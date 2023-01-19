Повернувся в Україну і збираюсь доводити свою правоту, - Коболєв про підозру
Андрій Коболєв повернувся в Україну і збирається доводити свою правоту щодо підозри у заволодінні понад 229 млн грн у 2018 році.
Про це ексголова "Нафтогазу" Андрій Коболєв написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Розуміючи, що відбувається її підготовка, коли перебував за кордоном, відразу повернувся в Україну щоб не давати привід для звинувачень, що я кудись втік чи ховаюсь. Цього точно робити не збираюсь, а збираюсь доводити свою правоту", - написав він.
Як зазначалося, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву про підозру у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн.
Топ коментарі
+16 Stanislav Bryzhyk
показати весь коментар19.01.2023 12:11
+12 Tierre
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+11 Грицько Добрий
показати весь коментар19.01.2023 12:05
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Гидотно дивитися як люди з чистої заздрості кидаються на одного з небагатьох насправді професійних менеджерів, які бабло гребли не в "сім'ю", а для країни. І так, "Нафтогаз" виграв дуже важливий суд, в результаті якого отримав шалений вагон бабла, і процент від цих виплат отримали топ-манагери компанії. І шо? Вітренківський ******** все пустив по вітру, ******* мільярди, довів компанію до банкрутства - і до нього у вас претензій нема? Ех ви, організми, тупі і жадібні.
состоялся суд
денег Украина еще не увидела
а эти два брата кобелев с ветренко нарисовали себе премии и вытащили свое
так бывает вообще? сделка не закончена, деньги не зашли, а менеджер уже получил проценты
Це різні підходи до керівничої роботи .
Думай-те ...
Людина попрацювала на користь держави, людина отримала свій бонус. Не бачу тут нічого кримінального, бачу виключно жлобське скигління людей. Ну так, звичайно, всі ж мають жити в комуналках, скніти на 4 тисячі в місяць, а всі ті, хто піднявся вище - вороги і їх треба знищувати. Тобто, людина є ворогом виключно бо багата. Десь я таке вже бачив...
А ще мені дуже подобається дата вашої реєстрації. Вона така промовиста, багато чого про вас розповідає.
"Мати глави "Нафтогазу" Андрія Коболєва Наталія володіє розкішним особняком у США."
" Керівник "Нафтогазу" переказав $8 мільйонів премії мамі у США"
"Нафтогаз" получил более 57 миллиардов убытка за первое полугодие
ЧЕТВЕРГ, 3 НОЯБРЯ 2022,
І ніхто з його теперішніх керівників не відповів за це "керування" ...
Бо нема рахунку кількості дуже "розумних", що після смерті бабусі заселялися в хату вдесятьох трьома сім'ями, і на її субсидії майже нашару використовували газ. А до субсидій така шара просто перла всім підряд.
Пс. просто побільшало каламутних схем, а за українські родовища, яка там собівартість і хто їх прихопив вобще мовчу
Щоб не крутився - уточню: яку базу і її вартість ти вважаєш нормальною? Совкову за видатками на видобування чи ринкову на споті?
Хоча, можеш не відповідати - я й так знаю, що ти совок, той же самий 73/43%зебіл.
Ні, газ має продаватися на ринкових умовах, а для окремих груп населення - субсидія. Так, ті мажори, чиновники і тп теж собі субсидії підмучують. Але це вже вони йдуть на порушення, їм треба заморочитися і все таке. І не всі з них це роблять зі свіоїми віллами. А за Вашої схеми - вони взагалі нічого не роблять, вони легально платять за газ на своїх віллах копійки..
У меня, в отличие от Коболевых, совесть есть.
"Розуміючи, що відбувається її підготовка ..."
Это откуда же у подозреваемого возникло это самое "Розуміючи ..."? Для того чтобы возникла "пiдозра" долго ведется СЕКРЕТНОЕ и ТАЙНОЕ ОРД. Но в украинских реалиях, подозреваемый достаточно быстро об этом узнает. Ну а дальше вы все и сами знаете.
А ось, як виїхав портов з сином, квартальні, де баканов, цікаво.
Повістку вручили?
Ні?
А як же "констуційний обов'язок громадянина України"?
Чи в нас Конституція для різних громадян різна ????