Германия не исключает поставки танков Leopard Украине, продолжаются консультации, - правительство ФРГ

В Германии продолжают взвешивать возможности передачи Украине основных боевых танков, но вынуждены принимать во внимание и настроения населения.

Об этом сказал спикер немецкого правительства Штеффен Гебештрайт на брифинге в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Германия предоставляет очень мощную помощь, в том числе военную. Мы не оставим украинцев – это официальная позиция… Мы продолжаем консультации. Федеральное правительство не исключает поставку танков Leopard. Мы просто еще не решили", – подчеркнул Гебештрайт.

По его словам, речь идет о "дальнейшем качественном шаге" и "это не станет вопросом нескольких месяцев". Здесь есть аргументы "за" и есть аргументы за продолжение дискуссии, сказал представитель правительства и призвал не "упрощать" эту дискуссию, чтобы выглядело так, что все, дескать, за поставку танков Leopard и одна только Германия против.

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"Есть те, кто критикует, требует действовать быстро, но ответственность за сделанные шаги будут нести те правительства, которые принимают решение", - отметил Гебештрайт.

Он признал, что важную роль в решениях немецкого правительства играет публичная дискуссия, и подчеркнул, что "общественность должна быть вовлечена в дискуссию".

В Германии количество тех, кто поддерживает поставки Украине тяжелого оружия, и тех, кто против, примерно одинаковое. По убеждению представителя правительства, позиция канцлера взвешена и хорошо воспринимается народом.

Между тем, в стране и за ее пределами давление на канцлера растет. Если на международной арене это давление от таких партнеров, как Польша, то внутри – оппозиционные консерваторы и партии собственно правящей коалиции, в частности "Зеленые". Член этой партии, министр иностранных дел Анналена Бербок накануне заявила в Париже, что Берлин не будет стоять на пути тех стран, которые захотят передать Украине свои Leopard 2. Впрочем, в понедельник в Брюсселе она не повторила эту позицию, когда журналисты спросили ее об этом, отметив лишь, что "если украинцы проиграют эту войну, Украины не будет", поэтому нужно помочь Украине.

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Гебештрайт повторил, что Берлин до сих пор не получал официальный запрос из Варшавы относительно разрешения передать танки, которые стоят на вооружении польской армии. Когда такой запрос поступит, он будет рассмотрен согласно процедурам.