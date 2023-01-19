Повернувся в Україну і збираюсь доводити свою правоту, - Коболєв про підозру

Андрій Коболєв повернувся в Україну і збирається доводити свою правоту щодо підозри у заволодінні понад 229 млн грн у 2018 році.

Про це ексголова "Нафтогазу" Андрій Коболєв написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Розуміючи, що відбувається її підготовка, коли перебував за кордоном, відразу повернувся в Україну щоб не давати привід для звинувачень, що я кудись втік чи ховаюсь. Цього точно робити не збираюсь, а збираюсь доводити свою правоту", - написав він.

Як зазначалося, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву про підозру у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн.

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