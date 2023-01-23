В Турции россиянам прекратили выдавать виды на жительство: требуют документы о доходах

Россиянам стали отказывать в выдаче первоначального туристического вида на жительство в Турции. Причиной стало изменение в правилах получения ВНЖ. Теперь граждане РФ должны предоставлять официальные документы, подтверждающие источник доходов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на российские СМИ.

Ранее для получения первичного туристического ВНЖ в Турции россиянам было достаточно договора аренды квартиры сроком от полугода. Однако теперь граждане РФ должны официально подтверждать доходы, о чем рассказали в филиалах Управления по делам иностранцев Турции. Официальных комментариев на этот счет миграционные власти страны не давали.

Выписки о состоянии счетов из банка и данные о регулярных денежных поступлениях от россиян не принимаются. В Турции требуют предоставить документ о компании-работодателе, если человек трудится удаленно, или справку о пенсии для пенсионеров. Для каждого случая необходимо оформлять апостиль документов.

Россияне, которые столкнулись с проблемой, рассказали, что новые правила действуют при оформлении ВНЖ впервые. Если ранее было получено разрешение на проживание в Турции, то с повторным получением документа трудности не возникают.

Читайте: Российским туристам перестали выдавать шенгенские визы на срок более года

Россияне предполагают, что причина таких ограничений – это политический сговор Москвы и Анкары. По их мнению, Кремль хочет вернуть граждан, покинувших РФ, через принуждение. Еще одна косвенная причина – перенаселение отдельных регионов государства россиянами.

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте Главного управления миграционной службы Министерства внутренних дел Турции, в 1169 районах страны проживает более 20% иностранцев от общего количества жителей. На этих территориях выдачу ВНЖ отменили. При этом в указанных регионах взлетели цены на аренду недвижимости, хотя повышение стоимости запрещено законом.

После полномасштабного вторжения России в Украину на страну-агрессора наложили санкции. В связи с этим гражданам РФ стало гораздо тяжелее попасть в европейские государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чтобы изменить Россию, нужно закрыть дверь перед ее туристами, - Кулеба

Согласно статистике, в 2022 году поток российских туристов в европейские государства упал на 80-90%. Самыми популярными странами среди граждан РФ остаются Испания, Италия и Греция.

Страны Шенгенского соглашения после ужесточения требований к туристам из России из-за войны в Украине практически перестали выдавать россиянам визы на срок больше года.