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Новости
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В Турции россиянам прекратили выдавать виды на жительство: требуют документы о доходах

туреччина

Россиянам стали отказывать в выдаче первоначального туристического вида на жительство в Турции. Причиной стало изменение в правилах получения ВНЖ. Теперь граждане РФ должны предоставлять официальные документы, подтверждающие источник доходов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на российские СМИ.

Ранее для получения первичного туристического ВНЖ в Турции россиянам было достаточно договора аренды квартиры сроком от полугода. Однако теперь граждане РФ должны официально подтверждать доходы, о чем рассказали в филиалах Управления по делам иностранцев Турции. Официальных комментариев на этот счет миграционные власти страны не давали.

Выписки о состоянии счетов из банка и данные о регулярных денежных поступлениях от россиян не принимаются. В Турции требуют предоставить документ о компании-работодателе, если человек трудится удаленно, или справку о пенсии для пенсионеров. Для каждого случая необходимо оформлять апостиль документов.

Россияне, которые столкнулись с проблемой, рассказали, что новые правила действуют при оформлении ВНЖ впервые. Если ранее было получено разрешение на проживание в Турции, то с повторным получением документа трудности не возникают.

Читайте: Российским туристам перестали выдавать шенгенские визы на срок более года

Россияне предполагают, что причина таких ограничений – это политический сговор Москвы и Анкары. По их мнению, Кремль хочет вернуть граждан, покинувших РФ, через принуждение. Еще одна косвенная причина – перенаселение отдельных регионов государства россиянами.

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте Главного управления миграционной службы Министерства внутренних дел Турции, в 1169 районах страны проживает более 20% иностранцев от общего количества жителей. На этих территориях выдачу ВНЖ отменили. При этом в указанных регионах взлетели цены на аренду недвижимости, хотя повышение стоимости запрещено законом.

После полномасштабного вторжения России в Украину на страну-агрессора наложили санкции. В связи с этим гражданам РФ стало гораздо тяжелее попасть в европейские государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чтобы изменить Россию, нужно закрыть дверь перед ее туристами, - Кулеба

Согласно статистике, в 2022 году поток российских туристов в европейские государства упал на 80-90%. Самыми популярными странами среди граждан РФ остаются Испания, Италия и Греция.

Страны Шенгенского соглашения после ужесточения требований к туристам из России из-за войны в Украине практически перестали выдавать россиянам визы на срок больше года.

россия (95381) туризм (1543) Турция (3372)


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Топ комментарии
+12
Росіян треба тримати в своєму лєпрозорії, а то лізуть по світу зі своїм "руським миром"
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23.01.2023 18:36
+10
Ще одна непряма причина - перенаселення окремих регіонів держави росіянами. Джерело:
Турки зрозуміли, що зовсім скоро навіть місцеві коти будуть нявчати, собаки гавкати кацапською мовою, а російсько-щелепні волати про прітіснєнія рускАГА язіка
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23.01.2023 19:00
+7
Краще аналізи у них беріть.. абсолютна більшість хвора касапізмом головного мозку..
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23.01.2023 18:35
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Правила форума Совет форумчан
Краще аналізи у них беріть.. абсолютна більшість хвора касапізмом головного мозку..
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23.01.2023 18:35 Ответить
Оболонський Українець: а за одно і венеричними захворюваннями!
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23.01.2023 19:21 Ответить
Росіян треба тримати в своєму лєпрозорії, а то лізуть по світу зі своїм "руським миром"
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23.01.2023 18:36 Ответить
Не переживайте, начальники концлагерей договорятся.
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23.01.2023 19:08 Ответить
Зате кацапський бум на купівлю житла=дозвіл на проживання аж зашкалює. Зріс на 70+%((
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23.01.2023 18:40 Ответить
а тепер, будь ласка, наступний крок: хай документ про доходи нададуть всі ті хто вже отримав такий дозвіл
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23.01.2023 18:41 Ответить
так в них дозвіл на 6 міс, будуть оновлювати - запитають про прибутки
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23.01.2023 20:40 Ответить
памідорамі нє атдєлаєтєсь-ще в Туреччині не кричать кацапьо?
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23.01.2023 18:42 Ответить
це ж терористи
хтозна що вони влаштують
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23.01.2023 18:42 Ответить
Ще одна непряма причина - перенаселення окремих регіонів держави росіянами. Джерело:
Турки зрозуміли, що зовсім скоро навіть місцеві коти будуть нявчати, собаки гавкати кацапською мовою, а російсько-щелепні волати про прітіснєнія рускАГА язіка
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23.01.2023 19:00 Ответить
Бабуленції рулять, тим більш у турків
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23.01.2023 19:07 Ответить
назачем вообще эту вату принимать, потом проблем больше...
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23.01.2023 19:44 Ответить
Меньше надо помогать мордору обходить санкции а то сами скоро превратятся в подобных.
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23.01.2023 20:06 Ответить
Не стоїть Турції їх приймати! Ми в Україні їх приймали! Школи були російськомовні. Українці говорили на двох мовах. Закони бізнеса них тоже діли! Відпочивать їздите , будь ласка .. ось Крим, ось Карпати ,ось Одеса , ось Дніпро. І що? Напали отнімать… вбивають, грабують , насилують мирних людей. А нас, громадян України , ще й обзивають ,ще язик в них повертається
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23.01.2023 21:24 Ответить
Так їх, дядя Савка! Скрепниє повинні сидіти в скрєпостані.
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23.01.2023 23:01 Ответить
В Аланії на 9 травня кожного року провадиться хода громадян РФ, де вони гордо показують всім туркам, що саме громадяне РФ перемогли у 2-й світовій війні.
Огідне таке явище: вони не хрістіане, вони всі є адептами "релігії 9-го травня", і ця релігія ця має аксіому таку: "мы победители ВОВ, мы наследники спасших мир от фашизма"
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24.01.2023 07:13 Ответить
 
 