Россия может осуществить новое наступление на любом направлении, - Зеленский
Несмотря на огромное количество потерь, командование РФ продолжает постоянно ставить разные задачи перед своими военными.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.
"Наступление может быть с любой стороны. Наступление может быть на юге или востоке. Он (Путин, - ред.) же ставил целью выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей", - отметил украинский лидер.
Зеленский подчеркнул, что кремлевский диктатор продолжает отправлять насмерть тысячи россиян.
"Его дети не воюют, его дети не умирают, его дети не страдают. А где его дети и внуки? Может они на Донбассе? Поддерживают там, как он говорит, бедных людей, которых оскорбляют? Или они на оккупированных территориях стоят на страже порядка? Думаю, что нет. Мы их не найдем с вами. И после войны, и дальше. Эти люди будут жить. Цена этой войны - это чужие жертвы, не Путина", - добавил президент Украины.
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барыга на крови
На пустпорожне базікання у аматорів ГУР МО час є, великому крадівництву присвячують себе всього, а з'ясувати де ж ворог планує нанести удар-не на часі.
Ще стільки відосіків на ютуб треба викласти.