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Живицкий, Резниченко, Старух и Янушевич являются фигурантами уголовных дел, - источник
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
После подачи Кабмина в отставку уйдут главы Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской военных администраций.
По информации источников Цензор.НЕТ, они все являются фигурантами уголовных производств.
Также Офис Президента требует увольнения и от заместителя генпрокурора Алексея Симоненко, но на вчерашний вечер заявление он еще не написал.
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Царь хороший , а бояри пАгані 😄?
Як і можна було очікувати, ОПа у нас чиста і репорочна в бореться з тяжким насліддям папірєдніків. Звичайно ж, цих всіх панів-товаришів злодіїв на посади рекомендували Герасимов, Іедина, чи Коболєв, а затверджував особисто Порошенко.... Що цікаво, ці зелені навіть не подумали, що органічн було б написати "Президент вимагає". Але як бачимо, Єрмак вже став забувати, що номінально главою держави є прежидент Зєлєнскій, а не цого завгосп. Це покащуж власне ставлення всесильного узурпатора до свого номінального патрона і роботодавця.
Сіамська пара така собі при владі рот Зеленського і руки, мізки, хвіст Єрмака
соромно за 2019 чи ще ні?
Офіс Пі..сів
повинен переїхати в СІЗО повним складом
Але винен Порох, ви ж не забули?
Ну а "звільнених" - в посли: по світу ще стільки країн, де немає посла чи, навіть, посольства!
Бєнядіктова відпрацювала на "відмінно": в результаті Швейцарія заборонили третім країнам передавати набої до зброї виробництва цієї країни.
Сексологиня, на щастя, ще ніяк доїхати до робочого місця не може, а то б і з Болгарії ми б отримали дулю і без маку.
Ще в Китай призначте тимошонку чи абдристовича!