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Видим, какие силы накапливает Россия, и знаем, как отвечать - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении прокомментировал ситуацию на фронте.

Президент сообщил, что провел в понедельник несколько подробных разговоров с командующими армии по поводу ситуации на оперативных направлениях, информирует Цензор.НЕТ.

"Жестокие бои продолжаются на основных оперативных направлениях, в том числе на Донетчине. Вражеские обстрелы и штурмы - круглосуточно. Но битва за Донбасс продолжается. Битва за юг продолжается. Мы видим, какие силы накапливает Россия, и знаем, как отвечать", - отметил он. Зеленский.

Говоря о ситуации в тыловых населённых пунктах, президент напомнил, что война в стране продолжается и эту реальность не стоит игнорировать.

"Иногда кажется, что кто-то в тыловых городах полностью забыл о войне и начал игнорировать реальность, пользуясь защитой наших героев. Не считаться с войной – это такая роскошь, которую никто себе позволить не может", - подчеркнул Зеленский.

Читайте: Союзники по НАТО должны поставлять более тяжелое оружие Украине, это срочно, - Столтенберг
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Топ комментарии
+26
Яйцами по 17 закидаем? Или видосиками?
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23.01.2023 23:31
+19
Каким образом такая трешевая коррупция во власти нам поможет победить в войне? Резников с холуями сегодня в край заврался, когда его под жопу мешалкой?
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23.01.2023 23:34
+17
Може пора зачиняти ОПу і всіх на фронт, хай продемонструють потрібно воювати.
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23.01.2023 23:36
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Яйцами по 17 закидаем? Или видосиками?
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23.01.2023 23:31 Ответить
Каким образом такая трешевая коррупция во власти нам поможет победить в войне? Резников с холуями сегодня в край заврался, когда его под жопу мешалкой?
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23.01.2023 23:34 Ответить
Він вже так на керувався що пів держави немає
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24.01.2023 00:00 Ответить
Асфальтом закидаем...
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24.01.2023 04:36 Ответить
Ти вже накопичив реактивного асфальту?
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23.01.2023 23:31 Ответить
главное - по яйцам не бей.
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23.01.2023 23:33 Ответить
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23.01.2023 23:43 Ответить
Може пора зачиняти ОПу і всіх на фронт, хай продемонструють потрібно воювати.
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23.01.2023 23:36 Ответить
Минулого разу твоя відповідь була, готуємось до шашликів і весняних свят, ну ще було НАТА ЗАКРОЙ НА НЕБА!
Цікаво що цього разу вигадав найвеличніший лідор **********?
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23.01.2023 23:36 Ответить
вручати повістки на блок-постах та на ринках у містах.
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23.01.2023 23:41 Ответить
вот это то и пугает...
он знает? только на метле не летает...
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23.01.2023 23:40 Ответить
Де ракети для обстрілу кацапстану? Вже скоро рік, а на кацапії не зруйноване жодне військове виробництво.
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23.01.2023 23:41 Ответить
Чекаємо перемоги і тоді ***** цю владу! но з секюріті засобами на перевірку на москалів
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23.01.2023 23:43 Ответить
хто загубив яйця бубачьки, терміново подзвоніть в Міноборони
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23.01.2023 23:45 Ответить
Ти вже вiдповiв,пр...л 25% Украiни.
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23.01.2023 23:48 Ответить
ЗЕля , я вчора дізнався що твій дружбан Арестович є полковником запасу( ??!!!) , так от після звільненя з ОП він втратив бронь від мобілізації , отже сподіваюсь побачити це гламурне чмо під Бахмутом на передку .
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23.01.2023 23:55 Ответить
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23.01.2023 23:56 Ответить
Шашличний гнусавий побєдун , ширінька єрмака ще щось вказує і дорікає? Цирк та й годі , нікчема ,зрадник і просто не добрив істота.
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23.01.2023 23:59 Ответить
"Іноді здається, що хтось у тилових містах повністю забув про війну і почав ігнорувати реальність, користуючись захистом наших героїв"
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23.01.2023 23:59 Ответить
Замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко подписал заявление на увольнение. Также сообщается, что в отставку уйдут главы Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Сумской областей. Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на свои источники.

Источник: https://zabor.zp.ua/new/zelenskiy-zayavil-o-kadrovykh-resheniyakh-predpolagayut-chto-svoy-post-pokinet-golova-zaporozhskoy-ova
© ZаБор
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24.01.2023 00:00 Ответить
Кирилл Тимошенко после увольнения из Офиса президента может возглавить одну из областных администраций, - СМИ
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24.01.2023 00:07 Ответить
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24.01.2023 00:07 Ответить
Нічого - після перемоги над кацапами всіх га йолки
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24.01.2023 00:16 Ответить
Ты знало, тварь руснявая? Когда? Когда сосалось в десны с дикарями в 2014 в Горловке? Пуля в голову - для тебя будет милосердием.
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24.01.2023 00:20 Ответить
Мразь,ты их пустил под Киев,вся кровь Гостомеля ,Бучи Ирпеня,Бородянки на твоих руках,ублюдок. Ты им дал коридор. Что бы ты здох,предатель. И твоя ****,с чьей подачи и твоего согласия разминировали Чонгар и кровь Мариуполя на твоих руках ,членограй **** и соска *****.
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24.01.2023 00:21 Ответить
Сказав тричі ухилянт зєлєнський...
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24.01.2023 00:21 Ответить
ні,,,,,, воно чотирикратне
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24.01.2023 01:06 Ответить
Золотые яйца для Золотого батона!
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24.01.2023 00:28 Ответить
От тільки ЗЄ тут ні до чого.
Тільки нічим не замутнений *******...
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24.01.2023 01:07 Ответить
ага сказало бидлокакаяразніця , *********** одразу видно що тобі ***** і на Бучу і на Маріуполь **** рвана,яку твій божок здавнявий
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24.01.2023 05:03 Ответить
**** гундосый!ты 3 года **********,сливал интересы Украины ,все сделал чтоб утин залил кровью украинцев нашу землю!а сейчас мычишь про какие то планы!гореть тебе в аду,тварь чмошная!сыкун и брехло,предатель и ****!
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24.01.2023 04:50 Ответить
Що написав спічерайзер те й говорить Базікало
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24.01.2023 05:45 Ответить
Тебе верить, себя не уважать.
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24.01.2023 08:01 Ответить
..зэШка сажай воров....
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24.01.2023 08:59 Ответить
Нострадамус ты наш...не лепи цыгана до кобылы,она и без тебя мавзолейную чуду юду победит...😝
Слава ЗСУ та генералу Залужному ✊💪👌✌️🔱🔱🔱❤️🖤🔱🔱🔱
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24.01.2023 09:08 Ответить
Спершу у фільмі зазвиздівся, а потім вирішив наживо з себе хероя зліпити. Таке гіперотрафоване ЕГО треба ще пошукати. А жертви? - супутня шкода не більше. Страшну ціну платимо за його "хероїзм"
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24.01.2023 17:50 Ответить
 
 