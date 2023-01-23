РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5900 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
7 348 59

Россия может осуществить новое наступление на любом направлении, - Зеленский

зеленський

Несмотря на огромное количество потерь, командование РФ продолжает постоянно ставить разные задачи перед своими военными.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Наступление может быть с любой стороны. Наступление может быть на юге или востоке. Он (Путин, - ред.) же ставил целью выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей", - отметил украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что кремлевский диктатор продолжает отправлять насмерть тысячи россиян.

"Его дети не воюют, его дети не умирают, его дети не страдают. А где его дети и внуки? Может они на Донбассе? Поддерживают там, как он говорит, бедных людей, которых оскорбляют? Или они на оккупированных территориях стоят на страже порядка? Думаю, что нет. Мы их не найдем с вами. И после войны, и дальше. Эти люди будут жить. Цена этой войны - это чужие жертвы, не Путина", - добавил президент Украины.

Читайте также: Россия готовится к наступлению, поэтому сейчас усиливаются информационные атаки со стороны РФ, - Данилов

Автор: 

Зеленский Владимир (20232) россия (95365)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+19
Шашлики вже не маринувати?
показать весь комментарий
23.01.2023 07:23
+18
Мистер Очевидность? А разве разведка не следит за перемещением врага?Или снова будет неожиданное наступление,а мы на шашлыках.
показать весь комментарий
23.01.2023 07:26
+15
нужно их яйцами забросать по 17 гривен
показать весь комментарий
23.01.2023 07:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шашлики вже не маринувати?
показать весь комментарий
23.01.2023 07:23 Ответить
Ніт, запаси картоплі, цукру, муки і солі треба робити
показать весь комментарий
23.01.2023 08:11 Ответить
Мистер Очевидность? А разве разведка не следит за перемещением врага?Или снова будет неожиданное наступление,а мы на шашлыках.
показать весь комментарий
23.01.2023 07:26 Ответить
показать весь комментарий
23.01.2023 07:34 Ответить
обизьян на пригожина так похож и лаврова. это ихняя мама ?
показать весь комментарий
23.01.2023 07:40 Ответить
это эталонный зэ-бил -просто в зеркало взгляни и поймешь
показать весь комментарий
23.01.2023 07:45 Ответить
зе бил це ти про путіна ? путін зебіл та невдаха, лузєр тисячоріччя
показать весь комментарий
23.01.2023 07:51 Ответить
зэбил ты что отрекаешься от самого себя?кацапа посмотри в зеркало увидишь обезясну зэ-лежопую
показать весь комментарий
23.01.2023 07:55 Ответить
Всі пам'ятають переписку нардепів Слуг Народу - Павла Павлиша та зам. міністра охорони здоров'я Андрія Семиволоса? «Здесь можно хорошо прибарахлиься, что и внукам хватит!» Ось і міністр оборони переймається за своїх онуків) Питання до виборців цих підарасів
показать весь комментарий
23.01.2023 08:23 Ответить
До їхніх виборців питань немає! Це тупикова гілка еволюції
показать весь комментарий
23.01.2023 11:27 Ответить
показать весь комментарий
23.01.2023 07:47 Ответить
офіс реформ, це там где саакашвіллі був председателем. а навіщо він цей офіс потрібен як що офіс 15 років жодної реформи не зробив але гроші брали. та до чого тут нато та офіс реформ?
показать весь комментарий
23.01.2023 07:53 Ответить
а затем чтобы таран не закупил ни одного снаряда-как и приказал грушник дЕрмак -в рамках подготовки сдачи Украины ***** и зэ-быдло выролнило все заказы кремля а теперь парашинцы типа тебя их вылизывают
показать весь комментарий
23.01.2023 08:00 Ответить
надо сварить много, много метиленовой горилки, залить в пластикову тару, та забрасувать росыянам в тил прямо ящиками, и когда они ослепнут от метанола можно. метиленовая водка на вкус как обычная, отравление наступает только через 5 часов, они там все алкаши, удержаться не смогут, а мы сыкономим наших парней и технику,
показать весь комментарий
23.01.2023 07:26 Ответить
Кацапи звичайно ж тупі, але не настільки! Навіть їм не вистачило тупості Ґалустяна вибрати в прізідєнти!
показать весь комментарий
23.01.2023 11:29 Ответить
Россія можє атакувати з будь-якого напрямку, тому треба накліпати нових відосиків.
показать весь комментарий
23.01.2023 07:27 Ответить
не подобається не дивись, а шо не любите нашого президента бо тому, шо вашего на кукан натянул?
показать весь комментарий
23.01.2023 07:37 Ответить
Тому що цей у арміі краде на їжі
показать весь комментарий
23.01.2023 07:40 Ответить
ну так заберите к себе на парашу своего президента и ГРУшника дЕрмака вместе с ним а Украине ваша консерва не нужна
показать весь комментарий
23.01.2023 07:41 Ответить
Зникни опудало
показать весь комментарий
23.01.2023 07:29 Ответить
ти нашого президента не чипай, пукайте на свого. шо таке полюниця ?
показать весь комментарий
23.01.2023 07:34 Ответить
Цюцюрейку собачу посмокчи бевзень
показать весь комментарий
23.01.2023 07:41 Ответить
яке жахіття, а ти, шо?? таке робиш ? да ти не мужик після цього
показать весь комментарий
23.01.2023 07:43 Ответить
Піди проспись дегенерат
показать весь комментарий
23.01.2023 07:44 Ответить
ПолЮниця? Клоун
показать весь комментарий
23.01.2023 07:43 Ответить
поляниця та полуниця вже всі знають (фсГ вже розіслало методічки). а ти скажи шо такэ ПОЛюНИЦЯ ?
показать весь комментарий
23.01.2023 07:46 Ответить
то что ВСУ зэ-леная шобла грабит может нравиться только такому как ты кацапу
показать весь комментарий
23.01.2023 07:48 Ответить
ты кацапский безмозглый бот одну фразу повторяешь?клоун ты о своем ***** думай а в Украину не лезь кацапа тупая Мы и без тебя видим как клоун барыжничает на крови
показать весь комментарий
23.01.2023 08:07 Ответить
нужно их яйцами забросать по 17 гривен
показать весь комментарий
23.01.2023 07:35 Ответить
а у вас в рашкє они по чём ? шо таке полюниця
показать весь комментарий
23.01.2023 07:38 Ответить
у вас на параше ?ты сиди там и нюхай свою парашу и клоуна-корупционера на крови себе оставь -гнида кацапская
показать весь комментарий
23.01.2023 07:43 Ответить
кошмар чувак. ти таке робиш? нюхаеш рашу парашу, "клоуна корупционера" это ты про Путина ? тому шо він оказався настоящим клоуном
показать весь комментарий
23.01.2023 07:48 Ответить
нет это я про гниду зэ-леную предателя который ограбил ВСУ на 6 миллиардов и ты парашинец это знаешь
барыга на крови
показать весь комментарий
23.01.2023 07:51 Ответить
а про путіна, шо ж молчіш. ти нашого президента не чипай, ти на свого тявкай. у тебе хто президент ?
показать весь комментарий
23.01.2023 07:54 Ответить
Це в тебе контракт корупційний по їжі спалили?
показать весь комментарий
23.01.2023 08:03 Ответить
та эта гнида зэ-леная оплачивается с тех денег что у ВСУ зэ-гниды украли
показать весь комментарий
23.01.2023 08:09 Ответить
Так це ти вибрав "нашого" президента? Щоб тобі руки повикручувало, якими ти галочку ставив, щоб тобі язика відняло, яким ти його хвалиш!
показать весь комментарий
23.01.2023 09:48 Ответить
Нє повєриш, в ******** коки по 66 деревянних
показать весь комментарий
23.01.2023 08:27 Ответить
Шалтай-болтай
показать весь комментарий
23.01.2023 07:42 Ответить
Може -- шо ім ума вставиш .
показать весь комментарий
23.01.2023 07:36 Ответить
Та не на будь-якому. Від Кремінної не може. Там Гайдай в наступ їде. З Криму також не може. Там Буданов до 2023 року повинен його звільнити. Під Соледаром не може. Там знищили 100 тис. вагнерівців.
показать весь комментарий
23.01.2023 07:37 Ответить
На Бахмут теж ні. Там оборону 4а бригада НГ тримає. На Новий рік у них всі піарились.
показать весь комментарий
23.01.2023 07:41 Ответить
"Росія може здійснити новий наступ на будь-якому напрямку"-ось що буває, коли за справу беруться аффтари кварталу95.
На пустпорожне базікання у аматорів ГУР МО час є, великому крадівництву присвячують себе всього, а з'ясувати де ж ворог планує нанести удар-не на часі.
Ще стільки відосіків на ютуб треба викласти.
показать весь комментарий
23.01.2023 07:37 Ответить
Іноді краще мовчати...
показать весь комментарий
23.01.2023 07:40 Ответить
Що, шашликів не буде?
показать весь комментарий
23.01.2023 07:58 Ответить
вот что значит четырежды-уклонившийся малорос. Генштаб и ISW говорят одно, а зепрез зебаранов - противоположное постоянное враньё
показать весь комментарий
23.01.2023 08:07 Ответить
ворйо буде вести нескінченну війну бо це вигодно - красти,красти,красти.до останнбого українця.
показать весь комментарий
23.01.2023 08:14 Ответить
Які будуть вказівки по кухні?
показать весь комментарий
23.01.2023 08:36 Ответить
Не в будь якому, а там, где ты построил хорошие дороги.
показать весь комментарий
23.01.2023 09:18 Ответить
блін.Зеленський іпанувся
показать весь комментарий
23.01.2023 09:23 Ответить
Воно таке було завжди(((
показать весь комментарий
23.01.2023 11:32 Ответить
Ооооо, воно прозріло, за наступ почало вовакать!
показать весь комментарий
23.01.2023 10:15 Ответить
А да діти зеленського?
показать весь комментарий
23.01.2023 10:16 Ответить
минуточку, а где дети верхушки, депутатов, украинских гос. чиновников. Почему гос. чиновники, которые питаются за счет бюджета не идут на фронт? Это их война.
показать весь комментарий
23.01.2023 11:07 Ответить
Потому что у них бизнес, и как это все оставить без присмотра) а просто украинец,так что оставит кроме семьи и работы?)И скажи как потом им воевать,если одно в голове будет,как там в ларке,разливуха закончилась или нет
показать весь комментарий
23.01.2023 12:03 Ответить
Тобто, і з півночі теж? Так а на#уя тоді ваша смаглюк-василевська (що за прізвище #идівське, простіше не вигадала?) вимагає від британців відновлення Бучі? Щоб її знову рашисти роз'їбали? Бл@дь, ви там зовсім без лаве на карманні трати о#уїли
показать весь комментарий
23.01.2023 11:31 Ответить
 
 