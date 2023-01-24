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Новости Политика Украины
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Днепропетровщина (2919) Кабмин (13804) Сумская область (1871) увольнение (2506) Херсонщина (3574) Запорожская область (2258) Резниченко (467) Живицкий Дмитрий (242) Старух (145) Янушкевич Ярослав (76)

Живицкий, Резниченко, Старух и Янушевич являются фигурантами уголовных дел, - источник

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

кабмін

После подачи Кабмина в отставку уйдут главы Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской военных администраций.

По информации источников Цензор.НЕТ, они все являются фигурантами уголовных производств.

Также Офис Президента требует увольнения и от заместителя генпрокурора Алексея Симоненко, но на вчерашний вечер заявление он еще не написал.

Также читайте: Зеленский уволил Тимошенко из ОП. УКАЗ
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Топ комментарии
+20
Фігуранти кримінальних справ повинні йти не просто у відставку. Але ж у нас діє Зєлєбеніне кривосуддя...
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24.01.2023 09:48
+15
Ой , а що сталося ??

Царь хороший , а бояри пАгані 😄?
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24.01.2023 09:49
+12
А коли піде у відставку той ХТО пропонував президенту їх на посади?
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24.01.2023 09:55
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Зелені крадуни.
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24.01.2023 09:46 Ответить
Клоун же запевняв що з ним прийдуть найчесніші кадри, а сам теж мародерить на війні отримуючи свою долю від крадунів гуманітарки.
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24.01.2023 11:56 Ответить
Оце ти сьогодні зареєструвалась щоб зробити цей висер?
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24.01.2023 11:58 Ответить
Фігуранти кримінальних справ повинні йти не просто у відставку. Але ж у нас діє Зєлєбеніне кривосуддя...
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24.01.2023 09:48 Ответить
А коли вже не у відставку, а на нари? Чи ворон ворону...і далі по тексту.
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24.01.2023 10:53 Ответить
а що таке ОАСК і "вовче правосуддя"? Коли з'явилось на світ божий?)))
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24.01.2023 11:53 Ответить
На щастя не всюди, у ВАКСі - не діє.
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24.01.2023 13:36 Ответить
Не можуть дивитися як грошики пливуть мимо .
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24.01.2023 09:48 Ответить
Ой , а що сталося ??

Царь хороший , а бояри пАгані 😄?
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24.01.2023 09:49 Ответить
Дурепо(дурню), ми не рашка, у нас не царь, а президент. І прикінь, люди самі несуть відповідальність за свої вчинки, а не їх кервіництво. Так що, закрийся.
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24.01.2023 11:40 Ответить
Керівництво хороше, підлеглі пАгані! Так? Чи не так, ботяра!
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24.01.2023 11:54 Ответить
Заберіть хтось у дебіла телефон...
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24.01.2023 12:02 Ответить
на фронт сволочей...
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24.01.2023 09:49 Ответить
щоб ворогу здали наші позиції? чи в їжу отруту підсипали?
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24.01.2023 11:54 Ответить
Півтора землекопа там не завадять
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24.01.2023 12:05 Ответить
Також Офіс Президента вимагає звільнитись і заступника генпрокурора Олексія Симоненка, але станом на вчорашній вечір заяву він ще не написав. Джерело: https://censor.net/ua/n3395283
Як і можна було очікувати, ОПа у нас чиста і репорочна в бореться з тяжким насліддям папірєдніків. Звичайно ж, цих всіх панів-товаришів злодіїв на посади рекомендували Герасимов, Іедина, чи Коболєв, а затверджував особисто Порошенко.... Що цікаво, ці зелені навіть не подумали, що органічн було б написати "Президент вимагає". Але як бачимо, Єрмак вже став забувати, що номінально главою держави є прежидент Зєлєнскій, а не цого завгосп. Це покащуж власне ставлення всесильного узурпатора до свого номінального патрона і роботодавця.
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24.01.2023 09:54 Ответить
Зеленський же заявив, що ефективний менеджер Єрмак піде лише з ним.

Сіамська пара така собі при владі рот Зеленського і руки, мізки, хвіст Єрмака
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24.01.2023 11:24 Ответить
Наберуть мабуть ще гірших
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24.01.2023 09:54 Ответить
Може, ви замовкнете зі своїми прогнозами і скигленням? Дайте хоч порадіти.
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24.01.2023 11:44 Ответить
З чого радіти? Зі стрілочників?
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24.01.2023 12:00 Ответить
А коли піде у відставку той ХТО пропонував президенту їх на посади?
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24.01.2023 09:55 Ответить
Там тільки на смереку.
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24.01.2023 09:59 Ответить
Ось що творить чарівний пендель від Боріса.
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24.01.2023 09:57 Ответить
Без татарова ця компанія неповна. Хай навіть дєрьмак хоч ще десяток своїх кишенькових мародерів позвільняє.
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24.01.2023 09:58 Ответить
Та *****, дайте порадіти! Повна-неповна, але справа пішла!
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24.01.2023 11:47 Ответить
Як мало людям потрібно для щастя.😏
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24.01.2023 12:30 Ответить
ZVO-ПНХ!!!
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24.01.2023 09:58 Ответить
Тимошенко уволили 4 глав уволили и завели уголовное дело....Зеля прикрывает корупционеров или шо там по зраде боты?
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24.01.2023 10:02 Ответить
Мы накануне грандиозного шухера.(С)
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24.01.2023 10:07 Ответить
Та таке, шуму багато, шерсті мало (сказав чорт, обдираючи кота).
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24.01.2023 10:17 Ответить
звичайно прикриває! як ящірка хвіста відкинула, щоб красти далі
соромно за 2019 чи ще ні?
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24.01.2023 10:27 Ответить
депутатів і оп можно порівняти з рузькими-однояйцеві близьнюки.Хорошим деп.пожиттєво,поганим деп.розтріл,причому всім скликанням і суд не потрібен,кожне призвіще само про себе розповіло.
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24.01.2023 10:12 Ответить
А как наказан тот кто их назначил? Почему не проведены прозрачные конкурсы? И тд и тп.....
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24.01.2023 10:18 Ответить
На святое замахнулся
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24.01.2023 12:02 Ответить

Офіс Пі..сів

повинен переїхати в СІЗО повним складом
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24.01.2023 10:21 Ответить
100500
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24.01.2023 10:41 Ответить
А суды,приговоры,конфискация,посадки…….
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24.01.2023 10:31 Ответить
Хламідія сказав,що саджати будуть. Думала в тюрьми, та мабуть на інші доходні місця
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24.01.2023 10:39 Ответить
В тюрму, пані Валентино, вже їх будуть саджати. Їх царство добігає кінцю і вже залишився рік але там підготовка до виборів почнеться раніше і щурі побіжать, хто куди. Деякі за владу будуть цеплятися і руками і ногами, щоб не сісти в тюрму і виграє той, хто напише на бігборді - посаджу "слуг". Тут все зрозуміло, а що робити Бені? Що знову їхати в Ізраїль?
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24.01.2023 12:20 Ответить
Ай яй яй, а Живицький так героічно захищав Сумщину! А перед цим героічно пиляв бабло на "ВЕЛИКОМУ БУДІВНИЦТВІ". Хіба можна так поводитися з героями?
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24.01.2023 10:40 Ответить
Як не зашквар, так призначенець від влади! Тенденція незмінна - хоч щось в країні стабільне!
Але винен Порох, ви ж не забули?

Ну а "звільнених" - в посли: по світу ще стільки країн, де немає посла чи, навіть, посольства!

Бєнядіктова відпрацювала на "відмінно": в результаті Швейцарія заборонили третім країнам передавати набої до зброї виробництва цієї країни.
Сексологиня, на щастя, ще ніяк доїхати до робочого місця не може, а то б і з Болгарії ми б отримали дулю і без маку.

Ще в Китай призначте тимошонку чи абдристовича!
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24.01.2023 10:58 Ответить
...повесить мародеров
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24.01.2023 11:34 Ответить
А як же керівник військової адміністрації Кривого Рогу? Його ніхто не призначав, сєпар ще той, але чомусь за нього анічичирк...
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24.01.2023 12:06 Ответить
 
 