ЗСУ відправити і то з контролем використання , бо у на скрізь сидять "ХОРОШІ Менеджери"
показати весь коментар
19.01.2023 14:09 Відповісти
Премію за виграну справу до речі отримали всі, хто приймав участь, в тому числі і юристи. Розумію, що вам дуже сумно що не працювали в Нафтогазі. Мені теж сумно. Але це наші з вами помилкові рішення в житті в цьому винуваті, а не Коболєв.

Людина попрацювала на користь держави, людина отримала свій бонус. Не бачу тут нічого кримінального, бачу виключно жлобське скигління людей. Ну так, звичайно, всі ж мають жити в комуналках, скніти на 4 тисячі в місяць, а всі ті, хто піднявся вище - вороги і їх треба знищувати. Тобто, людина є ворогом виключно бо багата. Десь я таке вже бачив...

А ще мені дуже подобається дата вашої реєстрації. Вона така промовиста, багато чого про вас розповідає.
показати весь коментар
19.01.2023 14:22 Відповісти
Ви неуважно прочитали мій коментар. Ви впевнені , що Коболєв працював саме на "державу"? То чого ж держава його викликає ? Чи може під цим сакральним визначенням значиться якесь інше утворення. Зразу видно , що ви широко не цікавитесь співвідношенням заробітків в нашій бідній ограбленій країні ,та за кордоном. Мабуть , у вас така ж ситуація- маєте багато, не важливо яким шляхом , зумів же! Тому й виправдовуєте своїх колег "по партії" .
показати весь коментар
22.01.2023 14:58 Відповісти
походу счета кобелеву заблокировали)
показати весь коментар
19.01.2023 12:08 Відповісти
Походу, він реально знає, що робить.
показати весь коментар
19.01.2023 13:08 Відповісти
мабуть)
показати весь коментар
19.01.2023 13:13 Відповісти
Точно.
показати весь коментар
19.01.2023 13:16 Відповісти
Порахуйте прибуток "Нафтогазу" при Коболєві, та при Вітренкові... Так кого потрібно судити?!?
показати весь коментар
19.01.2023 12:11 Відповісти
"Так кого потрібно судити?!?"...... ОБОХ!!!
показати весь коментар
19.01.2023 12:52 Відповісти
https://p-p.com.ua/news/pokazaly-elitnyi-osobnyak-materi-glavy-naftogazu-koboleva-foto/ https://p-p.com.ua/news/pokazaly-elitnyi-osobnyak-materi-glavy-naftogazu-koboleva-foto/

"Мати глави "Нафтогазу" Андрія Коболєва Наталія володіє розкішним особняком у США."
" Керівник "Нафтогазу" переказав $8 мільйонів премії мамі у США"
показати весь коментар
19.01.2023 12:58 Відповісти
То який прибуток "Нафтогазу" був при Коболеві і без нього?
показати весь коментар
19.01.2023 13:09 Відповісти
Вже давно не наївна і не вірю в жодні цифри, що малюють для народу. А ви рахуйте, рахуйте і голосуйте
показати весь коментар
19.01.2023 19:13 Відповісти
Я вірю фактам, і вам раджу.
показати весь коментар
19.01.2023 21:10 Відповісти
Дякую... Але я вже достатньо пожила в минулому столітті і в цьому... і не потребую порад.
показати весь коментар
20.01.2023 13:04 Відповісти
Лише під керівництвом Коболева компанія "Нафтогаз" давала дуже великі прибутки і не була збитковою ... А зараз "новіє і найновєйшіє" ліца покерували і маємо шалені збитки ( до 60 млрд. грн Лише за перше півріччя 2022 рокі) Так виглядає какістократія...(Какістократія - система управління, яка перебуває під орудою найгірших - найменш кваліфікованих або найаморальніших членів суспільства.)

"Нафтогаз" получил более 57 миллиардов убытка за первое полугодие

ЧЕТВЕРГ, 3 НОЯБРЯ 2022,

І ніхто з його теперішніх керівників не відповів за це "керування" ...
показати весь коментар
19.01.2023 12:15 Відповісти
Так, при керівництві Коболєва був в 7 раз піднятий тариф на газ для населення - за рахунок цього й були надприбутки. Давайте йому за це поаплодуємо, що взяв з нас більше грошей...
показати весь коментар
19.01.2023 12:31 Відповісти
Тобто ви вважаєте нормальним, коли держава купує газ по 30, а населенню продає по 7, а 23 доплачує? Серйозно?
показати весь коментар
19.01.2023 12:38 Відповісти
а зараз не доплачує, чи субсидії це інше?
показати весь коментар
19.01.2023 12:45 Відповісти
Звісно інше, бо одне діло всім компенсувати, а інше - невеликій кількості, яка ще й мусила щороку підтверджувать право на.
Бо нема рахунку кількості дуже "розумних", що після смерті бабусі заселялися в хату вдесятьох трьома сім'ями, і на її субсидії майже нашару використовували газ. А до субсидій така шара просто перла всім підряд.
показати весь коментар
19.01.2023 12:48 Відповісти
був ліміт на опалювальний сезон чи то 1600, чи то 2100 за нормальним тарифом, що вище ціна набагато вища, немає грошей, економ, а зараз деякі субсидіанти просто небо топлють
Пс. просто побільшало каламутних схем, а за українські родовища, яка там собівартість і хто їх прихопив вобще мовчу
показати весь коментар
19.01.2023 13:00 Відповісти
Я вважаю правильним, коли державна компанія продає газ населенню з мінімальною націнкою, а не робить такі ціні, щоб отримувати надприбутки за рахунок населення.
показати весь коментар
19.01.2023 12:56 Відповісти
націнку до якої бази ти вважаєш нормальною?
Щоб не крутився - уточню: яку базу і її вартість ти вважаєш нормальною? Совкову за видатками на видобування чи ринкову на споті?

Хоча, можеш не відповідати - я й так знаю, що ти совок, той же самий 73/43%зебіл.
показати весь коментар
19.01.2023 13:14 Відповісти
Нормальну вартість Тимошенко давно озвучила. Газ нашого видобутку коштує до 4 грн за куб. А надра то народна власність. Але у нас все вже приватизоване , читай, привласнене -сонце, повітря , вода , газ і земля. Он за бурштин ніяк не закінчать чубитись.
показати весь коментар
19.01.2023 14:13 Відповісти
Газ по 4 при тимашонкє, це тоді коли середні зарплати були від 1300 до 3000, я правильно пам'ятаю?
показати весь коментар
19.01.2023 14:30 Відповісти
Не знаю яка була зарплатня , коли собівартість газу була ще й нижче 4 грн. бо 4грн це я сказала з запасом. Але те , що ви ворог Тимашенкі , як ви її називаєте , це зрозуміло , а заодно і логіці. Бо для вас Тимошенко не авторитет , а авторитет Кобелєв ( в миру Коболєв) , значить в нього все правильно і ми всі йому заздримо ! Відчуваю , що ви десь теж з його найближчого кола.
показати весь коментар
22.01.2023 14:48 Відповісти
Населенню це кому? У кого найбільші будинки і найбільше споживання газу? ДУмаю відповідь очевидна. І цим людям треба, по Вашому, продавати газ по мінімальній ціні, а решту доплачувати із загальної кишені населення (бюджет)? Нормальна тєма.. і довго вона працювала.

Ні, газ має продаватися на ринкових умовах, а для окремих груп населення - субсидія. Так, ті мажори, чиновники і тп теж собі субсидії підмучують. Але це вже вони йдуть на порушення, їм треба заморочитися і все таке. І не всі з них це роблять зі свіоїми віллами. А за Вашої схеми - вони взагалі нічого не роблять, вони легально платять за газ на своїх віллах копійки..
показати весь коментар
19.01.2023 14:01 Відповісти
Ви погано вмієте читати? Я не ввжаю, що потрібно доплачувати з бюджету, я вважаю, що має бути мінімальна націнка, щоб Нафтогаз був у мінімальному прибутку, але не з гіпердоходами за рахуном підвищених цін на газ для населення.
показати весь коментар
19.01.2023 19:08 Відповісти
Ты бедный? Оформи дотацию!
показати весь коментар
19.01.2023 13:19 Відповісти
Дотация из бюджета Украины для того, чтобы Коболев смог себе оформить неколько сотен миллионов премии? Серьезно? Это по-твоему успех?
показати весь коментар
19.01.2023 19:09 Відповісти
Ты не трынди во вселенском масштабе. Ты лично дотацию оформил?
показати весь коментар
20.01.2023 11:42 Відповісти
Лично я в дотациях не нуждаюсь.
У меня, в отличие от Коболевых, совесть есть.
показати весь коментар
20.01.2023 13:25 Відповісти
А я б не став до по-перше нікого правосуддя в Україні нема а є cangaroo courts а по-друге не випустять з країни. Вирішував би справу через західний суд. Але це я б так робив а він відчайдух може знає щось.
показати весь коментар
19.01.2023 12:15 Відповісти
Как в Украине "решаются" коррупционные обвинения? А не надо гадать. Надо просто внимательно прочитать пост Коболева и все станет понятно.
"Розуміючи, що відбувається її підготовка ..."
Это откуда же у подозреваемого возникло это самое "Розуміючи ..."? Для того чтобы возникла "пiдозра" долго ведется СЕКРЕТНОЕ и ТАЙНОЕ ОРД. Но в украинских реалиях, подозреваемый достаточно быстро об этом узнает. Ну а дальше вы все и сами знаете.
показати весь коментар
19.01.2023 12:21 Відповісти
Це для біомаси все таємне.
показати весь коментар
19.01.2023 14:14 Відповісти
От читаю і думаю,нічого в країні не зміниться,поки ми будемо прикривати всяких хапуг і баригів,може він і зробив щось для держави,але те що обікрав народ на сотні мільйонів доларів,це факт.Не може державний чиновник одержувати мільйонні зарплати і премії,коли проста людина отримує мізерні зарплати і пенсії.І за весь період незалежності,нічого той Нафтогаз не зробив для збагачення народу.
показати весь коментар
19.01.2023 12:21 Відповісти
Він був найманий менеджер.
показати весь коментар
19.01.2023 12:37 Відповісти
И не ответит......
показати весь коментар
19.01.2023 12:22 Відповісти
Коболев і Вітренко ще з студентських часів були "мальчиками" в Бойка, набували ази "взять и поделить". І так і далі парочкою чимчикували по життю. Але гонорар за Стокгольмських арбітраж розсварив друзів. Коболев захапав усе. А Вітренко, як помсту, підписав прощення боргу Газпрому, нівелював весь арбітраж. Чи отримав винагороду за цю справу, поки що невідомо. Все таємне стає явним-прописна істина.
показати весь коментар
19.01.2023 12:34 Відповісти
- ось з ваших слів і виходить , що Коболева і Вітренка навіть порівнювати не можливо ! Дуже різний підхід до виконання керівничих задач , як слідство і результати різні...
показати весь коментар
19.01.2023 12:56 Відповісти
там прощення боргів газпуку підписав не стільки Вітренко, як де-факто Зеленський...
показати весь коментар
19.01.2023 13:17 Відповісти
За це респект...
показати весь коментар
19.01.2023 12:35 Відповісти
...и повестку .
показати весь коментар
19.01.2023 12:43 Відповісти
Плебс тваринно ненавидить розумних...
показати весь коментар
19.01.2023 12:59 Відповісти
Заздрість. Найгірша з рис людства, у нашому випадку мудрого наріТу.
показати весь коментар
19.01.2023 13:37 Відповісти
Я де він весь цей час був? І як його туди випустили?
показати весь коментар
19.01.2023 13:32 Відповісти
Він спокійно виїхав задовго ДО вторгнення.
А ось, як виїхав портов з сином, квартальні, де баканов, цікаво.
показати весь коментар
19.01.2023 13:38 Відповісти
Нічого не можу сказати однозначного щодо цього персонажа, окрім того, що немало адекватних і авторитетних ЛОМів за нього впрягаються.
показати весь коментар
19.01.2023 14:04 Відповісти
Призовного віку?
Повістку вручили?
Ні?
А як же "констуційний обов'язок громадянина України"?
Чи в нас Конституція для різних громадян різна ????
показати весь коментар
19.01.2023 14:08 Відповісти
Ви мали на увазі браитів Шиферів і весь склад "95 кварталу"?
показати весь коментар
19.01.2023 20:43 Відповісти
 
 