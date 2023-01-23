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Шойгу назначил новых командующих в Западный и Южный военные округа России

рф

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, вероятно, решил совершить перестановки в командовании в военных округах, расположенных возле Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Источники сообщили, что генерал-полковник Сергей Кузовлев возглавил Южный военный округ.

Западный военный округ, которым ранее командовал Кузовлев, возглавил генерал-лейтенант Евгений Никифоров.

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Напомним, 11 января Минобороны РФ назначило нового командующего оккупационными войсками в Украине. Им стал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. А бывший командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин был назначен его заместителем.

армия РФ (19079) россия (95381)


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Чергова перестановка ліжок? Чи готуються завалити нас тими десятками тисяч чмобіків, яких вони навчили десь за Уралом?
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23.01.2023 21:23 Ответить
Главную мамку в рашистком борделе пока менять не собираются рашисткие проституки в госдуре.
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23.01.2023 22:14 Ответить
В полусне прочитал что "Шольц назначил новых командующих". Подумал - а какого хрена он их назначает в России?
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23.01.2023 21:27 Ответить
далi буде.......
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23.01.2023 21:39 Ответить
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23.01.2023 21:38 Ответить
Таскают тех обосранных генералов что Сралин на фронтах дохлого Сссра...
Слава ЗСУ та генералу Залужному 💪🇺🇦✌️🇺🇦🔱❤️🖤🔱...
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23.01.2023 21:43 Ответить
Від перестановки місць "слагаемИх" сума не зміниться! Перемога буде за нами!
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23.01.2023 21:51 Ответить
 
 