Зеленский – американским бизнесменам: Ждем Patriot, присматриваемся к Abrams
Президент Владимир Зеленский обратился к участникам национальной ассоциации торгово-промышленных палат штатов и призвал инвестировать в Украину. По словам президента, украинцы ждут Patriot и присматриваются к Abrams.
Текст обращения Зеленского опубликован на сайте президента, передает Цензор.НЕТ.
"Завтра – ровно 11 месяцев после начала жестокой и хищнической полномасштабной войны России против Украины. И это время, когда Украина, Америка и все наши союзники и партнеры максимально объединены.
Чего мы добились вместе за это время?
Мы боремся каждый день, чтобы защитить наших людей, наши границы и ценности. И нам удалось остановить разростание российской агрессии.
Сегодня мы можем с уверенностью говорить, что способны преодолеть это зло на украинской земле. Даже несмотря на то, что Россия нашла себе террористического сообщника в лице иранского режима, снабжающего оружие Кремль.
Благодаря храбрости наших солдат, сдерживающих оккупантов, и благодаря лидерству Соединенных Штатов Америки, консолидировавшим мир для защиты свободы, мы видим, как победить в этой битве.
Но, чтобы победить, мы должны сохранять все наше упорство и нашу силу.
Это так же, как открыть собственное дело и каждый день с утра до ночи работать. Ежедневно, чтобы однажды заметить, как твоя мечта приближается к реализации, когда у тебя наконец есть свой бизнес, который уверенно работает.
Каждый, кто имеет такой опыт – опыт открытия собственного дела и осуществления своей мечты – никогда не забудет, каких усилий это стоит. Как и защита свободы. Как и защита базовых ценностей любого нормального общества.
В начале этого обращения я назвал российскую войну против Украины хищнической. И это не случайное слово. Возможно, это именно то, что роднит Кремль с некоторыми антидемократическими режимами в разных частях света, например с иранским режимом. То, что заводит их в пособнечество.
На всей территории Украины, которую временно оккупировали российские войска, властвует грабеж. Все, что они не уничтожают, они воруют и увозят в Россию. Все…
Россияне воруют зерно и сельскохозяйственную технику у украинских фермеров. Оккупанты разбирают фабрики и вывозят оборудование в Россию. Грабят склады, магазины и дома людей. И воруют людей – они рассматривают людей как ресурс. Около 2 миллионов украинцев вывезены в Россию – депортированы.
Тот факт, что Россия попыталась украсть часть нашей земли, объявив о незаконной аннексии – это финализация их хищнической политики.
Вот почему мы так нуждаемся в поддержке сейчас.
Мы защищаем здесь, в Украине, не только независимость и не только международный порядок. Мы защищаем здесь, в Украине, и все то, что сделало в том числе и вас такими, какие вы есть.
Мы защищаем свободу и собственность, право каждого на свою мечту и долг каждого жить по закону, право каждой семьи на безопасность и счастье каждой семьи быть частью своей громады.
Все это не может быть подарено. Все это можно только завоевать.
Глобальная свобода давно испытывает дефицит глобальных побед. Украина вместе с Америкой, вместе с нашими партнерами, этот дефицит удовлетворяет. Только идти по этому пути надо вместе – к победе.
А когда мы сможем завершить эту войну, выгнав оккупантов, вместе сможем начать сложную работу по восстановлению Украины – наших городов, нашей экономики, нашей инфраструктуры.
Понятно, что это будет крупнейший экономический проект нашего времени в Европе. Уже ясно, что американский бизнес может стать тем локомотивом, который снова вытянет вперед глобальный экономический рост.
Мы уже смогли привлечь внимание и сотрудничать с такими гигантами международного финансового и инвестиционного мира, как BlackRock, J.P. Morgan и Goldman Sachs. Частью нашего пути уже стали такие бренды, как Starlink или Westinghouse. Ваши блестящие оборонительные системы, как HIMARS или Bradley, уже объединяют нашу историю свободы с вашими предприятиями. Ждем Patriot. Присматриваемся к Abrams. Тысячи таких примеров возможны! И каждый может стать большим бизнесом, работая с Украиной.
Во всех сферах – от оружия и обороны до строительства, от связи к аграрному сектору, от транспорта к IT, от банков к медицине.
Я верю, что свобода всегда должна побеждать. И я приглашаю уже сейчас работать с нами", – заявил Зеленский.
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а Найвеличніший лідер ********** волав - "Закрийте небо"
це якось не правильно. Вбивць треба вбивати, щоб вони і надалі і не могли змоги убивати, у даному випадку зрада України мало наслідки зі смертями в Бучі, Ірпні, Ізюмі, Маріуполі і інш містах .
Але чогось всі на мене дивилися, як на дебіла
але ж "потужному криворізькому юристу" Зеленському те невідомо..? )
Але є надія що цих дуже хитрих євреїв достане карма , Бог не фраєр.
Боже,збережи Україну і всіх її захисників!
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Я думаю, що і сам Зеленський можливо розуміє, що провалюється внутрішня робота. Якщо з армією у нас більш менш все зрозуміло - вона більш-менш працює за західними стандартами, а от уряд, його уряд живе наче в країні нічого не відбувається. Головне завдання уряду зараз звелось до випросити якусь військову допомогу, при цьому не мобілізуючи нашу економіку до потреб військового часу. (А на росії це роблять.!!!) Організація власного виробництва власної зброї на власній території у нас не відбувається, або майже не відбувається. Тому можливо щоби нарешті "дійшли руки" уважно подивитися чим займається Кабінет міністрів і почати виганяють найбільш неефективних.
таких артистів-аферистів при владі, якім треба тільки увага і гонорари важко було й уявити....
Як захочеш йти війною,
Віднайди з усіх один
Край, якого в супокою
Наркотичнім господин,
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Ту громаду, де бандити
У пошані, не в ганьбі.
Клявся владця їх «садити» -
Посадив хіба дуби.
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Той царьок лінивий схоче,
Бо без клепки в голові,
«Бачить мир», в жорстокі очі
Зазирнувши у твої.
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Хоч йому і сери, й пери
Шлють листи: "Шануй бійців!",
Буде гнать він волонтерів
До тюрми та лікарів.
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В час, як крик здіймесь неспинний:
- На кордоні вража рать!
Скаже він: "Інвестиційний
Клімат ніц вам підривать!"
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Дурня жде того розплата:
Хоч страшний все ближче час,
Зробить бідним він солдата,
Просвистить боєзапас.
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То ж змією до кордону
Підповзти тихцем зумій,
Укуси - й безоборонно
Діл сусідський буде твій.
-
Напади - й пожнеш звитягу,
Край пожреш, мов бутерброд,
За умови: зброю й стяги
Не здійме отой народ.