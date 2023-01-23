Зеленский – американским бизнесменам: Ждем Patriot, присматриваемся к Abrams

Президент Владимир Зеленский обратился к участникам национальной ассоциации торгово-промышленных палат штатов и призвал инвестировать в Украину. По словам президента, украинцы ждут Patriot и присматриваются к Abrams.

Текст обращения Зеленского опубликован на сайте президента, передает Цензор.НЕТ.

"Завтра – ровно 11 месяцев после начала жестокой и хищнической полномасштабной войны России против Украины. И это время, когда Украина, Америка и все наши союзники и партнеры максимально объединены.

Чего мы добились вместе за это время?

Мы боремся каждый день, чтобы защитить наших людей, наши границы и ценности. И нам удалось остановить разростание российской агрессии.

Сегодня мы можем с уверенностью говорить, что способны преодолеть это зло на украинской земле. Даже несмотря на то, что Россия нашла себе террористического сообщника в лице иранского режима, снабжающего оружие Кремль.

Благодаря храбрости наших солдат, сдерживающих оккупантов, и благодаря лидерству Соединенных Штатов Америки, консолидировавшим мир для защиты свободы, мы видим, как победить в этой битве.

Но, чтобы победить, мы должны сохранять все наше упорство и нашу силу.

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Это так же, как открыть собственное дело и каждый день с утра до ночи работать. Ежедневно, чтобы однажды заметить, как твоя мечта приближается к реализации, когда у тебя наконец есть свой бизнес, который уверенно работает.

Каждый, кто имеет такой опыт – опыт открытия собственного дела и осуществления своей мечты – никогда не забудет, каких усилий это стоит. Как и защита свободы. Как и защита базовых ценностей любого нормального общества.

В начале этого обращения я назвал российскую войну против Украины хищнической. И это не случайное слово. Возможно, это именно то, что роднит Кремль с некоторыми антидемократическими режимами в разных частях света, например с иранским режимом. То, что заводит их в пособнечество.

На всей территории Украины, которую временно оккупировали российские войска, властвует грабеж. Все, что они не уничтожают, они воруют и увозят в Россию. Все…

Россияне воруют зерно и сельскохозяйственную технику у украинских фермеров. Оккупанты разбирают фабрики и вывозят оборудование в Россию. Грабят склады, магазины и дома людей. И воруют людей – они рассматривают людей как ресурс. Около 2 миллионов украинцев вывезены в Россию – депортированы.

Тот факт, что Россия попыталась украсть часть нашей земли, объявив о незаконной аннексии – это финализация их хищнической политики.

Вот почему мы так нуждаемся в поддержке сейчас.

Мы защищаем здесь, в Украине, не только независимость и не только международный порядок. Мы защищаем здесь, в Украине, и все то, что сделало в том числе и вас такими, какие вы есть.

Мы защищаем свободу и собственность, право каждого на свою мечту и долг каждого жить по закону, право каждой семьи на безопасность и счастье каждой семьи быть частью своей громады.

Все это не может быть подарено. Все это можно только завоевать.

Глобальная свобода давно испытывает дефицит глобальных побед. Украина вместе с Америкой, вместе с нашими партнерами, этот дефицит удовлетворяет. Только идти по этому пути надо вместе – к победе.

А когда мы сможем завершить эту войну, выгнав оккупантов, вместе сможем начать сложную работу по восстановлению Украины – наших городов, нашей экономики, нашей инфраструктуры.

Понятно, что это будет крупнейший экономический проект нашего времени в Европе. Уже ясно, что американский бизнес может стать тем локомотивом, который снова вытянет вперед глобальный экономический рост.

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Мы уже смогли привлечь внимание и сотрудничать с такими гигантами международного финансового и инвестиционного мира, как BlackRock, J.P. Morgan и Goldman Sachs. Частью нашего пути уже стали такие бренды, как Starlink или Westinghouse. Ваши блестящие оборонительные системы, как HIMARS или Bradley, уже объединяют нашу историю свободы с вашими предприятиями. Ждем Patriot. Присматриваемся к Abrams. Тысячи таких примеров возможны! И каждый может стать большим бизнесом, работая с Украиной.

Во всех сферах – от оружия и обороны до строительства, от связи к аграрному сектору, от транспорта к IT, от банков к медицине.

Я верю, что свобода всегда должна побеждать. И я приглашаю уже сейчас работать с нами", – заявил Зеленский.