Россияне из танков обстреляли частный сектор оккупированных Олешек

В понедельник, 23 января, российские оккупанты обстреляли захваченный город Олешки (Херсонская область) из танков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу городского головы Олешек Евгения Рыщука.

"Орки ведут обстрел из танков с детского пляжа по городу. Сейчас обстреляли частный сектор возле детского тубсанатория", - говорится в сообщении.

Рыщук добавил, что горят дома по ул. Интернациональной.

Читайте: Россияне обстреляли Олешки на Херсонщине: попали в школу