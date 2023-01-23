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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росія може здійснити новий наступ на будь-якому напрямку, - Зеленський

зеленський

Попри велику кількість втрат, командування РФ продовжує постійно ставити різні завдання перед своїми військовими.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це розповів президент України Володимир Зеленський.

"Наступ може бути з будь-якого боку. Наступ може бути на півдні чи сході. Він (Путін, - ред.) же ставив за мету вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей", - зазначив український лідер.

Зеленський наголосив, що кремлівський диктатор продовжує відправляти на смерть тисячі росіян.

"Його діти не воюють, його діти не помирають, його діти не страждають. А де його діти й онуки? Може вони на Донбасі? Підтримують там, як він каже, бідних людей, яких ображають? Чи вони на окупованих територіях стоять на сторожі порядку? Думаю, що ні. Ми їх не знайдемо з вами. І після війни, і далі. Ці люди будуть жити. Ціна цієї війни - це чужі жертви, не Путіна", - додав президент України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Телемарафон – це зброя проти Росії, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23689) росія (64926)


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Топ коментарі
+19
Шашлики вже не маринувати?
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23.01.2023 07:23
+18
Мистер Очевидность? А разве разведка не следит за перемещением врага?Или снова будет неожиданное наступление,а мы на шашлыках.
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23.01.2023 07:26
+15
нужно их яйцами забросать по 17 гривен
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23.01.2023 07:35
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Шашлики вже не маринувати?
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23.01.2023 07:23 Відповісти
Ніт, запаси картоплі, цукру, муки і солі треба робити
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23.01.2023 08:11 Відповісти
Мистер Очевидность? А разве разведка не следит за перемещением врага?Или снова будет неожиданное наступление,а мы на шашлыках.
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23.01.2023 07:26 Відповісти
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23.01.2023 07:34 Відповісти
обизьян на пригожина так похож и лаврова. это ихняя мама ?
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23.01.2023 07:40 Відповісти
это эталонный зэ-бил -просто в зеркало взгляни и поймешь
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23.01.2023 07:45 Відповісти
зе бил це ти про путіна ? путін зебіл та невдаха, лузєр тисячоріччя
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23.01.2023 07:51 Відповісти
зэбил ты что отрекаешься от самого себя?кацапа посмотри в зеркало увидишь обезясну зэ-лежопую
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23.01.2023 07:55 Відповісти
Всі пам'ятають переписку нардепів Слуг Народу - Павла Павлиша та зам. міністра охорони здоров'я Андрія Семиволоса? «Здесь можно хорошо прибарахлиься, что и внукам хватит!» Ось і міністр оборони переймається за своїх онуків) Питання до виборців цих підарасів
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23.01.2023 08:23 Відповісти
До їхніх виборців питань немає! Це тупикова гілка еволюції
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23.01.2023 11:27 Відповісти
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23.01.2023 07:47 Відповісти
офіс реформ, це там где саакашвіллі був председателем. а навіщо він цей офіс потрібен як що офіс 15 років жодної реформи не зробив але гроші брали. та до чого тут нато та офіс реформ?
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23.01.2023 07:53 Відповісти
а затем чтобы таран не закупил ни одного снаряда-как и приказал грушник дЕрмак -в рамках подготовки сдачи Украины ***** и зэ-быдло выролнило все заказы кремля а теперь парашинцы типа тебя их вылизывают
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23.01.2023 08:00 Відповісти
надо сварить много, много метиленовой горилки, залить в пластикову тару, та забрасувать росыянам в тил прямо ящиками, и когда они ослепнут от метанола можно. метиленовая водка на вкус как обычная, отравление наступает только через 5 часов, они там все алкаши, удержаться не смогут, а мы сыкономим наших парней и технику,
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23.01.2023 07:26 Відповісти
Кацапи звичайно ж тупі, але не настільки! Навіть їм не вистачило тупості Ґалустяна вибрати в прізідєнти!
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23.01.2023 11:29 Відповісти
Россія можє атакувати з будь-якого напрямку, тому треба накліпати нових відосиків.
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23.01.2023 07:27 Відповісти
не подобається не дивись, а шо не любите нашого президента бо тому, шо вашего на кукан натянул?
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23.01.2023 07:37 Відповісти
Тому що цей у арміі краде на їжі
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23.01.2023 07:40 Відповісти
ну так заберите к себе на парашу своего президента и ГРУшника дЕрмака вместе с ним а Украине ваша консерва не нужна
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23.01.2023 07:41 Відповісти
Зникни опудало
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23.01.2023 07:29 Відповісти
ти нашого президента не чипай, пукайте на свого. шо таке полюниця ?
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23.01.2023 07:34 Відповісти
Цюцюрейку собачу посмокчи бевзень
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23.01.2023 07:41 Відповісти
яке жахіття, а ти, шо?? таке робиш ? да ти не мужик після цього
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23.01.2023 07:43 Відповісти
Піди проспись дегенерат
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23.01.2023 07:44 Відповісти
ПолЮниця? Клоун
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23.01.2023 07:43 Відповісти
поляниця та полуниця вже всі знають (фсГ вже розіслало методічки). а ти скажи шо такэ ПОЛюНИЦЯ ?
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23.01.2023 07:46 Відповісти
то что ВСУ зэ-леная шобла грабит может нравиться только такому как ты кацапу
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23.01.2023 07:48 Відповісти
ты кацапский безмозглый бот одну фразу повторяешь?клоун ты о своем ***** думай а в Украину не лезь кацапа тупая Мы и без тебя видим как клоун барыжничает на крови
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23.01.2023 08:07 Відповісти
нужно их яйцами забросать по 17 гривен
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23.01.2023 07:35 Відповісти
а у вас в рашкє они по чём ? шо таке полюниця
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23.01.2023 07:38 Відповісти
у вас на параше ?ты сиди там и нюхай свою парашу и клоуна-корупционера на крови себе оставь -гнида кацапская
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23.01.2023 07:43 Відповісти
кошмар чувак. ти таке робиш? нюхаеш рашу парашу, "клоуна корупционера" это ты про Путина ? тому шо він оказався настоящим клоуном
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23.01.2023 07:48 Відповісти
нет это я про гниду зэ-леную предателя который ограбил ВСУ на 6 миллиардов и ты парашинец это знаешь
барыга на крови
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23.01.2023 07:51 Відповісти
а про путіна, шо ж молчіш. ти нашого президента не чипай, ти на свого тявкай. у тебе хто президент ?
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23.01.2023 07:54 Відповісти
Це в тебе контракт корупційний по їжі спалили?
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23.01.2023 08:03 Відповісти
та эта гнида зэ-леная оплачивается с тех денег что у ВСУ зэ-гниды украли
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23.01.2023 08:09 Відповісти
Так це ти вибрав "нашого" президента? Щоб тобі руки повикручувало, якими ти галочку ставив, щоб тобі язика відняло, яким ти його хвалиш!
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23.01.2023 09:48 Відповісти
Нє повєриш, в ******** коки по 66 деревянних
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23.01.2023 08:27 Відповісти
Шалтай-болтай
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23.01.2023 07:42 Відповісти
Може -- шо ім ума вставиш .
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23.01.2023 07:36 Відповісти
Та не на будь-якому. Від Кремінної не може. Там Гайдай в наступ їде. З Криму також не може. Там Буданов до 2023 року повинен його звільнити. Під Соледаром не може. Там знищили 100 тис. вагнерівців.
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23.01.2023 07:37 Відповісти
На Бахмут теж ні. Там оборону 4а бригада НГ тримає. На Новий рік у них всі піарились.
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23.01.2023 07:41 Відповісти
"Росія може здійснити новий наступ на будь-якому напрямку"-ось що буває, коли за справу беруться аффтари кварталу95.
На пустпорожне базікання у аматорів ГУР МО час є, великому крадівництву присвячують себе всього, а з'ясувати де ж ворог планує нанести удар-не на часі.
Ще стільки відосіків на ютуб треба викласти.
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23.01.2023 07:37 Відповісти
Іноді краще мовчати...
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23.01.2023 07:40 Відповісти
Що, шашликів не буде?
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23.01.2023 07:58 Відповісти
вот что значит четырежды-уклонившийся малорос. Генштаб и ISW говорят одно, а зепрез зебаранов - противоположное постоянное враньё
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23.01.2023 08:07 Відповісти
ворйо буде вести нескінченну війну бо це вигодно - красти,красти,красти.до останнбого українця.
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23.01.2023 08:14 Відповісти
Які будуть вказівки по кухні?
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23.01.2023 08:36 Відповісти
Не в будь якому, а там, где ты построил хорошие дороги.
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23.01.2023 09:18 Відповісти
блін.Зеленський іпанувся
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23.01.2023 09:23 Відповісти
Воно таке було завжди(((
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23.01.2023 11:32 Відповісти
Ооооо, воно прозріло, за наступ почало вовакать!
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23.01.2023 10:15 Відповісти
А да діти зеленського?
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23.01.2023 10:16 Відповісти
минуточку, а где дети верхушки, депутатов, украинских гос. чиновников. Почему гос. чиновники, которые питаются за счет бюджета не идут на фронт? Это их война.
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23.01.2023 11:07 Відповісти
Потому что у них бизнес, и как это все оставить без присмотра) а просто украинец,так что оставит кроме семьи и работы?)И скажи как потом им воевать,если одно в голове будет,как там в ларке,разливуха закончилась или нет
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23.01.2023 12:03 Відповісти
Тобто, і з півночі теж? Так а на#уя тоді ваша смаглюк-василевська (що за прізвище #идівське, простіше не вигадала?) вимагає від британців відновлення Бучі? Щоб її знову рашисти роз'їбали? Бл@дь, ви там зовсім без лаве на карманні трати о#уїли
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23.01.2023 11:31 Відповісти
 
 