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Новости
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Россияне из танков обстреляли частный сектор оккупированных Олешек

олешки

В понедельник, 23 января, российские оккупанты обстреляли захваченный город Олешки (Херсонская область) из танков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу городского головы Олешек Евгения Рыщука.

"Орки ведут обстрел из танков с детского пляжа по городу. Сейчас обстреляли частный сектор возле детского тубсанатория", - говорится в сообщении.

Рыщук добавил, что горят дома по ул. Интернациональной.

Читайте: Россияне обстреляли Олешки на Херсонщине: попали в школу

обстрел (26951) Алёшки (42) Херсонская область (4724)


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Потворні москальські виродки.
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23.01.2023 22:54 Ответить
Вони ж наче ХНР приєднали до себе.
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23.01.2023 22:55 Ответить
Это для пропагандонов которых надо вешать на столбах.
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24.01.2023 03:54 Ответить
Ці дії, навіть антилогічні та нелюдські, повинні мати якусь причину. Наслідки пострілів танків неможливо порівняти з наслідками обстрілів важкою артилерією заради пропагандонських звинувачень ЗСУ, тому треба почекати більш зрозумілі і інформативні новини, тим більше що мер Олешків вже вводив у оману "новинами" про "звільнення" Кінбурнської коси від окупантів, тож поки щось коментувати складно!
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24.01.2023 08:30 Ответить
Искать логику в действиях рашиков? Серьезно? Умом рашку не понять... А если немного подумать как рашики, то причин может быть несколько... Кто во время обстрела видит КАК оно прилетает, поэтому для картинки вполне сойдет... Плюс, в последнее время от ваты из Олешек и округи, часто слышу недоумение, что после "поселения" раша войск, в домах остаются только голые стены... Поэтому разрушенные дома вполне, по раша понятиям, нормальное заметание следов...
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24.01.2023 14:24 Ответить
 
 