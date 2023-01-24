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Новости Политика Украины
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Зеленский (16609) увольнение (2506) Тимошенко_Кирилл (417)

Зеленский уволил Тимошенко из ОП. УКАЗ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

тимошенко,кирилл

Президент Владимир Зеленский уволил Кирилла Тимошенко с должности заместителя главы Офиса президента.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

"Уволить ТИМОШЕНКО Кирилла Владленовича с должности Заместителя Руководителя Офиса Президента Украины согласно поданному заявлению", - говорится в сообщении.

Ранее во вторник, 24 января, Тимошенко сообщил, что написал заявление об увольнении.

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Зеленский уволил Тимошенко из ОП 01
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Топ комментарии
+46
А позашляховик забрав у нього?
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24.01.2023 09:07
+34
А хтось знає де інші 49?
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24.01.2023 09:13
+33
Таки да, шоу для лохів.
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24.01.2023 09:09
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Зеленский - безжалостный зверюга! Другой бы в угол поставил на часик-другой, а это вон как - УВОЛИЛ.
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24.01.2023 09:54 Ответить
Вже ставил, в очевидно, ліміт перевищен
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24.01.2023 10:29 Ответить
Печерский холм 13 декабря 2022
​​🏛️А вы обратили внимание насколько нескучной стала жизнь у заместителя Ермака и куратора "Большого строительства" Кирила Тимошенко? Если нет, то напомним.

🚗Для начала Тимошенко поймали ездящим на джипе "Шевроле Таху", переданном компанией "Дженерал Моторс" для гуманитарных операций. Скандал вышел некрасивый.

🏬Пресса с радостью подхватила тему Тимошенко, появились материалы о его особняке и прочей недвижимости. О том что Тимошенко живет не по средствам, известно давно. Его образ жизнии и раньше вызывал много вопросов.

🤦🏼И вот 1 декабря в ход пошла тяжелая артилерия. Издание "Украинская правда" сообщило, что Тимошенко прямо во время войны пересел на новенький "Порш Кайен" и теперь на нем рассекает по столице. Историю попытались просто замолчать, однако к делу подключилось Национальное агенство по противодействию коррупции. Его глава Александр Новиков сообщил что ведомство проверяет информацию о машинах Тимошенко.

⚖️В последнее время НАПК развернула бурную деятельность. Например, агенство заявило что Юрий Витренко незаконно занимал пост главы "Нафтогаза". После такого заявления как минимум должно быть открыто расследование. Далее НАПК обвинило еще одного заместителя Ермака, Андрея Смирнова в том что он несколько месяцев не передавал на подпись президенту 10 решений СНБО (!!!) о введении антироссийских санкций. Такое обвинение тянет уже не на уголовку, а на преступление против государственной безопасности. Не удивительно, что реакцией Смирнова была форменная истерика с обвинением руководства НАПК что ему, мол заняться нечем.

😮Предрекаем. Кроме НАПК у господина Тимошенко скоро усилятся проблемы с НАБУ. Проблемы уже есть, всего лишь в октябре НАБУ провело обыск по делу о расхищении гуманитарной помощи у Елены Симоненко, советника Тимошенко. Характерно что Симоненко работала так же на Юрия Голика, одного из кураторов "Большого строительства". Как говорится, лиха беда начало.

🇺🇸Видите ли, НАПК и НАБУ, это как раз антикорупционные органы созданные прсле Революции Достоинства, при активном участии структур Запада. Запад не раз демонстрировал, что своего влияния на эти структуры он не потерял. Однако.

😢Еще недавно чиновники высокого ранга на все дела антикорупционных органов плевать хотели. Все обвинения они разбивали в судах по уже отработанной технологии. Однако. Санкции США введенные против печально известного судьи Павла Вовка и последовавшее за ними голосование Рады о ликвидации Окружного административного суда, который возглавляет Вовк, среди судейских породили полноценную панику. Всем стало понятно, под санкции завтра попасть может каждый.

🤠И вот ведь что интересно. Свое раздражение присутсвием Тимошенко в ОП Зеленскому не раз высказывали послы Британии и США. Зеленский их слова игнорировал и вот за Тимошенко взялись НАПК и НАБУ. А там дойдет и до судов, которые резко станут несговорчивыми. Господину Тимошенко прямо намекают, что пора покинуть финансовые потоки и уходить в отставку. А то...

🤷🏻‍♂️И это намек не только Тимошенко. Мы писали, что пожелание уйти в отставку госпожа Нуланд вместе с послом Бринк высказали в лицо Андрею Ермаку. Сейчас руководитель ОП на примере Тимошенко наблюдает что случится вскоре с ним самим. Если не прислушается.

🤔Продолжение следует, как говорится.
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24.01.2023 20:58 Ответить
пох.Необхідно розганяти усе оп
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24.01.2023 09:54 Ответить
...допрос, суд тюрьма.
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24.01.2023 09:57 Ответить
Дрібну шушеру звільнив, а татаров і дєрьмак недоторкані.
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24.01.2023 10:01 Ответить
Брешеш, Свинарчука відсторонили.
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24.01.2023 10:05 Ответить
"Молодец "Оманский Осел, сначало даёт наворовать своей кодле, потом на отдых, баканов и т.д а вот фсбэшника Елдака ни как, потому что он поставлен патрушевым в Омане в замен на работающие киностудии и офшоры!!!
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24.01.2023 10:09 Ответить
Ящірка позбавилась хвоста.
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24.01.2023 10:10 Ответить
що означає звільнив!
по кожному випадку треба проводити слідство і якщо є склад злочину, притягувати до кримінальної відповідальності.
чому мовчить суспільсьтво!
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24.01.2023 10:12 Ответить
От шо значить ЦРУ животворяще робить. Тут з цією владою треба кожен місяц шоб директор приїздив і давав у бубен бубочке.
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24.01.2023 10:15 Ответить
Ящірка (єрмак) скинула хвіст. Суспільство та журналісти мають ще пильніше слідкувати за діями зелених потвор та постійно вказувати на їх помилки та корупцію.

До речі, де посадки, обвинувачення?! накрав та звільнився?!

Нам нема куди відступати: на кону життя наших воїнів, Україна та наші власні життя та майбутнє дітей!

"если я когда-то нарушу закон - я уйду"
"со мной пришел - со мной уйдет"
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24.01.2023 10:18 Ответить
Добре, а буде перевірена його діяльність на цій посаді?
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24.01.2023 10:28 Ответить
"Звільнив"- це ні про що! Необхідні СУД-ТЮРЬМА, конфіскація та пожиттєва заборона на роботу в держ.інституціях та біля них! 🤬
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24.01.2023 10:39 Ответить
Переведе на іншу посаду. Тут вже все вкрадено. Губернією буде керувати, як Борзов у Вінниці.
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24.01.2023 10:39 Ответить
Можна і на Мальдіви!
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24.01.2023 10:49 Ответить
ніщо звільнило ніщо.
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24.01.2023 10:52 Ответить
а де справи НАБУ, САП, проти цього консильєрі the?
то в зелені гасло - кради і тобі нічого за це не буде?????
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24.01.2023 10:56 Ответить
Б.ять, слезы мешают мне говорить. Такая трагедия, Божечки мой.
Только один вопрос. - А куда он его теперь назначит? или - все - наворовался на всю жизнь?
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24.01.2023 11:00 Ответить
Зарплата замруководителя ОП Кирилла Тимошенко за год выросла почти в 3,5 раза 2 квітня 2021 г

Заместитель руководителя Офиса президента (ОП) Кирилл Тимошенко за 2020 год в Государственном управлении делами (ГУД) заработал почти 419 тыс. гривен, что на 300 тыс. больше по сравнению в 2019 годом.

Тимошенко имеет квартиру в Киеве, Днепре, а также земельный участок и дом в Днепропетровской области. Супруга Тимошенко за год получила 6 млн гривен.

Об этом KV стало известно из декларации заместителя руководителя ОП Кирилла Тимошенко за 2020 год.

https://kievvlast.com.ua/news/zarplata-zamrukovoditelya-op-kirilla-timoshenko-za-god-vyrosla-pochti-v-35-raza
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24.01.2023 11:14 Ответить
В Приватбанке Тимошенко хранит 7057 долларов,
139215 гривен.
В наличке держит 675000 долларов,
110000 евро и
3400000 гривен.

Источник: https://comments.ua/dossier/item/person/175-timoshenko-kirill-vladlenovich.html
© Comments.ua
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24.01.2023 11:21 Ответить
Кажуть, що очолить Херсонську обладміністрацію. Рибу кинули у річку.
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24.01.2023 13:34 Ответить
Движение среди зельоных -

прибарахлился и тихо пошел на "заслуженный" отдых в лес,
прибарахлился и тихо пошел на "заслуженный" отдых в лес
прибарахлился и тихо пошел на "заслуженный" отдых в лес

Кстати, где "наш" Ванюшка свет Бакланов, лепший друг детства ЗЄ?!
Где затихарился? Где "заслуженно" отдыхает?
А заслужил он на довічно
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24.01.2023 11:00 Ответить
Звільняти зимою буде, а садити осінню?
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24.01.2023 11:05 Ответить
Украинские СМИ писали, что в отпуск в Испанию -

причем на автомобиле украинского бизнесмена - на Новый год ездил

заместитель генерального прокурора !!! страны Алексей СимоненкО

А нельзя попросить его вместе с прокурором на выход?
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24.01.2023 11:07 Ответить
Отец - Тимошенко Владлен Васильевич, депутат Днепропетровской ОГА от партии "Слуга народа",
председатель постоянной комиссии по вопросам деятельности коммунальных предприятий и предпринимательства.

Источник: https://comments.ua/dossier/item/person/175-timoshenko-kirill-vladlenovich.html
© Comments.ua
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24.01.2023 11:19 Ответить
Кто же будет новый счасливый обладталеь Порше Тайкан?
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24.01.2023 11:24 Ответить
его жена
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24.01.2023 11:57 Ответить
Навіщо така посада, коли ні маєтка за кордоном, ні вдома вкрасти не дадуть?
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24.01.2023 12:41 Ответить
Все! Тепер боневтік не тільки створив армію, здобув томос , але й поборов корупцію! А, трохи не забув, і мертвечука поборов, правда медведчук цього не знає , і спокійно попиває " массандру" в криму)))
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24.01.2023 13:10 Ответить
Він вже накалядував треба нове оюличче для подалбшої коляди
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24.01.2023 13:35 Ответить
звільнив і на цьому все!!!???
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24.01.2023 13:40 Ответить
Шевроле, поцуплені, віддали?
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24.01.2023 14:00 Ответить
гидрант зелемойский должен готовиться... народ вилы уже расконсервировал...
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24.01.2023 14:11 Ответить
Нема в нас НАРОДА!
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24.01.2023 14:18 Ответить
Чому?
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24.01.2023 14:44 Ответить
ЙОМУ в подарок безкоштовно 762 не дали
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24.01.2023 14:44 Ответить
Просто звільнення це як порятунок від розслідувань.
При звільнені кожного топ посадовця повинна бути ретельна перевірка його діяльності: які потоки грошей він направив через свої або підставні фірми, який дохід має з цього, що вкрав, чи не підготував після себе вірних "людинок" - замісників, які продовжать роботу налагоджених схем.
От це називається системний підхід до економічної безпеки держави.
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24.01.2023 14:58 Ответить
Звільнив, а іншим пригрозив пальчиком "аяяяй". Ні справ, ні розслідувань. Бидляче шоу для лохів.
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24.01.2023 15:28 Ответить
А САДЖАТИ В ТЮРМИ ЇХ КОЛИ ПОЧНЕШ Зе АКТОР ?
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24.01.2023 15:55 Ответить
на фронт этого лишенца я так понял не пошлют в штрафную роту
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24.01.2023 15:56 Ответить
А що, "внукам уже хватит"?
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24.01.2023 16:03 Ответить
Зразу видно, що "Слуга наріду"...
Як не кретин, то гідроцифал...
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24.01.2023 16:30 Ответить
Цікаво для кого місця звільняють? Абдристович, Гідріл Тімашенка вібчебушили своє. може Віктар Фьодарич і Микіла Азаров повернуться?
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24.01.2023 16:43 Ответить
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