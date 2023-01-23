Россияне из танков обстреляли частный сектор оккупированных Олешек
В понедельник, 23 января, российские оккупанты обстреляли захваченный город Олешки (Херсонская область) из танков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу городского головы Олешек Евгения Рыщука.
"Орки ведут обстрел из танков с детского пляжа по городу. Сейчас обстреляли частный сектор возле детского тубсанатория", - говорится в сообщении.
Рыщук добавил, что горят дома по ул. Интернациональной.
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