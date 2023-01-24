Зеленский уволил Тимошенко из ОП. УКАЗ

Президент Владимир Зеленский уволил Кирилла Тимошенко с должности заместителя главы Офиса президента.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

"Уволить ТИМОШЕНКО Кирилла Владленовича с должности Заместителя Руководителя Офиса Президента Украины согласно поданному заявлению", - говорится в сообщении.

Ранее во вторник, 24 января, Тимошенко сообщил, что написал заявление об увольнении.

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