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Войска РФ могут прибегнуть к наступательным действиям в ближайшие месяцы, - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

Російські війська готуються до наступу весною або на початку літа 2023 року.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Как указывают аналитики, представитель ГУР Вадим Скибицкий 20 января отметил, что ближайшие месяцы станут решающими в войне.

Разведчик проинформировал о том, что были зафиксированы признаки перегруппирования сил РФ для подготовки "большого наступления" в Донецкой и Луганской областях, а также предположил, что захватчики вряд ли будут атаковать из Беларуси или юга Украины.

"Ранее ISW оценивал, что российские войска, возможно, готовятся к решающим усилиям (наступательному или оборонительному характеру) в Луганской области, и наблюдал передислокацию подразделений, таких как ПДВ по направлению Сватово-Кременная после побега России из Херсонской области", - говорится в отчете .

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"Оценки Скибицкого в значительной степени подтверждают текущие прогнозы ISW по поводу намерений России в первой половине 2023 года", - отмечают в ISW.

Специалисты добавляют, что оценки Скибицкого подчеркивают постоянную потребность Киева в поддержке западных партнеров, чтобы гарантировать, что Вооруженные силы Украины не лишатся инициативы и отразят новое наступление РФ.
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Топ комментарии
+6
Оце аналіз. Добре що хоч не в найближчі роки.
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24.01.2023 07:02
+5
Кацапа, зачем фотки семейные выложил? Бабулю свою , шлюху показываешь всем?
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24.01.2023 08:08
+3
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24.01.2023 07:18
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Оце аналіз. Добре що хоч не в найближчі роки.
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24.01.2023 07:02 Ответить
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24.01.2023 07:18 Ответить
не вірю я тим вангістам з ISW,
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24.01.2023 07:27 Ответить
Таке враження що всі ці доводи про наступ -- це іпсо щоб дати час підготувати чмобіків і все!!!! Де наша розвєдка? снаряди економлять( так пишуть) людей не вистача, техніки не вистача, скільки перепалено, нема тих резервів якщо одну піхота женуть, на фото їз у Білорусі та Росії одні камази та Урали їздять про важке та БТР якось не замєтно, це моє враження, вже можно десь шось, а не чікати поки вони ще одну мобілізацію проведуть та через полігони прогонять
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24.01.2023 07:37 Ответить
Можуть -- шоб ім відбити охоту даваите зброю .
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24.01.2023 07:37 Ответить
Кацапа, зачем фотки семейные выложил? Бабулю свою , шлюху показываешь всем?
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24.01.2023 08:08 Ответить
Судячи з усього ти вже працюєш у Хранції.
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24.01.2023 07:56 Ответить
Зараз модер візьметься за тебе.
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24.01.2023 08:09 Ответить
иди свинорыл целуй иконку товарисча...
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24.01.2023 08:41 Ответить
Ти скудава чучело, пшол вон кацап
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24.01.2023 07:59 Ответить
А зараз вони що роблять?
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24.01.2023 07:58 Ответить
русня намагається гавкати на світ... так само як ссати против вітру.... Кончені ватники поповнють ізгоїв Півн.Кореї, Ірану. ***** як і гітлер до останнього буде пакостити людству
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24.01.2023 08:38 Ответить
Традиційно "грунтовна" аналітика як від ISW, так і від Скібіцького. Особливо, про вирішальні місяці!
Цікаво, а лютий-березень 2022, коли орки стояли біля села Мощун у 2 км від Києва, а ворожі дрг заходили у Київ, а в нас фактично закінчувались снаряди, не були вирішальними?
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24.01.2023 09:33 Ответить
..статья ни о чем....
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24.01.2023 09:42 Ответить
 
 