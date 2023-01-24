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Зеленский уволил Тимошенко из ОП. УКАЗ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский уволил Кирилла Тимошенко с должности заместителя главы Офиса президента.
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.
"Уволить ТИМОШЕНКО Кирилла Владленовича с должности Заместителя Руководителя Офиса Президента Украины согласно поданному заявлению", - говорится в сообщении.
Ранее во вторник, 24 января, Тимошенко сообщил, что написал заявление об увольнении.
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🏛️А вы обратили внимание насколько нескучной стала жизнь у заместителя Ермака и куратора "Большого строительства" Кирила Тимошенко? Если нет, то напомним.
🚗Для начала Тимошенко поймали ездящим на джипе "Шевроле Таху", переданном компанией "Дженерал Моторс" для гуманитарных операций. Скандал вышел некрасивый.
🏬Пресса с радостью подхватила тему Тимошенко, появились материалы о его особняке и прочей недвижимости. О том что Тимошенко живет не по средствам, известно давно. Его образ жизнии и раньше вызывал много вопросов.
🤦🏼И вот 1 декабря в ход пошла тяжелая артилерия. Издание "Украинская правда" сообщило, что Тимошенко прямо во время войны пересел на новенький "Порш Кайен" и теперь на нем рассекает по столице. Историю попытались просто замолчать, однако к делу подключилось Национальное агенство по противодействию коррупции. Его глава Александр Новиков сообщил что ведомство проверяет информацию о машинах Тимошенко.
⚖️В последнее время НАПК развернула бурную деятельность. Например, агенство заявило что Юрий Витренко незаконно занимал пост главы "Нафтогаза". После такого заявления как минимум должно быть открыто расследование. Далее НАПК обвинило еще одного заместителя Ермака, Андрея Смирнова в том что он несколько месяцев не передавал на подпись президенту 10 решений СНБО (!!!) о введении антироссийских санкций. Такое обвинение тянет уже не на уголовку, а на преступление против государственной безопасности. Не удивительно, что реакцией Смирнова была форменная истерика с обвинением руководства НАПК что ему, мол заняться нечем.
😮Предрекаем. Кроме НАПК у господина Тимошенко скоро усилятся проблемы с НАБУ. Проблемы уже есть, всего лишь в октябре НАБУ провело обыск по делу о расхищении гуманитарной помощи у Елены Симоненко, советника Тимошенко. Характерно что Симоненко работала так же на Юрия Голика, одного из кураторов "Большого строительства". Как говорится, лиха беда начало.
🇺🇸Видите ли, НАПК и НАБУ, это как раз антикорупционные органы созданные прсле Революции Достоинства, при активном участии структур Запада. Запад не раз демонстрировал, что своего влияния на эти структуры он не потерял. Однако.
😢Еще недавно чиновники высокого ранга на все дела антикорупционных органов плевать хотели. Все обвинения они разбивали в судах по уже отработанной технологии. Однако. Санкции США введенные против печально известного судьи Павла Вовка и последовавшее за ними голосование Рады о ликвидации Окружного административного суда, который возглавляет Вовк, среди судейских породили полноценную панику. Всем стало понятно, под санкции завтра попасть может каждый.
🤠И вот ведь что интересно. Свое раздражение присутсвием Тимошенко в ОП Зеленскому не раз высказывали послы Британии и США. Зеленский их слова игнорировал и вот за Тимошенко взялись НАПК и НАБУ. А там дойдет и до судов, которые резко станут несговорчивыми. Господину Тимошенко прямо намекают, что пора покинуть финансовые потоки и уходить в отставку. А то...
🤷🏻♂️И это намек не только Тимошенко. Мы писали, что пожелание уйти в отставку госпожа Нуланд вместе с послом Бринк высказали в лицо Андрею Ермаку. Сейчас руководитель ОП на примере Тимошенко наблюдает что случится вскоре с ним самим. Если не прислушается.
🤔Продолжение следует, как говорится.
по кожному випадку треба проводити слідство і якщо є склад злочину, притягувати до кримінальної відповідальності.
чому мовчить суспільсьтво!
До речі, де посадки, обвинувачення?! накрав та звільнився?!
Нам нема куди відступати: на кону життя наших воїнів, Україна та наші власні життя та майбутнє дітей!
"если я когда-то нарушу закон - я уйду"
"со мной пришел - со мной уйдет"
то в зелені гасло - кради і тобі нічого за це не буде?????
Только один вопрос. - А куда он его теперь назначит? или - все - наворовался на всю жизнь?
Заместитель руководителя Офиса президента (ОП) Кирилл Тимошенко за 2020 год в Государственном управлении делами (ГУД) заработал почти 419 тыс. гривен, что на 300 тыс. больше по сравнению в 2019 годом.
Тимошенко имеет квартиру в Киеве, Днепре, а также земельный участок и дом в Днепропетровской области. Супруга Тимошенко за год получила 6 млн гривен.
Об этом KV стало известно из декларации заместителя руководителя ОП Кирилла Тимошенко за 2020 год.
https://kievvlast.com.ua/news/zarplata-zamrukovoditelya-op-kirilla-timoshenko-za-god-vyrosla-pochti-v-35-raza
139215 гривен.
В наличке держит 675000 долларов,
110000 евро и
3400000 гривен.
Источник: https://comments.ua/dossier/item/person/175-timoshenko-kirill-vladlenovich.html
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прибарахлился и тихо пошел на "заслуженный" отдых в лес,
прибарахлился и тихо пошел на "заслуженный" отдых в лес
прибарахлился и тихо пошел на "заслуженный" отдых в лес
Кстати, где "наш" Ванюшка свет Бакланов, лепший друг детства ЗЄ?!
Где затихарился? Где "заслуженно" отдыхает?
А заслужил он на довічно
причем на автомобиле украинского бизнесмена - на Новый год ездил
заместитель генерального прокурора !!! страны Алексей СимоненкО
А нельзя попросить его вместе с прокурором на выход?
председатель постоянной комиссии по вопросам деятельности коммунальных предприятий и предпринимательства.
Источник: https://comments.ua/dossier/item/person/175-timoshenko-kirill-vladlenovich.html
© Comments.ua
При звільнені кожного топ посадовця повинна бути ретельна перевірка його діяльності: які потоки грошей він направив через свої або підставні фірми, який дохід має з цього, що вкрав, чи не підготував після себе вірних "людинок" - замісників, які продовжать роботу налагоджених схем.
От це називається системний підхід до економічної безпеки держави.
Як не кретин, то гідроцифал...