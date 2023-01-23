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Новости Помощь Украине
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Германия не исключает поставки танков Leopard Украине, продолжаются консультации, - правительство ФРГ

леопард,leopard

В Германии продолжают взвешивать возможности передачи Украине основных боевых танков, но вынуждены принимать во внимание и настроения населения.

Об этом сказал спикер немецкого правительства Штеффен Гебештрайт на брифинге в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Германия предоставляет очень мощную помощь, в том числе военную. Мы не оставим украинцев – это официальная позиция… Мы продолжаем консультации. Федеральное правительство не исключает поставку танков Leopard. Мы просто еще не решили", – подчеркнул Гебештрайт.

По его словам, речь идет о "дальнейшем качественном шаге" и "это не станет вопросом нескольких месяцев". Здесь есть аргументы "за" и есть аргументы за продолжение дискуссии, сказал представитель правительства и призвал не "упрощать" эту дискуссию, чтобы выглядело так, что все, дескать, за поставку танков Leopard и одна только Германия против.

Читайте: Поставка танков Leopard Украине не зависит от передачи Abrams, - представитель правительства ФРГ Гебештрайт

"Есть те, кто критикует, требует действовать быстро, но ответственность за сделанные шаги будут нести те правительства, которые принимают решение", - отметил Гебештрайт.

Он признал, что важную роль в решениях немецкого правительства играет публичная дискуссия, и подчеркнул, что "общественность должна быть вовлечена в дискуссию".

В Германии количество тех, кто поддерживает поставки Украине тяжелого оружия, и тех, кто против, примерно одинаковое. По убеждению представителя правительства, позиция канцлера взвешена и хорошо воспринимается народом.

Между тем, в стране и за ее пределами давление на канцлера растет. Если на международной арене это давление от таких партнеров, как Польша, то внутри – оппозиционные консерваторы и партии собственно правящей коалиции, в частности "Зеленые". Член этой партии, министр иностранных дел Анналена Бербок накануне заявила в Париже, что Берлин не будет стоять на пути тех стран, которые захотят передать Украине свои Leopard 2. Впрочем, в понедельник в Брюсселе она не повторила эту позицию, когда журналисты спросили ее об этом, отметив лишь, что "если украинцы проиграют эту войну, Украины не будет", поэтому нужно помочь Украине.

Также читайте: Главы МИД стран ЕС договорились предоставить Украине дополнительную военную помощь в размере 500 млн евро, - Bild

Гебештрайт повторил, что Берлин до сих пор не получал официальный запрос из Варшавы относительно разрешения передать танки, которые стоят на вооружении польской армии. Когда такой запрос поступит, он будет рассмотрен согласно процедурам.

Германия (6930) танк (2248) Гебештрайт Штеффен (24)


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Топ комментарии
+6
Не спрашивают они настрой населения. Если бы спросили, 70% населения Германии ещё и Тигры с Пантерами передали бы Украине, чтобы парашники как их диды усирались бы.
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23.01.2023 18:25
+4
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23.01.2023 18:33
+2
киздити-не танки поставляти
дело чмеркель живьот и торжетсвует
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23.01.2023 18:22
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Правила форума Совет форумчан
киздити-не танки поставляти
дело чмеркель живьот и торжетсвует
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23.01.2023 18:22 Ответить
ну, у Гебештрайта работа такая - обмазать проблему со всех сторон дипломатическими формулировками, то есть, коротко - просто писторить.
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23.01.2023 19:07 Ответить
Они шо ,в цене не могут сойтись?
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23.01.2023 19:17 Ответить
Не спрашивают они настрой населения. Если бы спросили, 70% населения Германии ещё и Тигры с Пантерами передали бы Украине, чтобы парашники как их диды усирались бы.
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23.01.2023 18:25 Ответить
Красавец, а не танк. Это Тигр.
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23.01.2023 18:26 Ответить
Такой страшнее будет
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23.01.2023 18:33 Ответить
є ще страшніший Panzerkampfwagen VIII «Maus» масса - 188,9 тонн
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23.01.2023 18:41 Ответить
Под Прохоровкой парашное говно били именно Тигры и Пантеры. Счёт был 235 : 5 в пользу Германии. Дилды не успевали на молекулы превращаться, как уже подтягивались следующие.
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23.01.2023 18:44 Ответить
Ну да, разница между немецкими и российскими фашистами - в качестве техники, больше ни в чём.
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23.01.2023 18:50 Ответить
Фашисты были в Италии. Гудериан бы за "фашиста" обиделся, да и Кейтель тоже. Они были классными вояками. И если бы не Штаты, совку бы трындец тогда пришёл.
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23.01.2023 18:55 Ответить
Гудериан и Кейтель зиговали фюреру. Гитлеризм /нацизм - разновидность фашизма и кроме того это самоназвание гитлеровцев.
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23.01.2023 18:59 Ответить
Хуже, чем парашный фашизм, не было и нет на планете Земля. Закончим дискуссию, не нарывайтесь на большее.
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23.01.2023 22:02 Ответить
.. наприклад Michael Wittmann показав в бою як можна нищити танки, на дорозі підбив першого аі останнього танка а потім розстрілявав як у тирі
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23.01.2023 18:58 Ответить
У меня к вам вопрос , если , как вы утверждаете, что "Счёт был 235 : 5 в пользу Германии", то почему Германия проиграла бой под Прохоровкой советским танкам , где т-34 заезжали сбоку пробивали спокойно броню немецких танков ?
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23.01.2023 19:24 Ответить
не нюхай більше цього порошку!
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23.01.2023 19:29 Ответить
ты специалист по порошкам? Гениально !!
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23.01.2023 19:49 Ответить
У меня к вам вопрос- за кем осталось поле боя под Прохоровкой, если немцы за 3 дня эвакуировали свои подбитые танки, подлежащие ремонту, а совки- нет? И кто тогда победители?
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23.01.2023 22:01 Ответить
Я смотрел российскую и украинскую Википедии , и там я не нашёл соотношение потерь , как вы пишите , 235: 5 ! можете вы мне ссылку скините на вашу инфу ! У меня впечатление сложилось, как будто вы перед Германией преклоняетесь, а ведь она тогда была нацистской. И ваши деды или прадеды воевали в составе РККА против гитлеровской Германии! У меня нет преклонения и уважения: ни перед Германией времён Гитлера, ни перед ссср времён джугашвили !!! Я уважаю Германию, в те времена, когда федеральным канцлером был самый великий человек этой страны-Конрад Аденауэр , под руководством, немцы создали экономическое чудо (правда ,не без помощи США) . И Германия стала самой сильной державой в Европе !
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25.01.2023 01:55 Ответить
Т.к. вы смотрите парашную "вики"- не могу. Но могу подсказать, что посчитали это сами немцы после освобождения ими поля под Прохоровкой. Но свои танки, которые подлежали ремонту, они уже эвакуировали. 235:5 соотношение БЕЗВОЗВРАТНЫХ потерь танков.
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25.01.2023 19:19 Ответить
Если вы внимательно читали, то я писал и про данные и из украинской Википедии, там тоже ничего писали про счёт 235:5! значит вы самый натуральный 3.14здобол, если вы мне не дали свою ссылку ! Вы обыкновенный фейкомётчик, коих в Украине давно и много развелось, особенно наше время ! удачи на полях сражений в инете, сказочник !
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26.01.2023 11:36 Ответить
Иди к куям отсюда, что парашное.
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26.01.2023 18:55 Ответить
вы с головой не дружите фейкомётчик ? пичалька, аднако
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28.01.2023 07:09 Ответить
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26.01.2023 18:56 Ответить
Їм то аукнеться,як прийдуть вибори в Бундестаґ,
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23.01.2023 18:28 Ответить
Думаю, что зелёные ещё больше возьмут. Только не "наши зелёные", а настоящие. От этого поддержка Украины только вырастет.
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23.01.2023 18:31 Ответить
"настоящие" - это которые требуют темполимит в городах 30 и бензин по евро за литр?
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23.01.2023 18:35 Ответить
Настоящие- это те, кто отличает клоунов не только по цвету, но и по содержанию в них говна, особенно парашного.
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23.01.2023 18:41 Ответить
Грета, которую арестовали, объявила "зеленых" не настоящими, потому что они такие сякие решили добывать свой бурый уголь вместо парашного. И вообще идут на " компромиссы" Вот , если бы её власть, да "настоящих" зеленых,то вся германия сидела бы при свечах
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23.01.2023 18:48 Ответить
Грета просто имеет лишнюю хромосому от Куйла. Но в каком месте- не говорит.
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23.01.2023 18:57 Ответить
Если честно, то все "зеленые" как Грета.
Разница есть только между "уже во власти" и "ещё не во власти"
Все они абсолютные неучи-фанатики, сродни большевикам.
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23.01.2023 19:02 Ответить
Если честно, то Грета просто ********. Идеальный вариант для вербовки парашей.
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23.01.2023 22:04 Ответить
Времени на раскачку - нет!
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23.01.2023 18:26 Ответить
Злякалися, курви!
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23.01.2023 18:26 Ответить
Хоспаді...та вже рік будуть киздіти..то даєм то не даєм.. як цнотлива дівка той Шойльц.
Я ж пропонував, нехай цигани хоч один вкрадуть,українці руками перепхають через кордон ,і вишлють фото Шольцу.
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23.01.2023 18:27 Ответить
Данкэ шон!
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23.01.2023 18:28 Ответить
Добре, куколде, добре!
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23.01.2023 18:31 Ответить
А если министр обороны Резников, предложит танки исчислять, в тоннах, дело быстрее пойдет? Тогда вора-министра, срочно в Германию, и танки пойдут конвейером.
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23.01.2023 18:28 Ответить
за ціною яєць?
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23.01.2023 18:29 Ответить
... по цене резниковских петухов.
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23.01.2023 18:32 Ответить
Дать танки - это перейти к следующему пункту. А следующий пункт - самолеты и ракеты. Поэтому ссыкотно Европе, ясен пень.
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23.01.2023 18:29 Ответить
Да не Европе а Немцвм. У них по-моему травма после 2 мироц войны блин.
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23.01.2023 18:31 Ответить
"Ми просто ще не вирішили"
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23.01.2023 18:30 Ответить
лайдаки. зла на вас немає.
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23.01.2023 18:30 Ответить
Танки постачати-не "киздіти"-навіщо вони тут,доки,не навчені екіпажі,тех обслуга,не прокладена логістика забезпечення?! Бути мішенями-так москалі того й чекають! Хай наші хлопці вчаться там де можна це робити безпечно щоб,у потрібний час, з'явитись там де вони будуть потрібні!
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23.01.2023 18:30 Ответить
Німецькі зебіли, я розумію, що вас теж близько 73%, але це ваш історичний шанс знищити колишніх радянських нацистів.
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23.01.2023 18:30 Ответить
..німці бережуть "леопарди" для їхньої презентації на параді Перемоги ЗСУ на Красній Площі у Москві?
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23.01.2023 18:31 Ответить
Що танками, що літаками потрібно вміти користуватися. За один день не навчишся....
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23.01.2023 18:31 Ответить
Знаєш скільки триває вся служба добровольця-танкіста бундесвера?
? місяців!
Це людина, яка ніколи не бачила ні трактора, ні танка!
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23.01.2023 18:59 Ответить
7 місяців!
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23.01.2023 19:00 Ответить
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23.01.2023 18:33 Ответить
Хто ті десятки тисяч, які вже по півроку навчаються в США, Англіі, Канаді, Польщі?
То якісь не українці?
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23.01.2023 18:42 Ответить
То виконують вимогу керівництва тіх країн. У нас знайомого хлопца зобрали , а через 2 тиждня вже вбили. Парафяни навіть за його житті помолитись не встигли. Нічого неде його не вчили.
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23.01.2023 19:05 Ответить
Ще гірше що за кордоном навчають одного(або на одній техніці),а дома *кидають куди потрібно*.
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23.01.2023 20:02 Ответить
Хто після цього всього, скаже що німці нормальні??
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23.01.2023 18:36 Ответить
страх у гансів перед ******, а раптом воно попре на рейхстаг...
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23.01.2023 18:37 Ответить
там настройщиками бюргерів вже десятиліттями пристроєно велике кодло. з RT починаючи.
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23.01.2023 18:40 Ответить
... ВОТ ЭТО ПОВОРОТ . ТЕПЕРЬ НУЖНО ЕЩЕ МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ УЗНАТЬ .... КОГДА РЕФЕРЕНДУМ БУДЕТ
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23.01.2023 18:46 Ответить
Польща. Передавай сама і не питай в німців
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23.01.2023 18:51 Ответить
Якщо Татаров та Єрмак залишаться при владі то нічого не передадуть !
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23.01.2023 19:00 Ответить
Напевне бояться що ЗСУ переможе мордор!
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23.01.2023 19:00 Ответить
ага, особливо дякуємо, що вона під час війни від 24 лютого допомогла кацапам десятками мільярдів євро, а нам кістку, як собаці кинула
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23.01.2023 19:50 Ответить
Запор это хроническая болезнь.
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23.01.2023 20:03 Ответить
 
 